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برامج تسريع المبيعات - التطبيقات الأكثر شعبية - بوركينا فاسو
يعد برنامج تسريع المبيعات حلاً شاملاً مصممًا لتحسين عملية المبيعات وتسريعها، بدءًا من إنشاء العملاء المحتملين وحتى إغلاق الصفقات. فهو يستفيد من الأتمتة وتحليلات البيانات والأدوات الذكية لتبسيط سير عمل المبيعات وتحسين الكفاءة وزيادة نمو الإيرادات. فيما يلي وصف متعمق لبرنامج تسريع المبيعات: ملخص: يعمل برنامج تسريع المبيعات كعامل تمكين استراتيجي لفرق المبيعات، حيث يزودهم بالأدوات والموارد اللازمة لتحديد العملاء المحتملين وإشراكهم وتحويلهم إلى عملاء بشكل أكثر فعالية وكفاءة. وهو يشمل مجموعة واسعة من الميزات والوظائف التي تهدف إلى تسريع كل مرحلة من مراحل دورة المبيعات، بدءًا من التنقيب ورعاية العملاء المحتملين وحتى إغلاق الصفقات وإدارة علاقات العملاء. دلائل الميزات: * إنشاء العملاء المحتملين والتنقيب: يوفر برنامج تسريع المبيعات إمكانات متقدمة لتوليد العملاء المحتملين، بما في ذلك تسجيل العملاء المحتملين وإثراء البيانات وأدوات التنقيب. فهو يمكّن فرق المبيعات من تحديد العملاء المتوقعين ذوي الجودة العالية وإعطائهم الأولوية بناءً على معايير مثل التركيبة السكانية والسلوك ونية الشراء. * مشاركة المبيعات: يسهل البرنامج المشاركة الشخصية وفي الوقت المناسب مع العملاء المحتملين من خلال قنوات الاتصال متعددة القنوات، بما في ذلك البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية ووسائل التواصل الاجتماعي ومنصات المراسلة. وقد يتضمن ميزات مثل أتمتة البريد الإلكتروني، وبرامج الاتصال الخاصة بالمبيعات، وإدارة الإيقاع لتحسين جهود التواصل وزيادة معدلات الاستجابة. * تكامل إدارة علاقات العملاء: يتيح التكامل مع أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) مزامنة البيانات بشكل سلس وأتمتة سير العمل. يضمن برنامج تسريع المبيعات التقاط جميع التفاعلات مع العملاء المحتملين والعملاء وتتبعها ضمن نظام إدارة علاقات العملاء (CRM)، مما يوفر رؤية شاملة لخط أنابيب المبيعات وتمكين اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات. * التحليلات التنبؤية: تعمل إمكانات التحليلات المتقدمة على الاستفادة من الخوارزميات التنبؤية لتحديد الأنماط والاتجاهات والرؤى ضمن بيانات المبيعات. يمكن لفرق المبيعات استخدام هذه الرؤى لتحديد أولويات العملاء المتوقعين، وتصميم نهج مبيعاتهم، والتنبؤ بأداء المبيعات المستقبلية بشكل أكثر دقة. * إدارة محتوى المبيعات: يوفر البرنامج تخزينًا مركزيًا وإدارة ضمانات المبيعات، بما في ذلك العروض التقديمية والمستندات ومعلومات المنتج. يمكن لممثلي المبيعات الوصول بسهولة إلى المحتوى ذي الصلة ومشاركته مع العملاء المحتملين لدعم جهود المبيعات وتعزيز المشاركة. * التدريب على المبيعات والتدريب: توفر بعض حلول برامج تسريع المبيعات أدوات تدريب وتدريب مدمجة لمساعدة مندوبي المبيعات على تحسين مهاراتهم وأدائهم. وقد يشمل ذلك وحدات تدريب تفاعلية، ومحاكاة لعب الأدوار، وتحليلات الأداء لتتبع التقدم وتحديد مجالات التحسين. * أتمتة سير العمل: تتميز الأتمتة