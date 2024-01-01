متجر تطبيقات لتطبيقات الويب

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.

WebCatalog Desktop

حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.

تنزيل WebCatalog Desktop
معرفة المزيد
الفئات

برنامج تمكين المبيعات - التطبيقات الأكثر شعبية - جزر آلاند

يعمل برنامج تمكين المبيعات، والذي يشار إليه بدلاً من ذلك على أنه حل إدارة محتوى المبيعات، بمثابة مستودع مركزي لضمانات التسويق ومحتوى المبيعات. تم تصميم هذه المنصة لتزويد مندوبي المبيعات بالمواد الفعالة والقيمة وفي الوقت المناسب خلال كل مرحلة من مراحل دورة المبيعات. من خلال استخدام أدوات تمكين المبيعات، تضمن المؤسسات أن أي مندوب مبيعات يمكنه الوصول بسهولة إلى المحتوى ذي الصلة ومشاركته مع العملاء المحتملين ومراقبة تفاعل العملاء المحتملين ضمن المواد المقدمة.

إرسال تطبيق جديد


Hubspot

Hubspot

hubspot.com

تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesfor...

Dropbox DocSend

Dropbox DocSend

docsend.com

جرب نظامنا الآمن لمشاركة المستندات مجانًا. تعرف على الفور متى يتم فتح المستندات، وما هي الصفحات التي تتم قراءتها.

Showpad

Showpad

showpad.com

تدمج منصة تمكين المبيعات Showpad برامج التدريب والتوجيه الرائدة في الصناعة مع حلول المحتوى المبتكرة، مما يؤدي إلى زيادة المبيعات.

Qwilr

Qwilr

qwilr.com

ختم كل صفقة. اربح المزيد من خلال المقترحات المستندة إلى الويب والتي تتميز وتقدم تجارب للمشتري على مستوى عالمي.

FlippingBook

FlippingBook

flippingbook.com

يمكنك تحويل ملفات PDF البسيطة إلى مستندات تفاعلية وجذابة بمظهر احترافي وإدارة أدوات التسويق وتحليل الملفات والمزيد.

DealHub.io

DealHub.io

dealhub.io

تضخيم الإيرادات مدفوعًا بـ CPQ وCLM الرائدين. منصة موحدة لإنشاء عروض الأسعار والعقود وإشراك المشترين والحصول على رؤى المشتري في الوقت الفعلي.

Highspot

Highspot

highspot.com

توفر Highspot أدوات وبرامج تمكين المبيعات الأكثر تقدمًا في الصناعة لتحسين فعالية التسويق وزيادة المبيعات.

Allego

Allego

allego.com

الشركة الرائدة في السوق في مجال حلول التعلم والتمكين الافتراضية. قم بتحويل مؤسستك باستخدام النظام الأساسي المحمول المصمم للفرق الموزعة اليوم.

ClientPoint

ClientPoint

clientpoint.net

تساعدك منصة مؤسستنا على إدارة مساحات عمل علاقات العمل بسهولة لكل من العملاء المحتملين والعملاء والشركاء، حيث يمكنك جدولة المواد والالتقاء بها ومشاركتها، كل ذلك في مكان واحد. رعاية القيادة بشكل أكثر فعالية، واقتراح الصفقات وإتمامها بشكل أسرع، وضم العملاء وخدمتهم بشكل أفضل. بدءًا من التسويق (المشاركة ...

Seismic

Seismic

seismic.com

تعرف على كيفية قيام حل التمكين والتدريب والتوجيه المدعوم بالذكاء الاصطناعي من Seismic بتمكين فرق المبيعات والتسويق من جذب المشترين وزيادة الإيرادات.

ProProfs

ProProfs

proprofs.com

ProProfs - برنامج إدارة المعرفة للاختبارات والاختبارات والتدريب والبطاقات التعليمية وقاعدة المعرفة. ابدأ مع برامج إدارة المعرفة لدينا.

ClearSlide

ClearSlide

clearslide.com

نحن نطمح إلى جعل كل تفاعل مع العملاء ناجحًا. يجب أن تكون كل رسالة بريد إلكتروني وكل اجتماع وكل عرض تقديمي مذهلة. يوفر ClearSlide نظامًا أساسيًا متكاملاً لمشاركة المبيعات يجمع بين إدارة المحتوى والاتصالات المتكاملة وتحليلات المشاركة والبيع الموجه لتعزيز المشاركة الديناميكية مع المشترين وزيادة استثمار...

Valuecase

Valuecase

valuecase.com

بالأمس، كانت المبيعات عبارة عن فوضى من تدفقات البريد الإلكتروني التي لا نهاية لها، والمرفقات المفقودة، وجداول بيانات خطة العمل، والتوقعات المربكة التي أصبحت مظلمة. ‍ اليوم، تتم المبيعات باستخدام Valuecase. لذلك يمكن للعملاء المحتملين التحرك بشكل أسرع ويعرف البائعون أخيرًا ما إذا كانت الفرصة لا تزال ...

