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برامج البيع بالتجزئة - التطبيقات الأكثر شعبية - جمهورية الدومينيكان
تشير برامج البيع بالتجزئة إلى مجموعة من التطبيقات المصممة لمساعدة تجار التجزئة في إدارة عملياتهم التجارية. تشمل هذه الفئة مجموعة واسعة من الوظائف التي تهدف إلى تحسين الكفاءة وتعزيز تجربة العملاء وزيادة الربحية.
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Square
squareup.com
Square، Inc. هي شركة خدمات مالية أمريكية ومجمع خدمات تجارية وشركة دفع عبر الهاتف المحمول ومقرها سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. تقوم الشركة بتسويق منتجات مدفوعات البرامج والأجهزة وتوسعت لتشمل خدمات الأعمال الصغيرة. تأسست الشركة في عام 2009 على يد جاك دورسي وجيم ماكيلفي وأطلقت أول تطبيق وخدمة لها في عام 2...
Verizon
verizon.com
Verizon هو مشغل شبكة لاسلكية أمريكي كان يعمل سابقًا كقسم منفصل لشركة Verizon Communications تحت اسم Verizon Wireless.
Lark
larksuite.com
Lark عبارة عن منصة تعاون شاملة للفرق التي تتطلع إلى تبسيط سير العمل وتحقيق نتائج الأعمال بشكل أسرع. من خلال تجربة مستخدم سلسة عبر أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة، يضمن Lark إمكانية عمل الفرق بكفاءة من أي مكان. Lark هو تطبيق رائع للعمل يجمع بين الدردشات وسير العمل ورسائل البريد الإلكتروني والمستند...
WorkJam
workjam.com
WorkJam هي منصة العمل الرقمية الرائدة في الخطوط الأمامية. يتميز بإدارة المهام والاتصالات والتعلم والخدمة الذاتية وتقنية سوق الورديات المفتوحة الحصرية المصممة للعمل مع حل WFM الحالي لديك. موثوق به من قبل العلامات التجارية الشهيرة بما في ذلك Shell، وUlta، وCouche-Tard، وTJX، وAEO، وWoolworths، والمزيد...
Nielsen
nielsen.com
شركة Nielsen، والمعروفة ذاتيًا باسم شركة Nielsen، والمعروفة سابقًا باسم ACNielsen أو AC Nielsen، هي شركة أبحاث تسويق عالمية، يقع مقرها الرئيسي في جميع أنحاء العالم في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة. يقع المقر الإقليمي لأمريكا الشمالية في شيكاغو.
Clover
clover.com
يستبدل Clover ماكينة تسجيل النقد ومحطة الدفع وطابعة الإيصالات وماسح الباركود بمجموعة متكاملة من المنتجات. اقبل بطاقات الائتمان وEMV وApple Pay.
Triple Whale
triplewhale.com
يقوم Triple Whale بتجميع المقاييس من جميع الأدوات التي تستخدمها مباشرة في جيبك. نحن نبسط ونبلغك ونوفر لك الوقت!
Bright Data
brightdata.com
باعتبارنا منتج الرؤى لشركة Bright Data، فإننا نستفيد من النطاق والتكنولوجيا والانتشار العالمي الذي لا مثيل له لأكبر منصة لجمع البيانات في العالم. إن وصولنا الفريد يمكّن العلامات التجارية وتجار التجزئة من جميع الأنواع من الحصول على رؤى شاملة وفي الوقت الفعلي للأسواق عبر الإنترنت والمنافسين، مما يؤدي ...
ShipBob
shipbob.com
ShipBob هي عبارة عن منصة عالمية للوفاء تدعم أكثر من 7000 علامة تجارية للتجارة الإلكترونية مع شبكة عالمية تضم أكثر من 30 مركزًا للوفاء عبر الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وأستراليا. نقوم بتخزين بضائع تجارنا فعليًا، ثم نختارها ونحزمها ونشحنها في نفس يوم وصول الطلبيات، وفقًا ل...
Repsly
repsly.com
تعد منصة تنفيذ البيع بالتجزئة الخاصة بـ Repsly القوة الدافعة وراء فرق المبيعات والمبيعات الميدانية الأكثر فعالية في العالم. من العلامات التجارية إلى الوسطاء، تعمل Repsly على تمكين فرق RetEx بالبيانات والأدوات التي يحتاجونها لإحداث أكبر تأثير ممكن في هذا المجال كل يوم. بالنسبة لقادة الفرق الإقليمية و...
