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برامج إدارة مهام البيع بالتجزئة - التطبيقات الأكثر شعبية - جزيرة بوفيه
يمكّن برنامج إدارة مهام البيع بالتجزئة مديري متاجر البيع بالتجزئة والامتيازات من تعيين المهام إلى القوى العاملة لديهم بناءً على بيانات المتجر وتلقي التقارير عن المهام المكتملة. يعمل هذا البرنامج على تبسيط التواصل بين مديري المنطقة ومديري الامتياز وموظفيهم من خلال السماح بإنشاء المهام ذات الصلة وتوزيعها على مديري المتاجر المختلفين. يمكن لمديري المتاجر بعد ذلك ضبط المخزون أو الأرفف أو القوى العاملة لديهم حسب الحاجة والإبلاغ عن اكتمال المهمة بسهولة. من خلال تبسيط عملية الاتصال، يمكن للمديرين استخدام بيانات المتجر لإنشاء مهام قابلة للتنفيذ ومراقبة مدى تأثير إكمال هذه المهام على البيانات المستقبلية. على الرغم من تشابهها مع أدوات إدارة المهام العامة، فقد تم تصميم برنامج إدارة مهام البيع بالتجزئة خصيصًا لتسهيل تعاون الفريق بين المكاتب الرئيسية ومواقع البيع بالتجزئة المتعددة. قد تتكامل هذه الأدوات أيضًا مع أنظمة إدارة البيع بالتجزئة وبرامج إدارة القوى العاملة.
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Lark
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Lark هي مساحة عمل الجيل التالي للفرق. مستقبل العمل هنا، وهو مجاني.
WorkJam
workjam.com
محاذاة خط المواجهة. أثبت موقع Frontline Digital Workplace الأكثر اكتمالاً أنه يحقق نتائج مذهلة لمؤسستك.
Repsly
repsly.com
كيف تفوز الفرق الميدانية الذكية في تجارة التجزئة رؤى في الوقت الحقيقي حول تنفيذ البيع بالتجزئة وأداء المبيعات. أدوات تسويق وترويج وتنفيذ مبيعات أكثر ذكاءً لفريقك الميداني. كل ما تحتاجه للفوز على الرف.
Quant Retail
quantretail.com
Quant هو حل سحابي لإدارة مساحات البيع بالتجزئة وفئات المنتجات والمخططات وملصقات الرفوف والتجديد التلقائي وتوثيق صور المتجر. في Quant، يقوم عملاؤنا برسم وإدارة المخططات الأرضية لآلاف المتاجر وينشرون مئات الآلاف من المخططات التخطيطية كل عام.
Jolt
jolt.com
Jolt هو برنامج لتنفيذ العمليات متاح على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية يساعد المطاعم وتجارة التجزئة والضيافة وغيرها من الشركات على تحقيق مسؤولية الفريق والامتثال لسلامة الأغذية الرقمية وتعزيز أداء الموظفين. يتم استخدام Jolt من قبل شركات مثل Smoothie King، وJimmy John’s، وBuffalo Wild Wings، وLegola...
GoSpotCheck
gospotcheck.com
يطلق GoSpotCheck by FORM العنان لقوة الفرق الميدانية لدفع تنفيذ السوق باستخدام الحل المحمول الوحيد الذي يجمع بين إدارة المهام الديناميكية والتعرف على الصور الرائدة في الصناعة وإعداد تقارير الصور واتصالات الفريق الميداني وإعداد التقارير المتقدمة - كل ذلك ضمن نظام أساسي واحد سهل الاستخدام . قم بتوجيه ...
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® هي الشركة الرائدة عالميًا في منتجات SaaS الخاصة بالتنفيذ التجاري. توفر مجموعة التنفيذ التجاري الخاصة بنا للعلامات التجارية وتجار التجزئة والوسطاء والموزعين المعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات أفضل، عبر الإنترنت وفي المتجر. تدعم منصة Wiser مجموعة متنوعة من حالات الاستخدام، بدءًا من الوعي...
Bitreport
bitreport.app
يمكّن Bitreport الشركات من تبسيط الكفاءة التشغيلية وتقديم تجربة متسقة للعملاء عبر جميع مواقع سلاسلها.
Action Card
actioncardapp.com
يعمل تطبيق الهاتف المحمول الخاص بـ Action Card على رقمنة عمليات التدقيق وقوائم المراجعة الخاصة بمتجرك مما يساعد على تبسيط العمليات. توفير الوقت في استكمال الزيارات والحفاظ على معايير العلامة التجارية بشكل صحيح.
Pazo
gopazo.com
اكتشف Pazo: إحداث ثورة في إدارة عمليات البيع بالتجزئة أطلق العنان للإمكانات الكاملة لعمليات البيع بالتجزئة لديك باستخدام Pazo، وهي مهمة متطورة وبرنامج إدارة SOP يثق به آلاف العملاء حول العالم. احصل على رؤية لا مثيل لها عبر منافذ البيع الخاصة بك، وقم بتبسيط الاتصالات الداخلية، وتعزيز العمليات اليومية...
Zenput
zenput.com
أصبح Zenput الآن جزءًا من Crunchtime - برنامج إدارة العمليات الرائد للعلامات التجارية للمطاعم متعددة الوحدات ومشغلي خدمات الطعام. Zenput عبارة عن منصة لتنفيذ العمليات تستخدمها علامات تجارية مثل Chipotle وDomino's وSweetgreen لأتمتة كيفية تنفيذ إجراءات التشغيل وبروتوكولات الصحة العامة وسلامة الأغذية ...
Bindy
bindy.com
يساعد برنامج Bindy Retail Execution Software العلامات التجارية للبيع بالتجزئة والضيافة على تنفيذ المعايير والبرامج في الوقت المحدد وبالكامل في كل موقع. قم بتعزيز الأداء من خلال قوائم المراجعة والصور والتوقيعات المخصصة وسير العمل التصحيحي ذو الحلقة المغلقة. تنفيذ أسرع للموقع: أنشئ نماذج مخصصة لنشر ال...
Progress Retail
progressretail.com
بنيت من قبل تجار التجزئة - لتجار التجزئة. متجر شامل حقيقي لعمليات البيع بالتجزئة والتعلم: توفير التعلم الديناميكي وإدارة المهام واتصالات الشركة. منصة لتجربة الموظفين (EXP) مزودة بتعليم التجزئة الشهير في مجالات التدريب على المبيعات، وتنمية المهارات القيادية، والتطوير الشخصي، والمزيد.