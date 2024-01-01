متجر تطبيقات لتطبيقات الويب
ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
برامج المشاركة في المبيعات - التطبيقات الأكثر شعبية - جزيرة هيرد وجزر ماكدونالد
يعمل برنامج مشاركة المبيعات على تحسين كفاءة عملية المبيعات من خلال التكامل بسلاسة مع قنوات وأدوات اتصالات المبيعات المختلفة. إنه يدير رسائل المبيعات والمواد بشكل فعال أثناء أتمتة المهام والرسائل وسير العمل. يعمل هذا البرنامج متعدد الاستخدامات على تمكين الشركات من مواءمة مساعيها في المبيعات والتسويق، وإنشاء رحلات مبيعات مخصصة ومؤتمتة. وتشمل هذه مجموعة من طرق الاتصال مثل رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات والمشاركات الاجتماعية والاجتماعات والرسائل النصية.
إرسال تطبيق جديد
Hubspot
hubspot.com
تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك. مع Marketing Hub، تتوفر جميع أدواتك وبياناتك التسويقية على منصة واحدة قوية وسهلة ...
Zoho CRM
zoho.com
يمكنك إدارة أعمالك بالكامل باستخدام مجموعة Zoho من أدوات الإنتاجية عبر الإنترنت وتطبيقات SaaS. أكثر من 50 مليون مستخدم يثقون بنا في جميع أنحاء العالم. جرّب خطتنا المجانية للأبد!
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesfo...
Apollo.io
apollo.io
Apollo عبارة عن نظام أساسي للمشاركة بالبيانات أولاً، والذي يدمج الذكاء في سير العمل لديك لمساعدتك في تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بك وتحليلها وتحسينها.
Bigin
bigin.com
Bigin عبارة عن نظام إدارة علاقات عملاء (CRM) خفيف الوزن تم تصميمه خصيصًا للشركات الصغيرة. يأتي مزودًا بواجهة سهلة الاستخدام تجعل إدارة خطوط الأنابيب وإضافة الملاحظات وتحديث السجلات وجدولة المتابعة أمرًا سهلاً وتساعد على التركيز على الأمور الأكثر أهمية - إغلاق المزيد من الصفقات.
Cloze
cloze.com
تطبيق الهاتف المحمول الذكي لتتبع العملاء والعملاء والمحتملين والعملاء المتوقعين دون متاعب إدارة علاقات العملاء. إدارة العلاقات التي تجمع بين البريد الوارد وجهات الاتصال والتقويم والهاتف وEvernote والبريد الإلكتروني ودفتر العناوين وTwitter وFacebook وLinkedIn تلقائيًا.
Outreach
outreach.io
Outreach هي منصة تنفيذ المبيعات الرائدة التي تساعد الفرق التي تتعامل مع السوق بكفاءة على إنشاء المزيد من خطوط الأنابيب وإغلاقها بشكل متوقع. من التنقيب إلى إدارة الصفقات إلى التنبؤ، تستفيد منصتنا من الأتمتة والذكاء الاصطناعي لمساعدة قادة الإيرادات على زيادة كفاءة وفعالية جميع أنشطة الذهاب إلى السوق و...
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo SalesOS هي منصة حديثة للذهاب إلى السوق لشركات B2B. لدينا أكبر قاعدة بيانات وأكثرها دقة وأكثرها تحديثًا للرؤى والذكاء وبيانات نية الشراء حول الشركات وجهات الاتصال. نحن نضع أدوات إضافية فوق تلك المعلومات الذكية - مثل ذكاء المحادثة (Chorus)، ومشاركة المبيعات (Engage)، وتنسيق البيانات (RingLead...
ActiveCampaign
activecampaign.com
يقوم ActiveCampaign for Marketing بتوصيل كل أداة وقناة تستخدمها في عملك لإشراك العملاء في كل حالة من مراحل دورة حياة العميل. استخدم البيانات من التسويق عبر البريد الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي، والإعلانات الرقمية، وموقع الويب الخاص بك، لتخصيص نقاط اتصال مخصصة مع جهات الاتصال الخاصة بك - مما ي...
