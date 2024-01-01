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أنظمة نقاط البيع بالتجزئة - التطبيقات الأكثر شعبية - سويسرا

يوفر برنامج نقاط البيع بالتجزئة (POS) أداة سهلة الاستخدام لكل من الموظفين والعملاء، مما يعمل على تبسيط معاملات البيع بالتجزئة في المواقع الفعلية مثل المتاجر وصالات العرض. باستخدام برنامج نقطة البيع، يمكن لموظفي البيع بالتجزئة الوصول بسرعة إلى معلومات المنتج وإنشاء أوامر المبيعات ومعالجة المدفوعات وإصدار الإيصالات. تمكن هذه الكفاءة الموظفين من التعامل مع المزيد من المعاملات في وقت أقل، مما يقلل من أوقات الانتظار للعملاء عند الخروج. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لبرنامج نقاط البيع أن يزود العملاء بمعلومات حول توفر المنتج وسعره. يمكن لمديري البيع بالتجزئة استخدام برنامج نقاط البيع لمراقبة المعاملات وتحليل بيانات المبيعات أو المخزون، مثل الحجم والكمية والتكرار. قد تتضمن حلول نقاط البيع المتقدمة أيضًا ميزات لإدارة المخزون أو ملفات تعريف العملاء. عادةً، يتم تثبيت برنامج نقاط البيع على أجهزة متخصصة مصممة لهذا الغرض، وتتميز بشاشات تعمل باللمس تعمل على تبسيط عملية التنقل. تتوفر حلول نقاط البيع على نحو متزايد على الأجهزة المحمولة مثل الأجهزة اللوحية أو الهواتف الذكية. لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة، يتكامل برنامج نقاط البيع مع أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) أو أنظمة إدارة المخزون لتبادل بيانات المنتج، ومع أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) للحصول على معلومات العملاء، ومع حلول البيع بالتجزئة الأخرى مثل سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية. من المهم ملاحظة أن برنامج نقطة البيع يختلف عن برنامج التجارة الإلكترونية، والذي يُستخدم حصريًا للمبيعات عبر الإنترنت.

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Stripe

Stripe

stripe.com

Stripe هي شركة أمريكية للخدمات المالية والبرمجيات كخدمة (SaaS) ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة. تقدم الشركة في المقام الأول برامج معالجة الدفع وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) لمواقع التجارة الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول.

Square

Square

squareup.com

Square، Inc. هي شركة خدمات مالية أمريكية ومجمع خدمات تجارية وشركة دفع عبر الهاتف المحمول ومقرها سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. تقوم الشركة بتسويق منتجات مدفوعات البرامج والأجهزة وتوسعت لتشمل خدمات الأعمال الصغيرة. تأسست الشركة في عام 2009 على يد جاك دورسي وجيم ماكيلفي وأطلقت أول تطبيق وخدمة لها في عام 2...

Appetize.io

Appetize.io

appetize.io

محاكيات iOS ومحاكيات Android المستندة إلى الويب عبر الإنترنت. قم بتشغيل تطبيقات iPhone وiPad وMobile Safari وAPK وتطبيقات الهاتف المحمول في متصفحك باستخدام HTML5 وJavascript.

ERPLY

ERPLY

erply.com

تقدم Erply أنظمة برمجيات نقاط البيع والتجزئة عبر الإنترنت. ابدأ في تقديم تجربة أفضل للعملاء مع حلول نقاط البيع المستندة إلى السحابة من Erply اليوم!

Yoco

Yoco

yoco.com

اقبل جميع البطاقات الرئيسية باستخدام ماكينات البطاقات المفضلة لدى SA. المحمول وتمكين النقر. ... بيع الأشياء عبر الإنترنت عن طريق إنشاء وإرسال الفواتير الرقمية باستخدام Yoco Link.

Kyte

Kyte

kyteapp.com

مع تطبيق ونظام POS من Kyte، يمكنك إدارة المبيعات والمخزون والعملاء من هاتفك أو جهازك اللوحي. احصل علية بدون مقابل!

Lightspeed

Lightspeed

lightspeedhq.com

توفير حلول نقاط البيع سهلة الاستخدام لتجار التجزئة وأصحاب المطاعم منذ عام 2005. انطلق بأعمالك بسرعة كبيرة مع نقطة بيع Lightspeed اليوم.

