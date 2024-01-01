برامج المشاركة في المبيعات - التطبيقات الأكثر شعبية - البرازيل

LeadPilot

leadpilot.com

تقوم LeadPilot بأتمتة عملية التنقيب والتواصل في منصة واحدة. يتم العثور على الشركات وصناع القرار الرئيسيين ويتم الاتصال بهم من خلال رسائل مخصصة، حتى تتمكن فرق المبيعات والتسويق من قضاء وقتهم في مكان آخر. املأ خط الأنابيب الخاص بك وأبرم المزيد من الصفقات من خلال التركيز على العملاء المحتملين ذوي الجود...