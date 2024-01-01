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برامج المشاركة في المبيعات - التطبيقات الأكثر شعبية - بروناي
يعمل برنامج مشاركة المبيعات على تحسين كفاءة عملية المبيعات من خلال التكامل بسلاسة مع قنوات وأدوات اتصالات المبيعات المختلفة. إنه يدير رسائل المبيعات والمواد بشكل فعال أثناء أتمتة المهام والرسائل وسير العمل. يعمل هذا البرنامج متعدد الاستخدامات على تمكين الشركات من مواءمة مساعيها في المبيعات والتسويق، وإنشاء رحلات مبيعات مخصصة ومؤتمتة. وتشمل هذه مجموعة من طرق الاتصال مثل رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات والمشاركات الاجتماعية والاجتماعات والرسائل النصية.
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Hubspot
hubspot.com
تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesfor...
Zoho CRM
zoho.com
يمكنك إدارة أعمالك بالكامل باستخدام مجموعة Zoho من أدوات الإنتاجية عبر الإنترنت وتطبيقات SaaS. أكثر من 50 مليون مستخدم يثقون بنا في جميع أنحاء العالم. جرّب خطتنا المجانية للأبد!
Apollo.io
apollo.io
Apollo عبارة عن نظام أساسي للمشاركة بالبيانات أولاً، وهو يدمج الذكاء في سير العمل لديك لمساعدتك في تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بك وتحليلها وتحسينها.
Bigin
bigin.com
Bigin عبارة عن نظام إدارة علاقات عملاء (CRM) خفيف الوزن تم تصميمه خصيصًا للشركات الصغيرة. يأتي مزودًا بواجهة سهلة الاستخدام تجعل إدارة خطوط الأنابيب وإضافة الملاحظات وتحديث السجلات وجدولة المتابعة أمرًا سهلاً وتساعد على التركيز على الأمور الأكثر أهمية - إغلاق المزيد من الصفقات.
Outreach
outreach.io
تساعد منصة مشاركة المبيعات الخارجية على إشراك العملاء المحتملين بكفاءة وفعالية لدفع المزيد من خطوط الأنابيب وإبرام المزيد من الصفقات. طلب العرض التوضيحي اليوم.
Cloze
cloze.com
تطبيق الهاتف المحمول الذكي لتتبع العملاء والعملاء والمحتملين والعملاء المتوقعين دون متاعب إدارة علاقات العملاء. إدارة العلاقات التي تجمع بين البريد الوارد وجهات الاتصال والتقويم والهاتف وEvernote والبريد الإلكتروني ودفتر العناوين وTwitter وFacebook وLinkedIn تلقائيًا.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo هي شركة أمريكية تعتمد على الاشتراك في البرامج كخدمة (SaaS) ومقرها في فانكوفر، واشنطن، وتبيع إمكانية الوصول إلى قاعدة بياناتها الخاصة بالمعلومات حول رجال الأعمال والشركات لمحترفي المبيعات والتسويق والتوظيف. تأسست الشركة في الأصل في عام 2000 باسم Eliyon Technologies من قبل المؤسسين يوناتان ست...
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign عبارة عن منصة برمجيات سحابية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ومقرها في شيكاغو، إلينوي. تقدم الشركة برنامجًا لأتمتة تجربة العملاء (CXA)، والذي يجمع بين فئات التسويق عبر البريد الإلكتروني وأتمتة التسويق وأتمتة المبيعات وإدارة علاقات العملاء.
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus عبارة عن منصة موحدة لتجربة العملاء تعمل على تمكين فرق المبيعات والتسويق والدعم لديك من العمل كفريق واحد على واجهة واحدة.
Freshsales
freshworks.com
قم بتسريع إيراداتك من خلال المبيعات المستندة إلى السياق قم بتخصيص المشاركة، واختصر دورة مبيعاتك، وقم بتنمية أعمالك من خلال Freshsales مجموعة منتجات مليئة بالميزات للشركات من جميع الأحجام. تحديث البرامج السحابية التي سيحبها فريقك. الدعم | مبيعات | اي تي اس ام | سحابة PBX
Salesloft
salesloft.com
تعد SalesLoft منصة المشاركة في المبيعات رقم 1، حيث تساعد البائعين في مجال B2B على الوصول إلى "نعم" بشكل أسرع. نحن نتكامل مع أفضل أنظمة إدارة علاقات العملاء اليوم، لنحول بياناتك إلى دولارات.