Folloze

Folloze

folloze.com

تتمثل مهمة Folloze في تمكين فرق التسويق B2B التي تتطلع إلى الاستجابة لجيل جديد من المشترين B2B من خلال إنشاء منصة تجربة المشتري الرائدة في الصناعة. تستفيد فرق الإيرادات، بقيادة المسوقين في الخطوط الأمامية، من Folloze لتقديم تجارب جذابة تعتمد على البيانات بسرعة وسهولة والتي تلبي المشترين أينما كانوا ...

Spekit

Spekit

spekit.com

Spekit عبارة عن منصة تعليمية في الوقت المناسب مصممة لكيفية تعلمنا في العمل اليوم. فهو يوفر التدريب والتوجيه متى وأينما تحتاج الفرق إلى التنقل بين العمليات والتقنيات والمنهجيات الجديدة، دون تعطيل الإنتاجية. يقع Spekit فوق أي تطبيق قائم على الويب ويتكامل مع أدوات مثل Salesforce وOutreach وSlack، وبالت...

DealLab

DealLab

deallab.io

يقوم DealLab.io بدمج الصفقات بأكملها في منصة تعاونية واحدة مع الحصول على معلومات حول "كيفية" تقديم الصفقات و"ما" يجب فعله لإغلاقها. اكتشف العلامات الحمراء ومخاطر الصفقات وتجنب قضاء ساعات لا حصر لها في سلاسل رسائل البريد الإلكتروني الفوضوية والملفات القديمة. قم بتبسيط التواصل لجعل أصحاب المصلحة دائمً...

SalesHood

SalesHood

saleshood.com

يعمل حل تمكين المبيعات المصمم خصيصًا لهذا الغرض من SalesHood على تكرار الأداء الأفضل على نطاق واسع من خلال تسريع اختراقات إنتاجية المبيعات في الاستعداد والفعالية والتنفيذ. حافظ على مزامنة فرق الإيرادات لديك مع التدريب التفاعلي والإعداد. قم بتكرار عمليات المبيعات الفائزة باستخدام المحتوى المنسق. إبرا...

SPCE

SPCE

spce.com

توفر SP_CE غرفًا رقمية حيث يمكنك دعوة الأشخاص ومشاركة المحتوى والتعاون بأمان. كل ذلك مع الحصول على رؤى قابلة للتنفيذ حول رحلة المشترين. عادةً ما يكون لدى عملائنا ثلاثة أشياء مشتركة: 1. دورات مبيعات طويلة. 2. جهات اتصال متعددة لإبرام صفقة، والعديد من أصحاب المصلحة داخليًا ومن جانب المشترين الذين يحتا...

RELAYTO

RELAYTO

relayto.com

يقوم RELAYTO بتحويل ملفات PDF والعروض التقديمية ومقاطع الفيديو والمحتويات الأخرى إلى تجارب ويب تفاعلية مع العلامات التجارية الفورية والتحليلات والمزيد

Aligned

Aligned

alignedup.com

فرق المبيعات - ببساطة، ALIGNED عبارة عن غرفة مبيعات رقمية - منصة تعاون لفريقك والمشترين. فهو يتيح لك تنسيق الصفقات المعقدة، وزيادة مشاركة المشتري، واختصار الوقت اللازم لتحقيق القيمة. كيف؟ يعمل برنامج Aligned على تبسيط جميع اتصالات العملاء والمحتوى والعمليات والأدوات في مساحة عمل مخصصة واحدة للعملاء ...

Mediafly

Mediafly

mediafly.com

محطة B2B الأولى والوحيدة لتمكين الإيرادات كل ما يحتاجه فريقك لإشراك المشترين، وإعداد البائعين، وتحديد القيمة، وتحسين الأداء باستمرار. منصة معيارية واحدة - تحقق نموًا متوقعًا في الإيرادات على نطاق واسع.

Dubb

Dubb

dubb.com

منصة اتصالات الفيديو التي تركز على المبيعات في العالم - فيديو بنفسك

Hushly

Hushly

hushly.com

Hushly عبارة عن سحابة تحويل شاملة مصممة لتحسين تجارب المشتري وزيادة التحويلات لمسوقي B2B. يتضمن نظام المشاركة الخاص بنا مجموعة متنوعة من الأدوات والإمكانيات، مثل تخصيص موقع الويب، وتخصيص المحتوى، ومنشئ الصفحات المقصودة والتخصيص، والتقاط الطلب، والإثراء، والعملاء المتوقعين الذين تم التحقق منهم بواسطة...

