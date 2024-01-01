برامج ذكاء البيع بالتجزئة - التطبيقات الأكثر شعبية - غينيا الأكثر شعبية المضافة حديثًا

تعمل معلومات البيع بالتجزئة على تحسين الإيرادات والعمليات لتجار التجزئة من خلال توفير الرؤى والتحليلات المتقدمة. يقوم هذا البرنامج بجمع وإدارة وتحليل البيانات من مصادر مختلفة، بما في ذلك الأنظمة الداخلية مثل منصات التجارة الإلكترونية، والمصادر الخارجية مثل أسواق التجارة الإلكترونية، وبيانات قياس الصناعة من أطراف ثالثة. يتم جمع البيانات من خلال عمليات التكامل والتحليل والكشط. يتم استخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتنظيف البيانات وتحليلها من أجل الذكاء التنافسي وتحليل السوق وحماية العلامة التجارية وتحسين الأسعار. يتم استخدام برامج معلومات البيع بالتجزئة من قبل تجار التجزئة الذين يبيعون عبر الإنترنت، وفي المتجر، ومن خلال شبكات التوزيع، وعلى الرغم من انتشارها بشكل خاص في قطاع السلع الاستهلاكية المعبأة (CPG) بسبب الحجم الكبير للمنتجات والمعاملات، إلا أنها يمكن أن تفيد أيضًا أنواعًا أخرى من تجار التجزئة.