Salesflare
salesflare.com
جرّب Salesflare، برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) البسيط رقم 1 للشركات الصغيرة التي تبيع خدمات B2B. التكامل مع جوجل وأوتلوك. كن متحركًا بالكامل. أتمتة إدارة علاقات العملاء الخاصة بك من البيانات الموجودة.
Zendesk Sell
zendesk.com
Zendesk Sell هي أداة برمجية لإدارة علاقات العملاء للمبيعات تعمل على تحسين الإنتاجية والعمليات ورؤية خطوط الأنابيب لفرق المبيعات. القضاء على الاحتكاك وبيع المزيد.
OnePage CRM
onepagecrm.com
برنامج CRM فريد يساعد الشركات الصغيرة على التركيز على المبيعات وزيادتها. بناءً على GTD والمبيعات المبادئ، تتضمن أداة المبيعات لدينا إدارة الاتصال ومسار التحويل.
Hippo Video
hippovideo.io
منصة رائدة في فئتها لرسائل الفيديو، تفضلها الفرق التي تتعامل مع العملاء.
LeadDesk
leaddesk.com
LeadDesk هو برنامج مركز اتصال قائم على السحابة للمبيعات كبيرة الحجم وخدمة العملاء. يتراوح العملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى عملاء المؤسسات الكبيرة. تشمل صناعات العملاء الرئيسية الأخرى؛ وسائل الإعلام، والخدمات الأمنية، والطاقة، والاتصالات، والخدمات المالية، وأبحاث السوق، وجمع التبرعات. تتيح لك...
Demodesk
demodesk.com
Demodesk عبارة عن منصة ذكية لاجتماعات العملاء تساعدك على زيادة سرعة المبيعات وزيادة الإيرادات. جرّب مجانًا واكتشف لماذا تستخدم الشركات الكبرى Demodesk لزيادة فرق الإيرادات لديها بالكامل.
Aloware
aloware.com
استمتع بمكالمات + رسائل نصية غير محدودة ابتداءً من 50 دولارًا للوكيل/الشهر. يتكامل مع HubSpot وZoho والمزيد! كاملة مع Power Dialer وأدوات التشغيل الآلي.
lemlist
lemlist.com
ابدأ المحادثات التي تحصل على ردود. قم بتخصيص رسائل البريد الإلكتروني الباردة، وأتمتة المتابعات، والتفاعل مع العملاء المتوقعين عبر جميع القنوات. lemlist هو برنامج أتمتة المبيعات والبريد الإلكتروني البارد في برنامج واحد.
Reply.io
reply.io
الرد عبارة عن نظام أساسي لمشاركة المبيعات يساعدك على أتمتة وتوسيع نطاق التواصل متعدد القنوات، حتى تتمكن من جذب المزيد من العملاء المحتملين واكتساب عملاء جدد وزيادة الإيرادات بشكل أسرع.
Outplay
outplayhq.com
3 أضعاف اجتماعات مبيعاتك، وليس ميزانيتك تحتوي منصة مشاركة المبيعات في Outplay على كل ما تحتاجه لجعل فريق المبيعات الخاص بك أكثر كفاءة - التواصل متعدد القنوات، وأتمتة المبيعات الخارجية، وتتبع العملاء المحتملين، وسوق الاستعانة بمصادر العملاء المحتملين، وجدولة الاجتماعات، والمزيد. ابدأ في تحقيق أهداف...
Regie.ai
regie.ai
وصلت مبيعات المبيعات الشخصية بالكامل. قم بتوصيل رسائل المبيعات ذات الصلة في ثوانٍ باستخدام Regie.ai.
DealHub.io
dealhub.io
تضخيم الإيرادات مدفوعًا بـ CPQ وCLM الرائدين. منصة موحدة لإنشاء عروض الأسعار والعقود وإشراك المشترين والحصول على رؤى المشتري في الوقت الفعلي.
