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برامج تسريع المبيعات - التطبيقات الأكثر شعبية - غينيا بيساو
يعد برنامج تسريع المبيعات حلاً شاملاً مصممًا لتحسين عملية المبيعات وتسريعها، بدءًا من إنشاء العملاء المحتملين وحتى إغلاق الصفقات. فهو يستفيد من الأتمتة وتحليلات البيانات والأدوات الذكية لتبسيط سير عمل المبيعات وتحسين الكفاءة وزيادة نمو الإيرادات. فيما يلي وصف متعمق لبرنامج تسريع المبيعات: ملخص: يعمل برنامج تسريع المبيعات كعامل تمكين استراتيجي لفرق المبيعات، حيث يزودهم بالأدوات والموارد اللازمة لتحديد العملاء المحتملين وإشراكهم وتحويلهم إلى عملاء بشكل أكثر فعالية وكفاءة. وهو يشمل مجموعة واسعة من الميزات والوظائف التي تهدف إلى تسريع كل مرحلة من مراحل دورة المبيعات، بدءًا من التنقيب ورعاية العملاء المحتملين وحتى إغلاق الصفقات وإدارة علاقات العملاء. الميزات الرئيسية: * إنشاء العملاء المحتملين والتنقيب: يوفر برنامج تسريع المبيعات إمكانات متقدمة لتوليد العملاء المحتملين، بما في ذلك تسجيل العملاء المحتملين وإثراء البيانات وأدوات التنقيب. فهو يمكّن فرق المبيعات من تحديد العملاء المتوقعين ذوي الجودة العالية وإعطائهم الأولوية بناءً على معايير مثل التركيبة السكانية والسلوك ونية الشراء. * مشاركة المبيعات: يسهل البرنامج المشاركة الشخصية وفي الوقت المناسب مع العملاء المحتملين من خلال قنوات الاتصال متعددة القنوات، بما في ذلك البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية ووسائل التواصل الاجتماعي ومنصات المراسلة. وقد يتضمن ميزات مثل أتمتة البريد الإلكتروني، وبرامج الاتصال الخاصة بالمبيعات، وإدارة الإيقاع لتحسين جهود التواصل وزيادة معدلات الاستجابة. * تكامل إدارة علاقات العملاء: يتيح التكامل مع أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) مزامنة البيانات بشكل سلس وأتمتة سير العمل. يضمن برنامج تسريع المبيعات التقاط جميع التفاعلات مع العملاء المحتملين والعملاء وتتبعها ضمن نظام إدارة علاقات العملاء (CRM)، مما يوفر رؤية شاملة لخط أنابيب المبيعات وتمكين اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات. * التحليلات التنبؤية: تعمل إمكانات التحليلات المتقدمة على الاستفادة من الخوارزميات التنبؤية لتحديد الأنماط والاتجاهات والرؤى ضمن بيانات المبيعات. يمكن لفرق المبيعات استخدام هذه الرؤى لتحديد أولويات العملاء المتوقعين، وتصميم نهج مبيعاتهم، والتنبؤ بأداء المبيعات المستقبلية بشكل أكثر دقة. * إدارة محتوى المبيعات: يوفر البرنامج تخزينًا مركزيًا وإدارة ضمانات المبيعات، بما في ذلك العروض التقديمية والمستندات ومعلومات المنتج. يمكن لممثلي المبيعات الوصول بسهولة إلى المحتوى ذي الصلة ومشاركته مع العملاء المحتملين لدعم جهود المبيعات وتعزيز المشاركة. * التدريب على المبيعات والتدريب: توفر بعض حلول برامج تسريع المبيعات أدوات تدريب وتدريب مدمجة لمساعدة مندوبي المبيعات على تحسين مهاراتهم وأدائهم. وقد يشمل ذلك وحدات تدريب تفاعلية، ومحاكاة لعب الأدوار، وتحليلات الأداء لتتبع التقدم وتحديد مجالات التحسين. * أتمتة سير العمل: تتميز الأتمتة بتبسيط المهام المتكررة والعمليات الإدارية، مثل إدخال البيانات وتوجيه العميل المتوقع وتذكيرات المتابعة. يتيح ذلك لفرق المبيعات تركيز وقتهم وطاقتهم على الأنشطة ذات