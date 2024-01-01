برامج تخطيط مساحات البيع بالتجزئة - التطبيقات الأكثر شعبية
يساعد برنامج تخطيط مساحات البيع بالتجزئة تجار التجزئة في إدارة تخطيطات المتاجر الفعلية وتحسينها باستخدام التمثيلات المرئية لكل موقع. يستخدم هذا البرنامج مخططات لتوضيح الهيكل المادي للمتجر، بما في ذلك عناصر مثل الرفوف، ويعزز الترويج المرئي من خلال دمج معلومات المنتج والعلامة التجارية. يستخدم هذا البرنامج بشكل أساسي من قبل التجار ومديري التجزئة، ويضمن عرض المنتجات في المواقع المثالية. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يقدم نظرة ثاقبة حول كيفية تأثير تخطيط المساحة على المبيعات. يمكن تقديم تخطيط مساحات البيع بالتجزئة كمنتج مستقل أو كجزء من نظام شامل لإدارة البيع بالتجزئة. ويتطلب عادةً التكامل مع البرامج الأخرى، مثل تطبيقات إدارة تشكيلة البيع بالتجزئة والأنظمة اللوجستية داخل المتجر.
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Nielsen
nielsen.com
شركة Nielsen، والمعروفة ذاتيًا باسم شركة Nielsen، والمعروفة سابقًا باسم ACNielsen أو AC Nielsen، هي شركة أبحاث تسويق عالمية، يقع مقرها الرئيسي في جميع أنحاء العالم في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة. يقع المقر الإقليمي لأمريكا الشمالية في شيكاغو.
PlanoHero
planohero.com
PlanoHero — a service for automation of the planogramming process from creating planograms to controlling the in-store layout
Planorama
planorama.com
A global company leading the market in image recognition technology for the creation of Planograms and store analysis
Quant Retail
quantretail.com
Quant is a cloud solution for the management of retail space, product categories, planograms, shelf labels, automatic replenishment and store photo documentation. In Quant, our clients draw and manage the floor plans of thousands of stores and publish hundreds of thousands of planograms every year.