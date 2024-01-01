متجر تطبيقات لتطبيقات الويب
ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
برامج البيع بالتجزئة - التطبيقات الأكثر شعبية - ساموا الأمريكية
تشير برامج البيع بالتجزئة إلى مجموعة من التطبيقات المصممة لمساعدة تجار التجزئة في إدارة عملياتهم التجارية. تشمل هذه الفئة مجموعة واسعة من الوظائف التي تهدف إلى تحسين الكفاءة وتعزيز تجربة العملاء وزيادة الربحية.
إرسال تطبيق جديد
Square
squareup.com
Square، Inc. هي شركة خدمات مالية أمريكية ومجمع خدمات تجارية وشركة دفع عبر الهاتف المحمول ومقرها سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. تقوم الشركة بتسويق منتجات مدفوعات البرامج والأجهزة وتوسعت لتشمل خدمات الأعمال الصغيرة. تأسست الشركة في عام 2009 على يد جاك دورسي وجيم ماكيلفي وأطلقت أول تطبيق وخدمة لها في عام 2...
Verizon
verizon.com
Verizon هو مشغل شبكة لاسلكية أمريكي كان يعمل سابقًا كقسم منفصل لشركة Verizon Communications تحت اسم Verizon Wireless.
Lark
larksuite.com
Lark هي مساحة عمل الجيل التالي للفرق. مستقبل العمل هنا، وهو مجاني.
WorkJam
workjam.com
محاذاة خط المواجهة. أثبت موقع Frontline Digital Workplace الأكثر اكتمالاً أنه يحقق نتائج مذهلة لمؤسستك.
Nielsen
nielsen.com
شركة Nielsen، والمعروفة ذاتيًا باسم شركة Nielsen، والمعروفة سابقًا باسم ACNielsen أو AC Nielsen، هي شركة أبحاث تسويق عالمية، يقع مقرها الرئيسي في جميع أنحاء العالم في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة. يقع المقر الإقليمي لأمريكا الشمالية في شيكاغو.
Clover
clover.com
تتيح لك أنظمة نقاط البيع ومعالجة بطاقات الائتمان الخاصة بنا قبول المدفوعات وإدارة أعمالك.
Triple Whale
triplewhale.com
يقوم Triple Whale بتجميع المقاييس من جميع الأدوات التي تستخدمها مباشرة في جيبك. نحن نبسط ونبلغك ونوفر لك الوقت!
Bright Data
brightdata.com
BrightData (المعروفة سابقًا باسم Luminati Networks): البنية التحتية لجمع البيانات. شبكات الوكيل وأدوات جمع البيانات التي تستخدمها شركات Fortune 500
Creatio
creatio.com
Creatio (المعروف سابقًا باسم bpm'online) هو حل منخفض التعليمات البرمجية كخدمة (SaaS) لإدارة العمليات وإدارة علاقات العملاء (CRM). اعتبارًا من عام 2020، تتكون مجموعة حلول Creatio من Studio Creatio (منصة منخفضة التعليمات البرمجية)، وSales Creatio (برنامج أتمتة قوة المبيعات)، وMarketing Creatio (أداة أ...
ShipBob
shipbob.com
تحقيق التجارة الإلكترونية للمتاجر عبر الإنترنت. تُمكّن ShipBob الشركات من تقديم الشحن لمدة يومين وإدارة المخزون والطلبات والشحنات.
Pepperi
pepperi.com
بيبيري | منصة التجارة B2B الموحدة وتطبيق مبيعات الهاتف المحمول
smartscout
smartscout.com
كل ما تحتاجه لإنشاء قوائم يحبها العملاء وخوارزميات أمازون. باستخدام الذكاء الاصطناعي، يمكنك إنشاء قوائم بالكلمات الرئيسية الصحيحة والرسالة الصحيحة تمامًا مثل الخبير ولكن في بضع دقائق قصيرة فقط
Repsly
repsly.com
كيف تفوز الفرق الميدانية الذكية في تجارة التجزئة رؤى في الوقت الحقيقي حول تنفيذ البيع بالتجزئة وأداء المبيعات. أدوات تسويق وترويج وتنفيذ مبيعات أكثر ذكاءً لفريقك الميداني. كل ما تحتاجه للفوز على الرف.
RepairShopr
repairshopr.com
برنامج ورشة الإصلاح ليمنحك الفواتير، وإصدار التذاكر، ونقاط البيع، والفواتير المتكررة، والفواتير وإدارة علاقات العملاء لمحلات إصلاح الكمبيوتر والمزيد.
