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برامج المكافآت والحوافز - التطبيقات الأكثر شعبية - سويسرا
يوفر برنامج المكافآت والحوافز للشركات منصة لإرسال المكافآت إلى عملائها أو شركائها أو موظفيها. يتم تتبع حسابات الأعمال وإدارتها من خلال بوابات الإنترنت، حيث يمكن شراء الحوافز وتقديمها باستخدام واجهة بسيطة. قد تشمل أنواع المكافآت المقدمة بطاقات الهدايا أو البطاقات المدفوعة مسبقًا أو القسائم أو الهدايا الملموسة. تقدم بعض الأنظمة الأساسية واجهة برمجة تطبيقات للمكافآت للشركات لأتمتة تقديم الحوافز من خلال موقع الويب أو التطبيق الخاص بها. يقوم هؤلاء المزودون بتنظيم كتالوج المكافآت من خلال شراكات مع التجار عبر الإنترنت أو تجار التجزئة أو سلاسل المطاعم أو وكالات السفر أو شركات الترفيه الأخرى وإعادة بيع المكافآت أو إدارتها. يمكن استخدام برامج المكافآت والحوافز بعدة طرق. والأكثر شيوعًا هو برنامج هدايا الشركات، والذي يركز على مكافأة الموظفين لتعزيز مشاركة الموظفين ورضاهم. بالإضافة إلى ذلك، هناك مكافآت وحوافز B2B، بما في ذلك العروض الترويجية لشركاء القنوات، وحوافز المبيعات، وإهداء العملاء، وما إلى ذلك، لرعاية العملاء المحتملين المؤهلين أو تحويلهم ومكافأة الشركاء المخلصين. على الجانب الآخر، هناك مكافآت وحوافز B2C تلبي مكافأة العملاء الأوفياء وتعزيز ولاء العلامة التجارية ودعم العملاء. وأخيرًا، هناك حوافز بحثية تكافئ عادةً المشاركين في الأبحاث والاستبيانات لأغراض أبحاث السوق لتعزيز المشاركة في الدراسات البحثية.
إرسال تطبيق جديد
Sendoso
sendoso.com
تساعد Sendoso، منصة الإرسال الرائدة، الشركات على التميز من خلال منحها طرقًا جديدة للتعامل مع العملاء طوال رحلة المشتري.
Karrot
karrotmarket.com
Karrot هو أكبر سوق مجتمعي محلي لشراء وبيع وتجارة الديكور المنزلي والأثاث والأزياء الجديدة والمستعملة والمزيد. انضم إلى مجتمعنا المتنامي الذي يضم أكثر من 10 ملايين مستخدم تم التحقق منهم!
Tremendous
tremendous.com
أرسل المدفوعات الرقمية دوليًا على نطاق واسع. تسليم فوري، واسترداد خالي من الإحباط، ومئات من خيارات المكافآت. قم بشراء وإرسال وتتبع وإدارة وتمييز مدفوعاتك على منصتنا سهلة الاستخدام.
&Open
andopen.co
إهداء أفضل للشركات التي تهتم. قم بتعزيز العلاقات وبناء الولاء عبر فرق المبيعات والتسويق والموارد البشرية وتجربة العملاء.
Hoppier
hoppier.com
أرسل مكافآت عالمية إلى العملاء أو الموظفين بخمس نقرات أو أقل باستخدام عناصر التحكم Smarter Spending™! قم بإنشاء برنامج الغداء عن بعد، وأرسل القهوة، ومشروبات الساعة السعيدة، والهدايا الشخصية، والتبرعات الخيرية، وبدلات التعلم، والمزيد. يعمل Hoppier في أكثر من 60 دولة! أكثر من 1000 منظمة عالمية تستخدم ...
eGifter Rewards
egifterrewards.com
لدى eGifter RewardsTM العديد من الطرق المختلفة لشراء بطاقات الهدايا، بما في ذلك شراء بطاقات الهدايا بكميات كبيرة وتسليمها عبر واجهة برمجة التطبيقات (API). توفر منصة بطاقات الهدايا الخاصة بنا إعدادًا سهلاً للحساب وتقارير قوية حتى تتمكن من تحسين كل عملية شراء. قم بشراء بطاقات الهدايا بكميات كبيرة باست...
