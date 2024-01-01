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برامج تحليلات المبيعات - التطبيقات الأكثر شعبية - الكونغو - كينشاسا

يعد برنامج تحليلات المبيعات أداة قوية تستفيد من بيانات إدارة علاقات العملاء (CRM) لتوفير تقارير شاملة، والكشف عن رؤى قيمة للمبيعات، والتنبؤ بالأداء المستقبلي. يتم استخدامه على نطاق واسع من قبل فرق المبيعات والمديرين للحصول على رؤية واضحة لأنشطة المبيعات، وتحديد الأفراد أو المنتجات أو قنوات الاتصال الأفضل أداءً، والتنبؤ بأرقام المبيعات بدقة. ومن خلال تسخير تحليلات المبيعات، يمكن للمؤسسات تحسين استراتيجيات المبيعات الخاصة بها وإنشاء نموذج مبيعات أكثر قابلية للتنبؤ به. يتم بناء هذه الأنظمة عادةً على رأس أتمتة قوة المبيعات الحالية ومنصات إدارة علاقات العملاء (CRM)، وذلك باستخدام ثروة البيانات المتاحة بالفعل لإنشاء رؤى قابلة للتنفيذ. في بعض الحالات، يمكن أن تعمل برامج تحليلات المبيعات أيضًا كنظام CRM أساسي، حيث تجمع بسلاسة بين وظائف كل من أداة CRM وحل التحليلات.

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Hubspot

Hubspot

hubspot.com

تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesfor...

Zoho CRM

Zoho CRM

zoho.com

يمكنك إدارة أعمالك بالكامل باستخدام مجموعة Zoho من أدوات الإنتاجية عبر الإنترنت وتطبيقات SaaS. أكثر من 50 مليون مستخدم يثقون بنا في جميع أنحاء العالم. جرّب خطتنا المجانية للأبد!

Pipedrive

Pipedrive

pipedrive.com

Pipedrive هي أداة إدارة علاقات العملاء (CRM) سهلة الاستخدام والمصنفة رقم 1 من قبل المستخدم. احصل على المزيد من العملاء المحتملين المؤهلين وتنمية أعمالك. قم بالتسجيل للحصول على نسخة تجريبية مجانية مدتها 14 يومًا.

Bigin

Bigin

bigin.com

Bigin عبارة عن نظام إدارة علاقات عملاء (CRM) خفيف الوزن تم تصميمه خصيصًا للشركات الصغيرة. يأتي مزودًا بواجهة سهلة الاستخدام تجعل إدارة خطوط الأنابيب وإضافة الملاحظات وتحديث السجلات وجدولة المتابعة أمرًا سهلاً وتساعد على التركيز على الأمور الأكثر أهمية - إغلاق المزيد من الصفقات.

Looker

Looker

looker.com

Looker هو برنامج لذكاء الأعمال ومنصة لتحليل البيانات الضخمة تساعدك على استكشاف تحليلات الأعمال في الوقت الفعلي وتحليلها ومشاركتها بسهولة.

Outreach

Outreach

outreach.io

تساعد منصة مشاركة المبيعات الخارجية على إشراك العملاء المحتملين بكفاءة وفعالية لدفع المزيد من خطوط الأنابيب وإبرام المزيد من الصفقات. طلب العرض التوضيحي اليوم.

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

ActiveCampaign عبارة عن منصة برمجيات سحابية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ومقرها في شيكاغو، إلينوي. تقدم الشركة برنامجًا لأتمتة تجربة العملاء (CXA)، والذي يجمع بين فئات التسويق عبر البريد الإلكتروني وأتمتة التسويق وأتمتة المبيعات وإدارة علاقات العملاء.

Zoho Analytics

Zoho Analytics

zoho.com

برامج ذكاء الأعمال والتحليلات. Zoho Analytics هو برنامج ذاتي الخدمة لتحليل المعلومات وذكاء الأعمال يتيح لك تحليل بياناتك بصريًا وإنشاء تصورات مذهلة للبيانات واكتشاف الرؤى المخفية في دقائق.

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

شركة Constant Contact, Inc. هي شركة تسويق عبر الإنترنت، يقع مقرها الرئيسي في والثام، ماساتشوستس، ولديها مكاتب إضافية في لوفلاند، كولورادو؛ ونيويورك، نيويورك. تأسست الشركة في عام 1995 وتم بيعها لاحقًا لشركة Endurance International في عام 2015.