Creatio
creatio.com
Creatio (المعروف سابقًا باسم bpm'online) هو حل منخفض التعليمات البرمجية كخدمة (SaaS) لإدارة العمليات وإدارة علاقات العملاء (CRM). اعتبارًا من عام 2020، تتكون مجموعة حلول Creatio من Studio Creatio (منصة منخفضة التعليمات البرمجية)، وSales Creatio (برنامج أتمتة قوة المبيعات)، وMarketing Creatio (أداة أ...
Pepperi
pepperi.com
توفر Pepperi للعلامات التجارية للسلع الاستهلاكية وتجار الجملة منصة تجارة B2B شاملة لإدارة جميع جوانب مبيعاتهم الشاملة باستمرار. من خلال تمكينك من بيع المزيد والأفضل والأسرع، تجمع منصتنا بشكل فريد بين التجارة الإلكترونية بين الشركات وأتمتة قوة المبيعات وتنفيذ البيع بالتجزئة ومحاسبة المسار (مبيعات الش...
smartscout
smartscout.com
SmartScout هي أداة برمجية توفر تحليلاً شاملاً لأمازون. يقوم SmartScout بتقسيم أفضل 20 فئة و43000 فئة فرعية وحصة سوق العلامة التجارية، ويمنحك مقاييس أساسية حول أداء ASIN لمساعدتك في اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات إما لتنمية علامتك التجارية أو العثور على فرص إعادة بيع مربحة. يعرض لك SmartScout أيضًا ...
ERPLY
erply.com
ERPLY LTD هي شركة تقدم برامج نقاط البيع وإدارة المخزون القائمة على السحابة والموجهة نحو iPad لتجار التجزئة، مع التركيز على العمليات متعددة المتاجر. نحن نقدم وظائف متكاملة للواجهة الأمامية والمكتبية الخلفية لمتاجرك ومستودعاتك ومقرك الرئيسي في مجموعة برامج واحدة.
RepairShopr
repairshopr.com
برنامج ورشة الإصلاح ليمنحك الفواتير، وإصدار التذاكر، ونقاط البيع، والفواتير المتكررة، والفواتير وإدارة علاقات العملاء لمحلات إصلاح الكمبيوتر والمزيد.
RepairDesk
repairdesk.co
برنامج متكامل لإدارة ورش التصليح # 1 برنامج ورشة إصلاح نقاط البيع المستندة إلى السحابة لإدارة أعمال الإصلاح الخاصة بك وتنميتها
DataWeave
dataweave.com
DataWeave عبارة عن منصة لتمكين التجارة الرقمية قائمة على SaaS وتوفر تحليلات الرف الرقمي وحلول التسعير الديناميكية للعلامات التجارية الاستهلاكية العالمية وتجار التجزئة. تعمل منصة تمكين التجارة الرقمية وتحسين القنوات الخاصة بالشركة على تمكين العلامات التجارية الاستهلاكية العالمية وتجار التجزئة من تسري...
Epicor
epicor.com
نظام Epicor ERP عبارة عن برنامج معياري خاص بالصناعة يستخدم لإدارة العمليات التجارية على مستوى الشركة. يعمل برنامج Epicor بشكل جيد لإدارة المحاسبة والمالية والموارد البشرية والعملاء وسلسلة التوريد والمخزون والتوزيع وإدارة إنتاج التصنيع. يتوفر برنامج Epicor محليًا وفي شكل SaaS cloud ERP (تخطيط موارد ا...
OpenWrench
useopenwrench.com
يجعل OpenWrench الحفاظ على مرافق عملك أسهل وأكثر شفافية من أي وقت مضى. يمكنك إنشاء أوامر العمل وإرسالها، وتتبع آخر حالة للعمل الجاري والموافقة على الفواتير للدفع - كل ذلك دون مغادرة هاتفك. التقط صورًا للمشكلة أو قم بتحميلها من ألبوم الكاميرا. اتصل أو أرسل رسالة نصية أو أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى ...
Syte
syte.ai
Syte عبارة عن منصة لاكتشاف المنتجات مصممة خصيصًا لتطبيقات التجارة الإلكترونية. ويستخدم الذكاء الاصطناعي المرئي لتعزيز أنشطة التجارة الإلكترونية المختلفة، بما في ذلك البحث المرئي والتخصيص ووضع العلامات التلقائية على المنتجات. يهدف Syte إلى ربط المتسوقين بالمنتجات من خلال توفير تجربة بحث مرئية تعمل ع...
