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عمليات الإيرادات وبرامج الاستخبارات - التطبيقات الأكثر شعبية - بلغاريا
يقوم برنامج عمليات الإيرادات والاستخبارات (RO&I) بتنظيم بيانات العملاء المحتملين والعملاء بشكل منهجي عبر أنظمة أعمال داخلية متنوعة، مما يتيح قياس وتحليل كل نقطة اتصال في رحلة العميل. يوفر هذا النهج المركزي للمعلومات رؤى قيمة حول الإيرادات ويعزز دقة توقعات المبيعات. تلتقط هذه الحلول بشكل شامل نشاط التفاعل عبر القنوات المختلفة، وتقيم النجاح والفشل في رحلة الشراء لإنشاء عمليات قابلة للتكرار تؤدي إلى النجاح. يعمل هذا البرنامج، الذي تستخدمه فرق الإيرادات، على تحسين الرؤية في تدفق الإيرادات، ويسهل إدارة حسابات العملاء المحسنة، ويتيح إعداد التقارير عن أداء الفريق. يقدم برنامج RO&I رؤى على مستويات متعددة، تشمل جهات الاتصال، وصلاحية الصفقة، وسلامة الحساب، وعمليات الإيرادات الشاملة. وفي نهاية المطاف، يعمل برنامج العائد على الاستثمار (RO&I) كمصدر فريد للحقيقة فيما يتعلق ببيانات الإيرادات، مما يفيد نجاح العملاء وفرق التسويق والمبيعات. ومن خلال تحليل البيانات التاريخية، تساعد هذه الحلول المؤسسات في إنشاء عملية مبيعات متسقة، وفهم سلوك المشتري بشكل أفضل، والمشاركة وفقًا لذلك. يمكن لحلول RO&I تحديد المخاطر في صفقات التجديد والتخفيف منها من خلال تقديم إرشادات حول الخطوات التالية الأكثر فعالية. توفر بعض الحلول أيضًا رؤى حول مجموعة الشراء الخاصة بالعميل، وتحديد صناع القرار الرئيسيين، وتتبع المشاركة، وتسليط الضوء على أولئك الذين لم يشاركوا، والتوصية بتكرار المشاركة الأمثل. يتم نشرها بشكل مثالي عبر مؤسسة الإيرادات بأكملها - بدءًا من الممثلين والمديرين إلى العمليات والمديرين التنفيذيين - حيث تساهم حلول RO&I في نمو الإيرادات عبر جهود الاستحواذ والاحتفاظ والتوسع.
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Gong.io
gong.io
تعرف على كيفية استخدام قادة المبيعات لذكاء الإيرادات لزيادة نجاح مندوبي المبيعات والفوز بالمزيد من الصفقات. تم التصويت له رقم 1 من قبل محترفي الإيرادات مثلك. احجز عرضًا توضيحيًا.
Outreach
outreach.io
تساعد منصة مشاركة المبيعات الخارجية على إشراك العملاء المحتملين بكفاءة وفعالية لدفع المزيد من خطوط الأنابيب وإبرام المزيد من الصفقات. طلب العرض التوضيحي اليوم.
Salesloft
salesloft.com
تعد SalesLoft منصة المشاركة في المبيعات رقم 1، حيث تساعد البائعين في مجال B2B على الوصول إلى "نعم" بشكل أسرع. نحن نتكامل مع أفضل أنظمة إدارة علاقات العملاء اليوم، لنحول بياناتك إلى دولارات.
Clari
clari.com
التنبؤ وذكاء النشاط وإدارة خطوط الأنابيب لفرق الإيرادات B2B.
SalesDirector.ai
salesdirector.ai
SalesDirector.ai عبارة عن نظام أساسي لبيانات الإيرادات يساعد مؤسسات المبيعات B2B على التوسع من خلال التقاط بيانات وتحليلات المبيعات الذكية وتقديمها لمجموعة الإيرادات بأكملها. تساعد SalesDirector.ai مؤسسات مبيعات B2B على التوسع من خلال تقديم تحليلات مبيعات ذكية لأدوات إدارة علاقات العملاء (CRM) وذكاء...
