برامج إدارة مهام البيع بالتجزئة - التطبيقات الأكثر شعبية
يمكّن برنامج إدارة مهام البيع بالتجزئة مديري متاجر البيع بالتجزئة والامتيازات من تعيين المهام إلى القوى العاملة لديهم بناءً على بيانات المتجر وتلقي التقارير عن المهام المكتملة. يعمل هذا البرنامج على تبسيط التواصل بين مديري المنطقة ومديري الامتياز وموظفيهم من خلال السماح بإنشاء المهام ذات الصلة وتوزيعها على مديري المتاجر المختلفين. يمكن لمديري المتاجر بعد ذلك ضبط المخزون أو الأرفف أو القوى العاملة لديهم حسب الحاجة والإبلاغ عن اكتمال المهمة بسهولة. من خلال تبسيط عملية الاتصال، يمكن للمديرين استخدام بيانات المتجر لإنشاء مهام قابلة للتنفيذ ومراقبة مدى تأثير إكمال هذه المهام على البيانات المستقبلية. على الرغم من تشابهها مع أدوات إدارة المهام العامة، فقد تم تصميم برنامج إدارة مهام البيع بالتجزئة خصيصًا لتسهيل تعاون الفريق بين المكاتب الرئيسية ومواقع البيع بالتجزئة المتعددة. قد تتكامل هذه الأدوات أيضًا مع أنظمة إدارة البيع بالتجزئة وبرامج إدارة القوى العاملة.
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Bindy
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يساعد برنامج Bindy Retail Execution Software العلامات التجارية للبيع بالتجزئة والضيافة على تنفيذ المعايير والبرامج في الوقت المحدد وبالكامل في كل موقع. قم بتعزيز الأداء من خلال قوائم المراجعة والصور والتوقيعات المخصصة وسير العمل التصحيحي ذو الحلقة المغلقة. تنفيذ أسرع للموقع: أنشئ نماذج مخصصة لنشر ال...
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بنيت من قبل تجار التجزئة - لتجار التجزئة. متجر شامل حقيقي لعمليات البيع بالتجزئة والتعلم: توفير التعلم الديناميكي وإدارة المهام واتصالات الشركة. منصة لتجربة الموظفين (EXP) مزودة بتعليم التجزئة الشهير في مجالات التدريب على المبيعات، وتنمية المهارات القيادية، والتطوير الشخصي، والمزيد.
GoSpotCheck
gospotcheck.com
يطلق GoSpotCheck by FORM العنان لقوة الفرق الميدانية لدفع تنفيذ السوق باستخدام الحل المحمول الوحيد الذي يجمع بين إدارة المهام الديناميكية والتعرف على الصور الرائدة في الصناعة وإعداد تقارير الصور واتصالات الفريق الميداني وإعداد التقارير المتقدمة - كل ذلك ضمن نظام أساسي واحد سهل الاستخدام . قم بتوجيه ...