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برامج ذكاء البيع بالتجزئة - التطبيقات الأكثر شعبية - أروبا
تعمل معلومات البيع بالتجزئة على تحسين الإيرادات والعمليات لتجار التجزئة من خلال توفير الرؤى والتحليلات المتقدمة. يقوم هذا البرنامج بجمع وإدارة وتحليل البيانات من مصادر مختلفة، بما في ذلك الأنظمة الداخلية مثل منصات التجارة الإلكترونية، والمصادر الخارجية مثل أسواق التجارة الإلكترونية، وبيانات قياس الصناعة من أطراف ثالثة. يتم جمع البيانات من خلال عمليات التكامل والتحليل والكشط. يتم استخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتنظيف البيانات وتحليلها من أجل الذكاء التنافسي وتحليل السوق وحماية العلامة التجارية وتحسين الأسعار. يتم استخدام برامج معلومات البيع بالتجزئة من قبل تجار التجزئة الذين يبيعون عبر الإنترنت، وفي المتجر، ومن خلال شبكات التوزيع، وعلى الرغم من انتشارها بشكل خاص في قطاع السلع الاستهلاكية المعبأة (CPG) بسبب الحجم الكبير للمنتجات والمعاملات، إلا أنها يمكن أن تفيد أيضًا أنواعًا أخرى من تجار التجزئة.
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Triple Whale
triplewhale.com
يقوم Triple Whale بتجميع المقاييس من جميع الأدوات التي تستخدمها مباشرة في جيبك. نحن نبسط ونبلغك ونوفر لك الوقت!
Bright Data
brightdata.com
BrightData (المعروفة سابقًا باسم Luminati Networks): البنية التحتية لجمع البيانات. شبكات الوكيل وأدوات جمع البيانات التي تستخدمها شركات Fortune 500
Repsly
repsly.com
كيف تفوز الفرق الميدانية الذكية في تجارة التجزئة رؤى في الوقت الحقيقي حول تنفيذ البيع بالتجزئة وأداء المبيعات. أدوات تسويق وترويج وتنفيذ مبيعات أكثر ذكاءً لفريقك الميداني. كل ما تحتاجه للفوز على الرف.
DataWeave
dataweave.com
DataWeave عبارة عن منصة لتمكين التجارة الرقمية قائمة على SaaS وتوفر تحليلات الرف الرقمي وحلول التسعير الديناميكية للعلامات التجارية الاستهلاكية العالمية وتجار التجزئة. تعمل منصة تمكين التجارة الرقمية وتحسين القنوات الخاصة بالشركة على تمكين العلامات التجارية الاستهلاكية العالمية وتجار التجزئة من تسري...
Scan Unlimited
scanunlimited.com
المصدر أسرع. المصدر أكثر ذكاءً. يعد ScanUnlimited أسرع طريقة لتجار الجملة للعثور على منتجات عالية الربح وعالية الطلب دون الحاجة إلى البحث عن أوراق المنتجات. يمكنك العثور على المنتجات الفائزة بسرعة باستخدام برنامج البيع بالجملة البديهي وسهل الاستخدام من ScanUnlimited.
Sweet Analytics
sweetanalytics.com
تحليلات حلوة، في قلب جميع بياناتك. تتواصل Sweet مع جميع منصات التسويق التي تعرفها وتحبها وتضعها كلها تحت سقف واحد. مساعدتك على فهم كيفية الاحتفاظ بالعملاء واكتسابهم لدفع أعمالك إلى الأمام. ما نقوم به... بيانات العملاء لفهم عملائك، عليك أولاً أن تفهم جميع تفاعلاتهم. بفضل الفهم العميق لكل عميل من عملا...
ContactPigeon
contactpigeon.com
منصة Omnichannel لمشاركة العملاء أرسل رسائل مخصصة ومتعددة القنوات وفي الوقت المناسب تمامًا. حل إشراك العملاء متعدد القنوات الحائز على جوائز للحصول على نتائج يمكن التنبؤ بها للتجارة الإلكترونية والبيع بالتجزئة.
Premise
premise.com
Premise عبارة عن منصة للبيانات والتحليلات تعمل على تمكين صناع القرار بمعلومات قابلة للتنفيذ في الوقت الفعلي. من خلال الجمع بين قوة شبكة عالمية من المساهمين على أرض الواقع مع علوم البيانات الرائدة في الصناعة والتعلم الآلي، الفرضية هي "مصدر الحقيقة الأرضية".
Crisp
gocrisp.com
تقوم Crisp بربط بيانات البيع بالتجزئة وتحليلها عبر سلسلة التوريد، مما يمكّن العلامات التجارية للسلع الاستهلاكية المعبأة من الحصول على رؤى قابلة للتنفيذ في الوقت الفعلي للحفاظ على تخزين الرفوف وتقليل النفايات وزيادة الربحية. تعمل منصة Crisp للبيانات المفتوحة على ربط الموردين ببيانات من أكثر من 40 بائ...