FreeAgent CRM
freeagentcrm.com
العمل أفضل. نحن نساعد الفرق على الحصول على كل شيء في مكان واحد، والعمل بشكل أكثر تعاونًا لإنجاز المزيد، وتتبع الأداء وتحسينه.
Recapped
recapped.io
إتمام الصفقات وضم العملاء بشكل أسرع بنسبة 25%. أنشئ على الفور خطط عمل متبادلة تساعدك على إتمام الصفقات بشكل أسرع، ومعرفة ما يحدث فعليًا في الصفقة، وتمكين أبطالك.
Nutshell
nutshell.com
Nutshell هو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) لأتمتة المبيعات سهل الاستخدام، ويساعد مندوبي المبيعات على الفوز بالمزيد من الصفقات، من خلال الإعداد السريع والتقارير القوية والدعم المجاني بنسبة 100%.
Mailshake
mailshake.com
قم ببناء إيقاعات التواصل مع المبيعات باستخدام البريد الإلكتروني والهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي في أقل من 5 دقائق. ابتداءً من 59 دولارًا شهريًا.
DripJobs
dripjobs.com
تتبع الوظائف، وأتمتة عمليات المتابعة، وأرسل التقديرات والمزيد باستخدام DripJobs CRM لمحترفي الخدمة المنزلية
Salesmate
salesmate.io
قم بتنمية إيراداتك وعلاقاتك. يقدم Salesmate تجارب بسيطة وشخصية ومثمرة لفريق المبيعات والعملاء.
Yesware
yesware.com
Yesware عبارة عن وظيفة إضافية لبرنامجي Outlook وGmail توفر لمحترفي المبيعات كل ما يحتاجون إليه للتنقيب وجدولة الاجتماعات والمتابعة.
FrontSpin
frontspin.com
FrontSpin عبارة عن أداة اتصالات مبيعات قائمة على السحابة تساعدك على الوصول إلى ما يصل إلى 3 أضعاف عدد العملاء المحتملين وإبرام المزيد من الصفقات. تعلم المزيد الآن.
Upscale
upscale.ai
تحويل الآفاق إلى الإيرادات منصة مشاركة المبيعات التي تساعد فريق المبيعات لديك على بناء خطوط أنابيب متسقة وتحقيق أهداف الإيرادات بشكل أسرع
Salesken
salesken.ai
يوفر لك Salesken إمكانية رؤية أداء مندوبي المبيعات لديك على المكالمات، على حدة، حتى تتمكن من تحسين مشاركة العملاء وإبرام المزيد من الصفقات.
Dooly
dooly.ai
يساعد Dooly فرق الإيرادات على الفوز بمزيد من الصفقات من خلال تحسين نظافة إدارة علاقات العملاء، وإدارة عملية مبيعات رابحة، والتخلص من الأعمال ذات القيمة المنخفضة.
Kixie
kixie.com
مكالمات ورسائل نصية موثوقة للغاية وسهلة الاستخدام لفرق المبيعات التي تعمل مع كبار مديري علاقات العملاء مثل HubSpot وSalesforce وPipedrive والمزيد.
Woodpecker
woodpecker.co
رسائل البريد الإلكتروني الباردة التي تبدأ محادثات عمل دافئة. قم بأتمتة رسائل البريد الإلكتروني والمتابعات باستخدام أداة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك.
Klenty
klenty.com
منصة مشاركة المبيعات التي تحصل على المزيد من الردود والاجتماعات المحجوزة. استخدم Klenty لتنفيذ توعية مبيعات متعددة القنوات. أرسل رسائل بريد إلكتروني مخصصة وقم بأتمتة متابعاتك على نطاق واسع من خلال المكالمات ومهام LinkedIn.
La Growth Machine
lagrowthmachine.com
نقدم لكم La Growth Machine، أول منصة تنقيب متعددة القنوات تتيح لك المشاركة في محادثات مع العملاء المحتملين على LinkedIn والبريد الإلكتروني وTwitter. باستخدام La Growth Machine، يمكنك: - استيراد العملاء المحتملين من LinkedIn أو ملف CSV لإدارة جهود التنقيب الخاصة بك بسهولة. - قم بإثراء ملف تعريف جهة ا...
