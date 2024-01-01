برامج المشاركة في المبيعات - التطبيقات الأكثر شعبية - بربادوس

envivo.io

envivo.io

إن Envo هو مسرع مبيعات رقمي يسمح للمؤسسات بتخصيص العروض بسهولة للعملاء المحتملين والعملاء، مما يخلق بيئة تفاعلية بين المشتري والبائع. تساعدك شركة Envo على اغتنام الفرص بدءًا من العميل المحتمل وحتى التعامل، مع كل شيء في مكان واحد، كل ذلك مع التكامل بسلاسة مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الموجود لد...