ERPLY
erply.com
تقدم Erply أنظمة برمجيات نقاط البيع والتجزئة عبر الإنترنت. ابدأ في تقديم تجربة أفضل للعملاء مع حلول نقاط البيع المستندة إلى السحابة من Erply اليوم!
DataWeave
dataweave.com
DataWeave عبارة عن منصة لتمكين التجارة الرقمية قائمة على SaaS وتوفر تحليلات الرف الرقمي وحلول التسعير الديناميكية للعلامات التجارية الاستهلاكية العالمية وتجار التجزئة. تعمل منصة تمكين التجارة الرقمية وتحسين القنوات الخاصة بالشركة على تمكين العلامات التجارية الاستهلاكية العالمية وتجار التجزئة من تسري...
OpenWrench
useopenwrench.com
يجعل OpenWrench الحفاظ على مرافق عملك أسهل وأكثر شفافية من أي وقت مضى. يمكنك إنشاء أوامر العمل وإرسالها، وتتبع آخر حالة للعمل الجاري والموافقة على الفواتير للدفع - كل ذلك دون مغادرة هاتفك. التقط صورًا للمشكلة أو قم بتحميلها من ألبوم الكاميرا. اتصل أو أرسل رسالة نصية أو أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى ...
Pricefx
pricefx.com
بالنسبة للمؤسسات التي تواجه تحديات التسعير، والتي تحتاج إلى تسريع النمو المربح بشكل موثوق، وتريد الدقة والرؤية والكفاءة في تنفيذ التسعير، فإن Pricefx هي منصة تحسين التسعير السحابي وإدارتها وCPQ التي توفر حلاً شفافًا وسريع الاستجابة لتحديد السعر الصحيح، في كل مرة. على عكس Excel أو الأدوات المحلية أو ...
Syte
syte.ai
ينقطها. تسوقها. قم بتعزيز أداء التجارة الإلكترونية من خلال تجربة البحث المرئي التي تربط المتسوقين بالمنتجات التي يحبونها.
Zoined
zoined.com
تحويل بياناتك إلى رؤى أعمال قابلة للتنفيذ. في أي مكان، في الوقت الحقيقي. ZOINED® هو حل تحليلي قائم على السحابة لتجار التجزئة والمطاعم وتجار الجملة. كن جاهزًا للعمل خلال 24 ساعة. املأ البريد الإلكتروني الخاص بالعمل لتصفح العرض التوضيحي.
Purple
purple.com
يعد اللون الأرجواني أفضل تقدم تقني للمراتب منذ 80 عامًا. تأتي المراتب والوسائد لدينا مع توصيل مجاني وإرجاع مجاني وتجربة لمدة 100 ليلة.
Flowspace
flow.space
تعمل Flowspace على تمكين العلامات التجارية من تسريع المبيعات وتوسيع نطاق العمليات وتلبية توقعات ما بعد الشراء للتسليم السريع وبأسعار معقولة. البدء.
Epicor
epicor.com
نظام Epicor ERP عبارة عن برنامج معياري خاص بالصناعة يستخدم لإدارة العمليات التجارية على مستوى الشركة. يعمل برنامج Epicor بشكل جيد لإدارة المحاسبة والمالية والموارد البشرية والعملاء وسلسلة التوريد والمخزون والتوزيع وإدارة إنتاج التصنيع. يتوفر برنامج Epicor محليًا وفي شكل SaaS cloud ERP (تخطيط موارد ا...
Salsify
salsify.com
تعمل منصة CommerceXM التابعة لشركة Salsify على تعزيز التجارب التي يطلبها المتسوقون في كل مرحلة من رحلة الشراء، في كل مكان على الرف الرقمي.
PriceShape
priceshape.com
PriceShape هي شركة برمجيات كخدمة (SaaS)، وهي متخصصة في مراقبة أسعار المنافسين لشركات التجارة الإلكترونية والعلامات التجارية - مما يمكنهم من كسب المزيد من المبيعات وزيادة الإيرادات إلى أقصى حد. نحن نساعد البائعين عبر الإنترنت على تحسين استراتيجية التسعير الخاصة بهم، بناءً على بيانات المنافسين - بما ف...
RepairDesk
repairdesk.co
برنامج متكامل لإدارة ورش التصليح # 1 برنامج ورشة إصلاح نقاط البيع المستندة إلى السحابة لإدارة أعمال الإصلاح الخاصة بك وتنميتها
Quant Retail
quantretail.com
Quant هو حل سحابي لإدارة مساحات البيع بالتجزئة وفئات المنتجات والمخططات وملصقات الرفوف والتجديد التلقائي وتوثيق صور المتجر. في Quant، يقوم عملاؤنا برسم وإدارة المخططات الأرضية لآلاف المتاجر وينشرون مئات الآلاف من المخططات التخطيطية كل عام.