Clover

Clover

clover.com

تتيح لك أنظمة نقاط البيع ومعالجة بطاقات الائتمان الخاصة بنا قبول المدفوعات وإدارة أعمالك.

MOKA POS

MOKA POS

mokapos.com

تعمل الشاشات الأكبر حجمًا بشكل أكثر سلاسة نقدم لكم موكا الترا و الترا+. أحدث أجهزة الصراف الآلي لتوفير الراحة وسهولة العمليات التجارية.

RepairShopr

RepairShopr

repairshopr.com

برنامج ورشة الإصلاح ليمنحك الفواتير، وإصدار التذاكر، ونقاط البيع، والفواتير المتكررة، والفواتير وإدارة علاقات العملاء لمحلات إصلاح الكمبيوتر والمزيد.

Modisoft

Modisoft

modisoft.com

السيطرة على كافة العمليات التجارية الخاصة بك. إدارة أعمال برامج المكتب الخلفي الآمنة والمستندة إلى السحابة وغير المتصلة بنقاط البيع.

Oliver POS

Oliver POS

oliverpos.com

تعرف على أوليفر POS. نحن نجلب قوة متجرك عبر الإنترنت إلى متجرك الفعلي عن طريق المزامنة مباشرة مع متجر WooCommerce الخاص بك.

Elementary POS

Elementary POS

elementarypos.com

نقطة البيع الأولية هي مسجل النقد المحمول الخاص بك أو نظام نقطة بيع معقد، مصمم خصيصًا لتلبية متطلباتك المحددة. مقابل سعر واحد عادل، يمكنك الوصول إلى عدد لا يحصى من الميزات المصممة لتبسيط وتسريع عمليات عملك، وعدد غير محدود من المستخدمين والأجهزة المتصلة. باستخدام Elementary POS، يمكنك الوصول إلى وحدة ...

PosBytz

PosBytz

posbytz.com

برنامج إدارة المطاعم والتجزئة المعتمد على السحابة الكل في واحد يعد برنامج إدارة المطاعم والتجزئة السحابي الشامل الخاص بنا هو الحل الأمثل لتبسيط عمليات عملك. من خلال واجهتنا سهلة الاستخدام، يمكنك إدارة مطعمك أو أعمال البيع بالتجزئة من أي مكان وفي أي وقت.

Lithos POS

Lithos POS

lithospos.com

Lithos POS هو برنامج بيع بالتجزئة/مطاعم سهل وقوي. يوفر برنامج نقاط البيع بالتجزئة/المطعم مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك إدارة المخزون وولاء العملاء والمحاسبة.

Epicor

Epicor

epicor.com

نظام Epicor ERP عبارة عن برنامج معياري خاص بالصناعة يستخدم لإدارة العمليات التجارية على مستوى الشركة. يعمل برنامج Epicor بشكل جيد لإدارة المحاسبة والمالية والموارد البشرية والعملاء وسلسلة التوريد والمخزون والتوزيع وإدارة إنتاج التصنيع. يتوفر برنامج Epicor محليًا وفي شكل SaaS cloud ERP (تخطيط موارد ا...

EasyStore

EasyStore

easystore.co

تعمل العلامات التجارية بجميع أحجامها على تنمية أعمالها داخل المتجر وعلى الإنترنت من خلال EasyStore.

SpotOn

SpotOn

spoton.com

تم تصميم أنظمة نقاط البيع وبرامج معالجة الدفع الخاصة بـ SpotOn للعمل بالطريقة التي تعمل بها. ويتم دعمك على مدار 24/7/365 من قبل الأشخاص الذين يهتمون حقًا.

Paymash

Paymash

paymash.com

إدارة عملك من منصة مركزية واحدة. ابدأ البيع في متجرك أو عبر الإنترنت أو قم بإنشاء الفواتير وإرسالها.

Olsera.com

Olsera.com

olsera.com

Olsera هي أكثر من مجرد نقطة مبيعات (POS). من خلال تطبيق أمين الصندوق الشامل والملائم للشركات الصغيرة والمتوسطة، نحن هنا لتقديم حل كامل من البداية إلى النهاية لدعم كل خطوة من خطوات عملك. هيا، استعد للمضي قدمًا مع Olsera!