بتبسيط المهام المتكررة والعمليات الإدارية، مثل إدخال البيانات وتوجيه العميل المتوقع وتذكيرات المتابعة. يتيح ذلك لفرق المبيعات تركيز وقتهم وطاقتهم على الأنشطة ذات القيمة العالية التي تحقق النتائج، مثل بناء العلاقات وإبرام الصفقات. فوائد: * دورات مبيعات أسرع: يعمل برنامج تسريع المبيعات على تسريع عملية المبيعات عن طريق أتمتة المهام اليدوية، وتحسين سير العمل، وتزويد فرق المبيعات بالأدوات التي يحتاجونها للتعامل مع العملاء المحتملين بشكل أكثر فعالية. * تحسين الكفاءة: من خلال تبسيط سير عمل المبيعات وأتمتة المهام المتكررة، يزيد البرنامج من إنتاجية فرق المبيعات، مما يمكنهم من التعامل مع عدد أكبر من العملاء المتوقعين والفرص دون التضحية بالجودة. * أداء مبيعات مُحسّن: تُمكّن ميزات التحليلات التنبؤية والتدريب على المبيعات مندوبي المبيعات من اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات، وتحسين نهج مبيعاتهم، وتحسين أدائهم بشكل مستمر. * زيادة الإيرادات: من خلال تسريع دورة المبيعات، وتحسين معدلات التحويل، وتعظيم فعالية جهود المبيعات، يؤدي برنامج تسريع المبيعات في النهاية إلى دفع نمو الإيرادات ونجاح الأعمال. باختصار، يعد برنامج تسريع المبيعات حلاً قويًا للمؤسسات التي تتطلع إلى تحسين عملية المبيعات لديها وزيادة الكفاءة وزيادة نمو الإيرادات. ومن خلال الاستفادة من الميزات والقدرات المتقدمة، يمكن للشركات أن تكتسب ميزة تنافسية في سوق اليوم سريع الوتيرة والتنافسي للغاية.
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Hubspot
hubspot.com
تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك.
Otter
otter.ai
Otter هو تطبيق ذكي لتدوين الملاحظات يمكّنك من تذكر محادثاتك الصوتية والبحث فيها ومشاركتها. يقوم Otter بإنشاء ملاحظات صوتية ذكية تجمع بين الصوت والنسخ وتحديد المتحدث والصور المضمنة والعبارات الرئيسية. فهو يساعد رجال الأعمال والصحفيين والطلاب على أن يكونوا أكثر تركيزًا وتعاونًا وفعالية في الاجتماعات و...
Calendly
calendly.com
اعثر على الوقت المثالي للاجتماع باستخدام برنامج جدولة المواعيد عبر الإنترنت السهل للغاية من Calendly، وقل وداعًا لعلامة الهاتف والبريد الإلكتروني.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesfor...
Zoho CRM
zoho.com
يمكنك إدارة أعمالك بالكامل باستخدام مجموعة Zoho من أدوات الإنتاجية عبر الإنترنت وتطبيقات SaaS. أكثر من 50 مليون مستخدم يثقون بنا في جميع أنحاء العالم. جرّب خطتنا المجانية للأبد!
Workday
workday.com
تتضمن Workday Enterprise Management Cloud حاليًا حلولاً للتمويل والموارد البشرية والتخطيط وإدارة الإنفاق. تتغلب سحابة إدارة المؤسسات على قيود تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وتحول الشركات إلى مؤسسات متفوقة. يتعلم أكثر.
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive هي أداة إدارة علاقات العملاء (CRM) سهلة الاستخدام والمصنفة رقم 1 من قبل المستخدم. احصل على المزيد من العملاء المحتملين المؤهلين وتنمية أعمالك. قم بالتسجيل للحصول على نسخة تجريبية مجانية مدتها 14 يومًا.