Gong.io

Gong.io

gong.io

تعرف على كيفية استخدام قادة المبيعات لذكاء الإيرادات لزيادة نجاح مندوبي المبيعات والفوز بالمزيد من الصفقات. تم التصويت له رقم 1 من قبل محترفي الإيرادات مثلك. احجز عرضًا توضيحيًا.

Keap

Keap

keap.com

يساعدك Keap على تنمية أعمالك وتحسين خدمة العملاء وزيادة المبيعات. اختر Keap Grow أو Keap Pro أو Infusionsoft by Keap لتناسب احتياجات عملك. ابدأ نسخة تجريبية مجانية.

Zoho CRM Plus

Zoho CRM Plus

zoho.com

Zoho CRM Plus عبارة عن منصة موحدة لتجربة العملاء تعمل على تمكين فرق المبيعات والتسويق والدعم لديك من العمل كفريق واحد على واجهة واحدة.

Freshsales

Freshsales

freshworks.com

قم بتسريع إيراداتك من خلال المبيعات المستندة إلى السياق قم بتخصيص المشاركة، واختصر دورة مبيعاتك، وقم بتنمية أعمالك من خلال Freshsales مجموعة منتجات مليئة بالميزات للشركات من جميع الأحجام. تحديث البرامج السحابية التي سيحبها فريقك. الدعم | مبيعات | اي تي اس ام | سحابة PBX

Salesloft

Salesloft

salesloft.com

تعد SalesLoft منصة المشاركة في المبيعات رقم 1، حيث تساعد البائعين في مجال B2B على الوصول إلى "نعم" بشكل أسرع. نحن نتكامل مع أفضل أنظمة إدارة علاقات العملاء اليوم، لنحول بياناتك إلى دولارات.

Insightly

Insightly

insightly.com

إنسايتلي هي شركة خاصة متخصصة في تكنولوجيا الكمبيوتر ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا.

Salesflare

Salesflare

salesflare.com

جرّب Salesflare، برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) البسيط رقم 1 للشركات الصغيرة التي تبيع خدمات B2B. التكامل مع جوجل وأوتلوك. كن متحركًا بالكامل. أتمتة إدارة علاقات العملاء الخاصة بك من البيانات الموجودة.

Zendesk Sell

Zendesk Sell

zendesk.com

Zendesk Sell هي أداة برمجية لإدارة علاقات العملاء للمبيعات تعمل على تحسين الإنتاجية والعمليات ورؤية خطوط الأنابيب لفرق المبيعات. القضاء على الاحتكاك وبيع المزيد.

Accelo

Accelo

accelo.com

تبسيط المشروع والتوكيل والمبيعات وإدارة الخدمة. احصل على الرؤية عبر قاعدة بيانات عملائك، وقم بتحسين العمليات وقضاء المزيد من الوقت في خبرتك.

Clari

Clari

clari.com

التنبؤ وذكاء النشاط وإدارة خطوط الأنابيب لفرق الإيرادات B2B.

Chorus.ai

Chorus.ai

chorus.ai

اجعل كل تفاعل مهمًا. يجلب الذكاء الاصطناعي للمحادثة في الكورس قوة قصتك إلى كل محادثة.

People.ai

People.ai

people.ai

يقوم People.ai بأتمتة إدخال البيانات يدويًا، وزيادة إنتاجية المبيعات، وتوفير معلومات قابلة للتنفيذ عبر جميع أدوات الإدارة الخاصة بك.

SalesDirector.ai

SalesDirector.ai

salesdirector.ai

SalesDirector.ai عبارة عن نظام أساسي لبيانات الإيرادات يساعد مؤسسات المبيعات B2B على التوسع من خلال التقاط بيانات وتحليلات المبيعات الذكية وتقديمها لمجموعة الإيرادات بأكملها. تساعد SalesDirector.ai مؤسسات مبيعات B2B على التوسع من خلال تقديم تحليلات مبيعات ذكية لأدوات إدارة علاقات العملاء (CRM) وذكاء...

Nutshell

Nutshell

nutshell.com

Nutshell هو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) لأتمتة المبيعات سهل الاستخدام، ويساعد مندوبي المبيعات على الفوز بالمزيد من الصفقات، من خلال الإعداد السريع والتقارير القوية والدعم المجاني بنسبة 100%.

Recapped

Recapped

recapped.io

إتمام الصفقات وضم العملاء بشكل أسرع بنسبة 25%. أنشئ على الفور خطط عمل متبادلة تساعدك على إتمام الصفقات بشكل أسرع، ومعرفة ما يحدث فعليًا في الصفقة، وتمكين أبطالك.