RepeatMD
repeatmd.com
بيع المزيد من الخدمات ذات هامش الربح المرتفع مع مكافآت الهاتف المحمول. يساعد برنامج RepeatMD شركات الأدوية ومقدمي الخدمات التجميلية على الاحتفاظ بالعملاء من خلال برامج الولاء وتمويل المرضى.
Pazcare
pazcare.com
بطاقة واحدة للوصول إلى جميع البدلات (الطعام، الوقود، الاتصالات، الهدايا، التعلم والتطوير والمزيد) التي يقدمها أصحاب العمل. امنح موظفيك أقصى قدر من إمكانية الوصول إلى مزاياهم الضريبية وتخطيط النفقات الشهرية مع Pazcard. سواء كنت تطلب الطعام من خلال Zomato أو تشتري البقالة من متجر متعدد الأقسام قريب من...
Giftcardsify
giftcardsify.com
Giftcardsify عبارة عن منصة ديناميكية ومبتكرة عبر الإنترنت تُحدث ثورة في طريقة شراء الأشخاص لبطاقات الهدايا واستخدامها. نجحت هذه الشركة في دمج عالم العملات الرقمية مع بطاقات الهدايا الإلكترونية، مما يوفر طريقة آمنة وسريعة ومباشرة لإجراء المعاملات عبر الإنترنت.
PerkSpot
perkspot.com
PerkSpot هي المنصة الموثوقة التي تعيد الأموال إلى جيوب موظفيك. نحن نوفر الخصومات والمدخرات والمكافآت الأكثر حصرية وتخصيصًا التي يريدها الموظفون بالفعل. تجمع تجربة الخصومات والمكافآت المُدارة لدينا معًا بحيث تكون سهلة وغير مكلفة بقدر ما تكون مؤثرة بالنسبة لك.
Xoxoday
xoxoday.com
المكافآت والحوافز والمزايا والبنية التحتية للدفعات للشركات. تستخدم آلاف الشركات من جميع الأحجام، بدءًا من الشركات الناشئة وحتى المؤسسات الكبيرة، عملة الأعمال الخاصة بـ Xoxoday لإرسال المكافآت والامتيازات والحوافز وصرف المدفوعات.
Giftly
giftly.com
تعمل شركة Giftly على إحداث ثورة في الطريقة التي يقدم بها الأشخاص الهدايا ويتلقونها. تعمل شركة ناشئة مقرها سان فرانسيسكو على تغيير سوق بطاقات الهدايا بقيمة 100 مليار دولار سنويًا من خلال جعل بطاقات الهدايا أكثر شخصية وقابلة للتخصيص وجميلة وممتعة من أي وقت مضى.
Paylode
paylode.com
Paylode هي منصة امتيازات العملاء للشركات التي ترغب في إطلاق برنامج امتيازات العملاء الجذاب للغاية بسرعة. يمكّن Paylode الشركات من توفير برنامج امتيازات شامل لعملائها في جزء صغير من الوقت والتكلفة التي يتطلبها إنشاء برنامج داخل الشركة. يشبه Paylode وجود فريق شراكات كامل في ركنك. نحن نقوم بفحص الآلاف ...
StoreCash Perks
storecashperks.com
StoreCash هي أسهل طريقة لإرسال وإدارة واستلام بطاقات الهدايا لموظفيك أو شركائك أو مستخدميك. من خلال خيارات بطاقات الهدايا الإلكترونية والمحفظة الرقمية والمنصة وواجهة برمجة التطبيقات (API) السهلة، لا توجد طريقة أسهل لإسعاد المستخدمين!