القيمة العالية التي تحقق النتائج، مثل بناء العلاقات وإبرام الصفقات. فوائد: * دورات مبيعات أسرع: يعمل برنامج تسريع المبيعات على تسريع عملية المبيعات عن طريق أتمتة المهام اليدوية، وتحسين سير العمل، وتزويد فرق المبيعات بالأدوات التي يحتاجونها للتعامل مع العملاء المحتملين بشكل أكثر فعالية. * تحسين الكفاءة: من خلال تبسيط سير عمل المبيعات وأتمتة المهام المتكررة، يزيد البرنامج من إنتاجية فرق المبيعات، مما يمكنهم من التعامل مع عدد أكبر من العملاء المتوقعين والفرص دون التضحية بالجودة. * أداء مبيعات مُحسّن: تُمكّن ميزات التحليلات التنبؤية والتدريب على المبيعات مندوبي المبيعات من اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات، وتحسين نهج مبيعاتهم، وتحسين أدائهم بشكل مستمر. * زيادة الإيرادات: من خلال تسريع دورة المبيعات، وتحسين معدلات التحويل، وتعظيم فعالية جهود المبيعات، يؤدي برنامج تسريع المبيعات في النهاية إلى دفع نمو الإيرادات ونجاح الأعمال. باختصار، يعد برنامج تسريع المبيعات حلاً قويًا للمؤسسات التي تتطلع إلى تحسين عملية المبيعات لديها وزيادة الكفاءة وزيادة نمو الإيرادات. ومن خلال الاستفادة من الميزات والقدرات المتقدمة، يمكن للشركات أن تكتسب ميزة تنافسية في سوق اليوم سريع الوتيرة والتنافسي للغاية.
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Hubspot
hubspot.com
تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك. مع Marketing Hub، تتوفر جميع أدواتك وبياناتك التسويقية على منصة واحدة قوية وسهلة ...
Otter
otter.ai
Otter هو تطبيق ذكي لتدوين الملاحظات يمكّنك من تذكر محادثاتك الصوتية والبحث فيها ومشاركتها. يقوم Otter بإنشاء ملاحظات صوتية ذكية تجمع بين الصوت والنسخ وتحديد المتحدث والصور المضمنة والعبارات الرئيسية. فهو يساعد رجال الأعمال والصحفيين والطلاب على أن يكونوا أكثر تركيزًا وتعاونًا وفعالية في الاجتماعات و...
Calendly
calendly.com
يساعد Calendly الأفراد والفرق والمؤسسات على أتمتة دورة حياة الاجتماع على مستوى العالم عن طريق إزالة الجدولة ذهابًا وإيابًا. يمكّن Calendly الشركات من إبرام الصفقات وتوظيف المرشحين وبناء العلاقات وتنمية أعمالهم بشكل أسرع. يستخدم أكثر من 20 مليون مستخدم في 230 دولة تطبيق Calendly لتبسيط الاجتماعات وال...
Zoho CRM
zoho.com
يمكنك إدارة أعمالك بالكامل باستخدام مجموعة Zoho من أدوات الإنتاجية عبر الإنترنت وتطبيقات SaaS. أكثر من 50 مليون مستخدم يثقون بنا في جميع أنحاء العالم. جرّب خطتنا المجانية للأبد!
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesfo...
Workday
workday.com
تتضمن Workday Enterprise Management Cloud حاليًا حلولاً للتمويل والموارد البشرية والتخطيط وإدارة الإنفاق. تتغلب سحابة إدارة المؤسسات على قيود تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وتحول الشركات إلى مؤسسات متفوقة. يتعلم أكثر.
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive هي أداة CRM (إدارة علاقات العملاء) تركز على المبيعات وتحب الفرق من جميع الأحجام استخدامها. مع أكثر من 100.000 عميل مدفوع الأجر منتشرين في 179 دولة، يتم جذب فرق المبيعات من خلال تصميم إدارة علاقات العملاء (CRM) البسيط والقوي الذي يعطي الأولوية لسهولة الاستخدام. عند استخدام Pipedrive، لا يتم...