Selldone

Selldone

selldone.com

يقع المقر الرئيسي لشركة Selldone، وهي قوة رائدة في مجال منصات التجارة الإلكترونية، في مركز تكنولوجي نابض بالحياة، مما يعكس روحها المبتكرة. تأسست شركة Selldone بهدف تبسيط العمليات التجارية عبر الإنترنت، وقد قامت بتوسيع نطاق انتشارها وتأثيرها بسرعة. تتميز الشركة بفريق متخصص من الخبراء وتاريخ غني في اب...

Simply POS

Simply POS

simplypos.com

منصة أتمتة لنقاط البيع والتجارة الإلكترونية ومتاجر البيع بالتجزئة تعتمد على الذكاء الاصطناعي للأعمال التجارية التي تضم من 1 إلى 101 موقعًا للمتجر

POSApt

POSApt

posapt.au

POSApt هو حل برمجي لنقاط البيع (POS) لصناعات الضيافة والتجزئة. متوفر في جميع أنحاء أستراليا، POSApt هو أحد أفضل مزودي أنظمة نقاط البيع في أستراليا.

uniCenta

uniCenta

unicenta.com

يستخدم من قبل الآلاف من تجار التجزئة والحانات والمقاهي والمطاعم والمتاجر في جميع أنحاء العالم. تتوفر خدمات الدعم المجانية ومنخفضة التكلفة. احصل على أحدث التنزيلات والمعلومات"

Imonggo

Imonggo

imonggo.com

تعتبر Imongo رائعة لشركات البيع بالتجزئة الصغيرة والمتوسطة.

HitPay

HitPay

hitpayapp.com

منصة الدفع الشاملة للشركات الصغيرة والمتوسطة. تساعد HitPay أكثر من 15000 شركة في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا وحول العالم في معالجة المدفوعات بكفاءة وأمان. نقوم بتوحيد المدفوعات عبر الإنترنت ونقاط البيع والمدفوعات بين الشركات في نظام معالجة دفع واحد متكامل.

Tactill

Tactill

tactill.com

TacTill هي شركة ناشئة مبتكرة متخصصة في صرف النقود في المتجر. لقد تم تصميم Tactill لتسهيل حياتك والسماح لك ببيع المزيد وببساطة أكبر.

ECRS POS

ECRS POS

ecrs.com

تتيح لك ECRS POS الاستفادة من التكنولوجيا المتاحة مع استيعاب تفضيلات العملاء وتلبية متطلبات مساحة المتجر.

Epos Now

Epos Now

eposnow.com

يعمل Epos Now مع جميع أجهزة نقاط البيع تقريبًا. يعد برنامج Epos Now مثاليًا لكل من شركات البيع بالتجزئة والضيافة، وهو قابل للتطوير من جهاز واحد إلى العديد من الأجهزة.

IVEPOS

IVEPOS

ivepos.com

IVEPOS هو برنامج نقاط البيع (نقطة البيع) المجاني المصمم لمطعمك ومتاجر البيع بالتجزئة والمقهى والبار والمخبز والمقهى والبقالة والصالون والمنتجع الصحي وغسيل السيارات وشاحنات الطعام ومطعم البيتزا بواسطة Intuition Systems. استخدم نظام نقاط البيع IVEPOS بدلاً من ماكينة تسجيل النقد، وتتبع المبيعات والمخزو...

LOU

LOU

evosus.com

LOU - المدعوم من Evosus - هو برنامج أعمال سحابي لشركات البيع بالتجزئة والخدمة الميدانية وشركات إدارة المستودعات/المخزون. يساعد برنامج ERP للأعمال القوي والمتكامل هذا الشركات على توفير الوقت عن طريق إبعادهم عن الورق أو جداول البيانات أو التطبيقات المتعددة. لقد ساعد فريق Evosus أكثر من 500 شركة على ا...

Heartland

Heartland

heartland.us

IntechOpen هو ناشر عالمي رائد للمجلات والكتب في مجالات العلوم والتكنولوجيا والطب. نحن الاختيار المفضل لأكثر من 60.000 مؤلف حول العالم.

Easyops

Easyops

easyops.in

يعد Easyops أحد حلول التجارة الإلكترونية المستندة إلى السحابة لإدارة الطلبات والمخزون والمستودعات للتعامل مع المبيعات عبر الإنترنت وغير المتصلة بالإنترنت.

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