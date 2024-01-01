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برنامج توصيل الطلبات للمطاعم/الوجبات الخارجية - التطبيقات الأكثر شعبية - بيلاروس
تعمل أدوات التوصيل والتوصيل في المطاعم على تمكين المطاعم من خلال توفير منصة لهم لعرض قائمتهم أو دمج الطلب عبر الإنترنت بسهولة في موقعهم على الويب. تعتبر هذه الحلول البرمجية لا تقدر بثمن بالنسبة للمطاعم التي تسعى إلى توسيع قاعدة عملائها أو تأسيس حضور رقمي. إنهم يقومون بتبسيط العملية لكل من موظفي الاستقبال والمطبخ، مما يضمن التعامل الفعال مع طلبات التوصيل والطلبات الخارجية. علاوة على ذلك، تقدم بعض المنصات ميزات تحسين المسار لسائقي التوصيل. يعمل التكامل مع أنظمة إدارة المطاعم أو أدوات نقاط البيع على تعزيز عملية التحضير، بينما يعمل البعض الآخر بشكل مشابه لمنشئي مواقع الويب، مما يتيح إنشاء مواقع ويب مخصصة للطلب. بالإضافة إلى ذلك، تشتمل معظم الحلول على بوابة دفع للمعالجة الآمنة لمدفوعات بطاقات الائتمان.
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DoorDash
doordash.com
شركة DoorDash هي شركة أمريكية تقدم خدمة توصيل الأطعمة المعدة حسب الطلب، تأسست في عام 2013 على يد طلاب جامعة ستانفورد توني شو، وستانلي تانغ، وآندي فانغ، وإيفان مور. تعد شركة DoorDash، إحدى الشركات المدعومة من Y Combinator، واحدة من العديد من شركات التكنولوجيا التي تستخدم الخدمات اللوجستية لتقديم خدمة...
Zomato
zomato.com
أكبر خدمة توصيل الطعام وتناول الطعام واكتشاف المطاعم في الهند. غذاء أفضل لعدد أكبر من الناس.
Uber Eats
ubereats.com
أوبر إيتس (Uber Eats) هي منصة أمريكية لطلب الطعام وتوصيله عبر الإنترنت أطلقتها أوبر في عام 2014 ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا.
Grubhub
grubhub.com
Grubhub Inc. هي عبارة عن منصة أمريكية لطلب وتسليم الأطعمة المعدة عبر الإنترنت والهواتف المحمولة والتي تربط رواد المطعم بالمطاعم المحلية. يقع مقر الشركة في شيكاغو، إلينوي، وقد تأسست في عام 2004. اعتبارًا من عام 2019، كان لدى الشركة 19.9 مليون مستخدم نشط و115000 مطعم مرتبط في 3200 مدينة وجميع الولايات...
Deliveroo
deliveroo.co.uk
طعام. لقد حصلنا عليه. لدينا جميعا المفضلة لدينا. مع ديليفرو، احصل على مطاعمك المحلية المفضلة والوجبات السريعة التي يتم توصيلها مباشرة إلى باب منزلك. كل شيء موجود في القائمة. بدءًا من السلاسل المشهورة على المستوى الوطني، مثل KFC وWagamama وNando’s وBurger King وSubway، إلى المطاعم المحلية والوجبات ا...
OpenTable
opentable.com
قم بإجراء الحجوزات عبر الإنترنت، واقرأ تقييمات المطاعم من رواد المطعم، واكسب نقاطًا للحصول على وجبات مجانية. OpenTable عبارة عن شبكة حجز عبر الإنترنت في الوقت الفعلي للمطاعم الفاخرة.
Postmates
postmates.com
Postmates هي شركة أمريكية تقدم خدمة التوصيل المحلي للوجبات المعدة في المطاعم وغيرها من السلع. اعتبارًا من فبراير 2019، تعمل Postmate في 2940 مدينة أمريكية. وتعتمد الخدمة على تطبيقات الهاتف المحمول وإمكانيات نظام تحديد المواقع العالمي الخاصة بها لمطابقة المخزون وطلب المستهلكين. تعد Postmites، التي تم...
Just-Eat.ch
just-eat.ch
ما عليك سوى طلب الطعام من خلال Just Eat! هل تريد البيتزا أو السوشي أو النباتي اليوم؟ استمتع بأطباقك المفضلة التي يتم توصيلها بسرعة أو كوجبات جاهزة.
Caviar
trycaviar.com
التوصيل والخروج من أفضل المطاعم المحلية. الإفطار والغداء والعشاء وأكثر من ذلك، يتم توصيلها بأمان إلى باب منزلك. تقدم الآن خدمة الاستلام والتسليم بدون اتصال.