Gyft
gyft.com
Gyft هي أفضل طريقة لشراء وإرسال بطاقات الهدايا عبر الإنترنت لتجار التجزئة مثل Amazon وStarbucks وiTunes. استخدم تطبيق Gyft للجوال لموازنة بطاقات هدايا الشيكات.
TruCentive
trucentive.com
تساعد TruCentive، وهي منصة متكاملة لتحقيق الحوافز وتقديم المكافآت، الشركات على التميز من خلال منحها طرقًا جديدة للتعامل مع موظفيها وشركائها وعملائها. من خلال دمج التسليم الرقمي لبطاقات الهدايا الإلكترونية والبضائع وتسليم الأموال، تعمل الشركات على زيادة فعالية برامجها الحالية وتحسين العلاقات. مع أكثر...
SWAG.EU
swag.eu
تقوم SWAG.EU بإنشاء تجارب منتجات استثنائية تساعد في الارتقاء بعلامتك التجارية. نحن نصمم ونصدر ونصنع ونوزع منتجات شخصية عالية الجودة.... ونحن سريعون. نحن نفخر بكوننا شريكك المفضل لتلبية جميع احتياجاتك المخصصة في أوروبا. نحن نقدم مجموعة واسعة من المنتجات عالية الجودة وموقعنا الإلكتروني يجعل من السهل ع...
CorporateGift.com
corporategift.com
"هدية الشركات" عبارة عن منصة هدايا تم تطويرها من أجل وضع الهدايا البرنامجية المستمرة في الاعتبار. قم بالتسوق، والتخزين، وإعداد كل شيء مرة واحدة، ثم زيادة المشاركة في دقائق. تم تشكيل حلنا حول 3 ركائز - مجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات لضمان رضا المتلقي، والتكنولوجيا المتقدمة والأتمتة للتحكم السلس في ...
IncentivePilot
incentivepilot.com
IncentivePilot هي المنصة الرائدة في مجال الألعاب والابتكار لقادة تمكين المبيعات. قم بإدارة ميزانيات المليون دولار بسهولة، وأرسل آلاف المكافآت في ثوانٍ، وامنح فريقك أفضل هدية على الإطلاق، وهي القدرة على اختيار جائزتهم. تتبع المشاركة من خلال حملاتك التسويقية الداخلية واحصل على ملكية مبادرات تمكين المب...
Alyce
alyce.com
Alyce عبارة عن منصة هدايا مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد الشركات على بناء العلاقات وتسريع المبيعات وزيادة الوعي بالعلامة التجارية من خلال الهدايا المخصصة. تستخدم فرق التسويق والمبيعات والعملاء Alyce لفتح الباب أمام أعمال جديدة ورعاية ومكافأة العملاء المخلصين طوال دورة حياتهم.
Wellable
wellable.co
تساعد منصة Wellable's Wellness المؤسسات على بناء برامج جذابة لعافية الموظفين، ورفع مستوى تجربة الموظفين، وتحويل الثقافات
Giftbit
giftbit.com
قم بشراء وإرسال وتتبع بطاقات الهدايا الرقمية لبرامج المكافآت والحوافز الخاصة بك.
Snappy
snappy.com
Snappy عبارة عن منصة متكاملة لتقديم الهدايا للمؤسسات، تستخدم قوة الخبرة والبهجة لربط الأشخاص حول العالم.
Prepaidify
prepaidify.com
Prepayify هو موقع ويب رائد لبطاقات الهدايا الرقمية تم إنشاؤه في يوليو 2018. نحن متخصصون في تزويد عملائنا بمجموعة واسعة من بطاقات الهدايا الرقمية من أفضل العلامات التجارية الوطنية، بما في ذلك Google Play وiTunes وStarbucks وNordstrom والمزيد. في Prepayify، نحن نؤمن بتقديم تجربة شراء سلسة وخالية من ال...
Virtual Incentives
virtualincentives.com
الإشباع الفوري. حافز قوي. حوافز مدفوعة مسبقًا لأبحاث السوق وبرامج المكافآت مدعومة بحل افتراضي بسيط وسريع وقابل للتخصيص.
