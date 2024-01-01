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أنظمة إدارة الطلبات الموزعة للبيع بالتجزئة - التطبيقات الأكثر شعبية - فنلندا
تساعد أنظمة إدارة الطلبات الموزعة للبيع بالتجزئة (DOM) تجار التجزئة في التعامل مع الطلبات عبر قنوات مختلفة، سواء عبر الإنترنت أو دون الاتصال بالإنترنت. تساعد هذه الأنظمة تجار التجزئة على تلبية توقعات العملاء من خلال عمليات التسليم في الوقت المناسب مع تحسين تلبية الطلبات بأقل تكلفة ممكنة. ومن خلال تنسيق عملية تنفيذ الطلب بأكملها وتحسينها، توفر أنظمة DOM رؤية للمخزون عبر سلسلة التوريد. غالبًا ما تتقاطع أنظمة DOM للبيع بالتجزئة مع أنظمة إدارة الطلبات (OMS)، التي تركز على أتمتة مهام معالجة الطلبات مثل المعاملات واتصالات العملاء والخدمات. ومع ذلك، تعمل أنظمة DOM للبيع بالتجزئة على تحسين هذه الوظيفة من خلال تمكين توجيه أوامر القناة متعددة الاتجاهات باستخدام قواعد متقدمة تعتمد على المنطق لتحديد أفضل موقع تنفيذ لطلب العميل. بالإضافة إلى ذلك، تتكامل أنظمة DOM بسلاسة مع أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) ومنصات التجارة الإلكترونية، مما يؤدي إلى إدارة المرتجعات والتبادلات والمبالغ المستردة بكفاءة.
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ShipBob
shipbob.com
ShipBob هي عبارة عن منصة عالمية للوفاء تدعم أكثر من 7000 علامة تجارية للتجارة الإلكترونية مع شبكة عالمية تضم أكثر من 30 مركزًا للوفاء عبر الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وأستراليا. نقوم بتخزين بضائع تجارنا فعليًا، ثم نختارها ونحزمها ونشحنها في نفس يوم وصول الطلبيات، وفقًا ل...
Creatio
creatio.com
Creatio (المعروف سابقًا باسم bpm'online) هو حل منخفض التعليمات البرمجية كخدمة (SaaS) لإدارة العمليات وإدارة علاقات العملاء (CRM). اعتبارًا من عام 2020، تتكون مجموعة حلول Creatio من Studio Creatio (منصة منخفضة التعليمات البرمجية)، وSales Creatio (برنامج أتمتة قوة المبيعات)، وMarketing Creatio (أداة أ...
Flowspace
flow.space
تعمل مساحة التدفق على تحقيق الأداء المستقل. يوفر برنامج OmniFlow القائم على السحابة الخاص بالشركة رؤية في الوقت الفعلي للمخزون والطلبات ونشاط التنفيذ، مما يؤدي إلى مركزية جميع مصادر الطلبات في لوحة معلومات واحدة. من خلال دمجها ضمن شبكة مرنة تضم أكثر من 150 مركزًا للوفاء على مستوى الدولة، تعمل Flowsp...
PIPE17
pipe17.com
تعمل Pipe17 على ربط شركات التجارة الإلكترونية التجارية بمجموعة موسعة من الأسواق و3PLs والأنظمة المالية وتطبيقات SaaS لتشكيل عمليات آلية شاملة. يحصل التجار على التحكم والرؤية في كل خطوة من دورة التنفيذ الخاصة بهم، ويمكنهم إدارة تدفقات الطلبات والمخزون وإضافة تغييرات على خدمات البائعين وإجراء تغييرات ...
easySales
easy-sales.com
easySales عبارة عن منصة SaaS قائمة على السحابة تعمل على أتمتة أنشطة التجارة الإلكترونية للمحلات التجارية عبر الإنترنت، مما يسمح لهم بالبيع على قنوات متعددة بسهولة، مما يقلل من تكلفة التشغيل وتنمية أعمالهم. وهو يوفر أتمتة قائمة على السحابة ومتعددة القنوات لقوائم المنتجات وإدارة الطلبات، ومزامنة المخز...
Edistera
edistera.com
Edistera Commerce Cloud عبارة عن منصة للتجارة الإلكترونية بين الشركات تساعد المصنعين والعلامات التجارية والموزعين على تنمية أعمالهم بالجملة من خلال توفير تجربة شراء سلسة ومتعددة القنوات سواء شخصيًا أو عبر الإنترنت لتجار التجزئة والتجار وعملاء الجملة.
