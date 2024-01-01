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برنامج تمكين المبيعات - التطبيقات الأكثر شعبية - غرينادا
يعمل برنامج تمكين المبيعات، والذي يشار إليه بدلاً من ذلك على أنه حل إدارة محتوى المبيعات، بمثابة مستودع مركزي لضمانات التسويق ومحتوى المبيعات. تم تصميم هذه المنصة لتزويد مندوبي المبيعات بالمواد الفعالة والقيمة وفي الوقت المناسب خلال كل مرحلة من مراحل دورة المبيعات. من خلال استخدام أدوات تمكين المبيعات، تضمن المؤسسات أن أي مندوب مبيعات يمكنه الوصول بسهولة إلى المحتوى ذي الصلة ومشاركته مع العملاء المحتملين ومراقبة تفاعل العملاء المحتملين ضمن المواد المقدمة.
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Hubspot
hubspot.com
تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك. مع Marketing Hub، تتوفر جميع أدواتك وبياناتك التسويقية على منصة واحدة قوية وسهلة ...
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesfo...
Dropbox DocSend
docsend.com
يساعد Dropbox DocSend محترفي الأعمال مثلك على مشاركة المحتوى والتحكم فيه بشكل آمن، مما يدفع أعمالك إلى الأمام. يعمل نظام Dropbox DocSend القوي القائم على الارتباط على تسهيل تعيين تفضيلات الأمان لكل صاحب مصلحة، وتلقي الإشعارات في كل مرة يقوم فيها شخص ما بعرض ملفك، وتحليل أداء المحتوى على أساس كل صفحة...
Showpad
showpad.com
يعد Showpad نظام التشغيل التمكيني الرائد عالميًا (eOS™) الذي يعمل على مواءمة فرق المبيعات والتسويق حول تفاعلات المشتري عالية التأثير مع توليد الرؤى اللازمة لتحسين معدلات التحويل بشكل مستمر. التأثير الأساسي: يبرم البائعون المزيد من الصفقات، بشكل أسرع باستخدام Showpad. يمكّن محرك إدارة محتوى المبيعات ...
Qwilr
qwilr.com
قم بزيادة سرعة الصفقة، واحصل على رؤى للمشتري من المحتوى، وامنح المندوبين مزيدًا من الوقت للبيع. كيف؟ تحويل مواد المبيعات إلى صفحات ويب آلية وجميلة. أنشئ تجربة مبيعات لا تُنسى من خلال العرض المثالي والعرض التقديمي وعرض أسعار المبيعات وصفحة تأهيل العملاء والمزيد. كل صفحة Qwilr ترسلها هي صفحة ويب جميلة...
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook هي أداة عبر الإنترنت وبرنامج سطح مكتب لإنشاء دفاتر صور رقمية احترافية. فهو يجعل كتبك الإلكترونية بتنسيق PDF والكتالوجات الإلكترونية والكتيبات الرقمية والتقارير السنوية والعروض التقديمية والمجلات وضمانات المبيعات تفاعلية. تستخدم أكثر من 50000 شركة في 179 دولة FlippingBook لإنشاء مستندات ...
DealHub.io
dealhub.io
تقدم DealHub حلاً كاملاً لنسبة عرض الأسعار إلى الإيرادات، وهو مصمم لدفع عمليات المبيعات إلى الأمام بشكل أسرع. بصفته محرك التجارة الوحيد منخفض التعليمات البرمجية الذي يوازن بين قابلية التخصيص وخفة الحركة التجارية، يعمل DealHub على تمكين قادة السوق المتوسطة والمؤسسات من تبسيط فرقهم وعملياتهم، وتنفيذ ا...
Highspot
highspot.com
Highspot هي منصة تمكين المبيعات التي يحبها المندوبون. نحن نمكن الشركات من رفع مستوى محادثات العملاء التي تدفع النمو الاستراتيجي. تجمع منصتنا البديهية بين إدارة المحتوى الذكية والتدريب والتوجيه السياقي وإشراك العملاء والتحليلات القابلة للتنفيذ. تستخدم فرق Go-to-market Highspot لتقديم تجربة شراء موحدة...
ClientPoint
clientpoint.net
تساعدك منصة مؤسستنا على إدارة مساحات عمل علاقات العمل بسهولة لكل من العملاء المحتملين والعملاء والشركاء، حيث يمكنك جدولة المواد والالتقاء بها ومشاركتها، كل ذلك في مكان واحد. رعاية القيادة بشكل أكثر فعالية، واقتراح الصفقات وإتمامها بشكل أسرع، وضم العملاء وخدمتهم بشكل أفضل. بدءًا من التسويق (المشاركة ...
