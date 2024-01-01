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برامج تعويض المبيعات - التطبيقات الأكثر شعبية - غينيا الاستوائية
يعمل برنامج تعويض المبيعات على تبسيط عملية حساب وإدارة العمولات وخطط الحوافز من خلال تطبيق معايير مختلفة قابلة للتخصيص، مثل دور الموظف أو مدة خدمته أو نوع المبيعات. بالإضافة إلى ذلك، يقدم البرنامج لمحترفي المبيعات نظرة شاملة عن أرباحهم التاريخية وإيراداتهم المتوقعة. ومن خلال إنشاء حسابات التعويض استنادًا إلى الصفقات المغلقة المحتملة، فإنه يمكّن مندوبي المبيعات من وضع إستراتيجيات استباقية لسيناريوهات التعويض المختلفة. تعمل هذه الوظيفة على إلهام وتحفيز فرق المبيعات، وتعزيز فهم أعمق لقدراتهم الفعلية على تحقيق الأرباح.
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KOHO
koho.ca
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GrowthHero
growthhero.io
إن GrowthHero هو برنامج تسويق قوي للشركاء التابعين والمؤثرين والإحالة، الكل في واحد. بدءًا من 49 دولارًا أمريكيًا فقط، يتسع تطبيق GrowthHero معك! أدوات مرنة تمامًا لنجاحك: - بوابة شريكة ذات علامة بيضاء، تخصيص كامل دون الحاجة إلى تعليمات برمجية - مشاركة عناوين URL للتتبع و/أو رموز الخصم القابلة للتخص...
SmartWinnr
smartwinnr.com
SmartWinnr عبارة عن منصة شاملة تحافظ على تحديث فرق المبيعات لديك بأحدث المعرفة بالمنتج، وتضمن إرسال رسائل موحدة أثناء تفاعلات العملاء، وتزيد المبيعات في نفس الوقت. تم دمج SmartWinnr بالكامل مع Salesforce.com. نحن نستخدم - مؤشرات الأداء الرئيسية Gamified KPIs لتعزيز المبيعات - تتبع الحوافز في الوقت ا...
Compass
getcompass.ai
Xoxoday Compass عبارة عن منصة لإدارة الحوافز والعمولات للشركات لتحقيق المزيد من الإيرادات وتحويل أكبر نفقات مبيعاتها إلى محرك لنمو الأعمال. نحن نساعد فرق المبيعات وعمليات الإيرادات على تصميم وتخطيط وأتمتة وتبسيط هياكل الحوافز والعمولات المعقدة. بفضل العناصر الشبيهة باللعبة، والمكافآت، والتقدير، وإمك...
Qobra
qobra.co
"سواء كنت رئيسًا تنفيذيًا أو نائبًا للمبيعات، فإن خطة تعويضات المبيعات هي على الأرجح أقوى أداة لديك لدفع استراتيجية المبيعات." مارك روبيرج نائب الرئيس للمبيعات في Hubspot. تتيح لك كوبرا أتمتة عملية الحساب والمشاركة والتحقق من عمولاتك! توقف عن إضاعة الوقت مع Excel، وقلل من الأخطاء وزد من حافز مبيعاتك...
Spiff
spiff.com
Spiff، أو spiv هي لغة عامية للحصول على مكافأة فورية للبيع. عادة، يتم دفع الرسوم، إما من قبل الشركة المصنعة أو صاحب العمل، مباشرة إلى مندوب المبيعات لبيع منتج معين. يتم تقديمه أحيانًا على هيئة SPIF أو SPIFF مع كلمات مخترعة لتناسب الحروف، ولكنها ليست الأصل (انظر أدناه).
Forma.ai
forma.ai
تعمل Forma.ai على تعزيز أداء المبيعات من خلال إدارة التعويضات الدقيقة والديناميكية وتحسين الإيرادات - وهي مصممة خصيصًا لتناسب عملك ونموذج المبيعات الخاص بك. يقدم نهج الذكاء المعزز الفريد الخاص بنا بيانات حوافز متسقة وجديرة بالثقة لفرق المبيعات والمالية وكشوف المرتبات لديك، حتى يتمكنوا من التوقف عن ب...
Amalia
amalia.io
تعمل Amalia.io على دفع النمو من خلال تعويضات المبيعات المبسطة. يوفر حل إدارة أداء المبيعات لدينا الشفافية التي تحافظ على تحفيز فرق المبيعات والأتمتة التي تسمح لفرق التمويل والعمليات بقضاء المزيد من الوقت في مبادرات القيمة المضافة. تقوم شركة Amalia.io، وهي شركة رائدة أوروبية، بأكثر من مجرد إدارة العم...
Salescomp
salescomp.com
يمكن لـ Salescomp أن تجعل حياتك أسهل من خلال أتمتة عملية تعويض المبيعات الخاصة بك. تتم محاسبة وإدارة العمولات وخطط الحوافز تلقائيًا بواسطة شركة Salescomp بناءً على عدد من القواعد القابلة للتعديل، بما في ذلك تعيين الموظف والمدة ونوع المعاملة. بالإضافة إلى ذلك، يقدم البرنامج لمندوبي المبيعات تحليلاً ش...
QCommission
qcommission.com
QCommission هو برنامج عمولات مبيعات قوي ومرن. فهو يحسب تعويضات موظفي المبيعات لديك بدقة ويقلل من الأخطاء المتعلقة بجداول البيانات والأساليب اليدوية. يتيح لك حساب العمولات بمجرد انتهاء فترة العمولة ويوفر الكثير من الوقت. يمكنه توصيل العمولات المحسوبة بطريقة مفصلة وواضحة. تسمح QCommission لمسؤول التعو...
