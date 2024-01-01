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برامج تنفيذ البيع بالتجزئة - التطبيقات الأكثر شعبية - غوام
تم تصميم برنامج تنفيذ البيع بالتجزئة لتخطيط وإدارة ومراقبة الأنشطة داخل المتجر داخل صناعة السلع الاستهلاكية المعبأة (CPG). تعمل هذه الأدوات على تعزيز التعاون بين شركات السلع الاستهلاكية المعبأة وتجار التجزئة، بهدف تحسين المبيعات داخل المتجر وزيادة الأرباح. يستخدم التجار ومحترفو التسويق وموظفو المبيعات الميدانية في صناعة السلع الاستهلاكية المعبأة هذا البرنامج لإدارة أنشطة المبيعات والتسويق الخاصة بهم. يمكن تقديم هذا البرنامج كمنتج مستقل أو كمجموعة من الحلول المتنوعة. غالبًا ما يتكامل مع برامج إدارة ترويج التجارة وأنظمة نقاط البيع بالتجزئة لتوفير نهج شامل لإدارة البيع بالتجزئة.
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Repsly
repsly.com
تعد منصة تنفيذ البيع بالتجزئة الخاصة بـ Repsly القوة الدافعة وراء فرق المبيعات والمبيعات الميدانية الأكثر فعالية في العالم. من العلامات التجارية إلى الوسطاء، تعمل Repsly على تمكين فرق RetEx بالبيانات والأدوات التي يحتاجونها لإحداث أكبر تأثير ممكن في هذا المجال كل يوم. بالنسبة لقادة الفرق الإقليمية و...
Pepperi
pepperi.com
توفر Pepperi للعلامات التجارية للسلع الاستهلاكية وتجار الجملة منصة تجارة B2B شاملة لإدارة جميع جوانب مبيعاتهم الشاملة باستمرار. من خلال تمكينك من بيع المزيد والأفضل والأسرع، تجمع منصتنا بشكل فريد بين التجارة الإلكترونية بين الشركات وأتمتة قوة المبيعات وتنفيذ البيع بالتجزئة ومحاسبة المسار (مبيعات الش...
GoSpotCheck
gospotcheck.com
يطلق GoSpotCheck by FORM العنان لقوة الفرق الميدانية لدفع تنفيذ السوق باستخدام الحل المحمول الوحيد الذي يجمع بين إدارة المهام الديناميكية والتعرف على الصور الرائدة في الصناعة وإعداد تقارير الصور واتصالات الفريق الميداني وإعداد التقارير المتقدمة - كل ذلك ضمن نظام أساسي واحد سهل الاستخدام . قم بتوجيه ...
Promomash
promomash.com
Promomash هي منصة إدارة الترويج الوحيدة الشاملة للعلامات التجارية المتنامية للسلع الاستهلاكية المعبأة في مجال البيع بالتجزئة. قم بتخطيط وتنفيذ وتحليل وتحسين جميع العروض الترويجية لتجارة التجزئة، وأنشطة المبيعات والتسويق الميدانية، والعروض التوضيحية داخل المتجر في مكان واحد - والاستعانة بمصادر خارجية...
VisitBasis
visitbasis.com
يساعد تطبيق VisitBasis للجوال التجار ومدققي التجزئة وفرق التسويق الميداني على إعداد تقارير تنفيذ البيع بالتجزئة بشكل احترافي بسهولة. يعد برنامج VisitBasis لنظام Android مجانيًا للفرق المكونة من 10 مستخدمين أو أقل لإجراء تدقيق البيع بالتجزئة واستطلاعات المنتجات وجمع بيانات السوق وإنشاء نماذج إلكتروني...
BeMyEye
bemyeye.com
توفر BeMyEye للعلامات التجارية الاستهلاكية حلاً كاملاً لتتبع أدائها داخل المتجر وتحليله وتحسينه، وذلك باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والأشعة تحت الحمراء والتعهيد الجماعي لمساعدتهم على تحقيق التنفيذ المثالي للمتجر. جهز قوة المبيعات لديك بتطبيق "البوصلة" الخاص بنا لأداء متجر سريع ودقيق. عمليات التدق...
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® هي الشركة الرائدة عالميًا في منتجات SaaS الخاصة بالتنفيذ التجاري. توفر مجموعة التنفيذ التجاري الخاصة بنا للعلامات التجارية وتجار التجزئة والوسطاء والموزعين المعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات أفضل، عبر الإنترنت وفي المتجر. تدعم منصة Wiser مجموعة متنوعة من حالات الاستخدام، بدءًا من الوعي...
Footmarks
footmarks.com
تساعد Footmarks أكبر العلامات التجارية للسلع الاستهلاكية المعبأة في العالم على اكتساب رؤية غير مسبوقة فيما يتعلق بتنفيذ التجزئة ومعدلات الامتثال. بدءًا من المرافق والمستودعات وصولاً إلى طابق البيع بالتجزئة، توفر Footmarks بيانات قابلة للتنفيذ لزيادة معدلات التنفيذ وزيادة المبيعات وتقليل الهدر.
Bindy
bindy.com
يساعد برنامج Bindy Retail Execution Software العلامات التجارية للبيع بالتجزئة والضيافة على تنفيذ المعايير والبرامج في الوقت المحدد وبالكامل في كل موقع. قم بتعزيز الأداء من خلال قوائم المراجعة والصور والتوقيعات المخصصة وسير العمل التصحيحي ذو الحلقة المغلقة. تنفيذ أسرع للموقع: أنشئ نماذج مخصصة لنشر ال...
Progress Retail
progressretail.com
بنيت من قبل تجار التجزئة - لتجار التجزئة. متجر شامل حقيقي لعمليات البيع بالتجزئة والتعلم: توفير التعلم الديناميكي وإدارة المهام واتصالات الشركة. منصة لتجربة الموظفين (EXP) مزودة بتعليم التجزئة الشهير في مجالات التدريب على المبيعات، وتنمية المهارات القيادية، والتطوير الشخصي، والمزيد.
ThirdChannel
thirdchannel.com
توفر ThirdChannel الحل التكنولوجي الوحيد للبيع بالتجزئة داخل المتجر وعلى الإنترنت والذي يقوده خبراء متحمسون للعلامات التجارية. إن تزويد مندوبي العلامات التجارية المهرة والمتحمسين بالتكنولوجيا السحابية القوية يسمح لهم بإجراء تحسينات ذكية للمبيعات في كل من بيئات التجارة الإلكترونية وداخل المتجر. تم إن...
Skupos
skupos.com
ربط صناعة البيع بالتجزئة - يعمل Skupos على تشغيل تجارة التجزئة الأكثر ذكاءً والأكثر ربحية من خلال ربط المتاجر المستقلة والعلامات التجارية والموزعين على منصة واحدة.