Allego
allego.com
Allego هي الشركة الرائدة في مجال توفير برامج تمكين الإيرادات الحديثة. تجمع GO، منصة تمكين الإيرادات الحديثة من Allego، بين فرق المبيعات والتمكين والتسويق لتقديم التجربة التي يبحث عنها مشترو B2B - في منصة واحدة شاملة. بفضل تقنيتها الحاصلة على براءة اختراع، تضمن منصة GO أن تقوم فرق الإيرادات بتنظيم ال...
Seismic
seismic.com
Seismic هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال التمكين، حيث تساعد المؤسسات على إشراك العملاء وتمكين الفرق وتحفيز نمو الإيرادات. تعد Seismic Enablement Cloud™ أقوى منصة تمكين موحدة تزود الفرق التي تتعامل مع العملاء بالمهارات والمحتوى والأدوات والرؤى المناسبة للنمو والفوز. من أكبر المؤسسات في العالم إلى ال...
ProProfs
proprofs.com
يعد برنامج ProProfs Knowledge Base أداة قوية تستخدم لإنشاء قاعدة معارف خاصة وعامة للموظفين والعملاء، على التوالي. فهو يساعد في تقليل تذاكر العملاء، وتحسين التعاون الداخلي بين الفريق، وتبسيط العمليات التجارية، وتحسين خدمة العملاء. من خلال توفير الوصول المركزي إلى المعلومات عبر أجهزة ومتصفحات متعددة، ...
ClearSlide
clearslide.com
نحن نطمح إلى جعل كل تفاعل مع العملاء ناجحًا. يجب أن تكون كل رسالة بريد إلكتروني وكل اجتماع وكل عرض تقديمي مذهلة. توفر ClearSlide منصة كاملة لمشاركة المبيعات تجمع بين إدارة المحتوى والاتصالات المتكاملة وتحليلات المشاركة والبيع الموجه لتعزيز المشاركة الديناميكية مع المشترين وزيادة استثمارك الحالي في إ...
Valuecase
valuecase.com
بالأمس، كانت المبيعات عبارة عن فوضى من تدفقات البريد الإلكتروني التي لا نهاية لها، والمرفقات المفقودة، وجداول بيانات خطة العمل، والتوقعات المربكة التي أصبحت مظلمة. اليوم، تتم المبيعات باستخدام Valuecase. لذلك يمكن للعملاء المحتملين التحرك بشكل أسرع ويعرف البائعون أخيرًا ما إذا كانت الفرصة لا تزال ...
Folloze
folloze.com
تتمثل مهمة Folloze في تمكين فرق التسويق B2B التي تتطلع إلى الاستجابة لجيل جديد من المشترين B2B من خلال إنشاء منصة تجربة المشتري الرائدة في الصناعة. تستفيد فرق الإيرادات، بقيادة المسوقين في الخطوط الأمامية، من Folloze لتقديم تجارب جذابة تعتمد على البيانات بسرعة وسهولة والتي تلبي المشترين أينما كانوا ...
Spekit
spekit.com
Spekit عبارة عن منصة تعليمية في الوقت المناسب مصممة لكيفية تعلمنا في العمل اليوم. فهو يوفر التدريب والتوجيه متى وأينما تحتاج الفرق إلى التنقل بين العمليات والتقنيات والمنهجيات الجديدة، دون تعطيل الإنتاجية. يقع Spekit فوق أي تطبيق قائم على الويب ويتكامل مع أدوات مثل Salesforce وOutreach وSlack، وبالت...
DealLab
deallab.io
يقوم DealLab.io بدمج الصفقات بأكملها في منصة تعاونية واحدة مع الحصول على معلومات حول "كيفية" تقديم الصفقات و"ما" يجب فعله لإغلاقها. اكتشف العلامات الحمراء ومخاطر الصفقات وتجنب قضاء ساعات لا حصر لها في سلاسل رسائل البريد الإلكتروني الفوضوية والملفات القديمة. قم بتبسيط التواصل لجعل أصحاب المصلحة دائمً...
SalesHood
saleshood.com
يعمل حل تمكين المبيعات المصمم خصيصًا لهذا الغرض من SalesHood على تكرار الأداء الأفضل على نطاق واسع من خلال تسريع اختراقات إنتاجية المبيعات في الاستعداد والفعالية والتنفيذ. حافظ على مزامنة فرق الإيرادات لديك مع التدريب التفاعلي والإعداد. قم بتكرار عمليات المبيعات الفائزة باستخدام المحتوى المنسق. إبرا...
