برامج تنفيذ البيع بالتجزئة - التطبيقات الأكثر شعبية - غرينلاند الأكثر شعبية المضافة حديثًا

تم تصميم برنامج تنفيذ البيع بالتجزئة لتخطيط وإدارة ومراقبة الأنشطة داخل المتجر داخل صناعة السلع الاستهلاكية المعبأة (CPG). تعمل هذه الأدوات على تعزيز التعاون بين شركات السلع الاستهلاكية المعبأة وتجار التجزئة، بهدف تحسين المبيعات داخل المتجر وزيادة الأرباح. يستخدم التجار ومحترفو التسويق وموظفو المبيعات الميدانية في صناعة السلع الاستهلاكية المعبأة هذا البرنامج لإدارة أنشطة المبيعات والتسويق الخاصة بهم. يمكن تقديم هذا البرنامج كمنتج مستقل أو كمجموعة من الحلول المتنوعة. غالبًا ما يتكامل مع برامج إدارة ترويج التجارة وأنظمة نقاط البيع بالتجزئة لتوفير نهج شامل لإدارة البيع بالتجزئة.