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مراجعة برامج الإدارة - التطبيقات الأكثر شعبية - الإمارات العربية المتحدة
يعمل برنامج إدارة التعليقات، المعروف أيضًا باسم برنامج إدارة المراجعة، على تمكين الشركات من تنظيم مراجعات لمنتجاتها أو خدماتها مباشرة على مواقعها الإلكترونية، مما يعزز تجربة العملاء الشاملة. تعمل هذه الأداة على تسهيل تتبع ورصد وتحليل كل من ردود الفعل الإيجابية والسلبية، مما يتيح للشركات الاستجابة بسرعة لمدخلات العملاء. من خلال الاستفادة من برامج إدارة المراجعة، يمكن لمنصات التجارة الإلكترونية التفاعل بشكل نشط مع قاعدة عملائها، والحصول على رؤى حول سلوك المستهلك وتحسين عروضهم بناءً على تعليقات حقيقية. على عكس برامج إدارة السمعة عبر الإنترنت، والتي تركز بشكل أساسي على مراقبة وإدارة السمعة عبر الإنترنت، فإن برامج إدارة المراجعة تعطي الأولوية لوظائف تتبع المراجعة والاستجابة لها. علاوة على ذلك، يتكامل برنامج إدارة المراجعة بسلاسة مع منصات التجارة الإلكترونية، مما يكمل أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني وشبكات التواصل الاجتماعي الحالية لتحسين مشاركة العملاء ورضاهم.
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Emplifi
emplifi.io
تحسين رحلة العميل الرقمي. تعمل منصة Emplifi الموحدة لبرامج تجربة العملاء وبرامج إدارة الوسائط الاجتماعية على سد فجوة تجربة العملاء.
Podium
podium.com
امنح عملك ميزة غير عادلة من خلال المراجعات والمراسلة والمدفوعات والدردشة عبر الإنترنت والمزيد.
Trustpilot
trustpilot.com
Trustpilot.com هو موقع ويب دنماركي لمراجعة العملاء تأسس في الدنمارك عام 2007 ويستضيف مراجعات للشركات في جميع أنحاء العالم. يتم نشر ما يقرب من مليون مراجعة جديدة كل شهر. يقدم الموقع خدمات مجانية للشركات. تعتمد الشركة على المستخدمين والبرامج وفريق الامتثال للإبلاغ عن المراجعات وإزالتها من النظام الأسا...
Skeepers
octoly.com
منصة التسويق المؤثرة الرائدة تساعد Octoly العلامات التجارية على زيادة ظهورها وبناء الثقة وتعزيز المبيعات من خلال ربط أصحاب النفوذ الصغار الذين تم فحصهم والمستهلكين على نطاق واسع. تستفيد العلامات التجارية من مجتمعنا المنسق لإنشاء منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي ومراجعات التجارة الإلكترونية مقابل...
Campaign Monitor
createsend.com
تحقيق النتائج من خلال التسويق عبر البريد الإلكتروني الذي لا يُنسى. لم يكن التواصل مع جمهورك أسهل من أي وقت مضى بفضل أدوات التسويق والأتمتة المباشرة عبر البريد الإلكتروني في Campaign Monitor.
Sprinklr
sprinklr.com
خدمة Sprinklr عبارة عن منصة سحابية موحدة لخدمة العملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح تجربة سلسة للعملاء والوكلاء عبر أكثر من 30 قناة رقمية واجتماعية وصوتية، وتوفر رؤى قابلة للتنفيذ وقابلة للتطوير في الوقت الفعلي - مما يلغي الحاجة إلى أي حل آخر. خدمة Sprinklr - - تمكن العملاء من التفاعل مع علامتك الت...
EmbedSocial
embedsocial.com
أفضل منصة UGC لجمع التقييمات والقصص وموجزات الوسائط الاجتماعية والصور وتضمينها في أي موقع ويب. تلقائيا!