DocuSign
docusign.com
يعد Docusign eSignature الطريقة رقم 1 في العالم للشركات والأفراد لإرسال الاتفاقيات وتوقيعها بشكل آمن من أي مكان عمليًا وفي أي وقت ومن أي جهاز تقريبًا. يتميز تطبيق Docusign بسهولة الاستخدام، ويتضمن توقيعًا مجانيًا غير محدود لجميع الأطراف، ويحظى بثقة الملايين من الأشخاص حول العالم.
Fireflies.ai
fireflies.ai
Fireflies هو مساعد صوتي يعمل بالذكاء الاصطناعي يساعد في نسخ الملاحظات وتلخيصها وإكمال الإجراءات أثناء الاجتماعات. يتكامل مساعد الذكاء الاصطناعي لدينا، Fred، مع جميع منصات مؤتمرات الويب الرائدة في العالم مثل Zoom وGoogle Meet وWebex وMicrosoft Teams بالإضافة إلى تطبيقات الأعمال مثل Hubspot وSlack وTr...
OpenPhone
openphone.co
OpenPhone هو الهاتف البسيط والتعاوني للشركات. تم تصميمه ليكون بديهيًا وفعالاً، وهو عبارة عن حل مكالمات ومراسلة سحابي موثوق وقوي يعمل على تغيير الطريقة التي يدير بها فريقك علاقات العملاء وجهات الاتصال. بفضل عمليات التكامل العميقة وقابلية التكوين، يساعد OpenPhone الشركات على تسخير الإنتاجية ورفع مستوى...
Apollo.io
apollo.io
Apollo عبارة عن نظام أساسي للمشاركة بالبيانات أولاً، والذي يدمج الذكاء في سير العمل لديك لمساعدتك في تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بك وتحليلها وتحسينها.
JustCall
justcall.io
JustCall: منصة اتصالات الأعمال الشاملة، تواصل مع العملاء المحتملين والعملاء عبر الصوت والرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني وWhatsApp. قم بأتمتة سير العمل من خلال أكثر من 100 عملية تكامل وسحر الذكاء الاصطناعي، وشاهد نمو أعمالك على الطيار الآلي. تحظى JustCall بثقة أكثر من 6000 شركة على مستوى الع...
Brevo
brevo.com
في مشهد الأعمال التنافسي اليوم، يعد تقديم خدمة عملاء استثنائية أمرًا بالغ الأهمية لبناء علامة تجارية مزدهرة. مع تطبيق Conversations by Brevo، يمكنك الارتقاء بدعم عملائك إلى آفاق جديدة مع تعزيز المبيعات وتنمية علاقات دائمة مع العملاء. تعمل منصتنا القوية والمتكاملة على تمكين فريقك من تقديم دعم رفيع ال...
CallRail
callrail.com
تسهل CallRail على الشركات بمختلف أحجامها تحويل المزيد من العملاء المحتملين إلى عملاء أفضل. من خلال خدمة أكثر من 200000 شركة والتكامل مع برامج التسويق والمبيعات الرائدة، توفر تحليلاتنا التسويقية وحلول الاتصالات التجارية لدينا رؤى في الوقت الفعلي تساعد عملائنا على التسويق بثقة.
MightyCall
mightycall.com
تم إنشاء مركز اتصال MightyCall بواسطة فريق يتمتع بخبرة تزيد عن 20 عامًا في مجال الاتصالات الهاتفية الافتراضية، ويتكيف بسهولة مع سير عمل عملك. تضمن إعداداتنا القابلة للتخصيص أن الحل يناسب احتياجاتك الفريدة، مما يؤدي إلى تبسيط الاتصال وتحسين الإيرادات. السمات المميزة: توفر أدوات تقديم الملاحظات في الو...
LeadSquared
leadsquared.com
برنامج متكامل لأتمتة التسويق وإدارة علاقات العملاء للشركات. قم بتنظيم التقاط العملاء المتوقعين وإدارة العملاء المتوقعين وإدارة المبيعات والتحليلات في منصة واحدة.
