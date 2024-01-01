برامج المكافآت والحوافز - التطبيقات الأكثر شعبية - أستراليا الأكثر شعبية المضافة حديثًا

يوفر برنامج المكافآت والحوافز للشركات منصة لإرسال المكافآت إلى عملائها أو شركائها أو موظفيها. يتم تتبع حسابات الأعمال وإدارتها من خلال بوابات الإنترنت، حيث يمكن شراء الحوافز وتقديمها باستخدام واجهة بسيطة. قد تشمل أنواع المكافآت المقدمة بطاقات الهدايا أو البطاقات المدفوعة مسبقًا أو القسائم أو الهدايا الملموسة. تقدم بعض الأنظمة الأساسية واجهة برمجة تطبيقات للمكافآت للشركات لأتمتة تقديم الحوافز من خلال موقع الويب أو التطبيق الخاص بها. يقوم هؤلاء المزودون بتنظيم كتالوج المكافآت من خلال شراكات مع التجار عبر الإنترنت أو تجار التجزئة أو سلاسل المطاعم أو وكالات السفر أو شركات الترفيه الأخرى وإعادة بيع المكافآت أو إدارتها. يمكن استخدام برامج المكافآت والحوافز بعدة طرق. والأكثر شيوعًا هو برنامج هدايا الشركات، والذي يركز على مكافأة الموظفين لتعزيز مشاركة الموظفين ورضاهم. بالإضافة إلى ذلك، هناك مكافآت وحوافز B2B، بما في ذلك العروض الترويجية لشركاء القنوات، وحوافز المبيعات، وإهداء العملاء، وما إلى ذلك، لرعاية العملاء المحتملين المؤهلين أو تحويلهم ومكافأة الشركاء المخلصين. على الجانب الآخر، هناك مكافآت وحوافز B2C تلبي مكافأة العملاء الأوفياء وتعزيز الولاء للعلامة التجارية ودعم العملاء. وأخيرًا، هناك حوافز بحثية تكافئ عادةً المشاركين في الأبحاث والاستبيانات لأغراض أبحاث السوق لتعزيز المشاركة في الدراسات البحثية.