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus عبارة عن منصة موحدة لتجربة العملاء تعمل على تمكين فرق المبيعات والتسويق والدعم لديك من العمل كفريق واحد على واجهة واحدة.
Freshsales
freshworks.com
قم بتسريع إيراداتك من خلال المبيعات المستندة إلى السياق قم بتخصيص المشاركة، واختصر دورة مبيعاتك، وقم بتنمية أعمالك من خلال Freshsales مجموعة منتجات مليئة بالميزات للشركات من جميع الأحجام. تحديث البرامج السحابية التي سيحبها فريقك. الدعم | مبيعات | اي تي اس ام | سحابة PBX
Salesloft
salesloft.com
تعد SalesLoft منصة المشاركة في المبيعات رقم 1، حيث تساعد البائعين في مجال B2B على الوصول إلى "نعم" بشكل أسرع. نحن نتكامل مع أفضل أنظمة إدارة علاقات العملاء اليوم، لنحول بياناتك إلى دولارات.
Salesflare
salesflare.com
جرّب Salesflare، برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) البسيط رقم 1 للشركات الصغيرة التي تبيع خدمات B2B. التكامل مع جوجل وأوتلوك. كن متحركًا بالكامل. أتمتة إدارة علاقات العملاء الخاصة بك من البيانات الموجودة.
Zendesk Sell
zendesk.com
يعد تحقيق هدف الإيرادات الخاص بك مع تقديم تجربة رائعة للعملاء أمرًا صعبًا. Zendesk Sell يجعل الأمر سهلاً. Zendesk Sell هو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) للمبيعات حديث يساعدك على تسريع الإيرادات، وهو سريع الإعداد وبديهي وسهل الحب. يتميز Sell بأدوات الإنتاجية والتحليلات المتقدمة وعرض كامل للعملاء بدء...
Hippo Video
hippovideo.io
Hippo Video عبارة عن منصة تفاعلية لتجربة العملاء (CX) للفيديو تساعدك على إنشاء مقاطع فيديو مخصصة ومشاركتها (سياقًا) بسهولة وأسرع وعلى نطاق واسع، مما يؤدي إلى زيادة التفاعل (فتح البريد الإلكتروني وحجز الاجتماعات والفرص). اكتسب Hippo Video، منذ إطلاقه، أكثر من 1.5 مليون مستخدم في جميع أنحاء العالم وكا...
OnePage CRM
onepagecrm.com
OnePageCRM هو برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) للمبيعات الذي يركز على العمل، والذي يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم على التحكم في مبيعاتها. ركز على ما يجب القيام به بعد ذلك، وتابع كل عميل محتمل، وأبق الفريق على نفس الصفحة، وأبرم المزيد من الصفقات، إجراء مبيعات واحد في كل مرة. توفير الوقت وأتمت...
LeadDesk
leaddesk.com
LeadDesk هو برنامج مركز اتصال قائم على السحابة للمبيعات كبيرة الحجم وخدمة العملاء. يتراوح العملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى عملاء المؤسسات الكبيرة. تشمل صناعات العملاء الرئيسية الأخرى؛ وسائل الإعلام، والخدمات الأمنية، والطاقة، والاتصالات، والخدمات المالية، وأبحاث السوق، وجمع الأموال. تتيح لك ...
Salesmate
salesmate.io
معظم أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) صارمة وغير مرنة وتكلف المؤسسات الكثير من المال، ويقوم Salesmate بحل نقاط الضعف هذه بالضبط. يعد Salesmate حلاً مرنًا وقابلاً للتخصيص وفعالاً من حيث التكلفة لفرق متعددة في مؤسستك. تعمل المنصة على حل هذه المشكلات من خلال تقديم أدوات مدمجة، وتوفير تكلفة عمليات التكا...
