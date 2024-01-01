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برامج تحليلات المبيعات - التطبيقات الأكثر شعبية
يعد برنامج تحليلات المبيعات أداة قوية تستفيد من بيانات إدارة علاقات العملاء (CRM) لتوفير تقارير شاملة، والكشف عن رؤى قيمة للمبيعات، والتنبؤ بالأداء المستقبلي. يتم استخدامه على نطاق واسع من قبل فرق المبيعات والمديرين للحصول على رؤية واضحة لأنشطة المبيعات، وتحديد الأفراد أو المنتجات أو قنوات الاتصال الأفضل أداءً، والتنبؤ بأرقام المبيعات بدقة. ومن خلال تسخير تحليلات المبيعات، يمكن للمؤسسات تحسين استراتيجيات المبيعات الخاصة بها وإنشاء نموذج مبيعات أكثر قابلية للتنبؤ به. يتم بناء هذه الأنظمة عادةً على رأس أتمتة قوة المبيعات الحالية ومنصات إدارة علاقات العملاء (CRM)، وذلك باستخدام ثروة البيانات المتاحة بالفعل لإنشاء رؤى قابلة للتنفيذ. في بعض الحالات، يمكن أن تعمل برامج تحليلات المبيعات أيضًا كنظام CRM أساسي، حيث تجمع بسلاسة بين وظائف كل من أداة CRM وحل التحليلات.
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Hubspot
hubspot.com
تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesfor...
Zoho CRM
zoho.com
يمكنك إدارة أعمالك بالكامل باستخدام مجموعة Zoho من أدوات الإنتاجية عبر الإنترنت وتطبيقات SaaS. أكثر من 50 مليون مستخدم يثقون بنا في جميع أنحاء العالم. جرّب خطتنا المجانية للأبد!
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive هي أداة إدارة علاقات العملاء (CRM) سهلة الاستخدام والمصنفة رقم 1 من قبل المستخدم. احصل على المزيد من العملاء المحتملين المؤهلين وتنمية أعمالك. قم بالتسجيل للحصول على نسخة تجريبية مجانية مدتها 14 يومًا.
Looker
looker.com
Looker هو برنامج لذكاء الأعمال ومنصة لتحليل البيانات الضخمة تساعدك على استكشاف تحليلات الأعمال في الوقت الفعلي وتحليلها ومشاركتها بسهولة.
Bigin
bigin.com
Bigin عبارة عن نظام إدارة علاقات عملاء (CRM) خفيف الوزن تم تصميمه خصيصًا للشركات الصغيرة. يأتي مزودًا بواجهة سهلة الاستخدام تجعل إدارة خطوط الأنابيب وإضافة الملاحظات وتحديث السجلات وجدولة المتابعة أمرًا سهلاً وتساعد على التركيز على الأمور الأكثر أهمية - إغلاق المزيد من الصفقات.
Outreach
outreach.io
تساعد منصة مشاركة المبيعات الخارجية على إشراك العملاء المحتملين بكفاءة وفعالية لدفع المزيد من خطوط الأنابيب وإبرام المزيد من الصفقات. طلب العرض التوضيحي اليوم.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign عبارة عن منصة برمجيات سحابية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ومقرها في شيكاغو، إلينوي. تقدم الشركة برنامجًا لأتمتة تجربة العملاء (CXA)، والذي يجمع بين فئات التسويق عبر البريد الإلكتروني وأتمتة التسويق وأتمتة المبيعات وإدارة علاقات العملاء.
Zoho Analytics
zoho.com
برامج ذكاء الأعمال والتحليلات. Zoho Analytics هو برنامج ذاتي الخدمة لتحليل المعلومات وذكاء الأعمال يتيح لك تحليل بياناتك بصريًا وإنشاء تصورات مذهلة للبيانات واكتشاف الرؤى المخفية في دقائق.
Constant Contact
constantcontact.com
شركة Constant Contact, Inc. هي شركة تسويق عبر الإنترنت، يقع مقرها الرئيسي في والثام، ماساتشوستس، ولديها مكاتب إضافية في لوفلاند، كولورادو؛ ونيويورك، نيويورك. تأسست الشركة في عام 1995 وتم بيعها لاحقًا لشركة Endurance International في عام 2015.