Rasayel
rasayel.io
رسايل هي منصة تواصل مع العملاء تساعد الشركات على البيع لعملائها ودعمهم عبر الواتساب وقنوات المراسلة الاجتماعية الأخرى. أبرز الميزات: - صندوق بريد مشترك للفريق مع مراسلة ثنائية الاتجاه - برنامج WhatsApp chatbot - عمليات بث WhatsApp والمراسلة المجمعة - واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة وخطافات الويب - ع...
Groove
groove.co
اختبر قوة البيع السلس. تخلص من الاحتكاك في عملية المبيعات الخاصة بك وحقق المزيد من الإيرادات باستخدام منصة مشاركة المبيعات الأعلى تقييمًا لـ Salesforce.
Cooby
cooby.co
Cooby Workspace هي أداة لتمكين المبيعات تمنح قادة المبيعات رؤية بنسبة 100% لأنشطة فريقهم على WhatsApp، وتجعل تسجيل CRM سهلاً، وتعزز تتبع الأنشطة المستندة إلى البيانات. مع Workspace، يمكنك الحصول على استخدام غير محدود لـ Cooby Extension Pro لكل مقعد، بالإضافة إلى: الحصول على رؤية 360 درجة - نسخ احتيا...
OneMob
onemob.com
نقدم لكم OneMob - النظام الأساسي المتكامل لإنشاء ومشاركة وتتبع المواقع الصغيرة الجميلة في ثوانٍ! سواء كنت تعمل في مجال المبيعات أو التسويق أو نجاح العملاء أو كنت منشئ محتوى، فإن OneMob لديه كل ما تحتاجه لرفع مستوى انتشارك وجذب المزيد من الاهتمام والمشاركة والاستجابات. باستخدام منشئ المواقع الصغيرة ا...
Seismic LiveSocial
livesocial.seismic.com
LiveSocial عبارة عن منصة لتنظيم المحتوى والاتصالات الرقمية تمكن متخصصي الخدمات المالية ومندوبي المبيعات ومحترفي الخدمات المهنية وغيرهم من المشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الاتصال الرقمية الأخرى بثقة وهدف. لدينا شراكات قوية وعمليات تكامل قوية مع Proofpoint ومع SafeGuard Cyber لتلبية احتي...
Uptics
uptics.io
نظام أساسي لأتمتة المبيعات الكل في واحد لفرق المبيعات عن بعد والداخلية لإطلاق الحملات الصادرة بسهولة، ورعاية العملاء المتوقعين الواردين، وتعبئة خطوط أنابيب الصفقات الخاصة بك، وزيادة الإيرادات.
envivo.io
envivo.io
إن Envo هو مسرع مبيعات رقمي يسمح للمؤسسات بتخصيص العروض بسهولة للعملاء المحتملين والعملاء، مما يخلق بيئة تفاعلية بين المشتري والبائع. تساعدك شركة Envo على اغتنام الفرص بدءًا من العميل المحتمل وحتى التعامل، مع كل شيء في مكان واحد، كل ذلك مع التكامل بسلاسة مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الموجود لد...
Growbots
growbots.com
استخدم Growbots لأتمتة عملية المبيعات الخارجية بشكل كامل. التنقيب والتوعية في مكان واحد. نحن نتكامل مع Salesforce وHubSpot.
Clickback
clickback.com
Clickback هو برنامج لإنشاء عملاء محتملين عبر البريد الإلكتروني بين الشركات لتحقيق النمو المتسارع. يتيح حلنا القوي للمسوقين إرسال قائمة جهات الاتصال المشتراة أو الباردة الخاصة بهم عبر البريد الإلكتروني، مما يحولهم إلى عملاء متوقعين ودودين ومشتركين. لن تسمح لك خدمات أتمتة التسويق وإرسال البريد الإلكتر...
LeadLoft
leadloft.com
تزود LeadLoft فريقك بكل ما تحتاجه. سواء أكان الأمر يتعلق بالرؤساء التنفيذيين أو المديرين أو المستثمرين، ستكشف LeadLoft عن معلومات الاتصال وتجعلك على اتصال حتى تتمكن من إتمام الصفقة. هل تحتاج إلى معلومات الاتصال بشخص ما؟ وصلنا لك. هل تحتاج إلى إشراكهم؟ لا مشكلة. هل تحتاج إلى تتبعها وتحويلها؟ تم و تم ...