Yotpo
yotpo.com
Yotpo عبارة عن منصة تسويق للتجارة الإلكترونية تقدم الحلول الأكثر تقدمًا لمراجعات العملاء والتسويق المرئي والولاء والإحالات والتسويق عبر الرسائل النصية القصيرة. اكتشف المزيد حول كيف يمكن لعلامتك التجارية أن تقود النمو مع Yotpo هنا.
Stamped
stamped.io
استفد من قوة مراجعات المنتجات ومكافآت العملاء لمتجر التجارة الإلكترونية الخاص بك. أسهل طريقة لزيادة المبيعات والاحتفاظ بالعملاء.
PowerReviews
powerreviews.com
PowerReviews هي شركة تكنولوجيا توفر برامج تسمح للعلامات التجارية وتجار التجزئة بجمع وعرض وتحليل أشكال مختلفة من المحتوى الذي ينشئه المستخدم (UGC) على مواقع التجارة الإلكترونية الخاصة بهم. تتضمن إمكانات PowerReviews تقييمات المنتجات ومراجعاتها والأسئلة والأجوبة (الأسئلة والأجوبة). وأخذ عينات من المنت...
Ratingful
ratingful.com
قم بتحسين سمعتك عبر الإنترنت واحصل على المزيد من تقييمات Google من فئة 5 نجوم باستخدام Ratingful. تعمل منصتنا على تبسيط عملية طلب التقييمات من العملاء، وحماية تقييماتك، وتسليط الضوء على أهم التقييمات، ومراقبة سمعتك الرقمية. يمكنك أيضًا الرد على مراجعات Google وFacebook دون مغادرة نظامنا الأساسي، ومن...
Bazaarvoice
bazaarvoice.com
يثق الآلاف من العلامات التجارية وتجار التجزئة الرائدين في العالم في تكنولوجيا Bazaarvoice وخدماتها وخبراتها لزيادة الإيرادات وتوسيع نطاق الوصول واكتساب رؤى قابلة للتنفيذ وإنشاء مؤيدين مخلصين. وفقًا لدراسة جديدة أجرتها شركة Forrester Consulting نيابةً عن Bazaarvoice، يمكن للشركات التي تتعاون مع Bazaa...
VideoPeel
videopeel.com
VideoPeel هو النظام الأساسي الأول لالتقاط مقاطع الفيديو عن بُعد للشركات لالتقاط مقاطع الفيديو من عملائها والرد عليها وتحليلها ومشاركتها. يساعد VideoPeel الشركات على زيادة كمية محتوى الفيديو الذي ينشئه المستخدمون بمقدار 10 أضعاف، حتى يتمكنوا من تحقيق 20% بالإضافة إلى التحويلات وحركة المرور والرضا ورؤ...
xSellco
xsellco.com
تساعدك تعليقات xSellco على استهداف التعليقات الإيجابية من خلال طلب تعليقات من العملاء السعداء. يمكّنك البرنامج من زيادة تصنيف البائع الخاص بك على Amazon وeBay وTrustpilot عن طريق طلب تعليقات حول المنتجات المناسبة، من العملاء المناسبين، في الوقت المناسب. قم بتصميم طلبات التعليقات لاستهداف الطلبات حسب...
Trustable
trustable.ai
دع عملائك يقومون بالبيع نيابةً عنك. Trustable يجعل من السهل جمع النصوص وشهادات الفيديو من عملائك. إدارة برامج الإثبات الاجتماعي والولاء في منصة واحدة.
Revain
revain.org
تعليقات المستخدمين وتوصياتهم من خلال الصور ومقاطع الفيديو المباشرة لأفضل المنتجات مثل: الإلكترونيات والأزياء والجمال والمنزل والمطبخ وما إلى ذلك.
VOC.ai
voc.ai
أداة الذكاء الاصطناعي لصوت العملاء وأبحاث المنتجات تجعل VocAI من السهل والسريع إجراء أبحاث المنتج وتعريف المنتج. تقوم VocAI بجمع وتحليل الآلاف من مراجعات عملاء أمازون لتمنحك نظرة ثاقبة حول ما أعجبه المتسوقون وما لم يعجبهم وما تمنوا أن يكون مختلفًا.