DocuSign
docusign.com
DocuSign, Inc. هي شركة أمريكية مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا وتسمح للمؤسسات بإدارة الاتفاقيات الإلكترونية. كجزء من سحابة اتفاقية DocuSign، يقدم DocuSign التوقيع الإلكتروني، وهو وسيلة للتوقيع إلكترونيًا على أجهزة مختلفة. تدعي DocuSign أن لديها أكثر من 475000 عميل ومئات الملايين من المستخ...
OpenPhone
openphone.co
الهاتف للشركات الناشئة والشركات الصغيرة
JustCall
justcall.io
JustCall هو نظام هاتف قائم على السحابة لفرق المبيعات والدعم عن بعد. يتكامل مع HubSpot وIntercom وPipedrive وSalesforce وأدوات CRM/مكتب المساعدة الأخرى.
Apollo.io
apollo.io
Apollo عبارة عن نظام أساسي للمشاركة بالبيانات أولاً، وهو يدمج الذكاء في سير العمل لديك لمساعدتك في تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بك وتحليلها وتحسينها.
Fireflies.ai
fireflies.ai
قم بتسجيل ونسخ وبحث اجتماعاتك! ملاحظات الاجتماع التلقائية لـ Zoom وGMet وTeams وWebex والمزيد.
MightyCall
mightycall.com
صوت الأعمال الصغيرة. سريع وسهل وآمن. نظام الهاتف الافتراضي مصمم للشركات الصغيرة.
Brevo
brevo.com
يساعدك Brevo (Sendinblue سابقًا) على تنمية أعمالك. قم ببناء علاقات مع العملاء عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والدردشة والمزيد. استخدم الأدوات التي تحتاجها، عندما تحتاج إليها. قم بتجربته مجانا.
CallRail
callrail.com
تتبع وتحليلات للمكالمات الهاتفية ونماذج الويب. قم بتحسين التسويق الخاص بك وزيادة عائد الاستثمار على الحملات الإعلانية الخاصة بالدفع لكل نقرة (PPC) وتحسين محركات البحث (SEO) والحملات الإعلانية غير المتصلة بالإنترنت.
LeadSquared
leadsquared.com
برنامج متكامل لأتمتة التسويق وإدارة علاقات العملاء للشركات. قم بتنظيم التقاط العملاء المتوقعين وإدارة العملاء المحتملين وإدارة المبيعات والتحليلات في منصة واحدة.
Bigin
bigin.com
Bigin عبارة عن نظام إدارة علاقات عملاء (CRM) خفيف الوزن تم تصميمه خصيصًا للشركات الصغيرة. يأتي مزودًا بواجهة سهلة الاستخدام تجعل إدارة خطوط الأنابيب وإضافة الملاحظات وتحديث السجلات وجدولة المتابعة أمرًا سهلاً وتساعد على التركيز على الأمور الأكثر أهمية - إغلاق المزيد من الصفقات.
Outreach
outreach.io
تساعد منصة مشاركة المبيعات الخارجية على إشراك العملاء المحتملين بكفاءة وفعالية لدفع المزيد من خطوط الأنابيب وإبرام المزيد من الصفقات. طلب العرض التوضيحي اليوم.
Cloze
cloze.com
تطبيق الهاتف المحمول الذكي لتتبع العملاء والعملاء والمحتملين والعملاء المتوقعين دون متاعب إدارة علاقات العملاء. إدارة العلاقات التي تجمع بين البريد الوارد وجهات الاتصال والتقويم والهاتف وEvernote والبريد الإلكتروني ودفتر العناوين وTwitter وFacebook وLinkedIn تلقائيًا.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo هي شركة أمريكية تعتمد على الاشتراك في البرامج كخدمة (SaaS) ومقرها في فانكوفر، واشنطن، وتبيع إمكانية الوصول إلى قاعدة بياناتها الخاصة بالمعلومات حول رجال الأعمال والشركات لمحترفي المبيعات والتسويق والتوظيف. تأسست الشركة في الأصل في عام 2000 باسم Eliyon Technologies من قبل المؤسسين يوناتان ست...