Bigin
bigin.com
Bigin عبارة عن نظام إدارة علاقات عملاء (CRM) خفيف الوزن تم تصميمه خصيصًا للشركات الصغيرة. يأتي مزودًا بواجهة سهلة الاستخدام تجعل إدارة خطوط الأنابيب وإضافة الملاحظات وتحديث السجلات وجدولة المتابعة أمرًا سهلاً وتساعد على التركيز على الأمور الأكثر أهمية - إغلاق المزيد من الصفقات.
Cloze
cloze.com
تطبيق الهاتف المحمول الذكي لتتبع العملاء والعملاء والمحتملين والعملاء المتوقعين دون متاعب إدارة علاقات العملاء. إدارة العلاقات التي تجمع بين البريد الوارد وجهات الاتصال والتقويم والهاتف وEvernote والبريد الإلكتروني ودفتر العناوين وTwitter وFacebook وLinkedIn تلقائيًا.
Outreach
outreach.io
Outreach هي منصة تنفيذ المبيعات الرائدة التي تساعد الفرق التي تتعامل مع السوق بكفاءة على إنشاء المزيد من خطوط الأنابيب وإغلاقها بشكل متوقع. من التنقيب إلى إدارة الصفقات إلى التنبؤ، تستفيد منصتنا من الأتمتة والذكاء الاصطناعي لمساعدة قادة الإيرادات على زيادة كفاءة وفعالية جميع أنشطة الذهاب إلى السوق و...
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo SalesOS هي منصة حديثة للذهاب إلى السوق لشركات B2B. لدينا أكبر قاعدة بيانات وأكثرها دقة وأكثرها تحديثًا للرؤى والذكاء وبيانات نية الشراء حول الشركات وجهات الاتصال. نحن نضع أدوات إضافية فوق تلك المعلومات الذكية - مثل ذكاء المحادثة (Chorus)، ومشاركة المبيعات (Engage)، وتنسيق البيانات (RingLead...
ActiveCampaign
activecampaign.com
يقوم ActiveCampaign for Marketing بتوصيل كل أداة وقناة تستخدمها في عملك لإشراك العملاء في كل حالة من مراحل دورة حياة العميل. استخدم البيانات من التسويق عبر البريد الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي، والإعلانات الرقمية، وموقع الويب الخاص بك، لتخصيص نقاط اتصال مخصصة مع جهات الاتصال الخاصة بك - مما ي...
Polymail
polymail.io
Polymail هي منصة البريد الإلكتروني للفرق. من خلال الجمع بين البريد الإلكتروني والتعاون في الوقت الفعلي ودمجه مع أدوات فريقك، يسمح Polymail للجميع بالعمل معًا بسلاسة والتحرك بشكل أسرع وزيادة الإنتاجية.
Keap
keap.com
Keap عبارة عن منصة متكاملة لإدارة علاقات العملاء وأتمتة المبيعات والتسويق مصممة لتنمية أعمالك. باستخدام Keap، ستتمكن بسهولة من التقاط جميع العملاء المحتملين وتنظيمهم وتتبعهم ورعايتهم لزيادة المبيعات والإيرادات. ولضمان نجاحك، تقدم Keap أيضًا تدريبًا متخصصًا وتدريبًا متعمقًا ودعمًا متميزًا ومجتمعًا مخ...
Gong.io
gong.io
شاهد المزيد. فهم المزيد. فوز أكثر. تعمل منصة ذكاء الإيرادات (بواسطة Gong) على تحويل المؤسسات من خلال فهم دقيق لتفاعلات العملاء لزيادة كفاءة الأعمال وتحسين عملية صنع القرار وتسريع نمو الإيرادات. إنها تمكن الشركات من التقاط جميع تفاعلات العملاء وفهمها والتصرف بناءً عليها في منصة واحدة متكاملة. تستخدم ...
Dropbox DocSend
docsend.com
يساعد Dropbox DocSend محترفي الأعمال مثلك على مشاركة المحتوى والتحكم فيه بشكل آمن، مما يدفع أعمالك إلى الأمام. يعمل نظام Dropbox DocSend القوي القائم على الارتباط على تسهيل تعيين تفضيلات الأمان لكل صاحب مصلحة، وتلقي الإشعارات في كل مرة يقوم فيها شخص ما بعرض ملفك، وتحليل أداء المحتوى على أساس كل صفحة...