SPCE
spce.com
توفر SP_CE غرفًا رقمية حيث يمكنك دعوة الأشخاص ومشاركة المحتوى والتعاون بأمان. كل ذلك مع الحصول على رؤى قابلة للتنفيذ حول رحلة المشترين. عادةً ما يكون لدى عملائنا ثلاثة أشياء مشتركة: 1. دورات مبيعات طويلة. 2. جهات اتصال متعددة لإبرام صفقة، والعديد من أصحاب المصلحة داخليًا ومن جانب المشترين الذين يحتا...
RELAYTO
relayto.com
كيف يمكنك المحتوى 100X؟ RELAYTO هي منصة التجربة التفاعلية رقم 1 التي تحول المحتوى الثابت الخاص بك (ملفات PDF وملفات MP4 والصور) إلى تجارب تفاعلية جذابة، مما يمكّن المشاهدين من اختيار المسار الخاص بهم والتعليم الذاتي. تحقق من تجربة الشراء المدعومة بـ RELAYTO والتي بدأت كعرض تقديمي تقليدي. >> https://...
Aligned
alignedup.com
فرق المبيعات - ببساطة، ALIGNED عبارة عن غرفة مبيعات رقمية - منصة تعاون لفريقك والمشترين. فهو يتيح لك تنسيق الصفقات المعقدة، وزيادة مشاركة المشتري، واختصار الوقت اللازم لتحقيق القيمة. كيف؟ يعمل برنامج Aligned على تبسيط جميع اتصالات العملاء والمحتوى والعمليات والأدوات في مساحة عمل مخصصة واحدة للعملاء ...
Mediafly
mediafly.com
محطة B2B الأولى والوحيدة لتمكين الإيرادات كل ما يحتاجه فريقك لإشراك المشترين، وإعداد البائعين، وتحديد القيمة، وتحسين الأداء باستمرار. منصة معيارية واحدة - تحقق نموًا متوقعًا في الإيرادات على نطاق واسع.
Dubb
dubb.com
تم تأسيس Dubb في عام 2018، وهو نظام مبيعات الفيديو الذي يوفر لمستخدمي الأعمال منصة لإرسال مقاطع فيديو مخصصة وقابلة للتتبع. يقع مقر الشركة في لوس أنجلوس، وقد تم تأسيسها على يد تقنيين متخصصين في أتمتة التسويق والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. تتميز منصة Dubb بتطبيق جوال ووظيفة Outlook الإضافية وموقع وي...
Paperflite
paperflite.com
Paperflite هو برنامج شامل لإدارة المحتوى وتمكين المبيعات يسمح لفرق المبيعات والتسويق بتخزين المحتوى الخاص بهم وتنظيمه وتوزيعه وتتبعه، بينما يمنحك أيضًا القدرة على إنشاء وتقديم تجارب محتوى مذهلة (مواقع مصغرة مخصصة، وصفحات مقصودة، مراكز الموارد والتجارب التفاعلية). باستخدام Paperflite، يمكنك تتبع المح...
Storydoc
storydoc.com
Storydoc هو البديل الرائد لملفات PDF الثابتة والعروض التقديمية لمحترفي الأعمال. بدءًا من العروض الترويجية والعروض التقديمية الفردية وحتى التقارير والمقترحات الطويلة، يسهّل Storydoc إنشاء مجموعات جميلة وجذابة باستخدام الذكاء الاصطناعي. من خلال عمليات التكامل القوية مع أدوات المبيعات والتسويق الخاصة ب...
Hushly
hushly.com
Hushly عبارة عن سحابة تحويل شاملة مصممة لتحسين تجارب المشتري وزيادة التحويلات لمسوقي B2B. يتضمن نظام المشاركة الخاص بنا مجموعة متنوعة من الأدوات والإمكانيات، مثل تخصيص موقع الويب، وتخصيص المحتوى، ومنشئ الصفحات المقصودة والتخصيص، والتقاط الطلب، والإثراء، والعملاء المتوقعين الذين تم التحقق منهم بواسطة...
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
GTM Buddy عبارة عن منصة لتمكين الإيرادات تمكن فرق الإيرادات من تحقيق نمو مستدام للإيرادات. تسعى GTM Buddy إلى تمكين جيل جديد من البائعين الأكثر ذكاءً. تخيل عالماً يعتني فيه الذكاء الاصطناعي بوضع العلامات على المحتوى المناسب وعرضه في الوقت المناسب لمساعدة البائعين، أينما كانوا. 𝑱𝒖𝒔𝒕-𝒊𝒏-𝑻𝒊𝒎𝒆...