Reply.io
reply.io
الرد عبارة عن نظام أساسي لمشاركة المبيعات يساعدك على أتمتة وتوسيع نطاق التواصل متعدد القنوات، حتى تتمكن من جذب المزيد من العملاء المحتملين واكتساب عملاء جدد وزيادة الإيرادات بشكل أسرع.
Outplay
outplayhq.com
Outplay هي منصة مشاركة المبيعات الوحيدة التي يحتاجها كل فريق مبيعات متنامٍ. فهو يساعد الممثلين على التنقيب والمشاركة والتتبع والبيع من مكان واحد دون الحاجة إلى التوفيق بين أدوات متعددة ودفع فواتير متعددة. يوفر Outplay تواصلًا قويًا وشخصيًا متعدد القنوات، وعمليات أتمتة للمبيعات الخارجية تعمل على رفع ...
Demodesk
demodesk.com
Demodesk هي المنصة الرائدة للمبيعات الافتراضية. قم بجدولة الاجتماعات بشكل تلقائي، وإدارة اجتماعات الفيديو الاحترافية، وتدريب فرق المبيعات في الوقت الفعلي باستخدام الذكاء الاصطناعي. متوافق مع اللائحة العامة لحماية البيانات بنسبة 100%، وأمان ودعم على مستوى المؤسسة. تقوم المنصة بأتمتة المهام المتكررة و...
Aloware
aloware.com
Aloware هو نظام هاتفي قائم على السحابة متعدد القنوات ومنصة لمشاركة العملاء مصممة خصيصًا للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMBs). تتمثل إحدى الميزات الرئيسية لبرنامج Aloware في تكامله مع العديد من أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) مثل HubSpot وPipedrive وZoho على سبيل المثال لا الحصر، وقنوات الاتصال، ...
lemlist
lemlist.com
ابدأ المحادثات التي تحصل على ردود. قم بتخصيص رسائل البريد الإلكتروني الباردة، وأتمتة المتابعات، والتفاعل مع العملاء المتوقعين عبر جميع القنوات. lemlist هو برنامج أتمتة المبيعات والبريد الإلكتروني البارد في برنامج واحد.
Regie.ai
regie.ai
Regie.ai هي أداة قائمة على الذكاء الاصطناعي مصممة لتبسيط وتحسين عمليات التنقيب عن المبيعات للشركات. من بين وظائفها الرئيسية، تستفيد Regie.ai من الذكاء الاصطناعي التوليدي لتسهيل التحديد التلقائي والمشاركة للحسابات وجهات الاتصال المستهدفة، حتى تلك غير الموجودة بالفعل في نظام إدارة علاقات العملاء لديك....
Salesken
salesken.ai
Salesken.ai عبارة عن منصة ذكية للمحادثة تساعد فرق المبيعات على تحسين الأداء وتقليل تكاليف الاستحواذ. توفر الأداة لمندوبي المبيعات إشارات في الوقت الفعلي أثناء محادثتهم لمساعدتهم على التفاعل مع عملائهم بشكل أفضل. تمنح المنصة المديرين ومندوبي المبيعات إمكانية رؤية كل مكالمة، عبر تحليلات المكالمات التف...
DripJobs
dripjobs.com
DripJobs هي أحدث منصة لإدارة المبيعات والمشاريع الكل في واحد لمحترفي الخدمة المنزلية. أتمتة عمليات المتابعة وتتبع الوظائف وإرسال عروض الأسعار بسهولة باستخدام DripJobs DripJobs هو مركز القيادة الاحترافي للخدمات المنزلية في المستقبل. يسمح DripJobs لمتخصصي الخدمة المنزلية بأتمتة عمليات المتابعة وتتبع ا...
