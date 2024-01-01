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برامج تحليلات البيع بالتجزئة - التطبيقات الأكثر شعبية - غيانا
يقدم برنامج تحليلات البيع بالتجزئة لتجار التجزئة رؤى شاملة حول كل جانب من جوانب عملياتهم. فهو يوفر بيانات تحليلية مفصلة تمكن من اتخاذ قرارات أكثر استنارة وإستراتيجية من خلال فحص مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) مثل إجمالي حجم المبيعات ومتوسط حجم المعاملة ومعدل تحويل التجزئة ومعدل العائد. يستخدم محللو ومديرو التجزئة هذه الأداة لمراقبة أداء الشركة عبر المناطق ووحدات الأعمال المختلفة، وغالبًا ما يكون ذلك في الوقت الفعلي. يساعد هذا البرنامج تجار التجزئة على تحديد بيانات العملاء وتحليلها، والكشف عن العناصر التي يتم بيعها بشكل جيد، ومتى يبيعونها أكثر، وأي المجموعات السكانية تشتري عناصر محددة. كما يدرس أنماط التسوق ويكشف اتجاهات المستهلكين، ويمكّن فرق المبيعات والتسويق من تطوير استراتيجيات مبيعات أفضل وتنفيذ برامج تسويق وولاء فعالة.
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Triple Whale
triplewhale.com
يقوم Triple Whale بتجميع المقاييس من جميع الأدوات التي تستخدمها مباشرة في جيبك. نحن نبسط ونبلغك ونوفر لك الوقت!
Repsly
repsly.com
تعد منصة تنفيذ البيع بالتجزئة الخاصة بـ Repsly القوة الدافعة وراء فرق المبيعات والمبيعات الميدانية الأكثر فعالية في العالم. من العلامات التجارية إلى الوسطاء، تعمل Repsly على تمكين فرق RetEx بالبيانات والأدوات التي يحتاجونها لإحداث أكبر تأثير ممكن في هذا المجال كل يوم. بالنسبة لقادة الفرق الإقليمية و...
Creatio
creatio.com
Creatio (المعروف سابقًا باسم bpm'online) هو حل منخفض التعليمات البرمجية كخدمة (SaaS) لإدارة العمليات وإدارة علاقات العملاء (CRM). اعتبارًا من عام 2020، تتكون مجموعة حلول Creatio من Studio Creatio (منصة منخفضة التعليمات البرمجية)، وSales Creatio (برنامج أتمتة قوة المبيعات)، وMarketing Creatio (أداة أ...
smartscout
smartscout.com
SmartScout هي أداة برمجية توفر تحليلاً شاملاً لأمازون. يقوم SmartScout بتقسيم أفضل 20 فئة و43000 فئة فرعية وحصة سوق العلامة التجارية، ويمنحك مقاييس أساسية حول أداء ASIN لمساعدتك في اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات إما لتنمية علامتك التجارية أو العثور على فرص إعادة بيع مربحة. يعرض لك SmartScout أيضًا ...
DataWeave
dataweave.com
DataWeave عبارة عن منصة لتمكين التجارة الرقمية قائمة على SaaS وتوفر تحليلات الرف الرقمي وحلول التسعير الديناميكية للعلامات التجارية الاستهلاكية العالمية وتجار التجزئة. تعمل منصة تمكين التجارة الرقمية وتحسين القنوات الخاصة بالشركة على تمكين العلامات التجارية الاستهلاكية العالمية وتجار التجزئة من تسري...
Purple
purple.com
يعمل اللون الأرجواني على تحسين طريقة تواصل الزوار مع المساحات المعقدة. من خلال خدمة قطاعات البيع بالتجزئة والرعاية الصحية والضيافة والمعالم السياحية والمطارات والملاعب، يتم استخدام حلول Purple في 120 دولة، حيث تخدم أكثر من مليون مستخدم نهائي يوميًا عبر أكثر من 70000 مكان. ومن خلال خدمات الموقع الداخ...
Zoined
zoined.com
تحويل بياناتك إلى رؤى أعمال قابلة للتنفيذ. في أي مكان، في الوقت الحقيقي. ZOINED® هو حل تحليلي قائم على السحابة لتجار التجزئة والمطاعم وتجار الجملة. كن جاهزًا للعمل خلال 24 ساعة. املأ البريد الإلكتروني الخاص بالعمل لتصفح العرض التوضيحي.