Pricefx
pricefx.com
بالنسبة للمؤسسات التي تواجه تحديات التسعير، والتي تحتاج إلى تسريع النمو المربح بشكل موثوق، وتريد الدقة والرؤية والكفاءة في تنفيذ التسعير، فإن Pricefx هي منصة تحسين التسعير السحابي وإدارتها وCPQ التي توفر حلاً شفافًا وسريع الاستجابة لتحديد السعر الصحيح، في كل مرة. على عكس Excel أو الأدوات المحلية أو ...
Zoined
zoined.com
تحويل بياناتك إلى رؤى أعمال قابلة للتنفيذ. في أي مكان، في الوقت الحقيقي. ZOINED® هو حل تحليلي قائم على السحابة لتجار التجزئة والمطاعم وتجار الجملة. كن جاهزًا للعمل خلال 24 ساعة. املأ البريد الإلكتروني الخاص بالعمل لتصفح العرض التوضيحي.
Purple
purple.com
يعمل اللون الأرجواني على تحسين طريقة تواصل الزوار مع المساحات المعقدة. من خلال خدمة قطاعات البيع بالتجزئة والرعاية الصحية والضيافة والمعالم السياحية والمطارات والملاعب، يتم استخدام حلول Purple في 120 دولة، حيث تخدم أكثر من مليون مستخدم نهائي يوميًا عبر أكثر من 70000 مكان. ومن خلال خدمات الموقع الداخ...
Flowspace
flow.space
تعمل مساحة التدفق على تحقيق الأداء المستقل. يوفر برنامج OmniFlow القائم على السحابة الخاص بالشركة رؤية في الوقت الفعلي للمخزون والطلبات ونشاط التنفيذ، مما يؤدي إلى مركزية جميع مصادر الطلبات في لوحة معلومات واحدة. من خلال دمجها ضمن شبكة مرنة تضم أكثر من 150 مركزًا للوفاء على مستوى الدولة، تعمل Flowsp...
Salsify
salsify.com
تساعد Salsify الآلاف من الشركات المصنعة للعلامات التجارية والموزعين وتجار التجزئة في أكثر من 140 دولة على التعاون للفوز على الرف الرقمي. تتيح منصة إدارة تجربة المنتج (PXM) الخاصة بالشركة للمؤسسات مركزية جميع محتويات منتجاتها، والاتصال بالنظام البيئي التجاري، وأتمتة العمليات التجارية من أجل تقديم أفض...
Scan Unlimited
scanunlimited.com
المصدر أسرع. المصدر أكثر ذكاءً. يعد ScanUnlimited أسرع طريقة لتجار الجملة للعثور على منتجات عالية الربح وعالية الطلب دون الحاجة إلى البحث عن أوراق المنتجات. يمكنك العثور على المنتجات الفائزة بسرعة باستخدام برنامج البيع بالجملة البديهي وسهل الاستخدام من ScanUnlimited.
PriceShape
priceshape.com
PriceShape هي شركة برمجيات كخدمة (SaaS)، وهي متخصصة في مراقبة أسعار المنافسين لشركات التجارة الإلكترونية والعلامات التجارية - مما يمكنهم من كسب المزيد من المبيعات وزيادة الإيرادات إلى أقصى حد. نحن نساعد البائعين عبر الإنترنت على تحسين استراتيجية التسعير الخاصة بهم، بناءً على بيانات المنافسين - بما ف...
Quant Retail
quantretail.com
Quant هو حل سحابي لإدارة مساحات البيع بالتجزئة وفئات المنتجات والمخططات وملصقات الرفوف والتجديد التلقائي وتوثيق صور المتجر. في Quant، يقوم عملاؤنا برسم وإدارة المخططات الأرضية لآلاف المتاجر ونشر مئات الآلاف من المخططات التخطيطية كل عام.
Vue.ai
vue.ai
Vue.ai هي واحدة من أولى منصات الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة في العالم والتي تمكن المؤسسات الكبيرة حول العالم من بناء مجموعة واسعة من التطبيقات التي تدعم الذكاء الاصطناعي عبر سير العمل والوظائف. يقدم Vue.ai قيمة على عكس أي حل نقطي آخر يجمع بين بيانات الصور والفيديو والنص من جميع أنحاء المؤسسة، ويفك...