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign عبارة عن منصة برمجيات سحابية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ومقرها في شيكاغو، إلينوي. تقدم الشركة برنامجًا لأتمتة تجربة العملاء (CXA)، والذي يجمع بين فئات التسويق عبر البريد الإلكتروني وأتمتة التسويق وأتمتة المبيعات وإدارة علاقات العملاء.
Gong.io
gong.io
تعرف على كيفية استخدام قادة المبيعات لذكاء الإيرادات لزيادة نجاح مندوبي المبيعات والفوز بالمزيد من الصفقات. تم التصويت له رقم 1 من قبل محترفي الإيرادات مثلك. احجز عرضًا توضيحيًا.
Keap
keap.com
يساعدك Keap على تنمية أعمالك وتحسين خدمة العملاء وزيادة المبيعات. اختر Keap Grow أو Keap Pro أو Infusionsoft by Keap لتناسب احتياجات عملك. ابدأ نسخة تجريبية مجانية.
Adversus
adversus.io
تحسين المكالمات الصادرة اليوم. نحن نساعد مراكز الاتصال على تعزيز مؤشرات الأداء الرئيسية، واتخاذ قرارات أفضل قائمة على المعرفة، وإدارة جهات الاتصال بشكل أكثر ذكاءً.
Polymail
polymail.io
Polymail هو أفضل منصة بريد إلكتروني مصممة لتسهيل الحياة العملية لأي محترف. تقديم الأدوات والميزات التي تفيدك. قم بزيارتنا الآن!
Dropbox DocSend
docsend.com
جرب نظامنا الآمن لمشاركة المستندات مجانًا. تعرف على الفور متى يتم فتح المستندات، وما هي الصفحات التي تتم قراءتها.
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus عبارة عن منصة موحدة لتجربة العملاء تعمل على تمكين فرق المبيعات والتسويق والدعم لديك من العمل كفريق واحد على واجهة واحدة.
Vonage
vonage.com
Vonage (، الاسم القانوني Vonage Holdings Corp.) هو مزود اتصالات سحابية تجاري أمريكي مملوك للقطاع العام. يقع المقر الرئيسي للشركة في بلدة هولمديل بولاية نيوجيرسي، وقد تأسست الشركة في عام 2001 كمزود لخدمات الاتصالات السكنية القائمة على بروتوكول نقل الصوت عبر الإنترنت (VoIP). اعتبارًا من عام 2020، أعل...
TalentLMS
talentlms.com
تم تصميم نظام إدارة التعلم (LMS) لتحقيق النجاح. قم ببناء مؤسسة أكثر ذكاءً باستخدام منصة التدريب المصممة لمساعدة الفرق الرائعة على النمو.
Freshsales
freshworks.com
قم بتسريع إيراداتك من خلال المبيعات المستندة إلى السياق قم بتخصيص المشاركة، واختصر دورة مبيعاتك، وقم بتنمية أعمالك من خلال Freshsales مجموعة منتجات مليئة بالميزات للشركات من جميع الأحجام. تحديث البرامج السحابية التي سيحبها فريقك. الدعم | مبيعات | اي تي اس ام | سحابة PBX
Aircall
aircall.io
Aircall هو حل هاتفي سهل الاستخدام وقائم على السحابة مع ميزات مصممة لنوع أفضل من المحادثة. قم بالإعداد في ثوانٍ وابدأ محادثة في أي مكان في العالم اليوم. لا الأجهزة. لا الصداع. تتلاءم Aircall مع سير العمل الحالي لديك من خلال عمليات تكامل سهلة بنقرة واحدة، وربط أنظمة CRM، وحلول مكتب المساعدة، والتطبي...