Scan Unlimited
scanunlimited.com
المصدر أسرع. المصدر أكثر ذكاءً. يعد ScanUnlimited أسرع طريقة لتجار الجملة للعثور على منتجات عالية الربح وعالية الطلب دون الحاجة إلى البحث عن أوراق المنتجات. يمكنك العثور على المنتجات الفائزة بسرعة باستخدام برنامج البيع بالجملة البديهي وسهل الاستخدام من ScanUnlimited.
Vue.ai
vue.ai
Vue.ai هي واحدة من أولى منصات الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة في العالم والتي تمكن المؤسسات الكبيرة حول العالم من بناء مجموعة واسعة من التطبيقات التي تدعم الذكاء الاصطناعي عبر سير العمل والوظائف. يقدم Vue.ai قيمة على عكس أي حل نقطي آخر يجمع بيانات الصور والفيديو والنص من جميع أنحاء المؤسسة، ويفك تشف...
Priceva
priceva.com
الامتثال لخطة MAP ومراقبة أسعار المنافسين. تساعد Priceva تجار التجزئة والعلامات التجارية على مراقبة الأسعار وحالة المخزون والخصومات. 1. مقارنة أسعار المنتجات المتطابقة مع أسعار المنافسين في الوقت الفعلي تقريبًا. 2. تحليل البيانات حسب الفئات والعلامات التجارية والمناطق في لوحة معلومات الواجهة. 3. قو...
PIPE17
pipe17.com
أفضل من iPaaS. تكاملات التجارة الإلكترونية التي تساعدك على رؤية وأتمتة وإدارة العمليات والتنفيذ والأوامر والمخزون والمزيد.
QuoteMachine
quotemachine.com
QuoteMachine هو حل برمجي قائم على السحابة ينقل المبيعات إلى المستوى التالي، مع خيارات التخصيص والدفع عبر الإنترنت المصممة لجعل إتمام عملية البيع أمرًا سهلاً. استفد من عروض الأسعار والأوامر والفواتير والمزيد القابلة للمشاركة والقابلة للتخصيص بسهولة! يمكن للتجار أيضًا الاستفادة من الأدوات المدمجة لجمع...
PlanoHero
planohero.com
PlanoHero — خدمة لأتمتة عملية التخطيط بدءًا من إنشاء المخططات وحتى التحكم في التخطيط داخل المتجر
Sweet Analytics
sweetanalytics.com
تحليلات حلوة، في قلب جميع بياناتك. تتواصل Sweet مع جميع منصات التسويق التي تعرفها وتحبها وتضعها كلها تحت سقف واحد. مساعدتك على فهم كيفية الاحتفاظ بالعملاء واكتسابهم لدفع أعمالك إلى الأمام. ما نقوم به... بيانات العملاء لفهم عملائك، عليك أولاً أن تفهم جميع تفاعلاتهم. بفضل الفهم العميق لكل عميل من عملا...
Voucherify
voucherify.io
Voucherify عبارة عن منصة لإدارة الترويج والولاء قائمة على السحابة API أولاً للفرق الرقمية. فهو يساعد في تنمية ولاء العملاء، واكتساب عملاء جدد، وزيادة الإيرادات من خلال الحوافز المستهدفة والمكافآت السياقية. نحن نساعد الشركات من جميع الأحجام على إطلاق وتوزيع وتتبع القسائم المخصصة وبطاقات الهدايا والإح...
Pricemoov
pricemoov.com
تعتبر Pricemoov مزودًا عالميًا للجيل التالي من حلول إدارة الأسعار وتحسينها التي تساعد الشركات على تعزيز التجارة الرقمية، والتكيف مع ديناميكيات السوق، وتمكين فرق المبيعات. بفضل علوم البيانات القوية والأتمتة الشاملة وتجربة المستخدم البديهية، تتيح منصة Pricemoov السحابية الأصلية للشركات B2B وB2C إطلاق ...
Promomash
promomash.com
Promomash هي منصة إدارة الترويج الوحيدة الشاملة للعلامات التجارية المتنامية للسلع الاستهلاكية المعبأة في مجال البيع بالتجزئة. قم بتخطيط وتنفيذ وتحليل وتحسين جميع العروض الترويجية لتجارة التجزئة، وأنشطة المبيعات والتسويق الميدانية، والعروض التوضيحية داخل المتجر في مكان واحد - والاستعانة بمصادر خارجية...