Gong.io
gong.io
تعرف على كيفية استخدام قادة المبيعات لذكاء الإيرادات لزيادة نجاح مندوبي المبيعات والفوز بالمزيد من الصفقات. تم التصويت له رقم 1 من قبل محترفي الإيرادات مثلك. احجز عرضًا توضيحيًا.
Keap
keap.com
يساعدك Keap على تنمية أعمالك وتحسين خدمة العملاء وزيادة المبيعات. اختر Keap Grow أو Keap Pro أو Infusionsoft by Keap لتناسب احتياجات عملك. ابدأ نسخة تجريبية مجانية.
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus عبارة عن منصة موحدة لتجربة العملاء تعمل على تمكين فرق المبيعات والتسويق والدعم لديك من العمل كفريق واحد على واجهة واحدة.
Freshsales
freshworks.com
قم بتسريع إيراداتك من خلال المبيعات المستندة إلى السياق قم بتخصيص المشاركة، واختصر دورة مبيعاتك، وقم بتنمية أعمالك من خلال Freshsales مجموعة منتجات مليئة بالميزات للشركات من جميع الأحجام. تحديث البرامج السحابية التي سيحبها فريقك. الدعم | مبيعات | اي تي اس ام | سحابة PBX
Salesloft
salesloft.com
تعد SalesLoft منصة المشاركة في المبيعات رقم 1، حيث تساعد البائعين في مجال B2B على الوصول إلى "نعم" بشكل أسرع. نحن نتكامل مع أفضل أنظمة إدارة علاقات العملاء اليوم، لنحول بياناتك إلى دولارات.
Insightly
insightly.com
إنسايتلي هي شركة خاصة متخصصة في تكنولوجيا الكمبيوتر ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا.
Zendesk Sell
zendesk.com
Zendesk Sell هي أداة برمجية لإدارة علاقات العملاء للمبيعات تعمل على تحسين الإنتاجية والعمليات ورؤية خطوط الأنابيب لفرق المبيعات. القضاء على الاحتكاك وبيع المزيد.
Salesflare
salesflare.com
جرّب Salesflare، برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) البسيط رقم 1 للشركات الصغيرة التي تبيع خدمات B2B. التكامل مع جوجل وأوتلوك. كن متحركًا بالكامل. أتمتة إدارة علاقات العملاء الخاصة بك من البيانات الموجودة.
Accelo
accelo.com
تبسيط المشروع والتوكيل والمبيعات وإدارة الخدمة. احصل على الرؤية عبر قاعدة بيانات عملائك، وقم بتحسين العمليات وقضاء المزيد من الوقت في خبرتك.
Clari
clari.com
التنبؤ وذكاء النشاط وإدارة خطوط الأنابيب لفرق الإيرادات B2B.
Chorus.ai
chorus.ai
اجعل كل تفاعل مهمًا. يجلب الذكاء الاصطناعي للمحادثة في الكورس قوة قصتك إلى كل محادثة.
People.ai
people.ai
يقوم People.ai بأتمتة إدخال البيانات يدويًا، وزيادة إنتاجية المبيعات، وتوفير معلومات قابلة للتنفيذ عبر جميع أدوات الإدارة الخاصة بك.
Nutshell
nutshell.com
Nutshell هو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) لأتمتة المبيعات سهل الاستخدام، ويساعد مندوبي المبيعات على الفوز بالمزيد من الصفقات، من خلال الإعداد السريع والتقارير القوية والدعم المجاني بنسبة 100%.
Recapped
recapped.io
إتمام الصفقات وضم العملاء بشكل أسرع بنسبة 25%. أنشئ على الفور خطط عمل متبادلة تساعدك على إتمام الصفقات بشكل أسرع، ومعرفة ما يحدث فعليًا في الصفقة، وتمكين أبطالك.
SalesDirector.ai
salesdirector.ai
SalesDirector.ai عبارة عن نظام أساسي لبيانات الإيرادات يساعد مؤسسات المبيعات B2B على التوسع من خلال التقاط بيانات وتحليلات المبيعات الذكية وتقديمها لمجموعة الإيرادات بأكملها. تساعد SalesDirector.ai مؤسسات مبيعات B2B على التوسع من خلال تقديم تحليلات مبيعات ذكية لأدوات إدارة علاقات العملاء (CRM) وذكاء...
