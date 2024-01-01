متجر تطبيقات لتطبيقات الويب
ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
برامج تسعير التجزئة - التطبيقات الأكثر شعبية - غواتيمالا
يمكّن برنامج تسعير التجزئة الشركات من تحديد وإدارة وتحليل استراتيجيات التسعير المثالية لمنتجاتها، مما يعزز الربحية والمبيعات والاحتفاظ بالعملاء. ومن خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي (AI) والتحليلات التنبؤية، يمكن لهذا البرنامج أن يوصي بأفضل الأسعار لكل منتج بناءً على الموقع أو الموسم. كما أنه يساعد في تقييم التأثيرات التاريخية والمستقبلية لقرارات التسعير، مما يمكّن تجار التجزئة من تطوير استراتيجيات تسعير ذكية. تساعد هذه الحلول في إنشاء قوائم الأسعار الأولية وتوفير أسعار ديناميكية مصممة خصيصًا لموقع المتجر والتركيبة السكانية. غالبًا ما تتكامل أدوات تسعير البيع بالتجزئة مع أنظمة نقاط البيع بالتجزئة وأنظمة إدارة البيع بالتجزئة وبرامج عمليات البيع بالتجزئة لجمع البيانات حول تغيرات الأسعار. بالإضافة إلى ذلك، تتصل بعض الأدوات بأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وبرامج السوق ومنصات التجارة الإلكترونية للحصول على تحديثات الأسعار في الوقت الفعلي.
إرسال تطبيق جديد
DataWeave
dataweave.com
DataWeave عبارة عن منصة لتمكين التجارة الرقمية قائمة على SaaS وتوفر تحليلات الرف الرقمي وحلول التسعير الديناميكية للعلامات التجارية الاستهلاكية العالمية وتجار التجزئة. تعمل منصة تمكين التجارة الرقمية وتحسين القنوات الخاصة بالشركة على تمكين العلامات التجارية الاستهلاكية العالمية وتجار التجزئة من تسري...
PriceShape
priceshape.com
PriceShape هي شركة برمجيات كخدمة (SaaS)، وهي متخصصة في مراقبة أسعار المنافسين لشركات التجارة الإلكترونية والعلامات التجارية - مما يمكنهم من كسب المزيد من المبيعات وزيادة الإيرادات إلى أقصى حد. نحن نساعد البائعين عبر الإنترنت على تحسين استراتيجية التسعير الخاصة بهم، بناءً على بيانات المنافسين - بما ف...
Priceva
priceva.com
الامتثال لخطة MAP ومراقبة أسعار المنافسين. تساعد Priceva تجار التجزئة والعلامات التجارية على مراقبة الأسعار وحالة المخزون والخصومات. 1. مقارنة أسعار المنتجات المتطابقة مع أسعار المنافسين في الوقت الفعلي تقريبًا. 2. تحليل البيانات حسب الفئات والعلامات التجارية والمناطق في لوحة معلومات الواجهة. 3. ق...
Pricemoov
pricemoov.com
تعتبر Pricemoov مزودًا عالميًا للجيل التالي من حلول إدارة الأسعار وتحسينها التي تساعد الشركات على تعزيز التجارة الرقمية، والتكيف مع ديناميكيات السوق، وتمكين فرق المبيعات. بفضل علوم البيانات القوية والأتمتة الشاملة وتجربة المستخدم البديهية، تتيح منصة Pricemoov السحابية الأصلية للشركات B2B وB2C إطلاق ...
Pricechecker
pricechecker.ai
Pricechecker هي أفضل أداة لمراقبة المنافسين تساعد تجار التجزئة في التجارة الإلكترونية على مراقبة أسعار المنافسين والعروض الترويجية ومقارنات المخزون لمنتجاتهم واتخاذ قرارات تسعير أفضل. كيف يساعد مدقق الأسعار تجار التجزئة - تاريخ التسعير - تتبع المخزون - تتبع الترويج - مقارنة الأسعار - مراقبة المنافسي...