Commissionly
commissionly.io
Commissionly هو أول تطبيق ويب قائم على السحابة لإدارة عمولات المبيعات وتعويضات المبيعات ويركز بنسبة 100% على الشركات الصغيرة والمتوسطة. أدواتنا غير المعقدة لاستيراد البيانات، وخطة التعويض والهدف المستندة إلى المعالج، وأدوات إعداد العمولة تعني أنه يمكنك البدء والتشغيل في غضون دقائق. يلبي منتجنا الغني...
Everstage
everstage.com
Everstage هو برنامج عمولة المبيعات الرائد الذي يساعدك على تحقيق نتائج الأعمال الصحيحة من خلال الحوافز. عمولات المبيعات، على الرغم من كونها نفقات تجارية كبيرة، غالبًا ما تكون بمثابة رافعة للإيرادات لا يتم استغلالها إلى أقصى إمكاناتها. تساعدك Everstage على رفع مستوى برنامج الحوافز الخاص بك وتحقيق النم...
CaptivateIQ
captivateiq.com
CaptivateIQ هو برنامج عمولة المبيعات المصنف رقم 1 والمصمم لجمع الفرق معًا. نحن نمكن الفرق من إدارة العمولات بمزيد من الدقة والشفافية.
incentX
incentx.com
إن incentX عبارة عن منصة سحابية غنية بالميزات توفر جميع الأدوات اللازمة لتخطيط برنامج الحوافز الخاص بك وإدارته وتسويته - بما في ذلك العمولات والحسومات والإتاوات واسترداد الفواتير ورد المبالغ المدفوعة. والأفضل من ذلك كله أنه يتكامل مع المحاسبة / أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الموجودة لديك للحصول ع...
OneHash
onehash.ai
OneHash CRM هو حل FaaS قائم على السحابة، قوي، قابل للتطوير، رشيق، ميسور التكلفة ومتميز بالكامل مع CRM وERP وHCM وإدارة المشاريع ومكتب المساعدة وغيرها من SaaS التي تحتاجها شركتك، بأسعار البرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر لتحقيق النمو الهائل و تطوير. نحن مصممون على خدمة 95% من الشركات الصغيرة والمتوسطة ...
Easy-Commission
easy-commission.com
Easy-Commission هو تطبيق عمولة مبيعات سهل الاستخدام. يمكنه حساب عمولات المبيعات بطريقة بسيطة وسهلة. فهو يأخذ بيانات المبيعات التي تدخلها، ثم يطبق حسابات العمولة التي قمت بتعيينها لإنتاج بيانات العمولة. إنه يعتمد بالكامل على الويب ويسمح لمندوبي المبيعات لديك بالوصول المباشر إلى بيانات العمولات الخاصة...
Kennect
kennect.io
Kennect هي منصة حوافز رائدة للشركات التي تحتاج إلى حل بسيط لإدارة خطط التعويضات المعقدة الخاصة بها. فهو لا يقوم بأتمتة حساب الحوافز للمسؤولين فحسب، بل يوفر أيضًا لمندوبي المبيعات رؤية كاملة في الوقت الفعلي لمدفوعات الحوافز الخاصة بهم. ومن خلال ميزة التنبيه الذكي، يمكنك الآن التأكد من عدم تفويت أي من...
SparkPlug
sparkplug.app
SparkPlug عبارة عن منصة لإدارة حوافز مبيعات الموظفين لتجار التجزئة المتخصصين والمطاعم والعلامات التجارية للسلع الاستهلاكية المعبأة. يتكامل SparkPlug مباشرةً مع أنظمة نقاط البيع الخاصة بالشركات الفعلية لأتمتة كل جانب من جوانب تنفيذ برنامج الحوافز وتوسيع نطاقه تقريبًا. يسمح محرك الحوافز SparkPlug والد...
Sales Cookie
salescookie.com
يعد ملف تعريف ارتباط المبيعات حلاً سهل الاستخدام قائمًا على السحابة لإدارة جميع جوانب برنامج العمولة الخاص بك - بدءًا من تسجيل المشاركين وحتى تصميم خطة الحوافز ولوحات المعلومات الشخصية. توفر ملفات تعريف ارتباط المبيعات الإمكانيات الموجودة في حلول المؤسسات بتكلفة ملائمة للشركات الصغيرة والمتوسطة وتجر...
ElevateHQ
elevate.so
ElevateHQ هو برنامج عمولات مبيعات مصمم لفرق المبيعات المتنامية. لكننا لا نتوقف عند أتمتة عمولات المبيعات فحسب. تم تصميم ElevateHQ لترقية كيفية استخدام الشركات لحوافز المبيعات لتحفيز موظفيها. نحن نؤمن بأن النتائج الرائعة لا يمكن تحقيقها إلا عندما يتم تحفيز الأشخاص - ومنتجنا هو مجرد امتداد لهذه الفلسف...
QuotaPath
quotapath.com
حل تعويضات يتسم بالشفافية الجذرية والشامل لفرق الإيرادات. يتم تتبع العمولة وتخطيط الشركات والتحفيز التحفيزي بشكل صحيح. مجاني للمحاولة.
EqualTo
equalto.com
تضع EqualTo معيارًا جديدًا لكيفية إدارة الشركات للعمولات وتحفيز الفرق باستخدام البيانات في الوقت الفعلي.