PersistIQ
persistiq.com
PersistIQ عبارة عن منصة للمشاركة في المبيعات تعمل على أتمتة البحث والتواصل عبر البريد الإلكتروني والمكالمات والمهام والبيع الاجتماعي. يستخدم الآلاف من فرق المبيعات PersistIQ للعثور على رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعملاء المحتملين، وإرسال رسائل بريد إلكتروني مخصصة للتواصل، وأتمتة المتابعات، وحجز...
SmartReach.io
smartreach.io
SmartReach.io هو برنامج للتواصل عبر البريد الإلكتروني مصمم للسماح للمستخدمين بجدولة وإرسال رسائل بريد إلكتروني مخصصة ومتابعات تلقائيًا من صندوق البريد الخاص بهم وتعزيز معدلات الرد الخاصة بهم. يقوم SmartReach.io بمزامنة بيانات العملاء المحتملين من نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك مع حملاتك با...
Sopro
sopro.io
تساعد Sopro الشركات على تحديد العملاء المحتملين المؤهلين والتعامل معهم. يقوم خبراؤنا باستهداف العملاء المحتملين والبحث عنهم وإشراكهم نيابة عن فريق المبيعات الخاص بك. يتم إشراك العملاء المحتملين على أساس 1 إلى 1 من خلال مقدمات محادثة مخصصة، مصممة لتتدفق بشكل طبيعي إلى خط أنابيب المبيعات الخاص بك. نحن...
Breakcold
breakcold.com
قم بحماية إمكانية التسليم الخاصة بك، وقم بأتمتة عمليات المتابعة وتخصيص رسائل البريد الإلكتروني على نطاق واسع
LeadPilot
leadpilot.com
تقوم LeadPilot بأتمتة عملية التنقيب والتواصل في منصة واحدة. يتم العثور على الشركات وصناع القرار الرئيسيين ويتم الاتصال بهم من خلال رسائل مخصصة، حتى تتمكن فرق المبيعات والتسويق من قضاء وقتهم في مكان آخر. املأ خط الأنابيب الخاص بك وأبرم المزيد من الصفقات من خلال التركيز على العملاء المحتملين ذوي الجود...
Pitch.Link
pitch.link
يفشل البيع بين الشركات (B2B) بمعدل نجاح ضئيل يبلغ 5%. يتحكم المشترون الآن في عملية معاملة القيمة. تتيح منصة Pitch.Link saas التواصل الخاص والآمن بين المشتري والبائع والمحادثة والتعاون والتحويل. انقطاع واحتكاك مجاني على رابط واحد فريد.
MailRush
mailrush.io
تم تضمين برنامج البريد الإلكتروني البارد مع خدمة SMTP. خيارات IP المشتركة وIP المخصصة. سحب وإسقاط تسلسلات لمتابعة البريد الإلكتروني وحملات التنقيط. مؤشرات الأداء الرئيسية لتسليم البريد الإلكتروني (تتبع نقاط المرسلين، وتتبع حجم البريد الإلكتروني، وتتبع حلقة التعليقات)، وتتبع الأحداث (معدل الفتح، ومعد...
Crono
crono.one
Crono هي منصة مشاركة المبيعات التي تغير قواعد اللعبة وتجمع بين تقنية الذكاء الاصطناعي وإمكانيات التواصل متعدد القنوات وإدارة خطوط الأنابيب المبسطة لتعزيز فرق المبيعات. من خلال الاستفادة من البيانات وخوارزميات الذكاء الاصطناعي، تساعد Crono في تحديد الآفاق الواعدة وقنوات الاتصال الأكثر فعالية، مما يؤد...
Interseller
interseller.io
يساعد Interseller مسؤولي التوظيف في العثور على المرشحين والتواصل معهم من خلال العثور على بريدهم الإلكتروني وإرسال تسلسلات البريد الإلكتروني.
SalesBlink
salesblink.io
SalesBlink عبارة عن نظام أساسي للتواصل مع المبيعات الكل في واحد مع ميزات لمساعدتك في العثور على العملاء المتوقعين وأتمتة تسلسل مبيعات التواصل باستخدام ChatGPT وWarmUp Emails والحصول على الحجز.