Fillgoods
fillgoods.co
نظام إدارة متجر كامل الذي يلبي احتياجات البائعين عبر الإنترنت إنشاء متاجر غير محدودة أكمل مخزون المنتجات باستخدام نظام FB Live لإنشاء الطلبات التلقائية. وهذا يجعل كل عملية بيع أسهل من ذي قبل.
Ordermentum
ordermentum.com
Ordermentum هو نظام لإدارة الطلبات بالجملة عبر الإنترنت لصناعة الأغذية والمشروبات. احجز عرضًا تجريبيًا مجانيًا لتتعلم كيف يمكن للطلب عبر الهاتف المحمول والمدفوعات أن تساعد في نمو أعمالك.
ChannelApe
channelape.com
برنامج إدارة المخزون الاستراتيجي للتجارة ثلاثة منتجات أساسية: 1. الرؤى - لوحة المعلومات والتقارير والتنبيهات المصممة للعلامات التجارية متعددة القنوات تعرف بالضبط على ما لديك وأين ولماذا. ذكاء الأعمال مصمم للتجارة. تقارير حول الطلبات والتنفيذ والمخزون وأداء المنتج. 2. سير العمل يجلب سير العمل واجهة م...
Linnworks
linnworks.com
Linnworks هي منصة النمو العالمية لتجار التجزئة متعددي القنوات. قم بتشغيل عملية التجارة بأكملها من منصة واحدة. من خلال أكثر من 100 عملية تكامل (بما في ذلك المنصات الشائعة مثل Amazon وeBay وShopify وWalmart)، تغطي Linnworks كل ما تحتاجه - بدءًا من إدارة الطلبات والمخزون، والتحليلات والتنبؤ، وإدارة الم...
Blastramp
blastramp.com
Blastramp HQ هي أداة عمل بسيطة تعالج مشكلات إدارة مخزون العلامة التجارية وتربط جميع قنوات التجارة الإلكترونية ومبيعات الجملة في مركز مركزي واحد. قم بدمج علامتك التجارية وتحسينها وتوسيع نطاقها بسلاسة بتكلفة تترك الميزانية في البنك الذي تتعامل معه لتلبية الاحتياجات الأخرى. تعال وجرب الإطارات في Blastr...
Etail Solutions
etailsolutions.com
Etail Solutions هي منصة رائدة في مجال التكامل التجاري، حيث تعمل على حل بعض مشكلات التكامل والأتمتة الأكثر تعقيدًا في التجارة الإلكترونية للعلامات التجارية وشركات الخدمات الطرفية الثالثة وكبار الموزعين منذ عام 2010. وتتمثل مهمتنا في جعل كل معاملة تجارية رقمية مثالية لكل من المستهلك والبائع. باستخدام ...
Listing Mirror
listingmirror.com
List Mirror هو برنامج إدارة متعدد القنوات مصمم للأشخاص والشركات التي تبيع عبر الإنترنت. تتكامل List Mirror مع الأسواق الشائعة وتسمح لك بإدارة القوائم والشحن والمخزون من واجهة مستخدم واحدة. -نسخ قوائم المنتجات وإدارتها وإرسالها إلى الأسواق التي تختارها. -إدارة ومزامنة المخزونات بين كل مكان تبيعه. - ا...
Flxpoint
flxpoint.com
Flxpoint هي منصة عمليات البيع بالتجزئة الحديثة المصممة للتجارة المتصلة. تقوم Flxpoint بربط سلسلة التوريد الخاصة بك بقنوات المبيعات الخاصة بك وأتمتة عمليات التجارة الإلكترونية بالكامل. قم بالبيع على نطاق واسع دون أن تؤدي العمليات اليدوية أو التطوير المخصص إلى إبطاء تقدمك.
Peak
peak.ai
Peak هي إحدى شركات الذكاء الاصطناعي التي توفر النظام الأساسي والتطبيقات والخدمات لمساعدة الشركات على تسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي لزيادة الإيرادات وزيادة الأرباح وزيادة الكفاءة. توفر منصة الذكاء الاصطناعي السحابية من Peak مجموعة واسعة من الميزات التي تمكن الفرق الفنية والتجارية من إنشاء تطبيقات ا...
Skynamo
skynamo.com
Skynamo هي منصة المبيعات الميدانية الشاملة للمصنعين وتجار الجملة والموزعين. نود أن نفكر في الأمر على أنه حل متكامل لإدارة المبيعات الميدانية وإدارة علاقات العملاء وتسجيل الطلبات في حل واحد. يمكّن Skynamo فرق المبيعات لديك من التركيز على ما يهم حقًا: البيع والتقاط الطلبات وبناء علاقات غير قابلة للكسر...