GTM Buddy

GTM Buddy

gtmbuddy.ai

تساعد منصة تمكين المبيعات الخاصة بـ GTM Buddy المندوبين على بناء علاقات مع العملاء وزيادة الإيرادات من خلال محتوى ذي صلة وموثوق وجذاب.

Klyck.io

Klyck.io

klyck.io

Klyck هو الحل الأمثل للمحتوى لتنظيم المعلومات والعثور عليها ومشاركتها. مركزية معرفة فريقك، وتوفير الوصول السريع والسهل إلى كل المحتوى الخاص بك. استخدم المحتوى الخاص بك في صفحات مخصصة تقوم بتخصيصها لكل موقف لتوفير الوقت والمال وسلاسل رسائل البريد الإلكتروني التي لا نهاية لها. من خلال الجمع بين المحتو...

Storydoc

Storydoc

storydoc.com

يمكنك بسهولة إنشاء تشكيلات مذهلة وتفاعلية تزيد من التفاعل. انتقل من ملفات PDF الثابتة إلى ضمانات فعالة تضفي الحيوية على قصتك.

Klue

Klue

klue.com

Klue عبارة عن منصة ذكاء تنافسي مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لمساعدة مسوقي المنتجات وفرق CI على جمع وتنظيم وتقديم رؤى منافسة قابلة للتنفيذ لتمكين المبيعات من كسب المزيد من الأعمال. يمكّن Klue فرق مبيعات المؤسسات من كسب المزيد من الأعمال من خلال توفير رؤى ديناميكية حول المنافسين. تجمع المنصة بشكل فر...

GetAccept

GetAccept

getaccept.com

احصل على احتياجات المبيعات الرقمية الخاصة بك بسهولة من خلال برنامجنا الشامل! قم بالتسجيل للحصول على حسابك المجاني اليوم وإتمام الصفقات بشكل أسرع.

Zoomifier

Zoomifier

zoomifier.com

طريقة أفضل لإدارة دورة حياة محتوى المبيعات لتسريع أداء مبيعاتك ZOOMIFIER حلول المنتجات تسعير الموارد طلب تسجيل الدخول طلب تجريبي طريقة أفضل لإدارة دورة حياة محتوى المبيعات لتسريع أداء مبيعاتك قادة الصناعة الذين يستخدمون Zoomifier #1 SALES CONTENT LIFE حل الدورة

Flowla

Flowla

flowla.com

Flowla هي الطريقة الجديدة لجذب عملائك المحتملين من خلال الرحلات الرقمية المخصصة، حيث يتم استهلاك المحتوى الخاص بك بطريقة ممتعة وجذابة وتبدأ المحادثات بشكل طبيعي... سواء كنت هنا؛ - المبيعات وإغلاق الصفقات - النجاح واستقطاب عملاء جدد - التوظيف وإبهار المرشحين - أو أي دور آخر حيث تقوم ببناء الزخم والشه...

Matik

Matik

matik.io

يقوم Matik بأتمتة عملية إنشاء وإرسال العروض التقديمية المخصصة والمعتمدة على البيانات. ما عليك سوى تزويد Matik ببعض المدخلات (على سبيل المثال، الحساب المخصص للمجموعة، والنطاق الزمني)، وسيقوم Matik بالاستعلام عن البيانات لإنشاء مجموعة Google Slides أو Microsoft PowerPoint مع نصوص وصور ومخططات وجداول م...

QorusDocs

QorusDocs

qorusdocs.com

QorusDocs هو مزود برامج إدارة المقترحات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي ومقره في سياتل بولاية واشنطن والذي يعمل على أتمتة إنشاء استجابات ومقترحات RFP الهامة التي تبرز وتفوز بالصفقات. تدعم الشركة مقترحات المؤسسات وفرق المبيعات من شركات مثل WSP وMinterEllison وInsight وCDW وKramer Levin وPanasonic وCano...

Bigtincan

Bigtincan

bigtincan.com

يعيد Bigtincan Content Hub تعريف عمليات المبيعات والتسويق والخدمة لتمكين الفرق من العمل بشكل أكثر ذكاءً وأسرع معًا للحصول على أفضل النتائج. بفضل الميزات المتطورة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي والأتمتة التي تدعم كل مرحلة من مراحل عملية الشراء، يمكّن Bigtincan Content Hub الفرق من تحقيق نتائج أعمال مح...

Rolldog CRM

Rolldog CRM

rolldog.com

Rolldog هو أحد حلول إدارة علاقات العملاء (CRM)، مع مزايا تمكين المبيعات مجتمعة في حل واحد. يساعد Rolldog الشركات على إدارة علاقاتها مع العملاء، مع تتبع العملاء المحتملين والفرص بشكل استباقي وتسجيلهم للمساعدة في زيادة الإيرادات وتعزيز فعالية المبيعات والتسويق. تقدم Rolldog أيضًا مجموعة من الحلول المت...