Goodmeetings
goodmeetings.ai
Goodmeetings هو أول نظام أساسي للفيديو يدعم الذكاء الاصطناعي والتحليلات، وقد تم تصميمه حصريًا للمبيعات عن بعد. وبعيدًا عن احتياجات اجتماعات الفيديو التقليدية لفرق المبيعات، فهو يعمل على أتمتة سير عمل المبيعات من أجل الإنتاجية ويستفيد من الذكاء الاصطناعي لتوفير إشارات ودفعات ديناميكية لتحويل المبيعات...
Lative
lative.io
يساعد Lative فرق الإيرادات الحديثة على إعادة اختراع كيفية قياس وإدارة تخطيط السعة وكفاءة المبيعات في Salesforce لتحقيق أقصى قدر من نمو المبيعات المربحة. تتيح لك منصتنا الابتعاد عن عمليات سحب البيانات اليدوية التي تستغرق وقتًا طويلاً، والنماذج المخصصة المعقدة وجداول البيانات التي لا نهاية لها والتي ي...
SalesScreen
salesscreen.com
SalesScreen عبارة عن منصة حديثة لأداء المبيعات تستخدم التلعيب والتصور لتمكين فرق المبيعات من إطلاق العنان لإمكاناتهم الكاملة. مهمتنا هي مساعدة عملائنا على تحسين أداء المبيعات وبناء أماكن عمل أكثر سعادة. تم تصميم SalesScreen لمواجهة تحديات عالم المبيعات الحديث. لقد أخبرنا عملاؤنا بمشاكل الصناعة التي ...
Salesken
salesken.ai
يوفر لك Salesken إمكانية رؤية أداء مندوبي المبيعات لديك على المكالمات، على حدة، حتى تتمكن من تحسين مشاركة العملاء وإبرام المزيد من الصفقات.
SmartWinnr
smartwinnr.com
SmartWinnr عبارة عن منصة شاملة تحافظ على تحديث فرق المبيعات لديك بأحدث المعرفة بالمنتج، وتضمن إرسال رسائل موحدة أثناء تفاعلات العملاء، وتزيد المبيعات في نفس الوقت. تم دمج SmartWinnr بالكامل مع Salesforce.com. نحن نستخدم - مؤشرات الأداء الرئيسية Gamified KPIs لتعزيز المبيعات - تتبع الحوافز في الوقت ا...
Celonis
celonis.cloud
إدارة التنفيذ والتعدين من شركة Celonis. نحن نكشف ونصلح أوجه القصور التي لا يمكنك رؤيتها. ابدأ مع Celonis EMS بسرعة وتوسع إلى ما لا نهاية.
Jiminny
jiminny.com
تعظيم إيرادات فريقك. أطلق العنان لإمكانات فريق المبيعات لديك لزيادة الإيرادات من خلال ذكاء المحادثة.
Aviso
aviso.com
Aviso هي بوصلة الذكاء الاصطناعي التي توجه فرق المبيعات والذهاب إلى السوق لإبرام المزيد من الصفقات، وتسريع النمو، والعثور على إيراداتهم بشكل صحيح.
Klenty
klenty.com
منصة مشاركة المبيعات التي تحصل على المزيد من الردود والاجتماعات المحجوزة. استخدم Klenty لتنفيذ توعية مبيعات متعددة القنوات. أرسل رسائل بريد إلكتروني مخصصة وقم بأتمتة متابعاتك على نطاق واسع من خلال المكالمات ومهام LinkedIn.
Compass
getcompass.ai
أتمتة برامج الحوافز الخاصة بك. قم بتسريع المبيعات من خلال برنامجنا الخاص بالألعاب، دون أي متاعب في الدفع.
Groove
groove.co
اختبر قوة البيع السلس. تخلص من الاحتكاك في عملية المبيعات الخاصة بك وحقق المزيد من الإيرادات باستخدام منصة مشاركة المبيعات الأعلى تقييمًا لـ Salesforce.
sales-i
sales-i.com
المبيعات - يمكنني جعل مندوبي مبيعات المنتجات أكثر فعالية وتعزيز إنتاجية الشركة من خلال برنامج تحليلات المبيعات الذي يحدد القطاع. بيع بذكاء. اعمل بذكاء.
Pipeliner CRM
pipelinersales.com
أفضل CRM، كل ما يتعلق بالمبيعات! أداة تمكين المبيعات، صيغة بسيطة وفائزة. التركيز على إدارة خطوط الأنابيب وعملية المبيعات والتحليلات لزيادة الإيرادات إلى أقصى حد.