SalesScreen

SalesScreen

salesscreen.com

SalesScreen عبارة عن منصة حديثة لأداء المبيعات تستخدم التلعيب والتصور لتمكين فرق المبيعات من إطلاق العنان لإمكاناتهم الكاملة. مهمتنا هي مساعدة عملائنا على تحسين أداء المبيعات وبناء أماكن عمل أكثر سعادة. تم تصميم SalesScreen لمواجهة تحديات عالم المبيعات الحديث. لقد أخبرنا عملاؤنا بمشاكل الصناعة التي ...

Lative

Lative

lative.io

يساعد Lative فرق الإيرادات الحديثة على إعادة اختراع كيفية قياس وإدارة تخطيط السعة وكفاءة المبيعات في Salesforce لتحقيق أقصى قدر من نمو المبيعات المربحة. تتيح لك منصتنا الابتعاد عن عمليات سحب البيانات اليدوية التي تستغرق وقتًا طويلاً، والنماذج المخصصة المعقدة وجداول البيانات التي لا نهاية لها والتي ي...

Goodmeetings

Goodmeetings

goodmeetings.ai

Goodmeetings هو أول نظام أساسي للفيديو يدعم الذكاء الاصطناعي والتحليلات، وقد تم تصميمه حصريًا للمبيعات عن بعد. وبعيدًا عن احتياجات اجتماعات الفيديو التقليدية لفرق المبيعات، فهو يعمل على أتمتة سير عمل المبيعات من أجل الإنتاجية ويستفيد من الذكاء الاصطناعي لتوفير إشارات ودفعات ديناميكية لتحويل المبيعات...

Salesken

Salesken

salesken.ai

يوفر لك Salesken إمكانية رؤية أداء مندوبي المبيعات لديك على المكالمات، على حدة، حتى تتمكن من تحسين مشاركة العملاء وإبرام المزيد من الصفقات.

SmartWinnr

SmartWinnr

smartwinnr.com

SmartWinnr عبارة عن منصة شاملة تحافظ على تحديث فرق المبيعات لديك بأحدث المعرفة بالمنتج، وتضمن إرسال رسائل موحدة أثناء تفاعلات العملاء، وتزيد المبيعات في نفس الوقت. تم دمج SmartWinnr بالكامل مع Salesforce.com. نحن نستخدم - مؤشرات الأداء الرئيسية Gamified KPIs لتعزيز المبيعات - تتبع الحوافز في الوقت ا...

Celonis

Celonis

celonis.cloud

إدارة التنفيذ والتعدين من شركة Celonis. نحن نكشف ونصلح أوجه القصور التي لا يمكنك رؤيتها. ابدأ مع Celonis EMS بسرعة وتوسع إلى ما لا نهاية.

Compass

Compass

getcompass.ai

أتمتة برامج الحوافز الخاصة بك. قم بتسريع المبيعات من خلال برنامجنا الخاص بالألعاب، دون أي متاعب في الدفع.

Jiminny

Jiminny

jiminny.com

تعظيم إيرادات فريقك. أطلق العنان لإمكانات فريق المبيعات لديك لزيادة الإيرادات من خلال ذكاء المحادثة.

Aviso

Aviso

aviso.com

Aviso هي بوصلة الذكاء الاصطناعي التي توجه فرق المبيعات والذهاب إلى السوق لإبرام المزيد من الصفقات، وتسريع النمو، والعثور على إيراداتهم بشكل صحيح.

Klenty

Klenty

klenty.com

منصة مشاركة المبيعات التي تحصل على المزيد من الردود والاجتماعات المحجوزة. استخدم Klenty لتنفيذ توعية مبيعات متعددة القنوات. أرسل رسائل بريد إلكتروني مخصصة وقم بأتمتة متابعاتك على نطاق واسع من خلال المكالمات ومهام LinkedIn.

Groove

Groove

groove.co

اختبر قوة البيع السلس. تخلص من الاحتكاك في عملية المبيعات الخاصة بك وحقق المزيد من الإيرادات باستخدام منصة مشاركة المبيعات الأعلى تقييمًا لـ Salesforce.

Pipeliner CRM

Pipeliner CRM

pipelinersales.com

أفضل CRM، كل ما يتعلق بالمبيعات! أداة تمكين المبيعات، صيغة بسيطة وفائزة. التركيز على إدارة خطوط الأنابيب وعملية المبيعات والتحليلات لزيادة الإيرادات إلى أقصى حد.

sales-i

sales-i

sales-i.com

المبيعات - يمكنني جعل مندوبي مبيعات المنتجات أكثر فعالية وتعزيز إنتاجية الشركة من خلال برنامج تحليلات المبيعات الذي يحدد القطاع. بيع بذكاء. اعمل بذكاء.

