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برامج إدارة البيع بالتجزئة - التطبيقات الأكثر شعبية - بوتان
برنامج إدارة البيع بالتجزئة، المعروف أيضًا باسم نظام إدارة البيع بالتجزئة (RMS)، عبارة عن منصة شاملة مصممة لدعم العمليات اليومية لمتجر أو سلسلة بيع بالتجزئة. يدمج هذا البرنامج وحدات مختلفة لإدارة وشراء المخزون، ومعالجة معاملات العملاء، وجدولة مناوبات الموظفين، وتتبع الشؤون المالية، والمزيد. يساعد RMS تجار التجزئة على تبسيط جميع عمليات المتجر، بدءًا من المشتريات والمبيعات وحتى أنشطة المكتب الخلفي مثل المحاسبة والموارد البشرية. ومن خلال توفير مصدر موحد للحقيقة لجميع بيانات البيع بالتجزئة، تعمل المنصة على تعزيز التعاون بين الأقسام المختلفة. تتيح الإصدارات المحمولة من البرنامج الاستخدام في مواقع متعددة، مثل المتاجر أو المستودعات. في حين يمكن لجميع موظفي التجزئة الاستفادة من هذه الأداة، فهي ذات قيمة خاصة للمديرين والمشرفين الذين يشرفون على العمليات وينسقونها عبر وظائف الأعمال المختلفة.
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Clover
clover.com
تتيح لك أنظمة نقاط البيع ومعالجة بطاقات الائتمان الخاصة بنا قبول المدفوعات وإدارة أعمالك.
RepairShopr
repairshopr.com
برنامج ورشة الإصلاح ليمنحك الفواتير، وإصدار التذاكر، ونقاط البيع، والفواتير المتكررة، والفواتير وإدارة علاقات العملاء لمحلات إصلاح الكمبيوتر والمزيد.
ERPLY
erply.com
تقدم Erply أنظمة برمجيات نقاط البيع والتجزئة عبر الإنترنت. ابدأ في تقديم تجربة أفضل للعملاء مع حلول نقاط البيع المستندة إلى السحابة من Erply اليوم!
OpenWrench
useopenwrench.com
يجعل OpenWrench الحفاظ على مرافق عملك أسهل وأكثر شفافية من أي وقت مضى. يمكنك إنشاء أوامر العمل وإرسالها، وتتبع آخر حالة للعمل الجاري والموافقة على الفواتير للدفع - كل ذلك دون مغادرة هاتفك. التقط صورًا للمشكلة أو قم بتحميلها من ألبوم الكاميرا. اتصل أو أرسل رسالة نصية أو أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى ...
RepairDesk
repairdesk.co
برنامج متكامل لإدارة ورش التصليح # 1 برنامج ورشة إصلاح نقاط البيع المستندة إلى السحابة لإدارة أعمال الإصلاح الخاصة بك وتنميتها
Epicor
epicor.com
نظام Epicor ERP عبارة عن برنامج معياري خاص بالصناعة يستخدم لإدارة العمليات التجارية على مستوى الشركة. يعمل برنامج Epicor بشكل جيد لإدارة المحاسبة والمالية والموارد البشرية والعملاء وسلسلة التوريد والمخزون والتوزيع وإدارة إنتاج التصنيع. يتوفر برنامج Epicor محليًا وفي شكل SaaS cloud ERP (تخطيط موارد ا...
HitPay
hitpayapp.com
منصة الدفع الشاملة للشركات الصغيرة والمتوسطة. تساعد HitPay أكثر من 15000 شركة في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا وحول العالم في معالجة المدفوعات بكفاءة وأمان. نقوم بتوحيد المدفوعات عبر الإنترنت ونقاط البيع والمدفوعات بين الشركات في نظام معالجة دفع واحد متكامل.
RetailOps
retailops.com
RetailOps هو حل لإدارة عمليات البيع بالتجزئة. يحتاج عملاؤنا إلى حل SaaS حقيقي يمكنه التعامل مع قنوات مبيعات ومنتجات متعددة في تطبيق واحد سهل الاستخدام. تغطي حلولنا كل شيء بدءًا من الشراء وحتى إعداد التقارير، كما أنها متاحة للهواتف المحمولة بفضل تطبيق RetailOps للجوال.
SULTS
sults.com.br
تمتلك SULTS كل ما تحتاجه لإدارة الاتصالات وإشراك موظفيك وضمان جودة عملك وزيادة الإنتاجية وإدارة جميع الأنشطة اليومية.
Inverge
invergehq.com
Inverge هو برنامج شامل لإدارة البيع بالتجزئة يمكّن العلامات التجارية وتجار التجزئة وشركات الشحن من إدارة المخزون وعلاقات البيع بالجملة والمبيعات والتنفيذ من خلال منصة واحدة قوية. إن تحقيق إمكانات عملك يتعلق بتحسين المعرفة ومجموعات المهارات والأدوات التي تعمل معًا لمساعدتك على النمو. Inverge عبارة عن...
NCR Voyix
ncrvoyix.com
يتضمن NCR Advanced Store مجموعة من حلول التجارة الشاملة التي يمكن تصميمها لتتناسب مع احتياجات أي بائع تجزئة والتي تتجاوز بكثير نقطة البيع. قم بدمج إمكانات إدارة العروض والولاء لمكافأة أفضل المتسوقين لديك وحثهم على العودة مرة أخرى للحصول على المزيد. استخدم حلول مشاركة المبيعات لتخصيص التوصيات وتعزيز ...
Retail Report
retailreport.com
تقرير البيع بالتجزئة عبارة عن حل برمجي لإدارة مراكز التسوق وتحليلات البيع بالتجزئة غني بالميزات يُحدث ثورة في الطريقة التي تدير بها أصولك. تم تصميم ميزاتنا المبتكرة لمواجهة التحديات الفريدة لصناعة البيع بالتجزئة، مما يضمن النمو المربح في البيئة التنافسية الحالية. يمكنك تعزيز أداء مركز التسوق الخاص ب...
LOU
evosus.com
LOU - المدعوم من Evosus - هو برنامج أعمال سحابي لشركات البيع بالتجزئة والخدمة الميدانية وشركات إدارة المستودعات/المخزون. يساعد برنامج ERP للأعمال القوي والمتكامل هذا الشركات على توفير الوقت عن طريق إبعادهم عن الورق أو جداول البيانات أو التطبيقات المتعددة. لقد ساعد فريق Evosus أكثر من 500 شركة على ا...
Heartland
heartland.us
IntechOpen هو ناشر عالمي رائد للمجلات والكتب في مجالات العلوم والتكنولوجيا والطب. نحن الاختيار المفضل لأكثر من 60.000 مؤلف حول العالم.
Yungas
yungas.com.br
نظام الإدارة والاتصالات للشبكات الكبيرة، الرائد والرائد في نجاح العملاء. تمت الموافقة عليه من قبل SMZTO وStone!