Priceva
priceva.com
الامتثال لخطة MAP ومراقبة أسعار المنافسين. تساعد Priceva تجار التجزئة والعلامات التجارية على مراقبة الأسعار وحالة المخزون والخصومات. 1. مقارنة أسعار المنتجات المتطابقة مع أسعار المنافسين في الوقت الفعلي تقريبًا. 2. تحليل البيانات حسب الفئات والعلامات التجارية والمناطق في لوحة معلومات الواجهة. 3. ق...
Voucherify
voucherify.io
Voucherify عبارة عن منصة لإدارة الترويج والولاء قائمة على السحابة API أولاً للفرق الرقمية. فهو يساعد في تنمية ولاء العملاء، واكتساب عملاء جدد، وزيادة الإيرادات من خلال الحوافز المستهدفة والمكافآت السياقية. نحن نساعد الشركات من جميع الأحجام على إطلاق وتوزيع وتتبع القسائم المخصصة وبطاقات الهدايا والإح...
ContactPigeon
contactpigeon.com
ContactPigeon عبارة عن منصة أتمتة تسويق متعددة القنوات حائزة على جوائز توفر حلاً لمشكلة كل بائع تجزئة: كيفية إرسال الرسالة الصحيحة، في الوقت المناسب، مع المحتوى المناسب لكل زائر. إنه يمكّن المتاجر الفردية وتجار التجزئة المؤسسيين على حدٍ سواء من الاستفادة من استخدام منصة البيانات الضخمة، من أجل إنشاء...
PIPE17
pipe17.com
تعمل Pipe17 على ربط شركات التجارة الإلكترونية التجارية بمجموعة موسعة من الأسواق و3PLs والأنظمة المالية وتطبيقات SaaS لتشكيل عمليات آلية شاملة. يحصل التجار على التحكم والرؤية في كل خطوة من دورة التنفيذ الخاصة بهم، ويمكنهم إدارة تدفقات الطلبات والمخزون وإضافة تغييرات على خدمات البائعين وإجراء تغييرات ...
QuoteMachine
quotemachine.com
QuoteMachine هو حل برمجي قائم على السحابة ينقل المبيعات إلى المستوى التالي، مع خيارات التخصيص والدفع عبر الإنترنت المصممة لجعل إتمام عملية البيع أمرًا سهلاً. استفد من عروض الأسعار والأوامر والفواتير والمزيد القابلة للمشاركة والقابلة للتخصيص بسهولة! يمكن للتجار أيضًا الاستفادة من الأدوات المدمجة لجمع...
Fixably
fixably.com
Fixable هو برنامج لإدارة الخدمات قائم على السحابة ويساعدك على أتمتة عمليات الإصلاح. نقوم بأتمتة 80% من سير عمل الإصلاح حتى تتمكن من تقليل أوقات الاستجابة وتحسين تجربة الخدمة وزيادة مستويات رضا العملاء. تساعدك مسارات العمل الذكية لدينا، المستندة إلى ملايين الإصلاحات المسجلة في نظامنا، على إدارة الإصل...
PlanoHero
planohero.com
PlanoHero — خدمة لأتمتة عملية التخطيط بدءًا من إنشاء المخططات وحتى التحكم في التخطيط داخل المتجر
Premise
premise.com
Premise عبارة عن منصة للبيانات والتحليلات تعمل على تمكين صناع القرار بمعلومات قابلة للتنفيذ في الوقت الفعلي. من خلال الجمع بين قوة شبكة عالمية من المساهمين على أرض الواقع مع علوم البيانات الرائدة في الصناعة والتعلم الآلي، الفرضية هي "مصدر الحقيقة الأرضية".
RetailOps
retailops.com
RetailOps هو حل لإدارة عمليات البيع بالتجزئة. يحتاج عملاؤنا إلى حل SaaS حقيقي يمكنه التعامل مع قنوات مبيعات ومنتجات متعددة في تطبيق واحد سهل الاستخدام. تغطي حلولنا كل شيء بدءًا من الشراء وحتى إعداد التقارير، كما أنها متاحة للهواتف المحمولة بفضل تطبيق RetailOps للجوال.
Sweet Analytics
sweetanalytics.com
تحليلات حلوة، في قلب جميع بياناتك. تتواصل Sweet مع جميع منصات التسويق التي تعرفها وتحبها وتضعها كلها تحت سقف واحد. مساعدتك على فهم كيفية الاحتفاظ بالعملاء واكتسابهم لدفع أعمالك إلى الأمام. ما نقوم به... بيانات العملاء لفهم عملائك، عليك أولاً أن تفهم جميع تفاعلاتهم. بفضل الفهم العميق لكل عميل من عملا...
