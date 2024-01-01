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برامج تخطيط تشكيلة البيع بالتجزئة - التطبيقات الأكثر شعبية - كرواتيا
يمكّن برنامج تخطيط تشكيلة البيع بالتجزئة تجار التجزئة غير المتصلين بالإنترنت من تصميم مزيج من البضائع داخل المتجر (مجموعة متنوعة من المنتجات) والعمق (عدد وحدات SKU أو العناصر داخل كل فئة) بما يتوافق مع توقعات العملاء وطلبهم. من خلال ضمان توفر التشكيلة المناسبة في المتجر المناسب، فإنه يزيد من إمكانات المبيعات إلى الحد الأقصى. يقوم هذا البرنامج بجمع وتحليل البيانات المتعلقة بتفضيلات العملاء، وسلوك الشراء السابق، وردود الفعل على الخصومات والعروض الترويجية، مما يساعد في التخزين الأمثل للمخزون لكل متجر. بالإضافة إلى ذلك، يمكن دمج برنامج تخطيط تشكيلة البيع بالتجزئة مع أنظمة نقاط البيع بالتجزئة ومراقبة المخزون لالتقاط وتحليل البيانات على مستوى المتجر مثل أرقام المبيعات ومعلومات العملاء ومستويات المخزون. تعتبر هذه الأفكار ضرورية للتخطيط الفعال لتشكيلة المنتجات في كل متجر. ويساعد البرنامج أيضًا في إدارة المخزون عن طريق تقليل نفاد المخزون، ومنع نفاد المخزون، وتحديد الكتب الأكثر مبيعًا، وبالتالي دعم تخطيط المخزون واتخاذ قرارات الشراء بشكل أفضل.
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Syte
syte.ai
Syte عبارة عن منصة لاكتشاف المنتجات مصممة خصيصًا لتطبيقات التجارة الإلكترونية. ويستخدم الذكاء الاصطناعي المرئي لتعزيز أنشطة التجارة الإلكترونية المختلفة، بما في ذلك البحث المرئي والتخصيص ووضع العلامات التلقائية على المنتجات. يهدف Syte إلى ربط المتسوقين بالمنتجات من خلال توفير تجربة بحث مرئية تعمل ع...
Vue.ai
vue.ai
Vue.ai هي واحدة من أولى منصات الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة في العالم والتي تمكن المؤسسات الكبيرة حول العالم من بناء مجموعة واسعة من التطبيقات التي تدعم الذكاء الاصطناعي عبر سير العمل والوظائف. يقدم Vue.ai قيمة على عكس أي حل نقطي آخر يجمع بين بيانات الصور والفيديو والنص من جميع أنحاء المؤسسة، ويفك...
First Insight
firstinsight.com
تقدم First Insight منصة قرار من الجيل التالي تمكن المصممين والتجار ومديري العلامات التجارية والمشترين وفرق التسويق من الإجابة على الأسئلة الرئيسية التي يواجهونها كل يوم من خلال إشراك المستهلكين في الاستطلاعات الرقمية المصممة خصيصًا لصناعة البيع بالتجزئة. يستخدم قادة البيع بالتجزئة منصة الاختبار الرق...
SPS Commerce
spscommerce.com
تمكّنك SPS Commerce Analytics من الحصول على مصدر واحد لبيانات البيع حتى تتمكن من اتخاذ قرارات أسرع وأفضل لشركتك. التنبؤ والتخطيط والتنفيذ بدقة لزيادة المبيعات وتحسين المخزون وتطوير العلاقات الاستراتيجية مع المشترين. باستخدام SPS Analytics، يمكنك الوصول إلى بيانات البيع الأكثر شمولاً ومجموعة من أدوات...
Style Arcade
stylearcade.com
بالنسبة للعلامات التجارية للأزياء والملابس التي ترغب في النمو بشكل أسرع، فإن Style Arcade عبارة عن منصة تحليلية للبيع بالتجزئة تعمل على تحويل التجارة إلى ميزة تنافسية. بدلاً من الاعتماد على أنظمة لا يمكن الوصول إليها؛ العمليات اليدوية والتوقعات غير الموثوقة - يفتح Style Arcade بيانات البضائع ويوجه ت...
MakerSights
makersights.com
إن MakerSights هي مساحة العمل الوحيدة لإدارة التشكيلة، حيث تعمل على تمكين العلامات التجارية للبيع بالتجزئة من اتباع نهج مهووس بالمستهلك تجاه استراتيجية المنتج وتمكينها من إنشاء المزيد من المنتجات التي يحبها الناس - والقليل مما لا يحبونه. تعمل مساحة عمل MakerSights على توحيد فرق متعددة الوظائف، بدءًا...
Toolio
toolio.com
Toolio عبارة عن منصة تجارية قائمة على السحابة تعمل على أتمتة سير العمل المهم، وتوفر رؤى في الوقت الفعلي، وتتيح التعاون عن بعد. نحن نمكن تجار التجزئة من توفير الوقت واتخاذ قرارات تسويقية أسرع تعتمد على البيانات والتي تؤدي إلى تحسين المخزون وزيادة الربحية ونمو الإيرادات. تتضمن منصة التجارة Toolio أربع...
Peak
peak.ai
Peak هي إحدى شركات الذكاء الاصطناعي التي توفر النظام الأساسي والتطبيقات والخدمات لمساعدة الشركات على تسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي لزيادة الإيرادات وزيادة الأرباح وزيادة الكفاءة. توفر منصة الذكاء الاصطناعي السحابية من Peak مجموعة واسعة من الميزات التي تمكن الفرق الفنية والتجارية من إنشاء تطبيقات ا...
QL2 Software
ql2.com
تعد شركة QL2 Software, LLC رائدة في سوق البيانات التنافسية، حيث توفر استخراج بيانات الويب وتحليلها للعملاء في العديد من صناعات السفر والبيع بالتجزئة. يوفر QL2 ميزة تنافسية حقيقية من خلال الحصول على البيانات عند الطلب، ومراقبة الأسعار، وتحسين التشكيلة، ومطابقة المنتجات، والرؤى القابلة للتنفيذ. تساعد ...