DealHub.io
dealhub.io
تقدم DealHub حلاً كاملاً لنسبة عرض الأسعار إلى الإيرادات، وهو مصمم لدفع عمليات المبيعات إلى الأمام بشكل أسرع. بصفته محرك التجارة الوحيد منخفض التعليمات البرمجية الذي يوازن بين قابلية التخصيص وخفة الحركة التجارية، يعمل DealHub على تمكين قادة السوق المتوسطة والمؤسسات من تبسيط فرقهم وعملياتهم، وتنفيذ ا...
Upscale
upscale.ai
Upscale عبارة عن نظام أساسي لمشاركة المبيعات يعمل على أتمتة التواصل مع المبيعات باستخدام قنوات متعددة مثل البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية وLinkedIn والرسائل النصية والمزيد. تساعد منصتنا الموحدة المستندة إلى البيانات على تبسيط العمل الروتيني وتتيح لفريق المبيعات لديك التركيز على ما يهم حقًا - و...
Recapped
recapped.io
يمكّن Recapped الفرق من التعاون بشكل مباشر مع عملائهم خلال الميل الأخير من المبيعات، بما في ذلك إدارة الإصدار التجريبي والتأهيل. قم بتحميل المحتوى ذي الصلة للعملاء للمشاركة، وقم بتعيين الخطوات التالية للعملاء مع تواريخ الاستحقاق (والتذكيرات التلقائية)، وتأكد من بقاء الجميع في النهاية على نفس الصفحة.
Nutshell
nutshell.com
Nutshell عبارة عن منصة متكاملة لإدارة علاقات العملاء والتسويق عبر البريد الإلكتروني تساعد مؤسسات B2B على العمل معًا للفوز بمزيد من الصفقات. بسيط بما فيه الكفاية لأي مستخدم ومتطور بما فيه الكفاية لأي عمل تجاري، تم تصميم Nutshell للفرق التي سئمت من التوفيق بين أدوات المبيعات والتسويق المنفصلة ولا ترغب...
FreeAgent CRM
freeagentcrm.com
FreeAgent CRM عبارة عن نظام إدارة علاقات عملاء (CRM) كامل الميزات يساعد فريقك على التنظيم واكتساب رؤية واضحة للعمل اليومي وإنجاز المزيد من المهام باستخدام منصة مبيعات قوية وسهلة الاستخدام سيحبها فريق المبيعات لديك بالفعل. اعمل بشكل أكثر ذكاءً وأسرع من خلال الرؤية الفورية، وتمكين فرق المبيعات من تحقي...
Mailshake
mailshake.com
Mailshake عبارة عن منصة مشاركة المبيعات لفرق المبيعات الحديثة. أرسل رسائل بريد إلكتروني مخصصة على نطاق واسع وقم بتعيين المهام للتفاعل مع العملاء المحتملين عبر الهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي، كل ذلك في تسلسل واحد، على لوحة تحكم واحدة. من خلال عمليات التكامل الأصلية مع Salesforce وPipedrive وHubspot ...
Yesware
yesware.com
تساعد Yesware فرق المبيعات عالية الأداء على القيام بالتواصل الهادف عبر البريد الإلكتروني على نطاق واسع. إذا كنت بحاجة إلى تحقيق المزيد من الإيرادات من خلال التواصل عبر البريد الإلكتروني، ولكن برامج مبيعات المؤسسات المعقدة مبالغ فيها - فجرّب Yesware. توجد الوظيفة الإضافية لـ Outlook وGmail الخاصة بـ ...
FrontSpin
frontspin.com
FrontSpin هو برنامج اتصالات المبيعات الرائد وطالب الطاقة. يقوم نظامهم الأساسي وبرنامج الاتصال القوي بتنفيذ قواعد اللعبة الخاصة بك عبر جميع نقاط الاتصال، مما يساعدك على التفاعل مع ما يصل إلى ثلاثة أضعاف العملاء المحتملين والعملاء في وقت أقل، وإتمام المزيد من الصفقات وتسريع المبيعات.