Onfleet
onfleet.com
Onfleet يجعل من السهل إدارة عمليات تسليم الميل الأخير. التوجيه والإرسال والتتبع في الوقت الفعلي والتحليلات والمزيد.
Seamless
seamless.com
Seamless هي ببساطة أسهل طريقة لطلب الطعام للتوصيل أو تناوله في الخارج. مهما كان مزاجك، أينما كنت في مزاج، فقد حصلت عليه. لا قوائم، لا مكالمات هاتفية، لا تكرار نفسك. يعد Seamless جزءًا من مجموعة العلامات التجارية لشركة Grubhub Inc.
Slice
slicelife.com
Slice هي أسهل طريقة لطلب البيتزا المحلية المفضلة لديك. نحن نربط الملايين من محبي البيتزا بآلاف مطاعم البيتزا في جميع أنحاء البلاد.
Tock
exploretock.com
احجز الحجوزات والوجبات الجاهزة وتجارب الطهي الفريدة في المطاعم والبارات ومصانع النبيذ حول العالم.
Just-Eat.fr
just-eat.fr
خدمة التوصيل إلى المنازل من أفضل المطاعم القريبة منك تتم مع Just Eat، الاسم الجديد لـ Allo Resto! اطلب الان!
ChatFood
chatfood.io
ChatFood عبارة عن منصة للطلب والدفع عبر الهاتف المحمول للعلامات التجارية الرائدة في مجال الضيافة والترفيه. فهو يوفر أدوات متقدمة لمساعدة الشركات على تزويد عملائها بتجربة طلب ودفع سلسة داخل الشركة وعبر الإنترنت. يساعد عرض ChatFood الغني بالميزات الشركات على النمو بشكل مستدام من خلال توفير الوصول إلى ...
DelivApp
delivapp.com
محرك الخدمات اللوجستية حسب الطلب. قم بتعزيز طلبك باستخدام برنامج حقيقي لإدارة التسليم عند الطلب. الإرسال، وتخطيط الطريق، وإدارة البريد السريع - كل ذلك مصمم خصيصًا للعملية التي تقوم بها عند الطلب.
Deliverect
deliverect.com
إن شركة Deliveryect عبارة عن شركة SAAS سريعة النمو تعمل على ربط منصات التوصيل التابعة لجهات خارجية وشركات الأغذية في جميع أنحاء العالم. نحن لسنا مزود توصيل ولا نظام نقاط بيع - نحن نسد الفجوة بينهما. من أجل مساعدة الشركات على إدارة عمليات توصيل الطعام وتناول الطعام في الخارج بشكل أكثر كفاءة، قمنا بدم...
Just-Eat.dk
just-eat.dk
اطلب الوجبات الجاهزة عبر الإنترنت من أكثر من 2300 مطعم محلي في Just Eat. احصل على البيتزا والسوشي وأكثر من ذلك بكثير تصل إلى باب منزلك!
ChowNow
chownow.com
ChowNow هو نظام طلب عبر الإنترنت بدون عمولة وتطبيق لطلب الطعام يساعد المطاعم على إطعام عملائها الجائعين.
Orders.co
orders.co
إدارة القائمة: يمنحك نظام إدارة القائمة الرئيسي Orders.co تحكمًا كاملاً في جميع قوائمك في مكان واحد سهل الاستخدام. يسمح Menu Sync ™ للمطاعم بربط جميع قوائمها بقائمة Orders.co الرئيسية والحصول على التوحيد عبر جميع الأنظمة الأساسية المتصلة. توفير الوقت والمال الثمين. توحيد الطلبات: يعمل دمج Orders.co ...
Allset
allsetnow.com
Allset هو سوق يربط بين المطاعم والمقاهي المحلية ومطاعم الوجبات السريعة المحلية. فهو يوفر للمطاعم حلول الطلب عبر الإنترنت ومكافآت الولاء الأفضل في فئتها لجذب عملاء جدد والاحتفاظ بهم دون دفع عمولات عالية. يستخدم العملاء Allset للاستلام السريع والسهل واكتشاف المأكولات والمشروبات المحلية وتوفير المال بد...
EasyOrder
easyorderapp.com
نقدم لكم EasyOrder - الحل الشامل للطلب والتسويق عبر القنوات المتعددة لنجاح المطاعم! أطلق العنان للإمكانات الكاملة لأعمال المطاعم الخاصة بك مع EasyOrder، المنصة الشاملة المصممة لجذب عملاء جدد، والاحتفاظ بالعملاء المخلصين، وزيادة الإيرادات بشكل لم يسبق له مثيل. قل وداعًا للأنظمة المجزأة ومرحبًا بتجربة...