Tagembed
tagembed.com
Tagembed هو مجمع لوسائل التواصل الاجتماعي يجمع ويعرض المحتوى الجذاب الذي ينشئه المستخدمون من أي شبكة تواصل اجتماعي مثل Instagram وFacebook وTwitter وYoutube وTiktok وGoogle Review وAirbnb وأكثر من 21 شبكة. يتم بعد ذلك تضمين المحتوى المنسق من خلال عناصر واجهة المستخدم كجدار اجتماعي مخصص على موقع الوي...
Experience.com
experience.com
منذ عام 2015، تلتزم Experience.com بتوفير السمعة والمراجعات وحلول إدارة التواجد عبر الإنترنت ذات المستوى العالمي المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يساعد الشركات والمهنيين على تعزيز تواجدهم عبر الإنترنت ومشاركة العملاء والموظفين. من خلال مهمة مشتركة لمساعدة الملايين من المؤسسات على التطور والتحسين، توا...
SiteVibes
sitevibes.com
SiteVibes عبارة عن منصة لتجربة المتسوقين، تمكن تجار التجزئة في مجال التجارة الإلكترونية من التفاعل ديناميكيًا مع المتسوقين. يمكن لتجار التجزئة في مجال التجارة الإلكترونية استخدام SiteVibes لجمع مراجعات المنتجات الأصلية، وإنشاء برنامج ولاء، وجعل المحتوى الذي ينشئه المستخدمون من Instagram قابلاً للتسو...
AiTrillion
aitrillion.com
استمتع بتجربة أتمتة التسويق المدعومة بالذكاء الاصطناعي القابل للتنفيذ - احصل على AiTrillion! AiTrillion هو أول نظام ذكاء اصطناعي قائم على SaaS - منصة تسويق شاملة لبائعي التجارة الإلكترونية. إنها أكثر من 11 قناة لمشاركة العملاء مدمجة مع التحليلات المصممة لصناعة التجارة الإلكترونية، ونحن في AiTrillion...
Annex Cloud
annexcloud.com
تعمل منصة Loyalty Experience Platform™ الشاملة والمرنة والقابلة للتطوير من Annex Cloud على تمكين المؤسسات العالمية من التقاط بيانات الطرف الأول والصفر والتصرف بناءً عليها للمشاركة والتعرف والمكافأة وإضافة القيمة بسلاسة عبر رحلة العميل بأكملها - بدءًا من الوعي وحتى الشراء وحتى الاحتفاظ والولاء. والدع...
JustReview
justreview.co
تضمين التعليقات من Facebook، وGoogle، وAmazon، وEtsy، وeBay، وAllegro، و Reviews.io، والمتاجر الموثوقة، وTripAdvisor، وBooksy، وYell، وYelp، وBooking.com. Airbnb، Walmart، AliExpress، Capterra، Product Hunt، Yellow Pages، Google Shopping، Ekomi، Sitejabber، JustReview والمزيد! فقط في ثوان على موقع ا...
Feefo
feefo.com
Feefo هي أكبر منصة لمراجعات المشترين التي تم التحقق منها في العالم. نحن نساعد على تمكين الشركات في جميع أنحاء العالم من جمع آراء ورؤى العملاء الحقيقية والموثقة، مما يسمح لك بتحسين منتجاتك وتجارب عملائك.
Taggbox
taggbox.com
# 1 منصة المحتوى التي ينشئها المستخدم لإنشاء ونشر حملات المحتوى الذي ينشئه المستخدمون عبر نقاط اتصال تسويقية مختلفة. منصة UGC المثالية لتنمية الثقة بالعلامة التجارية والوعي ومشاركة المستخدمين والمبيعات بنجاح.
Sendlane
sendlane.com
تقديم تجارب عملاء استثنائية في مجال التجارة الإلكترونية باستخدام البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة لـ BigCommerce.
WizVille
wizville.com
تقوم WizVille بتحويل تجربة العملاء إلى محرك للنمو! تتيح منصتنا إمكانية إشراك جميع الموظفين في تحسين تجارب العملاء، قبل وأثناء وبعد البيع، على جميع قنوات الاتصال الخاصة بك، لكسب المزيد من العملاء المخلصين والترويجيين. في المتوسط، يحصل عملاؤنا على 10% في NPS كل عام ويزيدون من تقييماتهم على منصات مراجع...
Videowise
videowise.com
Videowise عبارة عن منصة فيديو للتجارة الإلكترونية تساعد العلامات التجارية وتجار التجزئة على إنشاء تجارب فيديو تفاعلية وقابلة للتسوق في المتاجر عبر الإنترنت لزيادة التفاعل ورفع التحويل. على عكس منصات الفيديو التقليدية، يوفر Videowise بنية أساسية للفيديو تتمحور حول التجارة والتي تحمي سرعة الصفحة وتوفر...
TrustLoop
trustloop.co
تحصد TrustLoop المزيد من التقييمات من فئة 5 نجوم من خلال السماح لمنتجات SaaS والشركات الصغيرة بالتقاط تعليقات العملاء دون القلق بشأن المراجعات العامة السلبية. تتيح التكنولوجيا الخاصة بنا للمالكين التقاط التقييمات الإيجابية علنًا، بينما تظل التعليقات البناءة خاصة.
TestFreaks
testfreaks.com
تتعاون TestFreaks مع علامات تجارية عالمية مثل HP وElectrolux وBrother وLG بالإضافة إلى تجار التجزئة عبر الإنترنت وغير المتصلين في كل قارة. يوفر TestFreaks مراجعات وتقييمات ومحتوى فيديو مجمعة جنبًا إلى جنب مع حلول استباقية لجمع المحتوى الذي ينشئه المستخدمون وإدارته وتقييمات البائع والأسئلة والأجوبة. ...
ReviewSpreader
reviewspreader.com
يساعد ReviewSpreader الشركات على توليد تعليقات ومراجعات نقدية من العملاء.
RealReviews.io
realreviews.io
نحن فريق متخصص ملتزم بتوفير معلومات موثوقة لاتخاذ قرارات مستنيرة. ومن خلال الخبرة في مجال التكنولوجيا وتحليل البيانات والخدمات، نضمن الحصول على رؤى دقيقة. تعمل منصتنا على تعزيز المشاركة والدعم، وتدعم الشفافية على موقع realreviews.io.
OnVoard
onvoard.com
OnVoard عبارة عن منصة تسويق للتجارة الإلكترونية الكل في واحد تساعدك على زيادة إيرادات المتجر بأقل قدر من العمل.
GoReminders
goreminders.com
رسالة نصية وتذكير موعد البريد الإلكتروني! يمكنك تقليل عدم حضور العملاء في المواعيد والاجتماعات باستخدام نظام جدولة المواعيد والتذكير. يمكنك توفير الوقت والمال من خلال التذكيرات والتأكيدات التلقائية لعملائك والمرضى والموظفين والمتطوعين والمزيد. رسائل تذكير قابلة للتخصيص والمواعيد المتكررة. جربه بدون ...
GetReview
getreview.com
ارفع مستوى موقع الويب الخاص بك باستخدام GetReview Video Widgets. زيادة المبيعات وبناء الثقة في عملك.
Editorify
editorify.com
السبب الأكبر وراء أهمية المراجعات عبر الإنترنت للشركات هو أنها تزيد المبيعات في النهاية من خلال منح المستهلكين المعلومات التي يحتاجونها لاتخاذ قرار شراء منتج وإنشاء FOMO لزيادة الدليل الاجتماعي. يعد Editorify تطبيقًا ضروريًا لأصحاب المتاجر الذين يديرون أعمالهم على Shopify وWix وWooCommerce ويرغبون ف...
Sendmea
sendmea.io
Sendmea عبارة عن منصة مبتكرة لمراجعة الفيديو عبر الإنترنت مصممة لمساعدة الشركات على الاستفادة من قوة الدليل الاجتماعي من خلال شهادات العملاء. من خلال تمكين الشركات من جمع وإدارة وعرض مراجعات الفيديو الأصلية، تساعد Sendmea على تعزيز مصداقية العلامة التجارية والثقة بين العملاء المحتملين. في العصر الرق...
ReviewSender
reviewsender.com
احصل على جميع تقييماتك على أمازون لمنتجاتك أو منتجات منافسيك. قم ببناء العلامة التجارية التي تريدها لتصبح رقم 1 في فئة منتجاتنا وقم ببيع المزيد للعملاء السعداء.
Lipscore
lipscore.com
يوفر لك برنامج تقييمات ومراجعات Lipscore أكبر قدر من تعليقات العملاء في السوق. في المتوسط، يترك أكثر من 20% من العملاء النهائيين تقييمًا و/أو مراجعة باستخدام برنامجنا، مما يمنحك رؤية لا تقدر بثمن حول تجربتهم مع خدماتك ومنتجاتك. تصرف بناءً على التعليقات لبناء علاقات دائمة مع العملاء، والاعتزاز بالعمل...
Flowbox
getflowbox.com
Flowbox هي شركة SaaS حائزة على جوائز تقدم منصة تسويق مرئية لمساعدة العلامات التجارية على الاستفادة من المحتوى الاجتماعي وتوزيعه طوال رحلة المشتري لزيادة المشاركة والإثبات الاجتماعي والمبيعات. يكمن جوهر Flowbox في كيفية مساعدة التكنولوجيا للعلامات التجارية على إنشاء واستخدام المحتوى المملوك والمدفوع ...
Morevago
morevago.com
قم بزيادة التحويلات والمبيعات باستخدام Morevago عن طريق إضافة الشهادات والمراجعات بسهولة إلى موقع الويب الخاص بك والصفحات المقصودة ومسارات التحويل - دون الحاجة إلى ترميز!
GetReviews.ai
getreviews.ai
GetReviews.ai عبارة عن مسار تحويل مُحسّن لإنشاء مراجعات على Amazon وWalmart.com وShopify والمزيد.
TrustMate
trustmate.io
يساعدك TrustMate.io على جمع مراجعات العملاء المليئة بالكلمات الرئيسية لتحسين نتائج محرك البحث الخاص بك، وجذب العملاء المحتملين، وبناء صورة قوية عبر الإنترنت. تعد تقييمات العملاء أحد الأصول التي لا غنى عنها لشركتك، وقد أصبح جمعها أسهل كثيرًا. قم بأتمتة طلبات المراجعة الخاصة بك واحصل على تقييمات جميلة...
Shapo.io
shapo.io
يجعل Shapo من السهل جدًا جمع شهادات العملاء وإدارتها وتصورها باستخدام الميزات التي ستحب استخدامها.
Cloutly
cloutly.com
يجمع Cloutly جميع تقييماتك في مكان واحد، ويساعدك على جمع المزيد من التقييمات من فئة 5 نجوم في أي مكان ويمنحك السيطرة مرة أخرى على سمعتك.
Localyser
localyser.com
Localyser هو برنامج لإدارة السمعة وتجربة العملاء عبر الإنترنت يساعدك على تحويل المراجعات عبر الإنترنت إلى أقوى أدوات التسويق لديك. نحن نساعد العلامات التجارية متعددة المواقع مثل Tashas Group وDrive Auto Group وThe Old Spaghetti Factory على تحويل كل مراجعة إلى فرصة لإثارة الإعجاب. تحتوي المنصة على أر...
ResellerRatings
resellerratings.com
نحن نجمع المتسوقين والتجار معًا لتحسين تجربة الشراء. تساعد ResellerRatings العملاء في العثور على المنتجات والعلامات التجارية التي يحبونها واختيارها والدفاع عنها، مع تزويد المؤسسات بالأدوات اللازمة لتعزيز الاكتشاف وزيادة التحويل وبناء دليل اجتماعي. مع ResellerRatings Reviews Suite، تصل علامتك التجاري...
TrueReview
truereview.co
الطريقة الأكثر فعالية لزيادة تقييماتك على Google (أو أي موقع ويب آخر) هي باستخدام TrueReview! مع TrueReview، يعد إرسال طلبات المراجعة عبر الرسائل النصية القصيرة أو البريد الإلكتروني أمرًا بسيطًا ولا يتطلب إعدادًا معقدًا. يقوم TrueReview بتتبع تفاعلات عملائك مع طلبات المراجعة، ويرسل رسائل بريد إلكترو...
Sitejabber
sitejabber.com
Jabio، التكنولوجيا وراء Sitejabber، هي عبارة عن منصة لتعزيز العلامة التجارية تمكن الشركات من الاستفادة من المراجعات الحقيقية. تستخدم الشركات مجموعتنا الشاملة والمدعمة بالتكنولوجيا من أدوات إدارة السمعة للحصول على المراجعات ونشرها على نطاق واسع عبر مواقع ومنصات متعددة - مما يؤدي إلى توسيع نطاق الرؤية...
Shopper Approved
shopperapproved.com
منذ عام 2010، ساعدت خدمة Shopper Approved أكثر من 25000 شركة عبر الإنترنت في جمع ما يصل إلى 10 أضعاف التقييمات والمراجعات أكثر من أي منصة مراجعة أخرى عبر الإنترنت. نحن أيضًا شركة Inc. 500 الحائزة على جوائز مرتين، وشريك Google الرسمي للمراجعة، ولدينا تصنيف A+ BBB. إن الشيء الذي يميز Shopper Approved ...
Reviews.io
reviews.io
REVIEWS.io هي شركة رائدة في مجال توفير حلول جمع المراجعات وتسويق التجارة الإلكترونية. قم ببناء سمعتك عبر الإنترنت، وشجع ولاء العملاء، واربط نموذج عملك بمتطلبات السوق من خلال تعليقات العملاء الحقيقية. خطط الأسعار المجانية الخاصة بنا قابلة للتخصيص بالكامل، وتأتي جميعها مع ابتكارات رائدة في الصناعة بشك...
OneLocal
onelocal.com
قم بتنمية أعمالك بالطريقة الصحيحة مع OneLocal. لم يعد تسويق أعمالك الصغيرة يقتصر فقط على شراء الإعلانات. يبحث عملاؤك عنك عبر الإنترنت - عليك أن تمنحهم طريقة للعثور عليك، وسببًا لشراء خدماتك، والاستمرار في العودة للحصول على المزيد. يسهّل عليك OneLocal التفوق على منافسيك والفوز بهم من خلال تسهيل قيام ...
StoryTap
storytap.com
StoryTap عبارة عن منصة مشاركة فيديو حاصلة على براءة اختراع تتيح للعلامات التجارية إنشاء تجارب أصلية ومشاركتها بسهولة من عملاء وموظفين حقيقيين على نطاق واسع. باستخدام منصة StoryTap، يمكن للشركات إنشاء محتوى فيديو جذاب وقابل للبحث بشكل كبير - دون تكاليف الإنتاج المرتفعة. تساعد StoryTap المؤسسات الرائد...
DemandHub
demandhub.co
حيث يلتقي النمو عبر الإنترنت مع عملك خارج الإنترنت تتيح لك منصة تجربة العملاء الشاملة في DemandHub إمكانية تحويل زوار موقع الويب وحجز المواعيد وجمع التقييمات - كل ذلك من خلال المراسلة.
FeedbackFive
ecomengine.com
أرسل تعليقات وطلبات المراجعة إلى أمازون. قم بإدارة سمعة البائع الخاص بك باستخدام ميزات بديهية مثل مراقبة المراجعة وتحليلات المنتج والتنبيهات للتقييمات الجديدة.
ProvenExpert
provenexpert.com
الحل الشامل لمراجعات عملائك: زيادة الرؤية وبناء الثقة وزيادة المبيعات من خلال منح عملائك صوتًا!