Dooly
dooly.ai
يساعد Dooly فرق الإيرادات على الفوز بمزيد من الصفقات من خلال تحسين نظافة إدارة علاقات العملاء، وإدارة عملية مبيعات رابحة، والتخلص من الأعمال ذات القيمة المنخفضة.
Woodpecker
woodpecker.co
Woodpecker هي أداة بديهية للبريد الإلكتروني البارد تساعد شركات B2B على التواصل مع العملاء المحتملين وشركاء الأعمال - والحفاظ على استمرار المحادثات. يسمح لك Woodpecker بصياغة تسلسلات بريد إلكتروني مخصصة وذات صلة والتأكد من تسليمها إلى البريد الوارد الرئيسي للمستلم. يتم إرسال متابعاتك في نفس الموضوع م...
Kixie
kixie.com
Kixie هي منصة مشاركة المبيعات التي تعزز أداء فريق المبيعات من خلال مكالمات ورسائل نصية موثوقة للغاية وسهلة التشغيل لـ HubSpot وSalesforce وPipedrive وZoho وغيرها من أنظمة إدارة علاقات العملاء الرائدة. أرقام الاتصال أو إرسال الرسائل النصية من نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك - أو أي صفحة ويب ...
Rasayel
rasayel.io
رسايل هي عبارة عن منصة تواصل مع العملاء تساعد الشركات على البيع لعملائها ودعمهم عبر تطبيق WhatsApp وقنوات المراسلة الاجتماعية الأخرى. أبرز الميزات: - صندوق بريد مشترك للفريق مع مراسلة ثنائية الاتجاه - برنامج WhatsApp chatbot - عمليات بث WhatsApp والمراسلة المجمعة - واجهات برمجة تطبيقات مفتوحة وخطافا...
Cooby
cooby.co
Cooby Workspace هي أداة لتمكين المبيعات تمنح قادة المبيعات رؤية بنسبة 100% لأنشطة فريقهم على WhatsApp، وتجعل تسجيل CRM سهلاً، وتعزز تتبع الأنشطة المستندة إلى البيانات. مع Workspace، يمكنك الحصول على استخدام غير محدود لـ Cooby Extension Pro لكل مقعد، بالإضافة إلى: الحصول على رؤية 360 درجة - عمل نسخة ...
La Growth Machine
lagrowthmachine.com
نقدم لكم La Growth Machine، أول منصة تنقيب متعددة القنوات تتيح لك المشاركة في محادثات مع العملاء المحتملين على LinkedIn والبريد الإلكتروني وTwitter. باستخدام La Growth Machine، يمكنك: - استيراد العملاء المحتملين من LinkedIn أو ملف CSV لإدارة جهود التنقيب الخاصة بك بسهولة. - قم بإثراء ملف تعريف جهة ا...
Klenty
klenty.com
منصة مشاركة المبيعات التي تحصل على المزيد من الردود والاجتماعات المحجوزة. استخدم Klenty لتنفيذ توعية مبيعات متعددة القنوات. أرسل رسائل بريد إلكتروني مخصصة وقم بأتمتة متابعاتك على نطاق واسع من خلال المكالمات ومهام LinkedIn.
envivo.io
envivo.io
إن Envo هو مسرع مبيعات رقمي يسمح للمؤسسات بتخصيص العروض بسهولة للعملاء المحتملين والعملاء، مما يخلق بيئة تفاعلية بين المشتري والبائع. تساعدك شركة Envo على اغتنام الفرص بدءًا من العميل المحتمل وحتى التعامل، مع كل شيء في مكان واحد، كل ذلك مع التكامل بسلاسة مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الموجود لد...
OneMob
onemob.com
نقدم لكم OneMob - النظام الأساسي الشامل لإنشاء ومشاركة وتتبع المواقع الصغيرة الجميلة في ثوانٍ! سواء كنت تعمل في مجال المبيعات أو التسويق أو نجاح العملاء أو كنت منشئ محتوى، فإن OneMob لديه كل ما تحتاجه لرفع مستوى انتشارك وجذب المزيد من الاهتمام والمشاركة والاستجابات. باستخدام أداة إنشاء المواقع المصغ...