ContactPigeon
contactpigeon.com
منصة Omnichannel لمشاركة العملاء أرسل رسائل مخصصة ومتعددة القنوات وفي الوقت المناسب تمامًا. حل إشراك العملاء متعدد القنوات الحائز على جوائز للحصول على نتائج يمكن التنبؤ بها للتجارة الإلكترونية والبيع بالتجزئة.
Jolt
jolt.com
Jolt هو برنامج لتنفيذ العمليات متاح على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية يساعد المطاعم وتجارة التجزئة والضيافة وغيرها من الشركات على تحقيق مسؤولية الفريق والامتثال لسلامة الأغذية الرقمية وتعزيز أداء الموظفين. يتم استخدام Jolt من قبل شركات مثل Smoothie King، وJimmy John’s، وBuffalo Wild Wings، وLegola...
Planorama
planorama.com
شركة عالمية رائدة في السوق في مجال تكنولوجيا التعرف على الصور لإنشاء المخططات التخطيطية وتحليل المتجر
Premise
premise.com
Premise عبارة عن منصة للبيانات والتحليلات تعمل على تمكين صناع القرار بمعلومات قابلة للتنفيذ في الوقت الفعلي. من خلال الجمع بين قوة شبكة عالمية من المساهمين على أرض الواقع مع علوم البيانات الرائدة في الصناعة والتعلم الآلي، الفرضية هي "مصدر الحقيقة الأرضية".
Crisp
gocrisp.com
تقوم Crisp بربط بيانات البيع بالتجزئة وتحليلها عبر سلسلة التوريد، مما يمكّن العلامات التجارية للسلع الاستهلاكية المعبأة من الحصول على رؤى قابلة للتنفيذ في الوقت الفعلي للحفاظ على تخزين الرفوف وتقليل النفايات وزيادة الربحية. تعمل منصة Crisp للبيانات المفتوحة على ربط الموردين ببيانات من أكثر من 40 بائ...
HitPay
hitpayapp.com
منصة الدفع الشاملة للشركات الصغيرة والمتوسطة. تساعد HitPay أكثر من 15000 شركة في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا وحول العالم في معالجة المدفوعات بكفاءة وأمان. نقوم بتوحيد المدفوعات عبر الإنترنت ونقاط البيع والمدفوعات بين الشركات في نظام معالجة دفع واحد متكامل.
RetailOps
retailops.com
RetailOps هو حل لإدارة عمليات البيع بالتجزئة. يحتاج عملاؤنا إلى حل SaaS حقيقي يمكنه التعامل مع قنوات مبيعات ومنتجات متعددة في تطبيق واحد سهل الاستخدام. تغطي حلولنا كل شيء بدءًا من الشراء وحتى إعداد التقارير، كما أنها متاحة للهواتف المحمولة بفضل تطبيق RetailOps للجوال.
Edistera
edistera.com
Edistera Commerce Cloud عبارة عن منصة للتجارة الإلكترونية بين الشركات تساعد المصنعين والعلامات التجارية والموزعين على تنمية أعمالهم بالجملة من خلال توفير تجربة شراء سلسة ومتعددة القنوات سواء شخصيًا أو عبر الإنترنت لتجار التجزئة والتجار وعملاء الجملة.
GoSpotCheck
gospotcheck.com
يطلق GoSpotCheck by FORM العنان لقوة الفرق الميدانية لدفع تنفيذ السوق باستخدام الحل المحمول الوحيد الذي يجمع بين إدارة المهام الديناميكية والتعرف على الصور الرائدة في الصناعة وإعداد تقارير الصور واتصالات الفريق الميداني وإعداد التقارير المتقدمة - كل ذلك ضمن نظام أساسي واحد سهل الاستخدام . قم بتوجيه ...
Phocas Software
phocassoftware.com
هل تريد أن تشعر بالرضا تجاه بياناتك؟ إذا كان عملك يحتاج إلى التحرك بشكل أسرع وبقدر أكبر من اليقين، فيمكن أن يساعدك Phocas. لدينا منصة متكاملة لتخطيط وتحليلات الأعمال للاستخدام على مستوى الشركة. مصدر واحد محكوم للحقيقة يتم تغذيته مباشرةً من نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) والمحاسبة والأنظمة الأخرى. ي...
Ai Palette
aipalette.com
تساعد Ai Palette شركات السلع الاستهلاكية سريعة الحركة على إنشاء منتجات تفوز بالمستهلكين باستخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. تحدد تقنية Ai Palette الحاصلة على براءة اختراع اتجاهات المستهلكين في الوقت الفعلي، وتكشف عن دوافع المستهلكين ودوافعهم، وتساعد في إنشاء مفاهيم المنتج التي تلبي احتياجات الم...