Adversus
adversus.io
Adversus عبارة عن أداة اتصال تلقائية صادرة تساعد في تبسيط مكالماتك الصادرة وأتمتة العمليات اليدوية وتوفير رؤى قيمة. يتيح لك Adversus تخصيص استراتيجية الاتصال الخاصة بك مع العديد من الميزات. اختر بين الاتصال التنبؤي أو التقدمي أو اليدوي - أو امزج بينهما! اجعل جميع الأنشطة النهارية أسهل للمديرين والمو...
Vonage
vonage.com
Vonage (، الاسم القانوني Vonage Holdings Corp.) هو مزود اتصالات سحابية تجاري أمريكي مملوك للقطاع العام. يقع المقر الرئيسي للشركة في بلدة هولمديل بولاية نيوجيرسي، وقد تأسست الشركة في عام 2001 كمزود لخدمات الاتصالات السكنية القائمة على بروتوكول نقل الصوت عبر الإنترنت (VoIP). اعتبارًا من عام 2020، أعل...
TalentLMS
talentlms.com
TalentLMS هو نظام إدارة التعلم (LMS) المصمم لنجاح التدريب. تم تصميمه للحصول على "نعم" من الجميع، فهو المكان الذي تنمو فيه الفرق والشركات الرائعة. بفضل تجربة قابلة للتخصيص بالكامل، وسهلة الإدارة، وممتعة في الاستخدام، تتبنى الفرق التدريب بينما تشعر وكأنها في بيتها. يعمل TalentLMS على تسهيل توفير التدر...
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus عبارة عن منصة موحدة لتجربة العملاء تعمل على تمكين فرق المبيعات والتسويق والدعم لديك من العمل كفريق واحد على واجهة واحدة.
Freshsales
freshworks.com
قم بتسريع إيراداتك من خلال المبيعات المستندة إلى السياق قم بتخصيص المشاركة، واختصر دورة مبيعاتك، وقم بتنمية أعمالك من خلال Freshsales مجموعة منتجات مليئة بالميزات للشركات من جميع الأحجام. تحديث البرامج السحابية التي سيحبها فريقك. الدعم | مبيعات | اي تي اس ام | سحابة PBX
Aircall
aircall.io
Aircall هو حل هاتفي سهل الاستخدام وقائم على السحابة مع ميزات مصممة لنوع أفضل من المحادثة. قم بالإعداد في ثوانٍ وابدأ محادثة في أي مكان في العالم اليوم. لا الأجهزة. لا الصداع. تتلاءم Aircall مع سير العمل الحالي لديك من خلال عمليات تكامل سهلة بنقرة واحدة، وربط أنظمة CRM، وحلول مكتب المساعدة، والتطبي...
EngageBay
engagebay.com
EngageBay هو برنامج الكل في واحد للتسويق والمبيعات ودعم CRM رقم 1 في العالم وبأسعار معقولة ويدعم أكثر من 29500 شركة متنامية حول العالم. يساعد EngageBay الشركات على اكتساب زوار الويب وإشراكهم ورعايتهم وتحويلهم إلى عملاء سعداء وتنمية أعمالهم 5 مرات وأكثر. يقدم EngageBay عددًا كبيرًا من الميزات بما في ...
PhoneBurner
phoneburner.com
تشغيل ملايين المحادثات الشهرية لأكثر من 3000 عميل. قم بزيادة معدلات الرد على المكالمات + مضاعفة الاتصالات المباشرة عالية الجودة مع برنامج الاتصال الوحيد الذي يتمتع بشركة اتصالات من المستوى الأول. مع 15 عامًا من خدمة فرق المبيعات، ندرك أن المكالمات لا تؤدي إلى زيادة الإيرادات. المحادثات تفعل. يوازن ب...