RetailOps
retailops.com
RetailOps هو حل لإدارة عمليات البيع بالتجزئة. يحتاج عملاؤنا إلى حل SaaS حقيقي يمكنه التعامل مع قنوات مبيعات ومنتجات متعددة في تطبيق واحد سهل الاستخدام. تغطي حلولنا كل شيء بدءًا من الشراء وحتى إعداد التقارير، كما أنها متاحة للهواتف المحمولة بفضل تطبيق RetailOps للجوال.
Stackline
stackline.com
في مهمة لتعزيز مستقبل التجارة من خلال التقريب بين العلامات التجارية والعملاء، تعد Stackline أول منصة تجارية متصلة كاملة المسار للعلامات التجارية الأكثر ابتكارًا في العالم. تظهر الشبكات العصبية وأنظمة التعلم العميق الخاصة بشركة Stackline وتصور رؤى تحويلية متعددة القنوات، وتعزز الأداء الإعلاني الرائد ...
Sweet Analytics
sweetanalytics.com
تحليلات حلوة، في قلب جميع بياناتك. تتواصل Sweet مع جميع منصات التسويق التي تعرفها وتحبها وتضعها كلها تحت سقف واحد. مساعدتك على فهم كيفية الاحتفاظ بالعملاء واكتسابهم لدفع أعمالك إلى الأمام. ما نقوم به... بيانات العملاء لفهم عملائك، عليك أولاً أن تفهم جميع تفاعلاتهم. بفضل الفهم العميق لكل عميل من عملا...
Crisp
gocrisp.com
تقوم Crisp بربط بيانات البيع بالتجزئة وتحليلها عبر سلسلة التوريد، مما يمكّن العلامات التجارية للسلع الاستهلاكية المعبأة من الحصول على رؤى قابلة للتنفيذ في الوقت الفعلي للحفاظ على تخزين الرفوف وتقليل النفايات وزيادة الربحية. تعمل منصة Crisp للبيانات المفتوحة على ربط الموردين ببيانات من أكثر من 40 بائ...
HitPay
hitpayapp.com
منصة الدفع الشاملة للشركات الصغيرة والمتوسطة. تساعد HitPay أكثر من 15000 شركة في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا وحول العالم في معالجة المدفوعات بكفاءة وأمان. نقوم بتوحيد المدفوعات عبر الإنترنت ونقاط البيع والمدفوعات بين الشركات في نظام معالجة دفع واحد متكامل.
Clientbook
clientbook.com
Clientbook Retail هو تطبيق جوال لتسهيل التعامل مع العملاء بسهولة من خلال شركاء مبيعات التجزئة ذوي التذاكر العالية. باستخدام Clientbook، يكتسب تجار التجزئة الرؤية والتحكم في تجربة العملاء، مما يؤدي إلى المزيد من زيارات المتجر، ومعدلات تحويل أفضل للمبيعات، وارتفاع متوسط المبيعات بالدولار. لمعرفة الم...
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® هي الشركة الرائدة عالميًا في منتجات SaaS الخاصة بالتنفيذ التجاري. توفر مجموعة التنفيذ التجاري الخاصة بنا للعلامات التجارية وتجار التجزئة والوسطاء والموزعين المعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات أفضل، عبر الإنترنت وفي المتجر. تدعم منصة Wiser مجموعة متنوعة من حالات الاستخدام، بدءًا من الوعي...
ChannelMix
channelmix.com
من خلال منصة شاملة ومجموعة شاملة من منتجات التحليلات، توفر ChannelMix للعلامات التجارية والوكالات الرائدة مسارًا واضحًا لقياس عائد الاستثمار التسويقي وتنميته. تعد ChannelMix رائدة في قياس التسويق الجاهز للمستقبل من خلال تتبع تحليلات الطرف الأول ونماذج البيانات التي تقدم رؤى أكثر دقة واستدامة وتأثيرً...
inMarket
inmarket.com
في InMarket، كوننا الأفضل في فئتنا يعني تزويد عملائنا بإمكانية الوصول إلى بيانات الموقع الأكثر دقة ودقة والمبنية على الأذونات والمشتقة من SDK والمتوفرة اليوم. ويعني ذلك أيضًا إنشاء تجارب مذهلة عبر رسائل شديدة الصلة وفي الوقت المناسب في اللحظات المهمة، وتوفير قياس تحويلي بزاوية 360 درجة وتقديم معلوما...