FlowyTeam
flowyteam.com
flowyteam.com • التخطيط الاستراتيجي • الأهداف والأهداف الرئيسية • مؤشرات الأداء الرئيسية • المهام (بما في ذلك كانبان) • المشاريع (بما في ذلك جانت) • ألواح المعلومات • التقارير • العملاء المتوقعون • العملاء • المشاركة • التذاكر • النماذج والاستطلاعات • مراجعة 360 درجة • المكافآت • الحضور • الإجازة • ...
Crewhu
crewhu.com
Crewhu هي المنصة الوحيدة المصممة لمقدمي خدمات MSP التي تجمع بين CSAT وNPS والتعرف على الموظفين واللعب. تتبع المقاييس الأكثر أهمية لزيادة مشاركة الموظفين ورضا العملاء وإبرام المزيد من الصفقات!
BHN Rewards
bhnrewards.com
يعد BHN Rewards (المعروف سابقًا باسم Rybbon) الحل الشامل لإرسال برامج المكافآت الرقمية وتتبعها وإدارتها. مع BHN Rewards، من السهل دمج مكافآت تلقائية من العلامات التجارية الشهيرة - بما في ذلك Amazon وVisa وMastercard - لتعزيز المشاركة وزيادة معدلات الاستجابة وإنشاء التعرف على العلامة التجارية والولاء...
Runa
runa.io
مع Runa، يمكن للشركات أن تدفع للأشخاص الذين تخدمهم بأي شكل من أشكال القيمة الرقمية (بطاقات الهدايا، والبطاقات المدفوعة مسبقًا، والعملات المشفرة، والاشتراكات والمزيد)، في أي مكان، وعلى الفور. تكافح آليات الدفع القديمة للتكيف مع المعاملات منخفضة الحجم وعالية السرعة محليًا وعالميًا، مثل إرسال المدفوعات...
Giftogram
giftogram.com
Giftogram عبارة عن منصة عالمية مجانية تساعد الشركات على إرسال بطاقات الهدايا وبطاقات الدفع المسبق بالتصميم والشعار والرسالة المخصصة التي اختاروها في دقائق. بناءً على فكرة الاختيار، يمكن للمستلمين أن يقرروا مكان استرداد Giftogram الخاص بهم من المئات من تجار التجزئة الأكثر شهرة اليوم. نحن في مهمة لمسا...
Awardco
award.co
تعمل Awardco على تعزيز الإنتاجية وتقليل الإنفاق وبناء الثقافة من خلال التقدير والمكافآت القائمة على القيمة. قم بالوصول إلى أكبر شبكة مكافآت على هذا الكوكب واحصل على دعم الامتثال الضريبي لمكافآت موظفيك من خلال شراكات Awardco الفريدة مع Amazon Business وDeloitte. استمتع ببرامج التعرف على الدولار مقابل...
SwagUp
swagup.com
SwagUp هو النظام الأساسي الوحيد لإدارة Swag. نحن نؤمن بأن الغنيمة قوية بشكل لا يصدق، ولكنها أيضًا معقدة الاستخدام بشكل لا يصدق. يتمحور كل ما نقوم به حول جعل عملية إنشاء المنتجات وشحنها بسيطة قدر الإمكان. تمنحك منصتنا القدرة على إدارة تصميم المنتجات وإنشائها وشرائها وإدارة المخزون والتوزيع المبسط وال...
Stadium
bystadium.com
يجعل Stadium تقديم الهدايا والمكافآت والغنائم الجماعية العالمية أمرًا بسيطًا وشخصيًا، بغض النظر عن الحجم أو المسافة. نحن نسمح للمستلمين في جميع أنحاء العالم باختيار ما يريدون ومكان إرساله، مما يزيل التخمين ويزيد من تأثير كل عملية تبادل. سواء كنت تشكر العملاء أو الموظفين الجدد، فإن Stadium هو النظام ...