Jiminny
jiminny.com
تعظيم إيرادات فريقك. أطلق العنان لإمكانات فريق المبيعات لديك لزيادة الإيرادات من خلال ذكاء المحادثة.
Aviso
aviso.com
Aviso هي بوصلة الذكاء الاصطناعي التي توجه فرق المبيعات والذهاب إلى السوق لإبرام المزيد من الصفقات، وتسريع النمو، والعثور على إيراداتهم بشكل صحيح.
Kizen
kizen.com
يمنح Kizen فرق المبيعات والتسويق والخدمة من أي حجم ميزة من خلال ربط جميع بياناتك بالأتمتة الذكية والذكاء الاصطناعي القوي.
Groove
groove.co
اختبر قوة البيع السلس. تخلص من الاحتكاك في عملية المبيعات الخاصة بك وحقق المزيد من الإيرادات باستخدام منصة مشاركة المبيعات الأعلى تقييمًا لـ Salesforce.
Staircase AI
staircase.ai
تحويل كل عضو في الفريق إلى قائد للإيرادات. استفد من الذكاء الاصطناعي للإيرادات للتنبؤ بالتقلبات، وتحديد فرص النمو المخفية على نطاق واسع، والقضاء على أي حاجة إلى التعليقات البشرية.
Vertify
vertify.com
انطلاقًا من الفلسفة القائلة بأن فرق الإيرادات الرئيسية الثلاثة - المبيعات والتسويق ونجاح العملاء - يجب أن تتماشى مع العملية والتكنولوجيا، توفر Vertify برنامج أتمتة الأعمال الذي يقوم بسهولة بمزامنة بيانات العملاء وتنظيفها وتنظيمها ضمن مجموعات تكنولوجيا الإيرادات الحالية. - تحديد الاختناقات بين الفرق ...
Mediafly
mediafly.com
محطة B2B الأولى والوحيدة لتمكين الإيرادات كل ما يحتاجه فريقك لإشراك المشترين، وإعداد البائعين، وتحديد القيمة، وتحسين الأداء باستمرار. منصة معيارية واحدة - تحقق نموًا متوقعًا في الإيرادات على نطاق واسع.
Syncari
syncari.com
Syncari هو أول نظام أساسي لأتمتة البيانات بالكامل بدون تعليمات برمجية في العالم والذي يمنح فريقك التحكم الكامل في جميع بياناتك. لم يكن دمج البيانات وإدارتها عبر مجموعتك التقنية بأكملها أسهل من أي وقت مضى.
Klearly
klearly.com
Klearly هو برنامج يمكّن فرق المبيعات والتسويق ونجاح العملاء من استخدام بيانات الطرف الأول لتحقيق إيرادات بشكل أكثر توقعًا ودفع النمو.
Collective[i]
collectivei.com
تعمل فرق المبيعات المنتجة والمستنيرة بشكل أكثر ذكاءً وتفوز بالمزيد. يُعد Collective[i] نهجًا شاملاً لمواءمة بياناتك وأفرادك وعملياتك. نحن نسمي هذا تحسين علاقات العملاء. تخيل كل شيء بدءًا من بياناتك، وكيفية عمل فريق المبيعات لديك والأنشطة التي يتم تنفيذها، واحصل على المزيد من الكفاءة من خلال العمل بب...
Inselligence
inselligence.com
توفر منصة معلومات إيرادات Inselligence تحسين أداء المبيعات وإدارة خطوط الأنابيب والتنبؤ الدقيق بالإيرادات فقط عن طريق توصيل نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك. يعمل مع HubSpot وSalesforce وPipeDrive والمزيد. يعمل الذكاء مع فرق من جميع الأحجام.
BoostUp.ai
boostup.ai
BoostUp.ai هو مركز قيادة RevOps المدعوم بمحرك RevBI الأول والوحيد. فهو يعمل على تسريع تسليم رؤى الإيرادات الأكثر أهمية لديك وتبسيط اعتماد عمليات الإيرادات. مع RevBI، يمنح BoostUp RevOps التحكم الكامل في بيانات الإيرادات حتى يتمكنوا من مواءمة الفرق ومحاسبتهم برؤى لا يمكن دحضها. تتضمن المنصة 3 وحدات -...
