برامج إنترنت الأشياء للبيع بالتجزئة - التطبيقات الأكثر شعبية - النمسا الأكثر شعبية المضافة حديثًا

يساعد برنامج إنترنت الأشياء للبيع بالتجزئة في تكوين وإدارة ومراقبة أجهزة إنترنت الأشياء (IoT) المستخدمة في بيئات البيع بالتجزئة. تتيح هذه التقنية الذكية لمديري التجزئة وأصحاب المتاجر تحسين استخدام الموارد وخفض التكاليف وتحسين ظروف الموظفين والعملاء، مع إنشاء بيانات قيمة أيضًا عن عمليات المتجر والزوار. غالبًا ما تشتمل حلول إنترنت الأشياء للبيع بالتجزئة على أجهزة متخصصة مصممة لإعدادات البيع بالتجزئة وقد تتزامن مع أجهزة متصلة أخرى، إما تم تكوينها مسبقًا لإنترنت الأشياء أو متصلة من خلال أجهزة استشعار تابعة لجهات خارجية. يمكن أن تتميز برامج إنترنت الأشياء للبيع بالتجزئة أو تتكامل مع الحلول الأخرى المتعلقة بإنترنت الأشياء، مثل منصات إنترنت الأشياء وبرامج إدارة أجهزة إنترنت الأشياء. توفر العديد من هذه الحلول أيضًا إمكانات مشابهة لبرامج تحليلات البيع بالتجزئة، وبرامج عمليات البيع بالتجزئة، وبرامج إدارة أعمال البيع بالتجزئة، ويمكن أن تتكامل مع هذه الأدوات لمشاركة البيانات، مما يوفر نهجًا موحدًا لإدارة أصول البيع بالتجزئة وتحسين المتجر.