NeoCurrency
neocurrency.com
تقوم NeoCurrency بتزويد العملاء في جميع أنحاء العالم بمكافآت رقمية من كتالوج فريد يضم أفضل العلامات التجارية والخيارات المدفوعة مسبقًا وغيرها من الخيارات الشبيهة بالنقد في 24 عملة مختلفة في 36 دولة. NeoCurrency هي شركة مستقلة مقرها الولايات المتحدة تقدم مكافآت وجوائز رقمية للترقيات وبرامج الولاء وأب...
O4S
o4s.io
O4S عبارة عن منصة تقنية تُحدث ثورة في كيفية تفاعل الشركات التي يقودها التوزيع مع شركاء القنوات. من خلال الحلول المتطورة والنهج القائم على البيانات، تعمل O4S على تمكين الشركات من استهداف وتحفيز شركاء القنوات ذوي الأداء العالي بدقة، مما يؤدي إلى زيادة المبيعات وتعزيز الشراكات الدائمة.
Prezzee Business
business.prezzee.com.au
في Prezzee، تتمثل مهمتنا في تحويل مشهد الهدايا من خلال إنشاء تواصل بشري من خلال لحظات الهدايا الرقمية الرائعة. نحن نؤمن بأن الإهداء يجب أن يكون دائمًا سحريًا لكل من المرسل والمتلقي، حيث نحقق الهدف بالهدية المناسبة وتجربة رائعة للعملاء - في كل مرة. نعتقد أيضًا أنه يجب أن يكون من السهل إرسال هدية في أ...
Prezzee
prezzee.com.au
في Prezzee، تتمثل مهمتنا في تحويل مشهد الهدايا من خلال إنشاء تواصل بشري من خلال لحظات الهدايا الرقمية الرائعة. نحن نؤمن بأن الإهداء يجب أن يكون دائمًا سحريًا لكل من المرسل والمتلقي، حيث نحقق الهدف بالهدية المناسبة وتجربة رائعة للعملاء - في كل مرة. نعتقد أيضًا أنه يجب أن يكون من السهل إرسال هدية في أ...
Offiga
offiga.com
Offiga هي أول لوحة معلومات خاصة بإهداء المؤسسات في الهند تعمل على تبسيط عملية تقديم الهدايا للشركات بجميع أحجامها. وهو يقدم مجموعة من الميزات بما في ذلك تتبع الحالة في الوقت الفعلي لجميع الطلبات، وإدارة عناوين الموظفين أو العملاء، وتنزيل ملخص لحالات الطلب والعديد من الميزات القادمة! بفضل واجهتها سهل...
HiThrive
hithrive.com
أسهل طريقة للتعرف على الموظفين ومكافأتهم. متكامل مع Slack وMicrosoft Teams لزيادة التقدير والمشاركة. الاعتراف الهادف بأن فريقك سيقدره.
PerkSweet
perksweet.com
PerkSweet عبارة عن منصة لمشاركة الموظفين ومكافآتهم تتيح لك بسهولة تقديم الشكر والتهاني والوداع والعمل الرائع وغير ذلك الكثير لفريقك. يقدم PerkSweet عملية مكافآت واسترداد بديهية، وبطاقات جماعية رقمية غير محدودة، وقدرات شبكية آلية. يسمح PerkSweet لشركتك بالإنفاق مباشرة على الموظفين وإظهار اهتمامك بفري...
Loop & Tie
loopandtie.com
تساعد منصة إدارة الهدايا Loop & Tie الشركات على إرسال هدايا مستدامة وشخصية إلى الجماهير حول العالم. الإنتاج الضخم سيء للبيئة وسيئ للعالم. تأتي كل هدية في سوق Loop & Tie من شركات صغيرة أو مملوكة للأقليات، أو شركات تعمل على إحداث تأثير إيجابي على الاستدامة البيئية. باعتبارنا أول منصة هدايا متجددة للكر...
