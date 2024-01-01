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برامج تخطيط مساحات البيع بالتجزئة - التطبيقات الأكثر شعبية - جزر كوكوس (كيلينغ)
يساعد برنامج تخطيط مساحات البيع بالتجزئة تجار التجزئة في إدارة تخطيطات المتاجر الفعلية وتحسينها باستخدام التمثيلات المرئية لكل موقع. يستخدم هذا البرنامج مخططات لتوضيح الهيكل المادي للمتجر، بما في ذلك عناصر مثل الرفوف، ويعزز الترويج المرئي من خلال دمج معلومات المنتج والعلامة التجارية. يستخدم هذا البرنامج بشكل أساسي من قبل التجار ومديري التجزئة، ويضمن عرض المنتجات في المواقع المثالية. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يقدم نظرة ثاقبة حول كيفية تأثير تخطيط المساحة على المبيعات. يمكن تقديم تخطيط مساحات البيع بالتجزئة كمنتج مستقل أو كجزء من نظام شامل لإدارة البيع بالتجزئة. ويتطلب عادةً التكامل مع البرامج الأخرى، مثل تطبيقات إدارة تشكيلة البيع بالتجزئة والأنظمة اللوجستية داخل المتجر.
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Nielsen
nielsen.com
شركة Nielsen، والمعروفة ذاتيًا باسم شركة Nielsen، والمعروفة سابقًا باسم ACNielsen أو AC Nielsen، هي شركة أبحاث تسويق عالمية، يقع مقرها الرئيسي في جميع أنحاء العالم في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة. يقع المقر الإقليمي لأمريكا الشمالية في شيكاغو.
Quant Retail
quantretail.com
Quant هو حل سحابي لإدارة مساحات البيع بالتجزئة وفئات المنتجات والمخططات وملصقات الرفوف والتجديد التلقائي وتوثيق صور المتجر. في Quant، يقوم عملاؤنا برسم وإدارة المخططات الأرضية لآلاف المتاجر وينشرون مئات الآلاف من المخططات التخطيطية كل عام.
PlanoHero
planohero.com
PlanoHero — خدمة لأتمتة عملية التخطيط بدءًا من إنشاء المخططات وحتى التحكم في التخطيط داخل المتجر
Planorama
planorama.com
شركة عالمية رائدة في السوق في مجال تكنولوجيا التعرف على الصور لإنشاء المخططات التخطيطية وتحليل المتجر