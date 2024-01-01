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برامج اللعب في المبيعات - التطبيقات الأكثر شعبية - فيجي
تستخدم الشركات هذه الحلول لتحفيز مندوبي المبيعات من خلال تقديم الحوافز والمكافآت بناءً على تصنيفات أدائهم. علاوة على ذلك، تعمل هذه المنتجات على تمكين الشركات من تقدير مندوبي المبيعات ذوي الأداء العالي، وتعزيز المساءلة، وتوفير الحوافز لشركاء القنوات. يمكن أيضًا استخدام أدوات التلعيب في المبيعات في برامج التدريب على المبيعات لتحسين تجربة الإعداد. في حين أن الأقسام الأخرى، مثل دعم العملاء أو الموارد البشرية، قد تستخدم برامج التلعيب لتعزيز أداء الموظفين، فإن برامج التلعيب في المبيعات مصممة خصيصًا لتعزيز أداء المبيعات.
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Zoho CRM
zoho.com
يمكنك إدارة أعمالك بالكامل باستخدام مجموعة Zoho من أدوات الإنتاجية عبر الإنترنت وتطبيقات SaaS. أكثر من 50 مليون مستخدم يثقون بنا في جميع أنحاء العالم. جرّب خطتنا المجانية للأبد!
Vonage
vonage.com
Vonage (، الاسم القانوني Vonage Holdings Corp.) هو مزود اتصالات سحابية تجاري أمريكي مملوك للقطاع العام. يقع المقر الرئيسي للشركة في بلدة هولمديل بولاية نيوجيرسي، وقد تأسست الشركة في عام 2001 كمزود لخدمات الاتصالات السكنية القائمة على بروتوكول نقل الصوت عبر الإنترنت (VoIP). اعتبارًا من عام 2020، أعل...
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus عبارة عن منصة موحدة لتجربة العملاء تعمل على تمكين فرق المبيعات والتسويق والدعم لديك من العمل كفريق واحد على واجهة واحدة.
SalesScreen
salesscreen.com
SalesScreen عبارة عن نظام أساسي لأداء المبيعات يستخدم أسلوب اللعب والتصور لتمكين فرق المبيعات من إطلاق العنان لإمكاناتهم الكاملة. مهمتنا هي مساعدة عملائنا على تحسين أداء المبيعات وبناء أماكن عمل أكثر سعادة. تم تصميم SalesScreen لمواجهة تحديات عالم المبيعات الحديث. لقد أخبرنا عملاؤنا بمشاكل الصناعة ا...
SmartWinnr
smartwinnr.com
SmartWinnr عبارة عن منصة شاملة تحافظ على تحديث فرق المبيعات لديك بأحدث المعرفة بالمنتج، وتضمن إرسال رسائل موحدة أثناء تفاعلات العملاء، وتزيد المبيعات في نفس الوقت. تم دمج SmartWinnr بالكامل مع Salesforce.com. نحن نستخدم - مؤشرات الأداء الرئيسية Gamified KPIs لتعزيز المبيعات - تتبع الحوافز في الوقت ا...
Compass
getcompass.ai
Xoxoday Compass عبارة عن منصة لإدارة الحوافز والعمولات للشركات لتحقيق المزيد من الإيرادات وتحويل أكبر نفقات مبيعاتها إلى محرك لنمو الأعمال. نحن نساعد فرق المبيعات وعمليات الإيرادات على تصميم وتخطيط وأتمتة وتبسيط هياكل الحوافز والعمولات المعقدة. بفضل العناصر الشبيهة باللعبة، والمكافآت، والتقدير، وإمك...
Fluid Ads
fluidads.com
نقدم في Fluid Ads خيارين للخدمة، يتضمن كل منهما المزايا التالية. توفر Fluid Ads القدرة على: - إنشاء إعلانات عرض رقمية مذهلة باستخدام أداة إنشاء الإعلانات الخاصة بنا. - استهدف بدقة الجماهير التي تريد الوصول إليها في أي مكان في العالم وفي أي وقت من خلال نظام الاستهداف الجغرافي والسياج الجغرافي الرائد ...
Cloudapps
cloudapps.com
تعمل تقنية CloudApps Revenue Intelligence على تحويل نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك إلى محرك كامل لإيرادات التحويل. نحن شريك Salesforce AppExchange. ساعد مؤسسونا المشاركون في بناء Salesforce. وقمنا بتطوير نظام أساسي لمعلومات الإيرادات يستغل إمكانات التعلم العميق للذكاء الاصطناعي الأكثر تقدم...
SalesHood
saleshood.com
يعمل حل تمكين المبيعات المصمم خصيصًا لهذا الغرض من SalesHood على تكرار الأداء الأفضل على نطاق واسع من خلال تسريع اختراقات إنتاجية المبيعات في الاستعداد والفعالية والتنفيذ. حافظ على مزامنة فرق الإيرادات لديك مع التدريب التفاعلي والإعداد. قم بتكرار عمليات المبيعات الفائزة باستخدام المحتوى المنسق. إبرا...
Engagedly
engagedly.com
Engagedly هو برنامج لمراجعة الأداء يتضمن عناصر مشاركة الموظفين. إنها بسيطة ولكنها مرنة وقوية بما يكفي للعمل مع الشركات سريعة النمو من جميع الأحجام. طلب العرض التوضيحي!
Pointagram
pointagram.com
Pointagram أداة اللعب التي تزيد من التحفيز وإنجازات الفريق. حافظ على توجه فريقك نحو الأهداف واحتفل بالأداء الرائع معًا.
