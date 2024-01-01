برامج تخطيط تشكيلة البيع بالتجزئة - التطبيقات الأكثر شعبية - ميكرونيزيا الأكثر شعبية المضافة حديثًا

يمكّن برنامج تخطيط تشكيلة البيع بالتجزئة تجار التجزئة غير المتصلين بالإنترنت من تصميم مزيج من البضائع داخل المتجر (مجموعة متنوعة من المنتجات) والعمق (عدد وحدات SKU أو العناصر داخل كل فئة) بما يتوافق مع توقعات العملاء وطلبهم. من خلال ضمان توفر التشكيلة المناسبة في المتجر المناسب، فإنه يزيد من إمكانات المبيعات إلى الحد الأقصى. يقوم هذا البرنامج بجمع وتحليل البيانات المتعلقة بتفضيلات العملاء، وسلوك الشراء السابق، وردود الفعل على الخصومات والعروض الترويجية، مما يساعد في التخزين الأمثل للمخزون لكل متجر. بالإضافة إلى ذلك، يمكن دمج برنامج تخطيط تشكيلة البيع بالتجزئة مع أنظمة نقاط البيع بالتجزئة ومراقبة المخزون لالتقاط وتحليل البيانات على مستوى المتجر مثل أرقام المبيعات ومعلومات العملاء ومستويات المخزون. تعتبر هذه الأفكار ضرورية للتخطيط الفعال لتشكيلة المنتجات في كل متجر. ويساعد البرنامج أيضًا في إدارة المخزون عن طريق تقليل نفاد المخزون، ومنع نفاد المخزون، وتحديد الكتب الأكثر مبيعًا، وبالتالي دعم تخطيط المخزون واتخاذ قرارات الشراء بشكل أفضل.