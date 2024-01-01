أنظمة نقاط البيع الخاصة بالمطاعم - التطبيقات الأكثر شعبية - الصين الأكثر شعبية المضافة حديثًا

يوفر برنامج نقاط البيع للمطاعم (POS) لخوادم المطاعم والحانات طريقة فعالة لتلقي الطلبات ومعالجة المدفوعات لشيكات متعددة في وقت واحد. يساعد هذا البرنامج مديري المطاعم وأصحابها على تلبية احتياجات العمل المختلفة، بدءًا من التعامل مع العمليات اليومية وحتى إجراء تحليلات عالية المستوى. يمكن إدخال الطلبات في محطات تعمل باللمس أو على الطاولات باستخدام الأجهزة المحمولة، مما يتيح للخوادم إدارة طاولاتها بسهولة وتحرير الطلبات وتقسيم الشيكات وتطبيق الخصومات. تعمل بعض أنظمة نقاط البيع على تسهيل الاتصال بين الخوادم والمطبخ، مما يبقي الجميع على علم بنقص المخزون والتأخير. ومن خلال تجهيز الخوادم ببرامج نقاط البيع متعددة الاستخدامات، يمكنها العمل بكفاءة أكبر وتقديم خدمة أفضل للعملاء.