Mail Butler
mailbutler.io
هذا هو Mailbutler، البرنامج الإضافي للبريد الإلكتروني الذي يجعل صندوق الوارد الخاص بك أكثر ذكاءً. يمنحك Mailbutler العديد من الميزات المفيدة التي تعزز الإنتاجية والتي يمكنك الوصول إليها مباشرة في صندوق الوارد الخاص بك. فهو يعمل على تحسين الميزات الأصلية لعميل البريد الإلكتروني Apple Mail أو Gmail أو...
Rewatch
rewatch.com
قل وداعًا للاجتماعات التي لا نهاية لها وتدوين الملاحظات. يعد Rewatch هو الحل الوحيد الذي يجمع بين تدوين الملاحظات الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي ومسجل الشاشة ومركز الفيديو التعاوني، حتى تتمكن من التخلص من الاجتماعات غير المجدية وتقليل التكاليف والحفاظ على التركيز على عملك. بدءًا من الاجتماعات الشاملة و...
Showpad
showpad.com
يعد Showpad نظام التشغيل التمكيني الرائد عالميًا (eOS™) الذي يعمل على مواءمة فرق المبيعات والتسويق حول تفاعلات المشتري عالية التأثير مع توليد الرؤى اللازمة لتحسين معدلات التحويل بشكل مستمر. التأثير الأساسي: يبرم البائعون المزيد من الصفقات، بشكل أسرع باستخدام Showpad. يمكّن محرك إدارة محتوى المبيعات ...
Salesloft
salesloft.com
تعد SalesLoft منصة المشاركة في المبيعات رقم 1، حيث تساعد البائعين في مجال B2B على الوصول إلى "نعم" بشكل أسرع. نحن نتكامل مع أفضل أنظمة إدارة علاقات العملاء اليوم، لنحول بياناتك إلى دولارات.
SaneBox
sanebox.com
SaneBox هي أداة لإدارة البريد الإلكتروني تساعد العامل العادي على توفير ما لا يقل عن 2.5 ساعة أسبوعيًا حتى يتمكن من قضاء المزيد من الوقت خارج صندوق الوارد الخاص به. تأسست SaneBox في عام 2011، وهي تقدم للأفراد والعملاء من المؤسسات على حدٍ سواء مجموعة كاملة من الأدوات التنظيمية للبريد الإلكتروني لاستعا...
Salesflare
salesflare.com
جرّب Salesflare، برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) البسيط رقم 1 للشركات الصغيرة التي تبيع خدمات B2B. التكامل مع جوجل وأوتلوك. كن متحركًا بالكامل. أتمتة إدارة علاقات العملاء الخاصة بك من البيانات الموجودة.
Trainual
trainual.com
Trainual عبارة عن منصة لنقل المعرفة والتدريب حيث تقوم الفرق المتنامية ببناء قواعد اللعبة لكيفية القيام بما يفعلونه. باستخدام Trainual، يمكن بسهولة توثيق كل عملية وسياسة وإجراء لجميع الأدوار والمسؤوليات في عملك، وتنظيمها، وتخصيصها، والبحث فيها. والنتيجة هي إعداد وتدريب أسرع، وتفويض أكثر سلاسة، وعمليا...
Ringover
ringover.com
Ringover هو حل اتصالات سحابية متعدد القنوات سهل الاستخدام (المكالمات، الرسائل النصية القصيرة، مكالمات الفيديو، رسائل البريد الإلكتروني...)، مصمم لتعزيز تجربة عملائك وزيادة مبيعاتك. امنح عملائك والمحتملين تجربة مخصصة وعزز إنتاجية فرق المبيعات وخدمة العملاء لديك بفضل الواجهة البديهية وسهلة الإدارة. تس...
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM هو نظام متكامل تمامًا لإدارة علاقات العملاء مع تتبع المبيعات، وإدارة جهات الاتصال، وأتمتة التسويق، وتحليلات الويب، ورسائل البريد الإلكتروني ثنائية الاتجاه، والاتصال الهاتفي، ومكتب المساعدة مع واجهة حديثة نظيفة. باستخدام Agile CRM، يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الآن: - أتمتة عملية التسويق ...
