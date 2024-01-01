برامج البيع بالتجزئة - التطبيقات الأكثر شعبية - جزر فارو

Price2Spy

price2spy.com

Price2Spy هو برنامج تسعير للبيع بالتجزئة تستخدمه الشركات بمختلف أحجامها من مجموعة متنوعة من الصناعات حول العالم. يساعد برنامج تسعير التجزئة، المعتمد على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، محترفي التجارة الإلكترونية على مراقبة بيانات التسعير وتحليلها وإعادة تسعير المنتجات، اعتمادًا على استراتيجية السوق ...