EngageBay
engagebay.com
EngageBay هو برنامج متكامل للتسويق والمبيعات والدعم وبرنامج CRM مجاني للشركات المتنامية لإشراك زوار الويب والتحويل إلى عملاء سعداء
PhoneBurner
phoneburner.com
يؤدي الاتصال الهاتفي إلى تحقيق أسرع 4 مرات وزيادة المحادثات المباشرة من خلال طالب المبيعات لدينا. تعزيز إنتاجية مندوبي المبيعات وزيادة الإيرادات إلى أقصى حد! جرب PhoneBurner اليوم!
Showpad
showpad.com
تدمج منصة تمكين المبيعات Showpad برامج التدريب والتوجيه الرائدة في الصناعة مع حلول المحتوى المبتكرة، مما يؤدي إلى زيادة المبيعات.
Salesloft
salesloft.com
تعد SalesLoft منصة المشاركة في المبيعات رقم 1، حيث تساعد البائعين في مجال B2B على الوصول إلى "نعم" بشكل أسرع. نحن نتكامل مع أفضل أنظمة إدارة علاقات العملاء اليوم، لنحول بياناتك إلى دولارات.
SaneBox
sanebox.com
قم بتقليص وقت إدارة البريد الإلكتروني لفريقك إلى النصف وابدأ الطريق نحو صندوق بريد وارد أنظف ويوم أكثر إنتاجية مع SaneBox. ابدأ تجربتك المجانية الآن!
Rewatch
rewatch.com
فيديو يمكّن فريقك بأكمله Rewatch هي مساحة عمل فيديو تعاونية مصممة لمساعدة الفرق على معرفة المزيد والتحرك بسرعة.
Trainual
trainual.com
أسهل طريقة لتدريب وتنمية فريقك. دليل قواعد واحد لكل عملية وسياسة وإجراءات تشغيل موحدة (SOP) في عملك حتى تتمكن من الانضمام والتدريب بشكل أسرع.
Ringover
ringover.com
قم بإعداد منصة اتصال قوية مدمجة مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك، ويمكن الوصول إليها على أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية واحصل على أرقام في جميع أنحاء العالم.
Agile CRM
agilecrm.com
يعد برنامج Agile CRM أفضل برنامج لإدارة علاقات العملاء (CRM) وسهل وقوي وبأسعار معقولة مع أتمتة المبيعات والتسويق للشركات الصغيرة.
Cloudtalk
cloudtalk.com
مساعدة الشركات على التواصل مع عملائها. مع أكثر من 160 رقم هاتف وطني، يساعد برنامج مركز الاتصال الخاص بـ CloudTalk الشركات المتنامية على التوسع خارج المناطق المحلية.
Salesflare
salesflare.com
جرّب Salesflare، برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) البسيط رقم 1 للشركات الصغيرة التي تبيع خدمات B2B. التكامل مع جوجل وأوتلوك. كن متحركًا بالكامل. أتمتة إدارة علاقات العملاء الخاصة بك من البيانات الموجودة.
Zendesk Sell
zendesk.com
Zendesk Sell هي أداة برمجية لإدارة علاقات العملاء للمبيعات تعمل على تحسين الإنتاجية والعمليات ورؤية خطوط الأنابيب لفرق المبيعات. القضاء على الاحتكاك وبيع المزيد.
Mail Butler
mailbutler.io
Mailbutler هو البرنامج الإضافي لبرنامج البريد الإلكتروني لـ Apple Mail وGmail وOutlook والذي يساعدك على الحفاظ على إنتاجيتك واحترافيتك.
Nimble
nimble.com
نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) ليس مجرد مندوبي مبيعات. نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) يركز على العلاقات لفريقك بأكمله. سهل الاستخدام، ويعمل في صندوق الوارد الخاص بك في Outlook/Gmail، والوسائط الاجتماعية، والويب.