IncentivePilot
incentivepilot.com
IncentivePilot هي المنصة الرائدة في مجال الألعاب والابتكار لقادة تمكين المبيعات. قم بإدارة ميزانيات المليون دولار بسهولة، وأرسل آلاف المكافآت في ثوانٍ، وامنح فريقك أفضل هدية على الإطلاق، وهي القدرة على اختيار جائزتهم. تتبع المشاركة من خلال حملاتك التسويقية الداخلية واحصل على ملكية مبادرات تمكين المب...
Goals.com
goals.com
يعد موقع goal.com حلاً بسيطًا وسهلاً لإدارة أداء المبيعات وإدارة إنتاج الفريق. استنادًا إلى فرضية مفادها أن قادة المبيعات المشغولين وفرق المبيعات المشغولة يحتاجون إلى صورة سريعة ودقيقة للمقاييس والأدوات الأساسية للمساعدة في زيادة المبيعات، يوفر موقع Targets.com برنامجًا بديهيًا يدمج المعلومات الأساس...
OneUp Sales
oneupsales.co.uk
حل لإدارة أداء المبيعات لفرق المبيعات المتنامية. من خلال جمع البيانات في الوقت الفعلي تلقائيًا من أنظمتك الرئيسية (CRM وVOIP والمزيد)، توفر OneUp للمبيعات والمديرين رؤى واضحة وتقارير آلية ولوحات الصدارة والمسابقات. تعمل المنصة على تشغيل عروض تلفزيونية غنية لجداول الدوري والبيانات والتصورات والصور وم...
SetSail
setsail.co
SetSail عبارة عن نظام أساسي لبيانات المبيعات يعمل على أتمتة تسجيل نشاط المبيعات، ويوفر معلومات حول الإيرادات، ويحسن أداء المبيعات لتحقيق المزيد من الإيرادات.
RapidFunnel
rapidfunnel.com
أطلق العنان للتنقيب والتوظيف باستخدام تقنية فريدة من نوعها، تم تصميمها خصيصًا للتسويق الشبكي من قبل قادة الصناعة ذوي الخبرة. تعزيز مبيعاتك وتوظيفك باستخدام تقنية المشاركة الأصلية؛ مصممة لزيادة الاتصالات والتحويلات الدافئة في السوق؛ تم اختباره في الميدان لأكثر من عقد من الزمان. إنها حاليًا تسحق المبي...
Trivie
trivie.com
Trivie عبارة عن منصة للتعلم كخدمة لقياس المعرفة وإدارتها وتعزيزها. نقوم بذلك من خلال دمج علوم الدماغ والتعلم الاجتماعي والتحليلات القوية لمساعدة الموظفين على تذكر ما يحتاجون إلى معرفته للقيام بوظائفهم بشكل أكثر فعالية مع منح الشركات تحليلات قوية لقياس وإدارة أصولهم المعرفية.
Raydiant
raydiant.com
يمكن الوصول إلى أجهزتنا القابلة للتوصيل والتشغيل وواجهة النظام الأساسي الجاهزة للمؤسسات القائمة على السحابة (مع سوق يضم أكثر من 100 تطبيق) من أي مكان، من خلال برنامج آمن يتميز بوقت تشغيل بنسبة 99.9% وحماية من مخاطر الأمن السيبراني. يمكنك التحكم في المحتوى الذي يتم تشغيله على شاشاتك وإدارته، عبر 10 إ...
Plecto
plecto.com
تعزيز أداء فريقك يبدأ من هنا. Plecto هي منصة أداء الأعمال الكاملة الوحيدة التي تجمع بين تصور مؤشرات الأداء الرئيسية في الوقت الفعلي وأدوات اللعب والتدريب في حل واحد قوي.
Gamifier
gamifier.co
Gamifier هو أحد حلول SaaS، وهو يساعد قادة المبيعات على إنشاء ثقافة إنتاجية وزيادة الإيرادات وإنشاء بيئة ممتعة من خلال اللعب. مهمتنا هي تحديد ومضاعفة عدد أصحاب الأداء الأفضل ضمن أي فريق مبيعات. نقوم بذلك عن طريق استخدام آليات الألعاب الآلية مثل الأهداف والمهام والتحديات التي يتم دمجها مباشرةً مع برنا...
Alysio
alysio.ai
Alysio عبارة عن منصة لإدارة الأداء مصممة لفرق المبيعات وGTM، وتزودك بأدوات لتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية بشكل استباقي، والاعتراف بالتميز، وتعزيز الإشراف الإداري على المندوبين الفرديين. تعمل المنصة على تعزيز المسابقات التي تعتمد على الأداء، وتمكن المديرين من إجراء اجتماعات شخصية فردية، ومراجعات QBR، و...
Spinify
spinify.com
تم تصنيف Spinify على أنه منصة ألعاب المبيعات رقم 1، وهي تبرز باعتبارها المنصة الوحيدة في دوريتها التي تدمج الذكاء الاصطناعي المتقدم، مما يحدث ثورة في كفاءة فريق المبيعات وإنتاجيته. تشتهر Spinify بأسعارها الشفافة والواضحة والمرنة لدعم أعمالك في أي مرحلة من مراحل نموها. مع SpinifyGPT، سيكون لدى فريق ا...
SparkPlug
sparkplug.app
SparkPlug عبارة عن منصة لإدارة حوافز مبيعات الموظفين لتجار التجزئة المتخصصين والمطاعم والعلامات التجارية للسلع الاستهلاكية المعبأة. يتكامل SparkPlug مباشرةً مع أنظمة نقاط البيع الخاصة بالشركات الفعلية لأتمتة كل جانب من جوانب تنفيذ برنامج الحوافز وتوسيع نطاقه تقريبًا. يسمح محرك الحوافز SparkPlug والد...