Pricemoov
pricemoov.com
تعتبر Pricemoov مزودًا عالميًا للجيل التالي من حلول إدارة الأسعار وتحسينها التي تساعد الشركات على تعزيز التجارة الرقمية، والتكيف مع ديناميكيات السوق، وتمكين فرق المبيعات. بفضل علوم البيانات القوية والأتمتة الشاملة وتجربة المستخدم البديهية، تتيح منصة Pricemoov السحابية الأصلية للشركات B2B وB2C إطلاق ...
Promomash
promomash.com
Promomash هي منصة إدارة الترويج الوحيدة الشاملة للعلامات التجارية المتنامية للسلع الاستهلاكية المعبأة في مجال البيع بالتجزئة. قم بتخطيط وتنفيذ وتحليل وتحسين جميع العروض الترويجية لتجارة التجزئة، وأنشطة المبيعات والتسويق الميدانية، والعروض التوضيحية داخل المتجر في مكان واحد - والاستعانة بمصادر خارجية...
Jolt
jolt.com
Jolt هو برنامج لتنفيذ العمليات متاح على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية يساعد المطاعم وتجارة التجزئة والضيافة وغيرها من الشركات على تحقيق مساءلة الفريق والامتثال لسلامة الأغذية الرقمية وتعزيز أداء الموظفين. يتم استخدام Jolt من قبل شركات مثل Smoothie King، وJimmy John’s، وBuffalo Wild Wings، وLegolan...
Planorama
planorama.com
شركة عالمية رائدة في السوق في مجال تكنولوجيا التعرف على الصور لإنشاء المخططات التخطيطية وتحليل المتجر
NCR Voyix
ncrvoyix.com
يتضمن NCR Advanced Store مجموعة من حلول التجارة الشاملة التي يمكن تصميمها لتتناسب مع احتياجات أي بائع تجزئة والتي تتجاوز بكثير نقطة البيع. قم بدمج إمكانات إدارة العروض والولاء لمكافأة أفضل المتسوقين لديك وحثهم على العودة مرة أخرى للحصول على المزيد. استخدم حلول مشاركة المبيعات لتخصيص التوصيات وتعزيز ...
Crisp
gocrisp.com
تقوم Crisp بربط بيانات البيع بالتجزئة وتحليلها عبر سلسلة التوريد، مما يمكّن العلامات التجارية للسلع الاستهلاكية المعبأة من الحصول على رؤى قابلة للتنفيذ في الوقت الفعلي للحفاظ على تخزين الرفوف وتقليل النفايات وزيادة الربحية. تعمل منصة Crisp للبيانات المفتوحة على ربط الموردين ببيانات من أكثر من 40 بائ...
HitPay
hitpayapp.com
منصة الدفع الشاملة للشركات الصغيرة والمتوسطة. تساعد HitPay أكثر من 15000 شركة في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا وحول العالم في معالجة المدفوعات بكفاءة وأمان. نقوم بتوحيد المدفوعات عبر الإنترنت ونقاط البيع والمدفوعات بين الشركات في نظام معالجة دفع واحد متكامل.
Edistera
edistera.com
Edistera Commerce Cloud عبارة عن منصة للتجارة الإلكترونية بين الشركات تساعد المصنعين والعلامات التجارية والموزعين على تنمية أعمالهم بالجملة من خلال توفير تجربة شراء سلسة ومتعددة القنوات سواء شخصيًا أو عبر الإنترنت لتجار التجزئة والتجار وعملاء الجملة.
GoSpotCheck
gospotcheck.com
يطلق GoSpotCheck by FORM العنان لقوة الفرق الميدانية لدفع تنفيذ السوق باستخدام الحل المحمول الوحيد الذي يجمع بين إدارة المهام الديناميكية والتعرف على الصور الرائدة في الصناعة وإعداد تقارير الصور واتصالات الفريق الميداني وإعداد التقارير المتقدمة - كل ذلك ضمن نظام أساسي واحد سهل الاستخدام . قم بتوجيه ...
Phocas Software
phocassoftware.com
هل تريد أن تشعر بالرضا تجاه بياناتك؟ إذا كان عملك يحتاج إلى التحرك بشكل أسرع وبقدر أكبر من اليقين، فيمكن أن يساعدك Phocas. لدينا منصة متكاملة لتخطيط وتحليلات الأعمال للاستخدام على مستوى الشركة. مصدر واحد محكوم للحقيقة يتم تغذيته مباشرةً من نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) والمحاسبة والأنظمة الأخرى. ي...