Enablix
enablix.com
تتحرك فرق الإيرادات بسرعة، ولا ينبغي للتمكين أن يبطئها. تحافظ Enablix على مزامنة فرقك حتى يتمكن المسوقون لديك من تزويد ممثليك بالمحتوى والتدريب وموارد التمكين التي يحتاجونها لتحقيق النتائج بسلاسة. Enablix هو حل تمكيني تم تصميمه لمساعدة الفرق على الاستفادة بشكل أفضل من محتوى المبيعات والتسويق الخاص ب...
Klyck.io
klyck.io
Klyck هو الحل الأمثل للمحتوى لتنظيم المعلومات والعثور عليها ومشاركتها. مركزية معرفة فريقك، وتوفير الوصول السريع والسهل إلى كل المحتوى الخاص بك. استخدم المحتوى الخاص بك في صفحات مخصصة تقوم بتخصيصها لكل موقف لتوفير الوقت والمال وسلاسل رسائل البريد الإلكتروني التي لا نهاية لها. من خلال الجمع بين المحتو...
Klue
klue.com
Klue عبارة عن منصة استخباراتية تنافسية مصممة لمساعدة مسوقي المنتجات في جمع وتنظيم ونشر المعلومات التنافسية عبر الأقسام المختلفة في الشركة. تستخدم المنصة التحليلات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لتجميع وتفسير البيانات التي تقدم رؤى عميقة حول اتجاهات السوق. وتشمل ميزاته الرئيسية القدرة على مركزية المع...
GetAccept
getaccept.com
GetAccept هو برنامج غرفة مبيعات رقمية يعمل على تمكين فرق الإيرادات من تبسيط سير عمل المستندات الخاصة بهم، وإتمام الصفقات بشكل أسرع، وتوفير تجارب عملاء استثنائية - بدءًا من الفرص وحتى الصفقات الموقعة. تعد غرفة المبيعات الرقمية لدينا مركزًا مركزيًا يجتمع فيه البائعون والمشترون ويتعاونون ويتفاوضون طوال...
Zoomifier
zoomifier.com
طريقة أفضل لإدارة دورة حياة محتوى المبيعات لتسريع أداء مبيعاتك ZOOMIFIER حلول المنتجات تسعير الموارد طلب تسجيل الدخول طلب تجريبي طريقة أفضل لإدارة دورة حياة محتوى المبيعات لتسريع أداء مبيعاتك قادة الصناعة الذين يستخدمون Zoomifier #1 SALES CONTENT LIFE حل الدورة
Flowla
flowla.com
Flowla هي الطريقة الجديدة لجذب عملائك المحتملين من خلال الرحلات الرقمية المخصصة، حيث يتم استهلاك المحتوى الخاص بك بطريقة ممتعة وجذابة وتبدأ المحادثات بشكل طبيعي... سواء كنت مشتركًا؛ - المبيعات وإغلاق الصفقات - النجاح واستقطاب عملاء جدد - التوظيف وإبهار المرشحين - أو أي دور آخر حيث تقوم ببناء الزخم و...
Matik
matik.io
يقوم Matik بأتمتة عملية إنشاء وإرسال العروض التقديمية المخصصة والمعتمدة على البيانات. ما عليك سوى تزويد Matik ببعض المدخلات (على سبيل المثال، الحساب المخصص للمجموعة، والنطاق الزمني)، وسيقوم Matik بالاستعلام عن البيانات لإنشاء مجموعة Google Slides أو Microsoft PowerPoint مع نصوص وصور ومخططات وجداول م...
QorusDocs
qorusdocs.com
QorusDocs هو مزود برامج إدارة المقترحات المدعومة بالذكاء الاصطناعي ومقره في سياتل بولاية واشنطن والذي يعمل على أتمتة إنشاء استجابات ومقترحات RFP الهامة التي تبرز وتفوز بالصفقات. تدعم الشركة مقترحات المؤسسات وفرق المبيعات من شركات مثل WSP وMinterEllison وInsight وCDW وKramer Levin وPanasonic وCanon و...
Bigtincan
bigtincan.com
يعيد Bigtincan Content Hub تعريف عمليات المبيعات والتسويق والخدمة لتمكين الفرق من العمل بشكل أكثر ذكاءً وأسرع معًا للحصول على أفضل النتائج. بفضل الميزات المتطورة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي والأتمتة التي تدعم كل مرحلة من مراحل عملية الشراء، يمكّن Bigtincan Content Hub الفرق من تحقيق نتائج أعمال مح...