Cloudapps

Cloudapps

cloudapps.com

تعمل تقنية CloudApps Revenue Intelligence على تحويل نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك إلى محرك كامل لإيرادات التحويل. نحن شريك Salesforce AppExchange. ساعد مؤسسونا المشاركون في بناء Salesforce. وقمنا بتطوير نظام أساسي لمعلومات الإيرادات يستغل إمكانات التعلم العميق للذكاء الاصطناعي الأكثر تقدم...

Echo AI

Echo AI

echoai.com

استفد من قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي. قم بتحليل محادثات العملاء وأداء الفريق لاكتشاف الرؤى المخفية واغتنام الفرص وتخفيف المخاطر.

Workbooks

Workbooks

workbooks.com

يمكنك تحقيق نجاح الأعمال باستخدام Workbooks CRM - وهو حل CRM ميسور التكلفة وغني بالميزات يمكّن الشركات من اكتساب العملاء وتحويلهم والاحتفاظ بهم.

Vertify

Vertify

vertify.com

انطلاقًا من الفلسفة القائلة بأن فرق الإيرادات الرئيسية الثلاثة - المبيعات والتسويق ونجاح العملاء - يجب أن تتماشى مع العملية والتكنولوجيا، توفر Vertify برنامج أتمتة الأعمال الذي يقوم بسهولة بمزامنة بيانات العملاء وتنظيفها وتنظيمها ضمن مجموعات تكنولوجيا الإيرادات الحالية. - تحديد الاختناقات بين الفرق ...

Mediafly

Mediafly

mediafly.com

محطة B2B الأولى والوحيدة لتمكين الإيرادات كل ما يحتاجه فريقك لإشراك المشترين، وإعداد البائعين، وتحديد القيمة، وتحسين الأداء باستمرار. منصة معيارية واحدة - تحقق نموًا متوقعًا في الإيرادات على نطاق واسع.

SpotlerUK

SpotlerUK

spotler.co.uk

استكمال برامج التسويق الواردة والصادرة B2B. التأكد من أن فرق التسويق والمبيعات لديك تحصل على المزيد من العملاء المحتملين من حركة مرور موقع الويب، وتحويل المزيد من الزوار إلى MQLs وتشغيل حملات تسويقية كاملة.

Flowtrail AI

Flowtrail AI

flowtrail.ai

قم بأتمتة تقاريرك باستخدام قوة الذكاء الاصطناعي باستخدام Flowtrail AI، وهي أداة إعداد التقارير المستندة إلى الذكاء الاصطناعي والتي تساعدك على إنشاء تقارير ولوحات معلومات مخصصة وتصور الرؤى وتضمين تحليل البيانات مع تطبيقاتك المفضلة.

OneInsight

OneInsight

oneinsight.io

تحويل البيانات إلى إيرادات باستخدام رؤى قابلة للتنفيذ تم تصميم OneInsight لتقديم ثراء بيانات العملاء التي تم إنشاؤها باستخدام Marketo إلى أي بيئة مبيعات، وبالتالي فتح تكامل حقيقي للتسويق والمبيعات لأي مؤسسة تدعمها Marketo. ويتم كل ذلك بالسرعات اللازمة لاتخاذ القرارات بما يتماشى مع عملائك. إذا كانت ا...

Collective[i]

Collective[i]

collectivei.com

تعمل فرق المبيعات المنتجة والمستنيرة بشكل أكثر ذكاءً وتفوز بالمزيد. يُعد Collective[i] نهجًا شاملاً لمواءمة بياناتك وأفرادك وعملياتك. نحن نسمي هذا تحسين علاقات العملاء. تخيل كل شيء بدءًا من بياناتك، وكيفية عمل فريق المبيعات لديك والأنشطة التي يتم تنفيذها، واحصل على المزيد من الكفاءة من خلال العمل بب...

Pipeline CRM

Pipeline CRM

pipelinecrm.com

CRM لمندوبي المبيعات من قبل مندوبي المبيعات احصل على منصة CRM للمبيعات توفر سهولة الإعداد والتكامل السلس والتخصيص الكامل والأدوات البديهية. باستخدام برنامج Pipeline CRM، سيكون لديك كل ما تحتاجه لتسريع المبيعات.

Engagedly

Engagedly

engagedly.com

Engagedly هو برنامج لمراجعة الأداء يتضمن عناصر مشاركة الموظفين. إنها بسيطة ولكنها مرنة وقوية بما يكفي للعمل مع الشركات سريعة النمو من جميع الأحجام. طلب العرض التوضيحي!

