برامج تحليلات المبيعات - التطبيقات الأكثر شعبية - الرأس الأخضر الأكثر شعبية المضافة حديثًا

يعد برنامج تحليلات المبيعات أداة قوية تستفيد من بيانات إدارة علاقات العملاء (CRM) لتوفير تقارير شاملة، والكشف عن رؤى قيمة للمبيعات، والتنبؤ بالأداء المستقبلي. يتم استخدامه على نطاق واسع من قبل فرق المبيعات والمديرين للحصول على رؤية واضحة لأنشطة المبيعات، وتحديد الأفراد أو المنتجات أو قنوات الاتصال الأفضل أداءً، والتنبؤ بأرقام المبيعات بدقة. ومن خلال تسخير تحليلات المبيعات، يمكن للمؤسسات تحسين استراتيجيات المبيعات الخاصة بها وإنشاء نموذج مبيعات أكثر قابلية للتنبؤ به. يتم بناء هذه الأنظمة عادةً على رأس أتمتة قوة المبيعات الحالية ومنصات إدارة علاقات العملاء (CRM)، وذلك باستخدام ثروة البيانات المتاحة بالفعل لإنشاء رؤى قابلة للتنفيذ. في بعض الحالات، يمكن أن تعمل برامج تحليلات المبيعات أيضًا كنظام CRM أساسي، حيث تجمع بسلاسة بين وظائف كل من أداة CRM وحل التحليلات.