i2o Retail
i2oretail.com
تقدم i2o رؤى قابلة للتنفيذ للبيع بالتجزئة في منصة برمجية واحدة يمكن للعلامات التجارية استخدامها لدفع أعمال التجارة الإلكترونية الخاصة بها
ThirdChannel
thirdchannel.com
توفر ThirdChannel الحل التكنولوجي الوحيد للبيع بالتجزئة داخل المتجر وعلى الإنترنت والذي يقوده خبراء متحمسون للعلامات التجارية. إن تزويد مندوبي العلامات التجارية المهرة والمتحمسين بالتكنولوجيا السحابية القوية يسمح لهم بإجراء تحسينات ذكية للمبيعات في كل من بيئات التجارة الإلكترونية وداخل المتجر. تم إن...
Retail Report
retailreport.com
تقرير البيع بالتجزئة عبارة عن حل برمجي لإدارة مراكز التسوق وتحليلات البيع بالتجزئة غني بالميزات يُحدث ثورة في الطريقة التي تدير بها أصولك. تم تصميم ميزاتنا المبتكرة لمواجهة التحديات الفريدة لصناعة البيع بالتجزئة، مما يضمن النمو المربح في البيئة التنافسية الحالية. يمكنك تعزيز أداء مركز التسوق الخاص ب...
retailMetrix
retailmetrix.io
RetailMetrix عبارة عن منصة كاملة لتحليل البيانات لتجار التجزئة وتتمثل مهمتها في تمكين تجار التجزئة من الحصول على قيمة من بياناتهم. نقوم بمعالجة وتخزين بيانات المبيعات والعمالة والعملاء باستخدام أحدث تقنيات مستودعات البيانات. تسمح لوحات المعلومات والتقارير الخاصة بنا لبائعي التجزئة بالعثور بسهولة على...
Skupos
skupos.com
ربط صناعة البيع بالتجزئة - يعمل Skupos على تشغيل تجارة التجزئة الأكثر ذكاءً والأكثر ربحية من خلال ربط المتاجر المستقلة والعلامات التجارية والموزعين على منصة واحدة.
Alloy.ai
alloy.ai
Alloy.ai هو برج لمراقبة الطلب والمخزون تم تصميمه خصيصًا لمساعدة العلامات التجارية للسلع الاستهلاكية على بيع المزيد من المنتجات وتوفير الوقت وحل تحديات سلسلة التوريد المعقدة. تم تصميم Alloy.ai على منصة بيانات مدعومة بأكثر من 850 موصلًا مُصممًا مسبقًا والتي تدمج بيانات نقاط البيع اليومية على مستوى متج...
SPS Commerce
spscommerce.com
تمكّنك SPS Commerce Analytics من الحصول على مصدر واحد لبيانات البيع حتى تتمكن من اتخاذ قرارات أسرع وأفضل لشركتك. التنبؤ والتخطيط والتنفيذ بدقة لزيادة المبيعات وتحسين المخزون وتطوير العلاقات الاستراتيجية مع المشترين. باستخدام SPS Analytics، يمكنك الوصول إلى بيانات البيع الأكثر شمولاً ومجموعة من أدوات...
Numerator
numerator.com
توفر Numerator Insights للمصنعين وتجار التجزئة رؤية لسلوكيات المستهلك متعددة القنوات، بما في ذلك تبديل العلامة التجارية والقناة، والتغلغل في المنازل، وملفات تعريف المتسوقين ضمن نظام أساسي سهل الاستخدام. تقدم Numerator Insights أكثر من 35 تقريرًا مرنًا لتوفير إجابات أسرع وأعمق حول سلوك المستهلك في ال...
Style Arcade
stylearcade.com
بالنسبة للعلامات التجارية للأزياء والملابس التي ترغب في النمو بشكل أسرع، فإن Style Arcade عبارة عن منصة تحليلية للبيع بالتجزئة تعمل على تحويل التجارة إلى ميزة تنافسية. بدلاً من الاعتماد على أنظمة لا يمكن الوصول إليها؛ العمليات اليدوية والتوقعات غير الموثوقة - يفتح Style Arcade بيانات البضائع ويوجه ت...
Daasity
daasity.com
تتيح Daasity للعلامات التجارية الاستهلاكية متعددة القنوات أن تعتمد على البيانات. تدعم منصة Daasity، التي أنشأها محللون ومهندسون، بنية البيانات المتنوعة والتحليلات واحتياجات إعداد التقارير للعلامات التجارية الاستهلاكية التي تبيع عبر التجارة الإلكترونية وأمازون والبيع بالتجزئة والجملة. باستخدام Daasit...