Clientbook
clientbook.com
Clientbook Retail هو تطبيق جوال لتسهيل التعامل مع العملاء بسهولة من خلال شركاء مبيعات التجزئة ذوي التذاكر العالية. باستخدام Clientbook، يكتسب تجار التجزئة الرؤية والتحكم في تجربة العملاء، مما يؤدي إلى المزيد من زيارات المتجر، ومعدلات تحويل أفضل للمبيعات، وارتفاع متوسط المبيعات بالدولار. لمعرفة الم...
Ai Palette
aipalette.com
تساعد Ai Palette شركات السلع الاستهلاكية سريعة الحركة على إنشاء منتجات تفوز بالمستهلكين باستخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. تحدد تقنية Ai Palette الحاصلة على براءة اختراع اتجاهات المستهلكين في الوقت الفعلي، وتكشف عن دوافع المستهلكين ودوافعهم، وتساعد في إنشاء مفاهيم المنتج التي تلبي احتياجات الم...
Stackline
stackline.com
في مهمة لتعزيز مستقبل التجارة من خلال التقريب بين العلامات التجارية والعملاء، تعد Stackline أول منصة تجارية متصلة كاملة المسار للعلامات التجارية الأكثر ابتكارًا في العالم. تظهر الشبكات العصبية وأنظمة التعلم العميق الخاصة بشركة Stackline وتصور رؤى تحويلية متعددة القنوات، وتعزز الأداء الإعلاني الرائد ...
refive
refive.io
يعمل Refive على تمكين تجار التجزئة من جمع بيانات العملاء داخل المتجر بسهولة، وزيادة المشاركة وتعزيز الاحتفاظ بالعملاء عبر الإيصالات الرقمية الذكية. تستخدم فرق عمليات البيع بالتجزئة والتسويق والتجارة الإلكترونية refive كمنصة لالتقاط بيانات العملاء وجمع التعليقات في الوقت الفعلي وتقديم عروض مخصصة وتشغ...
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® هي الشركة الرائدة عالميًا في منتجات SaaS الخاصة بالتنفيذ التجاري. توفر مجموعة التنفيذ التجاري الخاصة بنا للعلامات التجارية وتجار التجزئة والوسطاء والموزعين المعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات أفضل، عبر الإنترنت وفي المتجر. تدعم منصة Wiser مجموعة متنوعة من حالات الاستخدام، بدءًا من الوعي...
Price2Spy
price2spy.com
Price2Spy هو برنامج تسعير للبيع بالتجزئة تستخدمه الشركات بمختلف أحجامها من مجموعة متنوعة من الصناعات حول العالم. يساعد برنامج تسعير التجزئة، المعتمد على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، محترفي التجارة الإلكترونية على مراقبة بيانات التسعير وتحليلها وإعادة تسعير المنتجات، اعتمادًا على استراتيجية السوق ...
ChannelMix
channelmix.com
من خلال منصة شاملة ومجموعة شاملة من منتجات التحليلات، توفر ChannelMix للعلامات التجارية والوكالات الرائدة مسارًا واضحًا لقياس عائد الاستثمار التسويقي وتنميته. تعد ChannelMix رائدة في قياس التسويق الجاهز للمستقبل من خلال تتبع تحليلات الطرف الأول ونماذج البيانات التي تقدم رؤى أكثر دقة واستدامة وتأثيرً...
Fillgoods
fillgoods.co
نظام إدارة متجر كامل الذي يلبي احتياجات البائعين عبر الإنترنت إنشاء متاجر غير محدودة أكمل مخزون المنتجات باستخدام نظام FB Live لإنشاء الطلبات التلقائية. وهذا يجعل كل عملية بيع أسهل من ذي قبل.
Narvar
corp.narvar.com
تجاوز زر "الشراء". أنشئ عملاء مخلصين من خلال تجارب جذابة لتتبع طلبات ما بعد الشراء والمراسلة والإرجاع.
ProjectsForce
projectsforce.com
سواء كنت تعمل مع Lowe's، أو Home Depot، أو LL Flooring، أو تدير شركة تركيب مستقلة، فإن ProjectsForce تساعدك على أتمتة جميع عمليات الخدمة الخاصة بك. لقد تم تصميمه بشكل فريد للتكامل مع تجار التجزئة الكبار ويمكن تخصيصه بسهولة ليتناسب مع عملية عملك اليومية، مما يجعل من السهل تبسيط أعمالك وتوفير الوقت وت...