Huggg
huggg.me
قم بمكافأة المساهمات اليومية برموز تقدير ملموسة، مما يؤدي إلى زيادة رضا الموظفين والعملاء والمشاركة والاحتفاظ بهم
Gift Baskets Overseas
giftbasketsoverseas.com
GiftBasketsOverseas.com هي شركة مصنفة A ومعتمدة من BBB ومقرها في الولايات المتحدة وتتخصص في تقديم هدايا الشركات عالية الجودة إلى أكثر من 200 دولة. يلتزم كل فرد في الشركة بإسعاد العملاء بالخدمة المتميزة وإمكانية الوصول غير العادية من خلال مجموعة واسعة من قنوات الطلب والتوافر على مدار الساعة طوال أيام...
Huuray
huuray.com
Huuray عبارة عن GaaS (الإهداء كخدمة). نحن نقدم للعملاء من القطاعين الخاص والعام حل SaaS فريدًا - مع الطلب عند الطلب والإصدار الفوري لأكثر من 5000 بطاقة هدايا في أكثر من 100 دولة من خلال منصة تقنية فريدة من نوعها، بما في ذلك. عمليات إرسال جماعية - سواء كانت بطاقات هدايا رقمية أو مادية في جميع أنحاء ا...
PerkUp
perkupapp.com
أرسل للموظفين هدايا ومكافآت مذهلة باستخدام PerkUp. قم بتبسيط تقديم هدايا الذكرى السنوية للعمل وأعياد الميلاد، وأرسل حوافز نقدية ووزع غنيمة ذات علامة تجارية على فريقك العالمي.
Tillo
tillo.io
تتيح Tillo للشركات تعزيز نموها من خلال منصة مبتكرة تستخدم قوة بطاقات الهدايا الرقمية لربط المستهلكين بالعلامات التجارية التي يحبونها. تعمل منصتنا على حل مشكلتين من مشاكل الأعمال في وقت واحد، مما يسمح لك بالاستفادة من مصادر الإيرادات الجديدة لاكتساب عملاء جدد ومكافأة المعجبين الأوفياء.
Kudos
kudos.com
تتيح منصة تقدير الموظفين الحائزة على جوائز Kudos للمؤسسات إنشاء تجارب مؤثرة ومستدامة للموظفين تؤدي إلى زيادة مشاركة الموظفين وتحسين نتائج الأعمال.
GroupGreeting
groupgreeting.com
في GroupGreeting، نعتقد أن العالم يصبح مكانًا أفضل عندما يشعر الناس بالتقدير. هذه هي مهمتنا: المساعدة في تسهيل مشاركة التقدير على الأشخاص - شخص واحد، بطاقة واحدة في كل مرة. تتيح لك خدمتنا إنشاء بطاقة رقمية وتوقيع عدة أشخاص عليها. إن أسلوبنا الحديث في التوقيع وإرسال بطاقات التهنئة التقليدية من المجمو...
Guusto
guusto.com
تم تصميم الاعتراف للتأثير على الاحتفاظ بالخطوط الأمامية. ليس برنامج نقاط آخر! ابدأ خلال دقائق، وليس أشهر، باستخدام حساب مستخدم واحد مجاني يمكنه إرسال المكافآت إلى أي شخص. توصيل مرن للوصول إلى العاملين في الخطوط الأمامية من خلال الويب وتطبيقات الهاتف المحمول وشاشات التلفزيون وخيارات الطباعة التي لا ت...
Giftpack
giftpack.ai
Giftpack AI هي عبارة عن منصة مبتكرة لتقديم الهدايا للشركات. نحن نستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لأتمتة عملية الهدايا المجمعة وتصميم كل هدية لكل مستلم. أظهر التقدير وأشرك موظفيك وعملائك من خلال الهدايا المخصصة المنسقة بطريقة تعتمد على البيانات.
Kudoboard
kudoboard.com
Kudoboard هي البطاقة الجماعية المثالية للمناسبات الخاصة. احتفل بشخص ما باستخدام بطاقة جماعية عبر الإنترنت مليئة بالرسائل وملفات GIF والصور ومقاطع الفيديو!