Ai Palette
aipalette.com
تساعد Ai Palette شركات السلع الاستهلاكية سريعة الحركة على إنشاء منتجات تفوز بالمستهلكين باستخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. تحدد تقنية Ai Palette الحاصلة على براءة اختراع اتجاهات المستهلكين في الوقت الفعلي، وتكشف عن دوافع المستهلكين ودوافعهم، وتساعد في إنشاء مفاهيم المنتج التي تلبي احتياجات الم...
Stackline
stackline.com
في مهمة لتعزيز مستقبل التجارة من خلال التقريب بين العلامات التجارية والعملاء، تعد Stackline أول منصة تجارية متصلة كاملة المسار للعلامات التجارية الأكثر ابتكارًا في العالم. تظهر الشبكات العصبية وأنظمة التعلم العميق الخاصة بشركة Stackline وتصور رؤى تحويلية متعددة القنوات، وتعزز الأداء الإعلاني الرائد ...
refive
refive.io
يعمل Refive على تمكين تجار التجزئة من جمع بيانات العملاء داخل المتجر بسهولة، وزيادة المشاركة وتعزيز الاحتفاظ بالعملاء عبر الإيصالات الرقمية الذكية. تستخدم فرق عمليات البيع بالتجزئة والتسويق والتجارة الإلكترونية refive كمنصة لالتقاط بيانات العملاء وجمع التعليقات في الوقت الفعلي وتقديم عروض مخصصة وتشغ...
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® هي الشركة الرائدة عالميًا في منتجات SaaS الخاصة بالتنفيذ التجاري. توفر مجموعة التنفيذ التجاري الخاصة بنا للعلامات التجارية وتجار التجزئة والوسطاء والموزعين المعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات أفضل، عبر الإنترنت وفي المتجر. تدعم منصة Wiser مجموعة متنوعة من حالات الاستخدام، بدءًا من الوعي...
Bmatched
bmatched.ai
Bmatched عبارة عن SaaS لذكاء السوق يعتمد على الذكاء الاصطناعي. نحن نقدم رؤى مفصلة للسوق، وخاصة في المجوهرات والأزياء. تستفيد منصتنا من نماذج الذكاء الاصطناعي لتقديم رؤى السوق في الوقت الفعلي، مما يمكّن العلامات التجارية من اتخاذ قرارات استراتيجية تعتمد على البيانات. تساعد Bmatched تجار التجزئة في تح...
SupplyPike
supplypike.com
SupplyPike عبارة عن نظام أساسي لإدارة الخصومات يمكّن الموردين من تحديد خصومات بائعي التجزئة واستردادها بسهولة مع منع خسائر الإيرادات في سلسلة التوريد الخاصة بهم. تساعد SupplyPike فرق التمويل وسلسلة التوريد والعملاء في 500 من أفضل موردي التجزئة، بما في ذلك Blackstone Products وEagle Family Foods وE.T...
SoundCommerce
soundcommerce.com
تأسست SoundCommerce في سياتل في عام 2018 على يد أمازون وخبراء التجارة الرقمية الذين يعتقدون أن كل مؤسسة يجب أن تكون قادرة على "التفكير والتصرف مثل أمازون". SoundCommerce عبارة عن منصة لبيانات البيع بالتجزئة تعمل على تسريع نضج الأعمال والبيانات حتى تتمكن من اتخاذ القرارات التي تؤدي إلى نمو مربح. تعمل...
retailMetrix
retailmetrix.io
RetailMetrix عبارة عن منصة كاملة لتحليل البيانات لتجار التجزئة وتتمثل مهمتها في تمكين تجار التجزئة من الحصول على قيمة من بياناتهم. نقوم بمعالجة وتخزين بيانات المبيعات والعمالة والعملاء باستخدام أحدث تقنيات مستودعات البيانات. تسمح لوحات المعلومات والتقارير الخاصة بنا لبائعي التجزئة بالعثور بسهولة على...
SPS Commerce
spscommerce.com
تمكّنك SPS Commerce Analytics من الحصول على مصدر واحد لبيانات البيع حتى تتمكن من اتخاذ قرارات أسرع وأفضل لشركتك. التنبؤ والتخطيط والتنفيذ بدقة لزيادة المبيعات وتحسين المخزون وتطوير العلاقات الاستراتيجية مع المشترين. باستخدام SPS Analytics، يمكنك الوصول إلى بيانات البيع الأكثر شمولاً ومجموعة من أدوات...
Numerator
numerator.com
توفر Numerator Insights للمصنعين وتجار التجزئة رؤية لسلوكيات المستهلك متعددة القنوات، بما في ذلك تبديل العلامة التجارية والقناة، والتغلغل في المنازل، وملفات تعريف المتسوقين ضمن نظام أساسي سهل الاستخدام. تقدم Numerator Insights أكثر من 35 تقريرًا مرنًا لتوفير إجابات أسرع وأعمق حول سلوك المستهلك في ال...
Style Arcade
stylearcade.com
بالنسبة للعلامات التجارية للأزياء والملابس التي ترغب في النمو بشكل أسرع، فإن Style Arcade عبارة عن منصة تحليلية للبيع بالتجزئة تعمل على تحويل التجارة إلى ميزة تنافسية. بدلاً من الاعتماد على أنظمة لا يمكن الوصول إليها؛ العمليات اليدوية والتوقعات غير الموثوقة - يفتح Style Arcade بيانات البضائع ويوجه ت...