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® هي الشركة الرائدة عالميًا في منتجات SaaS الخاصة بالتنفيذ التجاري. توفر مجموعة التنفيذ التجاري الخاصة بنا للعلامات التجارية وتجار التجزئة والوسطاء والموزعين المعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات أفضل، عبر الإنترنت وفي المتجر. تدعم منصة Wiser مجموعة متنوعة من حالات الاستخدام، بدءًا من الوعي...
Price2Spy
price2spy.com
Price2Spy هو برنامج تسعير للبيع بالتجزئة تستخدمه الشركات بمختلف أحجامها من مجموعة متنوعة من الصناعات حول العالم. يساعد برنامج تسعير التجزئة، المعتمد على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، محترفي التجارة الإلكترونية على مراقبة بيانات التسعير وتحليلها وإعادة تسعير المنتجات، اعتمادًا على استراتيجية السوق ...
Disivo
disivo.com
ابحث عن السعر المناسب لمنتجات التجارة الإلكترونية الخاصة بك. قم بتحسين استراتيجية تسعير التجارة الإلكترونية الخاصة بك ودع هامشك ينمو. استخدم الخوارزميات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي والاستراتيجيات القابلة للتخصيص لإدارة أسعار منتجاتك عبر متاجرك عبر الإنترنت. مراقبة منافسيك.
Pricefy
pricefy.io
ابدأ بمراقبة أسعار منافسيك باستخدام Pricefy، الأمر سهل للغاية! أضف عنوان URL الخاص بمنافسك وسيقوم Pricefy بالباقي، واستخراج جميع بيانات المنتج المتاحة مثل الصورة والسعر والمخزون/التوفر والعملة. إذا كنت لا تريد إضاعة الوقت في إضافة جميع عناوين URL الخاصة بمنافسيك، فما عليك سوى استخدام ميزة المطابقة ا...
First Insight
firstinsight.com
تقدم First Insight منصة قرار من الجيل التالي تمكن المصممين والتجار ومديري العلامات التجارية والمشترين وفرق التسويق من الإجابة على الأسئلة الرئيسية التي يواجهونها كل يوم من خلال إشراك المستهلكين في الاستطلاعات الرقمية المصممة خصيصًا لصناعة البيع بالتجزئة. يستخدم قادة البيع بالتجزئة منصة الاختبار الرق...
MakerSights
makersights.com
إن MakerSights هي مساحة العمل الوحيدة لإدارة التشكيلة، حيث تعمل على تمكين العلامات التجارية للبيع بالتجزئة من اتباع نهج مهووس بالمستهلك تجاه استراتيجية المنتج وتمكينها من إنشاء المزيد من المنتجات التي يحبها الناس - والقليل مما لا يحبونه. تعمل مساحة عمل MakerSights على توحيد فرق متعددة الوظائف، بدءًا...
Peak
peak.ai
Peak هي إحدى شركات الذكاء الاصطناعي التي توفر النظام الأساسي والتطبيقات والخدمات لمساعدة الشركات على تسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي لزيادة الإيرادات وزيادة الأرباح وزيادة الكفاءة. توفر منصة الذكاء الاصطناعي السحابية من Peak مجموعة واسعة من الميزات التي تمكن الفرق الفنية والتجارية من إنشاء تطبيقات ا...
ProductPrime
productprime.io
ProductPrime هو حل SaaS الموثوق به وسهل الاستخدام، والذي تم تطويره بعناية بواسطة مالك متجر ويب، لأصحاب متجر الويب مثلك. يشبه الأمر وجود مساعد رقمي ودود، يراقب متجر الويب الخاص بك والمنافسين بجدية، ويزودك برؤى قيمة لضمان أن متجرك عبر الإنترنت دائمًا في أفضل حالاته. تتضمن مجموعة أدوات ProductPrime ما...