Groove
groove.co
تعد Groove، إحدى شركات Clari، منصة مشاركة مبيعات رائدة في السوق تمكن قادة المبيعات من تنفيذ استراتيجيتهم بطريقة ذكية وقابلة للتكيف. باستخدام Groove، يمكن لقادة الإيرادات استخدام الأتمتة لإنجاز المزيد بموارد أقل، مما يؤدي إلى زيادة الكفاءة والفعالية عبر دورة حياة العميل. يتيح Groove لأكثر من 75000 مس...
Seismic LiveSocial
livesocial.seismic.com
LiveSocial عبارة عن منصة لتنظيم المحتوى والاتصالات الرقمية تمكن متخصصي الخدمات المالية ومندوبي المبيعات ومحترفي الخدمات المهنية وغيرهم من المشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الاتصال الرقمية الأخرى بثقة وهدف. لدى LiveSocial شراكات قوية وعمليات تكامل قوية مع Proofpoint ومع SafeGuard Cyber ل...
Uptics
uptics.io
تعرف على Uptics. سلاحك السري الجديد للسيطرة على المبيعات الخارجية، وحجز اجتماعات أكثر بثلاثة أضعاف وإبرام المزيد من الصفقات بسهولة. Uptics هو برنامج مبيعات سهل الاستخدام يساعدك على أتمتة جميع عناصر المبيعات اليدوية والمملة حتى تتمكن من التركيز على الأشياء المهمة - رعاية العملاء وإغلاق المبيعات. البر...
Clickback
clickback.com
Clickback هو برنامج لإنشاء عملاء محتملين عبر البريد الإلكتروني بين الشركات لتحقيق النمو المتسارع. يتيح حلنا القوي للمسوقين إرسال قائمة جهات الاتصال المشتراة أو الباردة الخاصة بهم عبر البريد الإلكتروني، مما يحولهم إلى عملاء متوقعين ودودين ومشتركين. لن تسمح لك خدمات أتمتة التسويق وإرسال البريد الإلكتر...
Growbots
growbots.com
أنشأت شركة Growbots أول منصة مبيعات خارجية شاملة. استمتع بتوليد العملاء المتوقعين تلقائيًا وإدارة حملات البريد الإلكتروني بالتنقيط من خلال تكامل CRM. كل ما عليك فعله هو إعداد ملف تعريف العميل وجدولة حملة عبر البريد الإلكتروني لإنشاء فرص مبيعات جديدة تلقائيًا. يمكنك الوصول إلى أكثر من 180 مليون جهة ا...
PersistIQ
persistiq.com
PersistIQ عبارة عن منصة للمشاركة في المبيعات تعمل على أتمتة البحث والتواصل عبر البريد الإلكتروني والمكالمات والمهام والبيع الاجتماعي. يستخدم الآلاف من فرق المبيعات PersistIQ للعثور على رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعملاء المحتملين، وإرسال رسائل بريد إلكتروني مخصصة للتواصل، وأتمتة المتابعات، وحجز...
Sopro
sopro.io
تساعد Sopro الشركات على تحديد العملاء المحتملين المؤهلين والتعامل معهم. يقوم خبراؤنا باستهداف العملاء المحتملين والبحث عنهم وإشراكهم نيابة عن فريق المبيعات الخاص بك. يتم إشراك العملاء المحتملين على أساس 1 إلى 1 من خلال مقدمات محادثة مخصصة، مصممة لتتدفق بشكل طبيعي إلى خط أنابيب المبيعات الخاص بك. نحن...