Noogata
noogata.com
تعمل منصة التجارة الإلكترونية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي من Noogata على تمكين شركات السلع الاستهلاكية والعلامات التجارية الرقمية من خلال رؤى استراتيجية وذكاء تنافسي للتفوق على المنافسين على أمازون. بفضل مساعد النمو القوي القائم على الذكاء الاصطناعي، أصبح من السهل الآن على محترفي أو فرق التجارة ال...
Peel Insights
peelinsights.com
يقوم Peel بأتمتة تحليل البيانات لمتاجر التجارة الإلكترونية على Shopify، مما يساعد العلامات التجارية في الحصول على المزيد من عمليات الشراء الثانية والثالثة المهمة من عملائها. توفر المنصة مجموعة كاملة من المقاييس والتقارير التي تركز على الاحتفاظ والتي تتوفر بسهولة بتنسيق مرئي لكل أصحاب المصلحة في مؤسس...
Glew
glew.io
يقدم Glew معلومات وتحليلات تجارية متعددة القنوات لتجار التجارة الإلكترونية والوكالات الرقمية وتجار التجزئة والبائعين B2B من جميع الأحجام. من خلال أكثر من 150 عملية تكامل، يتيح لك Glew رؤية جميع بياناتك في مكان واحد - والحصول على رؤى مفيدة لتنمية أعمالك من خلال تصورات جميلة وتقارير مجدولة وآلية وتنبي...
Syndigo
syndigo.com
Syndigo هو أول حل سحابي أصلي تم تصميمه خصيصًا لتقديم تجارب استثنائية عبر المؤسسات والمجالات والعملاء. تعمل حلول MDM وPIM وPXM وDigital Shelf Analytics والنشر والمحتوى المحسن، جنبًا إلى جنب مع أكبر شبكة متكاملة متاحة لتوزيع المحتوى، على تسريع نجاح تجار التجزئة والعلامات التجارية والموزعين والمصنعين ف...
Flxpoint
flxpoint.com
Flxpoint هي منصة عمليات البيع بالتجزئة الحديثة المصممة للتجارة المتصلة. تقوم Flxpoint بربط سلسلة التوريد الخاصة بك بقنوات المبيعات الخاصة بك وأتمتة عمليات التجارة الإلكترونية بالكامل. قم بالبيع على نطاق واسع دون أن تؤدي العمليات اليدوية أو التطوير المخصص إلى إبطائك.
CartInsight
cartinsight.io
تقوم CartInsight برعاية الملايين من المتاجر عبر الإنترنت وتوفر قاعدة بيانات شاملة لرواد التجارة الإلكترونية على مستوى العالم مع معلومات عميقة حول حركة المرور والصناعة واستخدام التكنولوجيا وصناع القرار الرئيسيين وغير ذلك الكثير.
Dealavo
dealavo.com
Dealavo هو مزود حلول تحليلات التجارة الإلكترونية للمحلات التجارية والعلامات التجارية عبر الإنترنت. وهي متخصصة في مراقبة الأسعار وأتمتة المتاجر الإلكترونية وحلول DPSM (التوزيع والتسعير والرفوف والتجارة) للمصنعين. تتعاون شركة Dealavo مع شركات في 32 سوقًا، وتعمل مع كل من الشركات العالمية وممثلي الأسواق...
QL2 Software
ql2.com
تعد شركة QL2 Software, LLC رائدة في سوق البيانات التنافسية، حيث توفر استخراج بيانات الويب وتحليلها للعملاء في العديد من صناعات السفر والبيع بالتجزئة. يوفر QL2 ميزة تنافسية حقيقية من خلال الحصول على البيانات عند الطلب، ومراقبة الأسعار، وتحسين التشكيلة، ومطابقة المنتجات، والرؤى القابلة للتنفيذ. تساعد ...
Rockerbox
rockerbox.com
يعمل Rockerbox على تمكين المسوقين من مرحلة الإطلاق وحتى التوسع، مما يساعدهم على رؤية وتقييم فعالية القناة بسهولة. لقد قمنا ببناء منصتنا للمسوقين الأذكياء لمساعدتهم على الإنفاق والتحليل والقياس والاختبار والتسويق بشكل أكثر ذكاءً. يساعدك Rockerbox على تنفيذ تحسينات أفضل داخل القناة والتوقف عن إهدار ال...
Decile
decile.com
مساعدة العلامات التجارية على النمو بشكل مربح أثبتت بيانات وتحليلات العملاء قدرتها على المساعدة في تضخيم النمو باستخدام أصولك التسويقية الأكثر قيمة - بيانات الطرف الأول لديك.
Conjura
conjura.com
تعمل Conjura على تمكين اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات من خلال لوحات معلومات بديهية ورؤى قابلة للتنفيذ لشركات التجارة الإلكترونية.
Datasembly
datasembly.com
يوفر Datasembly الوصول إلى المليارات من سجلات أسعار البقالة والتجزئة من كل متجر في مئات من تجار التجزئة.