Cloudtalk
cloudtalk.com
اجعل تجربة العملاء (CX) أعظم ميزة لك مع برنامج الاتصال التجاري الخاص بـ CloudTalk. اتصل مباشرة باستخدام CloudTalk، وتمتع بالوصول إلى جميع بيانات العملاء، وقم بأتمتة المهام. اكتشف مستقبل مكالمات الأعمال مع CloudTalk. يمكنك الوصول إلى أكثر من 160 رقمًا دوليًا، وزيادة كفاءة الاتصال بنسبة تصل إلى 87%، و...
Balto
balto.ai
يقوم Balto بتوحيد الوكلاء مع الذكاء الاصطناعي لتمكين إجراء محادثات أفضل تؤدي إلى نتائج. تثق مراكز الاتصال عالية الأداء في حلول Balto المؤسسية في الوقت الفعلي لمنع فرص المبيعات الضائعة، وأخطاء الامتثال المكلفة، وتجارب العملاء السلبية. مع Balto، كانت النتائج مذهلة: - قامت شركة National General Insuran...
iPlum
iplum.com
iPlum هو الحل الأول للهواتف المحمولة لمحترفي الأعمال. إنه يعمل على هاتفك الذكي الحالي دون تغيير شركات الاتصالات. يمكنك الحصول على خط منفصل مع ميزات نظام الاتصال والرسائل النصية والهاتف. إنه سهل الاستخدام، ومدعوم بضوابط أمان المؤسسة. توفر المنصة الامتثال لـ HIPAA لمتخصصي الرعاية الصحية والامتثال للات...
Fathom
fathom.video
Fathom AI Notetaker هي أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي مصممة لإحداث ثورة في تدوين الملاحظات أثناء الاجتماعات. وهو يركز على تلخيص الاجتماعات بشكل فوري، مما يسمح للمستخدمين بالتركيز على المحادثات بدلاً من توثيق التفاصيل. تعمل الأداة عن طريق تسجيل ونسخ وإبراز وتلخيص النقاط الرئيسية التي تمت مناقشتها أ...
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek هو مساعد اجتماع يعمل بالذكاء الاصطناعي مصمم لجعل عمليات الاجتماعات أكثر كفاءة وإفادة. توفر هذه الأداة تسجيل فيديو تلقائي للاجتماعات، إلى جانب إمكانات النسخ المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لتسهيل المراجعة والفهم السهل لمحتوى الاجتماع لاحقًا. علاوة على ذلك، يتضمن MeetGeek ميزات مثل الملخصات التل...
Zendesk Sell
zendesk.com
يعد تحقيق هدف الإيرادات الخاص بك مع تقديم تجربة رائعة للعملاء أمرًا صعبًا. Zendesk Sell يجعل الأمر سهلاً. Zendesk Sell هو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) للمبيعات حديث يساعدك على تسريع الإيرادات، وهو سريع الإعداد وبديهي وسهل الحب. يتميز Sell بأدوات الإنتاجية والتحليلات المتقدمة وعرض كامل للعملاء بدء...
Colibri.ai
colibri.ai
Colibri Sales Copilot هي أداة تعمل بالذكاء الاصطناعي تتيح إجراء محادثات أفضل مع العملاء ورؤى للمحادثات. وهو يعمل أثناء مكالمات العملاء، حيث يقوم بتسجيل المحادثة ونسخها وتحليلها، ليقدم للبائعين نصائح مفيدة في الوقت الفعلي، مما يساعدهم على اتباع أفضل الممارسات وتجنب الأخطاء المكلفة. بعد كل مكالمة، يقو...
Qwilr
qwilr.com
قم بزيادة سرعة الصفقة، واحصل على رؤى للمشتري من المحتوى، وامنح المندوبين مزيدًا من الوقت للبيع. كيف؟ تحويل مواد المبيعات إلى صفحات ويب آلية وجميلة. أنشئ تجربة مبيعات لا تُنسى من خلال العرض المثالي والعرض التقديمي وعرض أسعار المبيعات وصفحة تأهيل العملاء والمزيد. كل صفحة Qwilr ترسلها هي صفحة ويب جميلة...
