أنظمة إدارة الطلبات الموزعة للبيع بالتجزئة - التطبيقات الأكثر شعبية - أروبا الأكثر شعبية المضافة حديثًا

تساعد أنظمة إدارة الطلبات الموزعة للبيع بالتجزئة (DOM) تجار التجزئة في التعامل مع الطلبات عبر قنوات مختلفة، سواء عبر الإنترنت أو دون الاتصال بالإنترنت. تساعد هذه الأنظمة تجار التجزئة على تلبية توقعات العملاء من خلال عمليات التسليم في الوقت المناسب مع تحسين تلبية الطلبات بأقل تكلفة ممكنة. ومن خلال تنسيق عملية تنفيذ الطلب بأكملها وتحسينها، توفر أنظمة DOM رؤية للمخزون عبر سلسلة التوريد. غالبًا ما تتقاطع أنظمة DOM للبيع بالتجزئة مع أنظمة إدارة الطلبات (OMS)، التي تركز على أتمتة مهام معالجة الطلبات مثل المعاملات واتصالات العملاء والخدمات. ومع ذلك، تعمل أنظمة DOM للبيع بالتجزئة على تحسين هذه الوظيفة من خلال تمكين توجيه أوامر القناة متعددة الاتجاهات باستخدام قواعد متقدمة قائمة على المنطق لتحديد أفضل موقع تنفيذ لطلب العميل. بالإضافة إلى ذلك، تتكامل أنظمة DOM بسلاسة مع أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) ومنصات التجارة الإلكترونية، مما يؤدي إلى إدارة المرتجعات والتبادلات والمبالغ المستردة بكفاءة.