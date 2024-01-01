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برامج إنترنت الأشياء للبيع بالتجزئة - التطبيقات الأكثر شعبية - غيانا
يساعد برنامج إنترنت الأشياء للبيع بالتجزئة في تكوين وإدارة ومراقبة أجهزة إنترنت الأشياء (IoT) المستخدمة في بيئات البيع بالتجزئة. تتيح هذه التقنية الذكية لمديري التجزئة وأصحاب المتاجر تحسين استخدام الموارد وخفض التكاليف وتحسين ظروف الموظفين والعملاء، مع إنشاء بيانات قيمة أيضًا عن عمليات المتجر والزوار. غالبًا ما تشتمل حلول إنترنت الأشياء للبيع بالتجزئة على أجهزة متخصصة مصممة لإعدادات البيع بالتجزئة وقد تتزامن مع أجهزة متصلة أخرى، إما تم تكوينها مسبقًا لإنترنت الأشياء أو متصلة من خلال أجهزة استشعار تابعة لجهات خارجية. يمكن أن تتميز برامج إنترنت الأشياء للبيع بالتجزئة أو تتكامل مع الحلول الأخرى المتعلقة بإنترنت الأشياء، مثل منصات إنترنت الأشياء وبرامج إدارة أجهزة إنترنت الأشياء. توفر العديد من هذه الحلول أيضًا إمكانات مشابهة لبرامج تحليلات البيع بالتجزئة، وبرامج عمليات البيع بالتجزئة، وبرامج إدارة أعمال البيع بالتجزئة، ويمكن أن تتكامل مع هذه الأدوات لمشاركة البيانات، مما يوفر نهجًا موحدًا لإدارة أصول البيع بالتجزئة وتحسين المتجر.
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Verizon
verizon.com
Verizon هو مشغل شبكة لاسلكية أمريكي كان يعمل سابقًا كقسم منفصل لشركة Verizon Communications تحت اسم Verizon Wireless.
OpSense
opsense.com
OpSense عبارة عن منصة لإنترنت الأشياء (IoT) مصممة لسلامة الأغذية ومراقبة الجودة لصناعات البيع بالتجزئة والخدمات الغذائية. تقوم منصة OpSense بمراقبة درجة الحرارة والرطوبة والأبواب المفتوحة وظروف التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والمزيد. يساعد OpSense على منع فقدان المخزون وتحسين كفاءة التبريد وتحسين ال...
Roambee
roambee.com
توفر Roambee رؤية أفضل لسلسلة التوريد عند الطلب، من أجل تسليم الشحنات والأصول في الوقت المحدد وبالكامل وفي حالتها في أي مكان في العالم. تعمل أكثر من 300 مؤسسة على تحسين تجربة العملاء ومستويات الخدمة وجودة المنتج والدورات النقدية وكفاءة الأعمال والاستدامة من خلال رؤى وبصيرة Roambee في الوقت الفعلي. أ...
KABOB
kabob.io
Kabob Retail Cloud عبارة عن منصة شاملة لتكنولوجيا البيع بالتجزئة مصممة لدعم المتاجر والعلامات التجارية. توفر المنصة مجموعة من التطبيقات الأساسية والإرشادية لمساعدة الشركات على أتمتة وتبسيط الجوانب المختلفة لعملياتها. تشمل التطبيقات الأساسية التي تقدمها Kabob ما يلي: * شاشات العرض - حل لإدارة اللافت...
Zippin
getzippin.com
قامت Zippin بتطوير الجيل التالي من تقنية الدفع بدون دفع مما يتيح لتجار التجزئة نشر التسوق بدون احتكاك بسرعة في متاجرهم. يستخدم نهج Zippin الذي ينتظر الحصول على براءة اختراع الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وتكنولوجيا دمج أجهزة الاستشعار لإنشاء أفضل تجربة للمستهلك: التخلص من طوابير الخروج والماسحات ال...