SetSail
setsail.co
SetSail عبارة عن منصة لبيانات المبيعات تعمل على أتمتة تسجيل أنشطة المبيعات، وتوفر معلومات عن الإيرادات، وتحسن أداء المبيعات لتحقيق المزيد من الإيرادات.
SkyGeni
skygeni.com
SkyGeni عبارة عن منصة رؤى نمو الإيرادات التي يمكن تفسيرها والتي تدعم الذكاء الاصطناعي والتي تقدم رؤى استباقية وقابلة للتنفيذ لتمكين قادة إيرادات B2B من تحقيق نمو إيرادات فعال ويمكن التنبؤ به وتحويل إنتاجية الممثلين. تجمع لوحات المعلومات ونماذج تعلم الآلة والخوارزميات المعدة مسبقًا من SkyGeni بين الب...
Fullcast
fullcast.com
Fullcast هي منصة التخطيط الوحيدة للدخول إلى السوق (GTM) التي تربط أنشطة تخطيط GTM الخاصة بك بسلاسة مع عمليات المبيعات التكتيكية الخاصة بك. فهو يسمح لك بتحديث إستراتيجيتك بشكل مستمر ونشر التغييرات على الفور. الشركات التي تخطط باستخدام Fullcast: -> خطط خلال أيام، وليس أسابيع أو أشهر. لا توجد جداول الب...
Kluster
kluster.com
تعمل منصة القدرة على التنبؤ بالإيرادات من Kluster على تمكين شركات SaaS من التغلب على الهدف كل ثلاثة أشهر. نحن نساعد قادة الإيرادات على تحقيق النمو من خلال تمكين الإستراتيجية والتخطيط والتنفيذ. تساعد أدوات Kluster سهلة الاستخدام فرق الإيرادات على تحديد استراتيجية رابحة، وتصميم خطة تحقق الأهداف، وتنفي...
Dreamdata
dreamdata.io
يرتبط التسويق B2B بخط الأنابيب والإيرادات تقوم Dreamdata تلقائيًا باستخراج بيانات الذهاب إلى السوق الخاصة بـ B2B وتنظيفها وتبسيطها لتوفير شفافية كاملة بشأن ما يحفز إيراداتك.
Sightfull
sightfull.com
Sightfull هو أول حل مؤتمت بالكامل لتحليل الإيرادات وتحسينها لشركات SaaS. تحظى المنصة بثقة بعض شركات SaaS الأسرع نموًا بما في ذلك Wiz وOPSWAT وVast Data وArmis. تم تصميمه من الألف إلى الياء لمستخدمي الأعمال، فهو يوفر لقادة الإيرادات وفرق RevOps كل ما يحتاجون إليه لإنشاء خطة GTM مثالية، بدءًا من العمل...
MeetRecord
meetrecord.com
يساعد تطبيق MeetRecord فرق المبيعات في الحصول على رؤية متعمقة لمحادثات العملاء لتسريع تدفق الصفقات وأتمتة التدريب. ابحث عن أنماط لتسريع تدفق الصفقات - قم بتقييم مكالمات المبيعات الفردية أو تحليل المحادثات عبر الفرق لاكتشاف أنماط إغلاق الصفقات بشكل أسرع، وكيفية أداء مندوبي المبيعات لديك، والحصول على ...
Weflow
getweflow.com
Weflow عبارة عن منصة لأداء المبيعات والتنبؤ بها. تستخدم فرق المبيعات Weflow لتعزيز أداء المبيعات والالتزام بالعمليات ودقة التنبؤ. - وفر للمندوبين 4 ساعات في الأسبوع من خلال جعل تحديثات Salesforce أسرع - اكتشف المخاطر مبكرًا للفوز بصفقات أكثر بنسبة 12% - احصل على دقة توقعات بنسبة > 92% من خلال عملية ...