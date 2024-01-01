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برامج مشاركة الرحلات - التطبيقات الأكثر شعبية - غانا
توفر برامج وخدمات مشاركة الرحلات للمستخدمين راحة استئجار سيارات الأجرة أو طلب ركوب سيارة خاصة مباشرة من أجهزتهم المحمولة، كلما احتاجوا إلى السفر. في سياق الأعمال التجارية (B2B)، يشار إلى هذه الخدمات أيضًا باسم خدمات النقل البري. فهي تقوم بمطابقة الركاب مع السائقين بناءً على موقعهم الحالي وتحسب الأسعار ديناميكيًا، مع الأخذ في الاعتبار عوامل مثل مسافة الركوب والمدة ومدى توفر السائق مقارنة بالطلب. تستفيد الشركات من منصات مشاركة الرحلات لتبسيط النقل البري لموظفيها وعملائها مع خفض التكاليف أيضًا مقارنة بوسائل النقل الأخرى مثل الحافلات المكوكية أو الحافلات. من خلال إعداد حسابات الشركة باستخدام منصات مشاركة الرحلات، يمكن لمديري السفر وفرق الشؤون المالية توفير خدمات النقل البري للموظفين والضيوف وشركاء الأعمال. في حين أن بعض حلول مشاركة الرحلات قد تتضمن ميزات موجودة في برامج إدارة السفر، إلا أن تركيزها الأساسي يظل على خدمات حجز سيارات الأجرة والسيارات الخاصة وسيارات الليموزين، بدلاً من خيارات السفر الأخرى.
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Lyft
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Careem
careem.com
كريم هو التطبيق اليومي الفائق لمنطقة الشرق الأوسط الكبير. تعمل شركة كريم، الرائدة في اقتصاد خدمات نقل الركاب في المنطقة، على توسيع نطاق خدماتها عبر منصتها لتوفير إمكانية تنقل الأشخاص وتنقل الأشياء وتنقل الأموال. تتمثل مهمة كريم في تبسيط وتحسين حياة الناس وبناء مؤسسة رائعة وملهمة. تأسست شركة كريم في ...