Cloudapps
cloudapps.com
تعمل تقنية CloudApps Revenue Intelligence على تحويل نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك إلى محرك كامل لإيرادات التحويل. نحن شريك Salesforce AppExchange. ساعد مؤسسونا المشاركون في بناء Salesforce. وقمنا بتطوير نظام أساسي لمعلومات الإيرادات يستغل إمكانات التعلم العميق للذكاء الاصطناعي الأكثر تقدم...
Workbooks
workbooks.com
يمكنك تحقيق نجاح الأعمال باستخدام Workbooks CRM - وهو حل CRM ميسور التكلفة وغني بالميزات يمكّن الشركات من اكتساب العملاء وتحويلهم والاحتفاظ بهم.
Vertify
vertify.com
انطلاقًا من الفلسفة القائلة بأن فرق الإيرادات الرئيسية الثلاثة - المبيعات والتسويق ونجاح العملاء - يجب أن تتماشى مع العملية والتكنولوجيا، توفر Vertify برنامج أتمتة الأعمال الذي يقوم بسهولة بمزامنة بيانات العملاء وتنظيفها وتنظيمها ضمن مجموعات تكنولوجيا الإيرادات الحالية. - تحديد الاختناقات بين الفرق ...
Mediafly
mediafly.com
محطة B2B الأولى والوحيدة لتمكين الإيرادات كل ما يحتاجه فريقك لإشراك المشترين، وإعداد البائعين، وتحديد القيمة، وتحسين الأداء باستمرار. منصة معيارية واحدة - تحقق نموًا متوقعًا في الإيرادات على نطاق واسع.
Echo AI
echoai.com
استفد من قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي. قم بتحليل محادثات العملاء وأداء الفريق لاكتشاف الرؤى المخفية واغتنام الفرص وتخفيف المخاطر.
SpotlerUK
spotler.co.uk
استكمال برامج التسويق الواردة والصادرة B2B. التأكد من أن فرق التسويق والمبيعات لديك تحصل على المزيد من العملاء المحتملين من حركة مرور موقع الويب، وتحويل المزيد من الزوار إلى MQLs وتشغيل حملات تسويقية كاملة.
Flowtrail AI
flowtrail.ai
قم بأتمتة تقاريرك باستخدام قوة الذكاء الاصطناعي باستخدام Flowtrail AI، وهي أداة إعداد التقارير المستندة إلى الذكاء الاصطناعي والتي تساعدك على إنشاء تقارير ولوحات معلومات مخصصة وتصور الرؤى وتضمين تحليل البيانات مع تطبيقاتك المفضلة.
OneInsight
oneinsight.io
تحويل البيانات إلى إيرادات باستخدام رؤى قابلة للتنفيذ تم تصميم OneInsight لتقديم ثراء بيانات العملاء التي تم إنشاؤها باستخدام Marketo إلى أي بيئة مبيعات، وبالتالي فتح تكامل حقيقي للتسويق والمبيعات لأي مؤسسة تدعمها Marketo. ويتم كل ذلك بالسرعات اللازمة لاتخاذ القرارات بما يتماشى مع عملائك. إذا كانت ا...
Collective[i]
collectivei.com
تعمل فرق المبيعات المنتجة والمستنيرة بشكل أكثر ذكاءً وتفوز بالمزيد. يُعد Collective[i] نهجًا شاملاً لمواءمة بياناتك وأفرادك وعملياتك. نحن نسمي هذا تحسين علاقات العملاء. تخيل كل شيء بدءًا من بياناتك، وكيفية عمل فريق المبيعات لديك والأنشطة التي يتم تنفيذها، واحصل على المزيد من الكفاءة من خلال العمل بب...
Engagedly
engagedly.com
Engagedly هو برنامج لمراجعة الأداء يتضمن عناصر مشاركة الموظفين. إنها بسيطة ولكنها مرنة وقوية بما يكفي للعمل مع الشركات سريعة النمو من جميع الأحجام. طلب العرض التوضيحي!
BoostUp.ai
boostup.ai
BoostUp.ai هو مركز قيادة RevOps المدعوم بمحرك RevBI الأول والوحيد. فهو يعمل على تسريع تسليم رؤى الإيرادات الأكثر أهمية لديك وتبسيط اعتماد عمليات الإيرادات. مع RevBI، يمنح BoostUp RevOps التحكم الكامل في بيانات الإيرادات حتى يتمكنوا من مواءمة الفرق ومحاسبتهم برؤى لا يمكن دحضها. تتضمن المنصة 3 وحدات -...
