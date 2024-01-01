برنامج تمكين المبيعات - التطبيقات الأكثر شعبية - كندا الأكثر شعبية المضافة حديثًا

يعمل برنامج تمكين المبيعات، والذي يشار إليه بدلاً من ذلك على أنه حل إدارة محتوى المبيعات، بمثابة مستودع مركزي لضمانات التسويق ومحتوى المبيعات. تم تصميم هذه المنصة لتزويد مندوبي المبيعات بالمواد الفعالة والقيمة وفي الوقت المناسب خلال كل مرحلة من مراحل دورة المبيعات. من خلال استخدام أدوات تمكين المبيعات، تضمن المؤسسات أن أي مندوب مبيعات يمكنه الوصول بسهولة إلى المحتوى ذي الصلة ومشاركته مع العملاء المحتملين ومراقبة تفاعل العملاء المحتملين ضمن المواد المقدمة.