Stackline
stackline.com
في مهمة لتعزيز مستقبل التجارة من خلال التقريب بين العلامات التجارية والعملاء، تعد Stackline أول منصة تجارية متصلة كاملة المسار للعلامات التجارية الأكثر ابتكارًا في العالم. تظهر الشبكات العصبية وأنظمة التعلم العميق الخاصة بشركة Stackline وتصور رؤى تحويلية متعددة القنوات، وتعزز الأداء الإعلاني الرائد ...
refive
refive.io
يعمل Refive على تمكين تجار التجزئة من جمع بيانات العملاء داخل المتجر بسهولة، وزيادة المشاركة وتعزيز الاحتفاظ بالعملاء عبر الإيصالات الرقمية الذكية. تستخدم فرق عمليات البيع بالتجزئة والتسويق والتجارة الإلكترونية refive كمنصة لالتقاط بيانات العملاء وجمع التعليقات في الوقت الفعلي وتقديم عروض مخصصة وتشغ...
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® هي الشركة الرائدة عالميًا في منتجات SaaS الخاصة بالتنفيذ التجاري. توفر مجموعة التنفيذ التجاري الخاصة بنا للعلامات التجارية وتجار التجزئة والوسطاء والموزعين المعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات أفضل، عبر الإنترنت وفي المتجر. تدعم منصة Wiser مجموعة متنوعة من حالات الاستخدام، بدءًا من الوعي...
Price2Spy
price2spy.com
Price2Spy هو برنامج تسعير للبيع بالتجزئة تستخدمه الشركات بمختلف أحجامها من مجموعة متنوعة من الصناعات حول العالم. يساعد برنامج تسعير التجزئة، المعتمد على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، محترفي التجارة الإلكترونية على مراقبة بيانات التسعير وتحليلها وإعادة تسعير المنتجات، اعتمادًا على استراتيجية السوق ...
ChannelMix
channelmix.com
من خلال منصة شاملة ومجموعة شاملة من منتجات التحليلات، توفر ChannelMix للعلامات التجارية والوكالات الرائدة مسارًا واضحًا لقياس عائد الاستثمار التسويقي وتنميته. تعد ChannelMix رائدة في قياس التسويق الجاهز للمستقبل من خلال تتبع تحليلات الطرف الأول ونماذج البيانات التي تقدم رؤى أكثر دقة واستدامة وتأثيرً...
Fillgoods
fillgoods.co
نظام إدارة متجر كامل الذي يلبي احتياجات البائعين عبر الإنترنت إنشاء متاجر غير محدودة أكمل مخزون المنتجات باستخدام نظام FB Live لإنشاء أوامر تلقائية. وهذا يجعل كل عملية بيع أسهل من ذي قبل.
Narvar
corp.narvar.com
تجاوز زر "الشراء". أنشئ عملاء مخلصين من خلال تجارب جذابة لتتبع طلبات ما بعد الشراء والمراسلة والإرجاع.
ProjectsForce
projectsforce.com
سواء كنت تعمل مع Lowe's، أو Home Depot، أو LL Flooring، أو تدير شركة تركيب مستقلة، فإن ProjectsForce تساعدك على أتمتة جميع عمليات الخدمة الخاصة بك. لقد تم تصميمه بشكل فريد للتكامل مع تجار التجزئة الكبار ويمكن تخصيصه بسهولة ليتناسب مع عملية عملك اليومية، مما يجعل من السهل تبسيط أعمالك وتوفير الوقت وت...
Petro Outlet
petrooutlet.com
Petro Outlet هو تطبيق مكتب خلفي شامل وحديث لتجار التجزئة في C-Store/Gas وأسماء العلامات التجارية والموزعين.
Finturf
finturf.com
تعمل Finturf مع الشركات التي تحتاج إلى حل تمويل نقاط البيع. توفر الشركة منصة سهلة الاستخدام على شبكة الإنترنت تربط العملاء داخل المتجر بشبكة إقراض واسعة. تدرك الشركات التي ليس لديها حل تمويلي أنها تفوت فرصة المبيعات، حيث أن العديد من العملاء سيجرون عملية شراء إذا كان بإمكانهم الشراء الآن والدفع لاحق...
Delightree
delightree.com
Delightree عبارة عن منصة تقنية شاملة لمنح الامتيازات مصممة حصريًا لشركات الامتياز الناشئة التي تتطلع إلى التوسع دون المساس بوعد علامتها التجارية، مما يجعل رحلتها في فتح المواقع وإدارتها سهلة. تتيح تقنية Delightree سهلة الاستخدام لأصحاب الامتياز إطلاق مواقع جديدة بشكل أسرع، وتأهيل الفرق وتدريبها، وتح...