OneUp Sales

OneUp Sales

oneupsales.co.uk

حل لإدارة أداء المبيعات لفرق المبيعات المتنامية. من خلال جمع البيانات في الوقت الفعلي تلقائيًا من أنظمتك الرئيسية (CRM وVOIP والمزيد)، توفر OneUp للمبيعات والمديرين رؤى واضحة وتقارير آلية ولوحات الصدارة والمسابقات. تعمل المنصة على تشغيل عروض تلفزيونية غنية لجداول الدوري والبيانات والتصورات والصور وم...

BoostUp.ai

BoostUp.ai

boostup.ai

BoostUp.ai هو مركز قيادة RevOps المدعوم بمحرك RevBI الأول والوحيد. فهو يعمل على تسريع تسليم رؤى الإيرادات الأكثر أهمية لديك وتبسيط اعتماد عمليات الإيرادات. مع RevBI، يمنح BoostUp RevOps التحكم الكامل في بيانات الإيرادات حتى يتمكنوا من مواءمة الفرق ومحاسبتهم برؤى لا يمكن دحضها. تتضمن المنصة 3 وحدات -...

SetSail

SetSail

setsail.co

SetSail عبارة عن منصة لبيانات المبيعات تعمل على أتمتة تسجيل أنشطة المبيعات، وتوفر معلومات عن الإيرادات، وتحسن أداء المبيعات لتحقيق المزيد من الإيرادات.

Scratchpad

Scratchpad

scratchpad.com

تتبع التغييرات في المسار الخاص بك وقم بتحديث Salesforce بشكل أسرع. Scratchpad هي تجربة حديثة للممثلين والقادة تجعل إدارة خطوط الأنابيب وفحص الصفقات والتدريب والتنبؤ سريعة وبسيطة وممتعة.

Raydiant

Raydiant

raydiant.com

يمكن الوصول إلى أجهزتنا القابلة للتوصيل والتشغيل وواجهة النظام الأساسي الجاهزة للمؤسسات القائمة على السحابة (مع سوق يضم أكثر من 100 تطبيق) من أي مكان، من خلال برنامج آمن يتميز بوقت تشغيل بنسبة 99.9% وحماية من مخاطر الأمن السيبراني. يمكنك التحكم في المحتوى الذي يتم تشغيله على شاشاتك وإدارته، عبر 10 إ...

Kluster

Kluster

kluster.com

تعمل منصة القدرة على التنبؤ بالإيرادات من Kluster على تمكين شركات SaaS من التغلب على الهدف كل ثلاثة أشهر. نحن نساعد قادة الإيرادات على تحقيق النمو من خلال تمكين الإستراتيجية والتخطيط والتنفيذ. تساعد أدوات Kluster سهلة الاستخدام فرق الإيرادات على تحديد استراتيجية رابحة، وتصميم خطة تحقق الأهداف، وتنفي...

Veloxy

Veloxy

veloxy.io

هل أنت غارق في الأنشطة غير البيعية؟ يمكنك تعزيز قدراتك باستخدام برنامج Veloxy Sales AI لبرنامج Salesforce CRM لتسريع مبيعاتك بشكل لم يسبق له مثيل.

Plecto

Plecto

plecto.com

تعزيز أداء فريقك يبدأ من هنا. Plecto هي منصة أداء الأعمال الكاملة الوحيدة التي تجمع بين تصور مؤشرات الأداء الرئيسية في الوقت الفعلي وأدوات اللعب والتدريب في حل واحد قوي.

Orgzit

Orgzit

orgzit.com

قوة نظام إدارة علاقات العملاء للمؤسسات (CRM) مع مرونة برنامج Excel. نظام مبيعات الكل في واحد لممثلي الشركات المصنعة والموزعين. يمكنك تبسيط المبيعات وعروض الأسعار والخدمة والتمويل من خلال الانتقال من جداول البيانات المتفرقة إلى تطبيق مركزي واحد.

Dear Lucy

Dear Lucy

dearlucy.co

عزيزي لوسي هو الحل الأول لرؤى المبيعات الأكثر وضوحًا لمساعدة الشركات على تحقيق نمو أسرع. عزيزتي لوسي تقود التركيز والقرارات المستنيرة والإجراءات في الوقت المناسب عبر فرق المبيعات والقيادة ومجلس الإدارة - وتنسق فرقك للوصول إلى الحصة المحددة. تعمل عزيزي لوسي على تزويد فرق الإيرادات لديك بما يلي: • تحل...

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