Rolldog CRM
rolldog.com
Rolldog هو أحد حلول إدارة علاقات العملاء (CRM)، مع مزايا تمكين المبيعات مجتمعة في حل واحد. يساعد Rolldog الشركات على إدارة علاقاتها مع العملاء، مع تتبع العملاء المحتملين والفرص بشكل استباقي وتسجيلهم للمساعدة في زيادة الإيرادات وتعزيز فعالية المبيعات والتسويق. تقدم Rolldog أيضًا مجموعة من الحلول المت...
EasyUser
easyuser.co
أذكى طريقة لمشاركة المحتوى وإتمام المزيد من الصفقات. باستخدام EasyUser، يمكنك وضع جميع مقاطع الفيديو والعروض التوضيحية والعروض التقديمية الخاصة بك في رابط واحد واحد، ثم مشاركتها مع العملاء المحتملين وتتبع كل زيارة لهم.
Mindmatrix
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منذ إنشائها في عام 1998، ركزت Mindmatrix على مساعدة الشركات على بيع المزيد وبشكل أسرع. تعد Mindmatrix، الرائدة في مجال المبيعات (المباشرة وغير المباشرة) وتكنولوجيا تمكين التسويق، اليوم الشركة الوحيدة التي تقدم منصة تمكين الشركاء الموحدة بالكامل (Bridge ™) التي تربط وتمكن المبيعات (المباشرة وغير المب...
Flipdeck
flipdeck.com
منظم محتوى مرئي بسيط هل تواجه صعوبة في تنظيم المحتوى وتقديمه؟ هل يشعر الناس بالإحباط لأنهم لا يستطيعون العثور على ما يحتاجون إليه؟ قم بتبسيط كيفية تقديم أي محتوى في أي مكان عن طريق الارتباط به على بطاقة Flipdeck. أنشئ بطاقات ترتبط بأي محتوى تريده — مكتملة بصورة ونص وروابط لصفحات الويب أو المستندات أ...
AirDeck
airdeck.co
AirDeck عبارة عن منصة لسرد المستندات تتعاون مع فرق مبيعات المؤسسات وتأهيل العملاء والتسويق لتقديم محتوى مخصص على نطاق واسع. يمكنك بسهولة إضافة الصوت أو الفيديو إلى أي مستند أو عرض تقديمي، وإرسال روابط تتبع فريدة، وعرض تحليلات التفاعل، كل ذلك في حل واحد قوي.
SalesGRID
salesgrid.us
تعني SalesGRID أنه يمكنك تدوين أفضل الممارسات عبر جميع خطوات عملية المبيعات الخاصة بك. قم بالتقاط أفضل محتوى المبيعات والتكتيكات وحركات القوة في دليل تشغيل تعاوني وسهل الاستخدام لفريق المبيعات والتسويق لديك.
Prezentor
prezentor.com
في Prezentor، نحن نؤمن بجعل المبيعات أكثر إنسانية. يعمل برنامج تمكين المبيعات الديناميكي الخاص بنا على تغيير الطريقة التي تتم بها المبيعات من خلال إنشاء تجارب ذات أبعاد من عروض المبيعات التقديمية - حتى تتمكن من البيع بشكل أفضل وتصبح المستشار الموثوق لعميلك. يساعدك Prezentor على بناء حوار مع عملائك و...
Showell
showell.com
Showell هي أداة لتمكين المبيعات حائزة على جوائز لإدارة محتوى مبيعاتك وتقديمه ومشاركته وتتبعه. هذا هو كل ما يحتاجه مندوبو المبيعات لديك للبيع بشكل أكثر ذكاءً وإبرام المزيد من الصفقات. احصل على مبيعاتك وتسويقك وإدارتك في نفس الصفحة، ووسع نطاق أفضل الممارسات، وأزل الحواجز، وساعد البائعين على البيع!
Roi4Presenter
roi4presenter.com
ROI4Presenter هو تطبيق ويب وجوال لأتمتة المبيعات وتوليد العملاء المحتملين والتأهيل. تساعد الأداة على توفير الوقت وزيادة كفاءة العروض التقديمية لمديري المبيعات والمسوقين ومديري الموارد البشرية وكل من يستخدم العروض التقديمية بنشاط كأداة في عملهم. ROI4Presenter يحل مشكلة تنسيق وقت العرض بين المقدم والم...