Mindmatrix

Mindmatrix

amp.vg

تقدم Mindmatrix برنامج PRM وبرامج تمكين المبيعات وبرامج أتمتة التسويق وتمكين القنوات - على منصة واحدة.

Flipdeck

Flipdeck

flipdeck.com

منظم محتوى مرئي بسيط هل تواجه صعوبة في تنظيم المحتوى وتقديمه؟ هل يشعر الناس بالإحباط لأنهم لا يستطيعون العثور على ما يحتاجون إليه؟ قم بتبسيط كيفية تقديم أي محتوى في أي مكان عن طريق الارتباط به على بطاقة Flipdeck. أنشئ بطاقات ترتبط بأي محتوى تريده — مكتملة بصورة ونص وروابط لصفحات الويب أو المستندات أ...

AirDeck

AirDeck

airdeck.co

AirDeck عبارة عن منصة لسرد المستندات تتعاون مع فرق مبيعات المؤسسات وتأهيل العملاء والتسويق لتقديم محتوى مخصص على نطاق واسع. يمكنك بسهولة إضافة الصوت أو الفيديو إلى أي مستند أو عرض تقديمي، وإرسال روابط تتبع فريدة، وعرض تحليلات التفاعل، كل ذلك في حل واحد قوي.

SalesGRID

SalesGRID

salesgrid.us

تعني SalesGRID أنه يمكنك تدوين أفضل الممارسات عبر جميع خطوات عملية المبيعات الخاصة بك. قم بالتقاط أفضل محتوى المبيعات والتكتيكات وحركات القوة في دليل تشغيل تعاوني وسهل الاستخدام لفريق المبيعات والتسويق لديك.

Prezentor

Prezentor

prezentor.com

في Prezentor، نحن نؤمن بجعل المبيعات أكثر إنسانية. يعمل برنامج تمكين المبيعات الديناميكي لدينا على تغيير الطريقة التي تتم بها المبيعات من خلال إنشاء تجارب متعددة الأبعاد من عروض المبيعات التقديمية - حتى تتمكن من البيع بشكل أفضل وتصبح المستشار الموثوق لعميلك. يساعدك Prezentor على بناء حوار مع عملائك ...

Showell

Showell

showell.com

Showell هي أداة لتمكين المبيعات حائزة على جوائز لإدارة محتوى مبيعاتك وتقديمه ومشاركته وتتبعه. هذا هو كل ما يحتاجه مندوبو المبيعات لديك للبيع بشكل أكثر ذكاءً وإبرام المزيد من الصفقات. احصل على مبيعاتك وتسويقك وإدارتك في نفس الصفحة، ووسع نطاق أفضل الممارسات، وأزل الحواجز، وساعد البائعين على البيع!

Enablix

Enablix

enablix.com

تتحرك فرق الإيرادات بسرعة، ولا ينبغي للتمكين أن يبطئها. تحافظ Enablix على مزامنة فرقك حتى يتمكن المسوقون لديك من تزويد ممثليك بالمحتوى والتدريب وموارد التمكين التي يحتاجونها لتحقيق النتائج بسلاسة. Enablix هو حل تمكيني تم تصميمه لمساعدة الفرق على الاستفادة بشكل أفضل من محتوى المبيعات والتسويق الخاص ب...

Roi4Presenter

Roi4Presenter

roi4presenter.com

ROI4Presenter هو تطبيق ويب وجوال لأتمتة المبيعات وتوليد العملاء المحتملين والتأهيل. تساعد الأداة على توفير الوقت وزيادة كفاءة العروض التقديمية لمديري المبيعات والمسوقين ومديري الموارد البشرية وكل من يستخدم العروض التقديمية بنشاط كأداة في عملهم. ROI4Presenter يحل مشكلة تنسيق وقت العرض بين المقدم والم...

EasyUser

EasyUser

easyuser.co

أذكى طريقة لمشاركة المحتوى وإتمام المزيد من الصفقات. باستخدام EasyUser، يمكنك وضع جميع مقاطع الفيديو والعروض التوضيحية والعروض التقديمية الخاصة بك في رابط واحد واحد، ثم مشاركتها مع العملاء المحتملين وتتبع كل زيارة لهم.

Paperflite

Paperflite

paperflite.com

قم بتنظيم وتنظيم وتوزيع الضمانات التسويقية الخاصة بك، وتتبع أدائها ومشاركتها في الوقت الفعلي باستخدام Paperflite.

استكشاف

المنتجات

تنزيل

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2024 WebCatalog, Inc.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية