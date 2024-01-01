عمليات الإيرادات وبرامج الاستخبارات - التطبيقات الأكثر شعبية - الصين الأكثر شعبية المضافة حديثًا

يقوم برنامج عمليات الإيرادات والاستخبارات (RO&I) بتنظيم بيانات العملاء المحتملين والعملاء بشكل منهجي عبر أنظمة أعمال داخلية متنوعة، مما يتيح قياس وتحليل كل نقطة اتصال في رحلة العميل. يوفر هذا النهج المركزي للمعلومات رؤى قيمة حول الإيرادات ويعزز دقة توقعات المبيعات. تلتقط هذه الحلول بشكل شامل نشاط التفاعل عبر القنوات المختلفة، وتقيم النجاح والفشل في رحلة الشراء لإنشاء عمليات قابلة للتكرار تؤدي إلى النجاح. يعمل هذا البرنامج، الذي تستخدمه فرق الإيرادات، على تحسين الرؤية في تدفق الإيرادات، ويسهل إدارة حسابات العملاء المحسنة، ويتيح إعداد التقارير عن أداء الفريق. يقدم برنامج RO&I رؤى على مستويات متعددة، تشمل جهات الاتصال، وصلاحية الصفقة، وسلامة الحساب، وعمليات الإيرادات الشاملة. وفي نهاية المطاف، يعمل برنامج العائد على الاستثمار (RO&I) كمصدر فريد للحقيقة فيما يتعلق ببيانات الإيرادات، مما يفيد نجاح العملاء وفرق التسويق والمبيعات. ومن خلال تحليل البيانات التاريخية، تساعد هذه الحلول المؤسسات في إنشاء عملية مبيعات متسقة، وفهم سلوك المشتري بشكل أفضل، والمشاركة وفقًا لذلك. يمكن لحلول RO&I تحديد المخاطر في صفقات التجديد والتخفيف منها من خلال تقديم إرشادات حول الخطوات التالية الأكثر فعالية. توفر بعض الحلول أيضًا رؤى حول مجموعة الشراء الخاصة بالعميل، وتحديد صناع القرار الرئيسيين، وتتبع المشاركة، وتسليط الضوء على أولئك الذين لم يشاركوا، والتوصية بتكرار المشاركة الأمثل. يتم نشرها بشكل مثالي عبر مؤسسة الإيرادات بأكملها - بدءًا من الممثلين والمديرين إلى العمليات والمديرين التنفيذيين - حيث تساهم حلول RO&I في نمو الإيرادات عبر جهود الاستحواذ والاحتفاظ والتوسع.