SemanticForce
semanticforce.ai
SemanticForce هي منصة موحدة للوسائط ومعلومات التجارة الإلكترونية وخدمة العملاء مدعومة بالتحليل الدلالي والمرئي العميق. يتميز مفهوم عرض السوق 360 الخاص بنا بالأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي والمراجعات والتسعير والإعلانات ومعلومات التهديدات ضمن نظام بيئي واحد قوي. توفر SemanticForce استماعًا عميقًا و...
Dealavo
dealavo.com
Dealavo هو مزود حلول تحليلات التجارة الإلكترونية للمحلات التجارية والعلامات التجارية عبر الإنترنت. وهي متخصصة في مراقبة الأسعار وأتمتة المتاجر الإلكترونية وحلول DPSM (التوزيع والتسعير والرفوف والتجارة) للمصنعين. تتعاون شركة Dealavo مع شركات في 32 سوقًا، وتعمل مع كل من الشركات العالمية وممثلي الأسواق...
ParityDeals
paritydeals.com
قم بتبسيط أسعار منتجاتك والعروض الترويجية باستخدام ParityDeals API توفر واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بنا إمكانية الوصول في الوقت الفعلي إلى قاعدة بياناتنا الشاملة للتسعير حسب الموقع والمهرجانات وغير ذلك الكثير، مما يسهل عليك تحسين وظائف منتجك ويوفر للمستخدمين تجربة سلسة.
QL2 Software
ql2.com
تعد شركة QL2 Software, LLC رائدة في سوق البيانات التنافسية، حيث توفر استخراج بيانات الويب وتحليلها للعملاء في العديد من صناعات السفر والبيع بالتجزئة. يوفر QL2 ميزة تنافسية حقيقية من خلال الحصول على البيانات عند الطلب، ومراقبة الأسعار، وتحسين التشكيلة، ومطابقة المنتجات، والرؤى القابلة للتنفيذ. تساعد ...
Price Edge
priceedge.eu
PriceEdge هو برنامج لتحسين الأسعار وإدارتها يستخدم لتحديد الأسعار المتقدمة في مختلف الصناعات. تساعدك الأداة في العثور على فرص تحسين الأسعار، وقياس فعالية السعر، وتوفر نظرة عامة واضحة على تأثير التسعير بمرور الوقت من خلال تقاريرها المدمجة أو المخصصة. الفوائد: - يمكن تنفيذها بسرعة. - موثقة بالكامل؛ - ...
BlackCurve
blackcurve.com
BlackCurve هو المقر الرئيسي لتسعير التجارة الإلكترونية. نحن نساعد شركات التجارة الإلكترونية على فهم منافسيها، واستخدام السعر لتحسين أداء المبيعات. يثق عملاؤنا في BlackCurve لتتبع أسعار المنافسين ومعلومات الأسعار والتسعير الديناميكي.
Prisync
prisync.com
تعتمد الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في قائمة Fortune 500 على بيانات Prisync لاستخلاص تحليل مفصل على المستوى التنفيذي وتنفيذ لعبة A الخاصة بها لزيادة نمو المبيعات وهوامش الربح لأكثر من 20% في المتوسط مقابل أقل من أسبوع من أموال القهوة. فريق دعم العملاء عبر الإنترنت ذو الخمس نجوم والذي يعمل على ...
Skuuudle
skuuudle.com
Skuuudle هي خدمة معلومات الأسعار والمنتجات الأكثر دقة، مما يسمح لك بمراقبة استراتيجيات التسعير الخاصة بمنافسيك واتخاذ قرارات التسعير الفائزة. تستخدم فرق التسعير Skuuudle لتوفير أسعار عادلة لعملائها دون ترك هامش على الطاولة عن طريق الصدفة. يمكن لـ Skuuudle تتبع الأسعار والخصومات وصور المنتجات ومدى تو...