LeadLoft
leadloft.com
تزود LeadLoft فريقك بكل ما تحتاجه. سواء أكان الأمر يتعلق بالرؤساء التنفيذيين أو المديرين أو المستثمرين، ستكشف LeadLoft عن معلومات الاتصال وتجعلك على اتصال حتى تتمكن من إتمام الصفقة. هل تحتاج إلى معلومات الاتصال بشخص ما؟ لقد حصلنا عليك. هل تحتاج إلى إشراكهم؟ لا مشكلة. هل تحتاج إلى تتبعها وتحويلها؟ تم...
SmartReach.io
smartreach.io
SmartReach.io هو برنامج للتواصل عبر البريد الإلكتروني مصمم للسماح للمستخدمين بجدولة وإرسال رسائل بريد إلكتروني مخصصة ومتابعات تلقائيًا من صندوق البريد الخاص بهم وتعزيز معدلات الرد الخاصة بهم. يقوم SmartReach.io بمزامنة بيانات العملاء المحتملين من نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك مع حملاتك با...
Breakcold
breakcold.com
Breakcold هو نظام لإدارة علاقات العملاء للمبيعات حيث يمكنك المشاركة والاتصال بجهات اتصال B2B عبر البريد الإلكتروني وLinkedIn وTwitter. إنه نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) للبيع الاجتماعي للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.
MailRush
mailrush.io
تم تضمين برنامج البريد الإلكتروني البارد مع خدمة SMTP. خيارات IP المشتركة وIP المخصصة. سحب وإسقاط تسلسلات لمتابعة البريد الإلكتروني وحملات التنقيط. مؤشرات الأداء الرئيسية لتسليم البريد الإلكتروني (تتبع نقاط المرسلين، وتتبع حجم البريد الإلكتروني، وتتبع حلقة التعليقات)، وتتبع الأحداث (معدل الفتح، ومعد...
LeadPilot
leadpilot.com
تقوم LeadPilot بأتمتة عملية التنقيب والتواصل في منصة واحدة. يتم العثور على الشركات وصناع القرار الرئيسيين ويتم الاتصال بهم من خلال رسائل مخصصة، حتى تتمكن فرق المبيعات والتسويق من قضاء وقتهم في مكان آخر. املأ خط الأنابيب الخاص بك وأبرم المزيد من الصفقات من خلال التركيز على العملاء المحتملين ذوي الجود...
Overloop
overloop.com
Overloop عبارة عن منصة مشاركة مبيعات متعددة القنوات. حقق أقصى استفادة من حصة مبيعاتك من خلال حملات مخصصة للغاية، ومزج رسائل البريد الإلكتروني الباردة، وأتمتة LinkedIn، والمكالمات الهاتفية. تعامل مع خط مبيعاتك بالكامل، وتتبع أدائك، وفي النهاية، قم بإبرام المزيد من الصفقات! بناء القائمة وإدارة جهات ال...
Crono
crono.one
Crono هي منصة مشاركة المبيعات التي تغير قواعد اللعبة وتجمع بين تقنية الذكاء الاصطناعي وإمكانيات التواصل متعدد القنوات وإدارة خطوط الأنابيب المبسطة لتعزيز فرق المبيعات. من خلال الاستفادة من البيانات وخوارزميات الذكاء الاصطناعي، تساعد Crono في تحديد الآفاق الواعدة وقنوات الاتصال الأكثر فعالية، مما يؤد...
Pitch.Link
pitch.link
يفشل البيع بين الشركات (B2B) بمعدل نجاح ضئيل يبلغ 5%. يتحكم المشترون الآن في عملية معاملة القيمة. تتيح منصة Pitch.Link saas التواصل الخاص والآمن بين المشتري والبائع والمحادثة والتعاون والتحويل. انقطاع واحتكاك مجاني على رابط واحد فريد.
Scratchpad
scratchpad.com
تتبع التغييرات في المسار الخاص بك وقم بتحديث Salesforce بشكل أسرع. Scratchpad هي تجربة حديثة للممثلين والقادة تجعل إدارة خطوط الأنابيب وفحص الصفقات والتدريب والتنبؤ سريعة وبسيطة وممتعة.