SetSail
setsail.co
SetSail عبارة عن منصة لبيانات المبيعات تعمل على أتمتة تسجيل أنشطة المبيعات، وتوفر معلومات عن الإيرادات، وتحسن أداء المبيعات لتحقيق المزيد من الإيرادات.
OneUp Sales
oneupsales.co.uk
حل لإدارة أداء المبيعات لفرق المبيعات المتنامية. من خلال جمع البيانات في الوقت الفعلي تلقائيًا من أنظمتك الرئيسية (CRM وVOIP والمزيد)، توفر OneUp للمبيعات والمديرين رؤى واضحة وتقارير آلية ولوحات الصدارة والمسابقات. تعمل المنصة على تشغيل عروض تلفزيونية غنية لجداول الدوري والبيانات والتصورات والصور وم...
Raydiant
raydiant.com
يمكن الوصول إلى أجهزتنا القابلة للتوصيل والتشغيل وواجهة النظام الأساسي الجاهزة للمؤسسات القائمة على السحابة (مع سوق يضم أكثر من 100 تطبيق) من أي مكان، من خلال برنامج آمن يتميز بوقت تشغيل بنسبة 99.9% وحماية من مخاطر الأمن السيبراني. يمكنك التحكم في المحتوى الذي يتم تشغيله على شاشاتك وإدارته، عبر 10 إ...
Kluster
kluster.com
تعمل منصة القدرة على التنبؤ بالإيرادات من Kluster على تمكين شركات SaaS من التغلب على الهدف كل ثلاثة أشهر. نحن نساعد قادة الإيرادات على تحقيق النمو من خلال تمكين الإستراتيجية والتخطيط والتنفيذ. تساعد أدوات Kluster سهلة الاستخدام فرق الإيرادات على تحديد استراتيجية رابحة، وتصميم خطة تحقق الأهداف، وتنفي...
Veloxy
veloxy.io
هل أنت غارق في الأنشطة غير البيعية؟ يمكنك تعزيز قدراتك باستخدام برنامج Veloxy Sales AI لبرنامج Salesforce CRM لتسريع مبيعاتك بشكل لم يسبق له مثيل.
Scratchpad
scratchpad.com
تتبع التغييرات في المسار الخاص بك وقم بتحديث Salesforce بشكل أسرع. Scratchpad هي تجربة حديثة للممثلين والقادة تجعل إدارة خطوط الأنابيب وفحص الصفقات والتدريب والتنبؤ سريعة وبسيطة وممتعة.
Pipeline CRM
pipelinecrm.com
CRM لمندوبي المبيعات من قبل مندوبي المبيعات احصل على منصة CRM للمبيعات توفر سهولة الإعداد والتكامل السلس والتخصيص الكامل والأدوات البديهية. باستخدام برنامج Pipeline CRM، سيكون لديك كل ما تحتاجه لتسريع المبيعات.
Plecto
plecto.com
تعزيز أداء فريقك يبدأ من هنا. Plecto هي منصة أداء الأعمال الكاملة الوحيدة التي تجمع بين تصور مؤشرات الأداء الرئيسية في الوقت الفعلي وأدوات اللعب والتدريب في حل واحد قوي.
Orgzit
orgzit.com
قوة نظام إدارة علاقات العملاء للمؤسسات (CRM) مع مرونة برنامج Excel. نظام مبيعات الكل في واحد لممثلي الشركات المصنعة والموزعين. يمكنك تبسيط المبيعات وعروض الأسعار والخدمة والتمويل من خلال الانتقال من جداول البيانات المتفرقة إلى تطبيق مركزي واحد.
Dear Lucy
dearlucy.co
عزيزي لوسي هو الحل الأول لرؤى المبيعات الأكثر وضوحًا لمساعدة الشركات على تحقيق نمو أسرع. عزيزتي لوسي تقود التركيز والقرارات المستنيرة والإجراءات في الوقت المناسب عبر فرق المبيعات والقيادة ومجلس الإدارة - وتنسق فرقك للوصول إلى الحصة المحددة. تعمل عزيزي لوسي على تزويد فرق الإيرادات لديك بما يلي: • تحل...