Nimble
nimble.com
Nimble هو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) يركز على العلاقات لفريقك بأكمله. بفضل سجلات جهات الاتصال القابلة للتخصيص وسير العمل سهل الاستخدام بأسلوب كانبان، أصبحت إدارة معلومات العميل أسهل من أي وقت مضى. يتكامل Nimble بسهولة مع كل من Microsoft 365 وGoogle Workspace، حيث يجمع جهات الاتصال والعملاء المت...
Hippo Video
hippovideo.io
Hippo Video عبارة عن منصة تفاعلية لتجربة العملاء (CX) للفيديو تساعدك على إنشاء مقاطع فيديو مخصصة ومشاركتها (سياقًا) بسهولة وأسرع وعلى نطاق واسع، مما يؤدي إلى زيادة التفاعل (فتح البريد الإلكتروني وحجز الاجتماعات والفرص). اكتسب Hippo Video، منذ إطلاقه، أكثر من 1.5 مليون مستخدم في جميع أنحاء العالم وكا...
OnePage CRM
onepagecrm.com
OnePageCRM هو برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) للمبيعات الذي يركز على العمل، والذي يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم على التحكم في مبيعاتها. ركز على ما يجب القيام به بعد ذلك، وتابع كل عميل محتمل، وأبق الفريق على نفس الصفحة، وأبرم المزيد من الصفقات، إجراء مبيعات واحد في كل مرة. توفير الوقت وأتمت...
Formstack
formstack.com
تعد Formstack Sign (المعروفة سابقًا باسم InsureSign) الطريقة الأبسط والأسرع والأكثر أمانًا لتوقيع أي مستند إلكترونيًا. تحظى Formstack Sign (المعروفة سابقًا باسم InsureSign) بثقة الآلاف من الشركات من جميع الأحجام، وهي تتيح لعملائك إمكانية التوقيع على مستنداتك بسهولة من أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجه...
SalesRabbit
salesrabbit.com
يساعد برنامج SalesRabbit فرق المبيعات الميدانية على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً. تعالج حلولهم جميع نقاط الضعف الرئيسية لمؤسسات المبيعات باستخدام الأدوات الرقمية. ميزات مثل إدارة العملاء المحتملين والمنطقة، وتتبع أداء الممثلين، والعقود الرقمية، وتوليد العملاء المحتملين، والمزيد. كما أنها توفر خدمات إ...
Voiso
voiso.com
Voiso هو حل متقدم لمركز الاتصال قائم على السحابة، مما يسمح ببدء مركز الاتصال الخاص بك وتوسيع نطاقه وتشغيله بسهولة مع تحسين مقاييس الأعمال وتجربة العملاء. تتضمن المجموعة الكاملة من إمكانيات مركز الاتصال تجربة الاتصال المحلية، وأجهزة الاتصال التلقائية الذكية، والتعرف على الكلام المدعوم بالذكاء الاصطنا...
Sprinklr
sprinklr.com
خدمة Sprinklr عبارة عن منصة سحابية موحدة لخدمة العملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح تجربة سلسة للعملاء والوكلاء عبر أكثر من 30 قناة رقمية واجتماعية وصوتية، وتوفر رؤى قابلة للتنفيذ وقابلة للتطوير في الوقت الفعلي - مما يلغي الحاجة إلى أي حل آخر. * يمكّن العملاء من التفاعل مع علامتك التجارية على قنا...
LeadDesk
leaddesk.com
LeadDesk هو برنامج مركز اتصال قائم على السحابة للمبيعات كبيرة الحجم وخدمة العملاء. يتراوح العملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى عملاء المؤسسات الكبيرة. تشمل صناعات العملاء الرئيسية الأخرى؛ وسائل الإعلام، والخدمات الأمنية، والطاقة، والاتصالات، والخدمات المالية، وأبحاث السوق، وجمع الأموال. تتيح لك ...
People.ai
people.ai
People.ai هي الشركة الرائدة في توجيه فرق مبيعات المؤسسات على المسار المثبت لخطوط الأنابيب وتوليد الإيرادات. تضمن منصة معلومات إيرادات المؤسسة People.ai للمؤسسات تسريع دورات المبيعات المعقدة من خلال إشراك الأشخاص المناسبين في الحسابات المناسبة. من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي الحاصلة على براءة اختراع،...