Peel Insights
peelinsights.com
يقوم Peel بأتمتة تحليل البيانات لمتاجر التجارة الإلكترونية على Shopify، مما يساعد العلامات التجارية في الحصول على المزيد من عمليات الشراء الثانية والثالثة المهمة من عملائها. توفر المنصة مجموعة كاملة من المقاييس والتقارير التي تركز على الاحتفاظ والتي تتوفر بسهولة بتنسيق مرئي لكل أصحاب المصلحة في مؤسس...
MakerSights
makersights.com
إن MakerSights هي مساحة العمل الوحيدة لإدارة التشكيلة، حيث تعمل على تمكين العلامات التجارية للبيع بالتجزئة من اتباع نهج مهووس بالمستهلك تجاه استراتيجية المنتج وتمكينها من إنشاء المزيد من المنتجات التي يحبها الناس - والقليل مما لا يحبونه. تعمل مساحة عمل MakerSights على توحيد فرق متعددة الوظائف، بدءًا...
Endear
endearhq.com
Endear هي أول منصة لإدارة علاقات العملاء بالتجزئة تم تصميمها للزملاء داخل المتجر لإرسال وتتبع التواصل الشخصي مع العملاء. يتصل Endear بنقاط البيع والتطبيقات الأخرى ذات الصلة لدمج جميع معلومات العملاء والملاحظات وسجل الشراء في ملفات تعريف موحدة مع إعداد التقارير في الوقت الفعلي. فكر في الأمر على أنه ا...
Mobivity
mobivity.com
تساعد Mobivity المطاعم وغيرها من العلامات التجارية للبيع بالتجزئة على إدارة اتصالات العملاء في عالم رقمي لزيادة عدد مرات زيارتهم ومقدار إنفاقهم. في الأساس، نحن عبارة عن منصة لمشاركة العملاء للمطاعم وتجار التجزئة، لمساعدتهم على الوصول إلى عملائهم مباشرة من خلال رسائل الهاتف المحمول. تعمل حلولنا على ز...
Pear Commerce
pearcommerce.com
Pear Commerce هي منصة للتجارة الإلكترونية للبيع بالتجزئة تربط السلع الاستهلاكية المعبأة بتجار التجزئة، وتحول الأدوات القابلة للتسوق إلى رؤى قابلة للتنفيذ تعمل على تعزيز تسويق الأداء. مجموعة أدوات Pear - بما في ذلك محددات مواقع المتاجر، والصفحات القابلة للتسوق، والروابط القابلة للتسوق، وPear Connect ...
Dealavo
dealavo.com
Dealavo هو مزود حلول تحليلات التجارة الإلكترونية للمحلات التجارية والعلامات التجارية عبر الإنترنت. وهي متخصصة في مراقبة الأسعار وأتمتة المتاجر الإلكترونية وحلول DPSM (التوزيع والتسعير والرفوف والتجارة) للمصنعين. تتعاون شركة Dealavo مع شركات في 32 سوقًا، وتعمل مع كل من الشركات العالمية وممثلي الأسواق...
QL2 Software
ql2.com
تعد شركة QL2 Software, LLC رائدة في سوق البيانات التنافسية، حيث توفر استخراج بيانات الويب وتحليلها للعملاء في العديد من صناعات السفر والبيع بالتجزئة. يوفر QL2 ميزة تنافسية حقيقية من خلال الحصول على البيانات عند الطلب، ومراقبة الأسعار، وتحسين التشكيلة، ومطابقة المنتجات، والرؤى القابلة للتنفيذ. تساعد ...
Conjura
conjura.com
الربح مدعوم بالبيانات. اسمح لـ Conjura بتحسين أداء التجارة الإلكترونية لديك من خلال التخلص من التخمين باستخدام محرك التوصيات الخاص بنا. اتخذ إجراءً مع Conjura لجعل عملك مربحًا.
Datasembly
datasembly.com
يوفر Datasembly الوصول إلى المليارات من سجلات أسعار البقالة والتجزئة من كل متجر في مئات من تجار التجزئة. تسمح لك منصة التكنولوجيا الخاصة بنا بالحصول على (ومشاركة) التسعير المحلي والعروض الترويجية ورؤية المجموعة المتنوعة. احصل على المعلومات التي تحتاجها مؤسستك لاتخاذ قرارات العمل الواقعية بشكل أسرع و...