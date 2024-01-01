برامج تحليلات البيع بالتجزئة - التطبيقات الأكثر شعبية - النمسا الأكثر شعبية المضافة حديثًا

يقدم برنامج تحليلات البيع بالتجزئة لتجار التجزئة رؤى شاملة حول كل جانب من جوانب عملياتهم. فهو يوفر بيانات تحليلية مفصلة تمكن من اتخاذ قرارات أكثر استنارة وإستراتيجية من خلال فحص مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) مثل إجمالي حجم المبيعات ومتوسط ​​حجم المعاملة ومعدل تحويل التجزئة ومعدل العائد. يستخدم محللو ومديرو التجزئة هذه الأداة لمراقبة أداء الشركة عبر المناطق ووحدات الأعمال المختلفة، وغالبًا ما يكون ذلك في الوقت الفعلي. يساعد هذا البرنامج تجار التجزئة على تحديد بيانات العملاء وتحليلها، والكشف عن العناصر التي يتم بيعها بشكل جيد، ومتى يبيعونها أكثر، وأي المجموعات السكانية تشتري عناصر محددة. كما يدرس أنماط التسوق ويكشف اتجاهات المستهلكين، ويمكّن فرق المبيعات والتسويق من تطوير استراتيجيات مبيعات أفضل وتنفيذ برامج تسويق وولاء فعالة.