Balto
balto.ai
منصة التوجيه رقم 1 في الوقت الفعلي لمراكز الاتصال المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وكلاء المساعدة يقولون الشيء الصحيح في كل مكالمة.
OnePage CRM
onepagecrm.com
برنامج CRM فريد يساعد الشركات الصغيرة على التركيز على المبيعات وزيادتها. بناءً على GTD والمبيعات المبادئ، تتضمن أداة المبيعات لدينا إدارة الاتصال ومسار التحويل.
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek هو مساعد اجتماع يعمل بالذكاء الاصطناعي يقوم تلقائيًا بتسجيل الفيديو ونسخه وتلخيصه وتقديم رؤى أساسية من كل اجتماع.
Colibri.ai
colibri.ai
يقوم Colibri.ai بتسجيل مكالماتك، وتحويلها إلى نص أثناء التحدث، وإنشاء ملاحظات اجتماع موجزة قابلة للبحث. يعمل مع Zoom وGoogle Meet وWebex والعديد من المنصات الأخرى.
Qwilr
qwilr.com
ختم كل صفقة. اربح المزيد من خلال المقترحات المستندة إلى الويب والتي تتميز وتقدم تجارب للمشتري على مستوى عالمي.
Formstack
formstack.com
قم بتمكين مؤسستك من رقمنة سير العمل وأتمتته باستخدام أدوات الإنتاجية القوية في مكان العمل. اكتشف حلول أتمتة سير العمل لدينا اليوم.
Hippo Video
hippovideo.io
منصة رائدة في فئتها لرسائل الفيديو، تفضلها الفرق التي تتعامل مع العملاء.
Chorus.ai
chorus.ai
اجعل كل تفاعل مهمًا. يجلب الذكاء الاصطناعي للمحادثة في الكورس قوة قصتك إلى كل محادثة.
Fathom
fathom.video
يسجل وينسخ ويسلط الضوء على أهم اللحظات من مكالماتك. يرسل ملاحظات الاتصال التي تم إنشاؤها تلقائيًا إلى نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك.
iPlum
iplum.com
iPlum هو الحل الأول للهواتف المحمولة لمحترفي الأعمال. إنه يعمل على هاتفك الذكي الحالي دون تغيير شركات الاتصالات. يمكنك الحصول على خط منفصل مع ميزات نظام الاتصال والرسائل النصية والهاتف. إنه سهل الاستخدام، ومدعوم بضوابط أمان المؤسسة. توفر المنصة الامتثال لـ HIPAA لمتخصصي الرعاية الصحية والامتثال للات...
People.ai
people.ai
يقوم People.ai بأتمتة إدخال البيانات يدويًا، وزيادة إنتاجية المبيعات، وتوفير معلومات قابلة للتنفيذ عبر جميع أدوات الإدارة الخاصة بك.
LeadDesk
leaddesk.com
LeadDesk هو برنامج مركز اتصال قائم على السحابة للمبيعات كبيرة الحجم وخدمة العملاء. يتراوح العملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى عملاء المؤسسات الكبيرة. تشمل صناعات العملاء الرئيسية الأخرى؛ وسائل الإعلام، والخدمات الأمنية، والطاقة، والاتصالات، والخدمات المالية، وأبحاث السوق، وجمع التبرعات. تتيح لك...
Demodesk
demodesk.com
Demodesk عبارة عن منصة ذكية لاجتماعات العملاء تساعدك على زيادة سرعة المبيعات وزيادة الإيرادات. جرّب مجانًا واكتشف لماذا تستخدم الشركات الكبرى Demodesk لزيادة فرق الإيرادات لديها بالكامل.
Vidyard
vidyard.com
Vidyard هي شركة برمجيات يقع مقرها الرئيسي في كيتشنر، أونتاريو، وتقوم بإنشاء برامج لاستضافة وتحليل أداء الفيديو. تأسست الشركة في مايو 2010.