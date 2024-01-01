برامج إدارة مهام البيع بالتجزئة - التطبيقات الأكثر شعبية - أذربيجان الأكثر شعبية المضافة حديثًا

يمكّن برنامج إدارة مهام البيع بالتجزئة مديري متاجر البيع بالتجزئة والامتيازات من تعيين المهام إلى القوى العاملة لديهم بناءً على بيانات المتجر وتلقي التقارير عن المهام المكتملة. يعمل هذا البرنامج على تبسيط التواصل بين مديري المنطقة ومديري الامتياز وموظفيهم من خلال السماح بإنشاء المهام ذات الصلة وتوزيعها على مديري المتاجر المختلفين. يمكن لمديري المتاجر بعد ذلك ضبط المخزون أو الأرفف أو القوى العاملة لديهم حسب الحاجة والإبلاغ عن اكتمال المهمة بسهولة. من خلال تبسيط عملية الاتصال، يمكن للمديرين استخدام بيانات المتجر لإنشاء مهام قابلة للتنفيذ ومراقبة مدى تأثير إكمال هذه المهام على البيانات المستقبلية. على الرغم من تشابهها مع أدوات إدارة المهام العامة، فقد تم تصميم برنامج إدارة مهام البيع بالتجزئة خصيصًا لتسهيل تعاون الفريق بين المكاتب الرئيسية ومواقع البيع بالتجزئة المتعددة. قد تتكامل هذه الأدوات أيضًا مع أنظمة إدارة البيع بالتجزئة وبرامج إدارة القوى العاملة.