Owner.com
owner.com
Owner.com هو النظام الأساسي الشامل الذي تستخدمه المطاعم المستقلة لتعزيز تواجدها الرقمي. فهو يمنح التكنولوجيا والتسويق القوى العظمى للعلامات التجارية الكبرى مثل Domino's وChick Fil-A وSweetGreen للمطاعم المستقلة. يمكن للنظام الأساسي تشغيل كل شيء بدءًا من مواقع الويب وحتى الطلب عبر الإنترنت والتسويق ع...
BentoBox
getbento.com
تعرف على التكنولوجيا التي تجعل سحر المطاعم يحدث. بدءًا من تصميم مواقع الويب وحتى حلول الطلب والدفع عبر الإنترنت، تساعد BentoBox المطاعم حول العالم على خلق تجارب أفضل لعملائها وموظفيها.
Fresho
fresho.com
Fresho هو برنامج الطلب الرائد عبر الإنترنت لموردي المواد الغذائية بالجملة وأماكنها. استخدم Fresho لجعل طلب الطعام بالجملة أمرًا بسيطًا وخاليًا من التوتر.
MealPe
mealpe.app
MealPe هو تطبيق مزود خدمة البحث عن الطعام وطلبه عبر الإنترنت للمقاصف والكافيتريات وصالات الطعام حصريًا للجمهور الأصلي - الأسير ومجتمعات البوابة مثل أماكن العمل المشتركة ومجمعات الشركات والمستشفيات والأحداث والأماكن والملاعب ومساحات المعيشة
Storekit
storekit.com
قم بتحويل الوجبات الجاهزة أو المطعم أو البار الخاص بك من خلال القائمة الرقمية المجانية ونظام الوجبات الجاهزة والطلب عبر الإنترنت. يمكنك تقديم تجارب أفضل للعملاء وتبسيط العمليات وتحقيق زيادة في الربحية. استعد السيطرة على عملك وارفع مستوى الخدمة التي تقدمها اليوم باستخدام storekit.
FoodNotify
foodnotify.com
FoodNotify هي منصة إدارة المأكولات والمشروبات لشركات الخدمات الغذائية والضيافة. يقدم البرنامج وحدات وتكاملات مختلفة تمنحك التحكم في جميع عملياتك وتضفي الشفافية على عملك. يمكن للمستخدمين طلب المنتجات من جميع الموردين على منصة واحدة. يمكنك الحصول على نظرة عامة وشفافية، بحيث لا تطلب سوى ما تحتاجه، مما ...
Tycode
tycode.tech
يمكّنك Tycode من إحداث ثورة في أعمالك الغذائية. الآن، لا يمكن لعملائك الطلب من أي مكان فحسب، سواء كان طاولة أو غرفة فندق أو أي مكان داخل المبنى الخاص بك، ولكن يمكنهم الدفع لك عبر الإنترنت وإجراء طلبات متزامنة والاستفادة من العديد من المزايا الفريدة الأخرى التي من المؤكد أنها ستجعل عملائك سعداء. والأ...
Foodiv
foodiv.com
يوفر Foodiv نظامًا لطلب الطعام عبر الإنترنت تم إنشاؤه بواسطة أفضل المهندسين في الصناعة. فهو يساعد على دمج نظام طلب الطعام للمطاعم في غضون دقائق معدودة. نحن نقدم أيضًا قوائم رمز الاستجابة السريعة وتطبيق الهاتف المحمول للعملاء للطلب بدون تلامس وتجربة طلب مريحة إلى جانب موقع ويب جذاب لأعمال الطعام الخا...
LevelUp
thelevelup.com
LevelUp عبارة عن منصة أمريكية للطلب عبر الهاتف المحمول والدفع عبر الهاتف المحمول أنشأتها شركة SCVNGR الناشئة في بوسطن، ماساتشوستس. في 25 يوليو 2018، أُعلن أنه سيتم الاستحواذ على شركة LevelUp مقابل 390 مليون دولار أمريكي بواسطة Grubhub، وهي منصة لتوصيل الطعام عبر الإنترنت.
Menubly
menubly.com
يتيح لك Menubly إنشاء قائمة رقمية مع إمكانيات الطلب عبر الإنترنت، وتقديم الطعام لمجموعة متنوعة من الشركات بما في ذلك المطاعم والمخابز والمقاهي وشاحنات الطعام. Menubly هو كل ما يحتاجه مطعمك حتى تتمكن من تلقي طلبات عملائك مباشرة من موقع الويب الخاص بك مع حماية أرباحك النهائية من مجمعي الطرف الثالث وتم...
MalouApp
malou.io
يعد MalouApp حلاً تسويقيًا رقميًا مخصصًا مصممًا حصريًا للمطاعم، حيث يدمج صفحة المطعم على Google وملفات تعريف الوسائط الاجتماعية بالإضافة إلى منصات الإدراج والتسليم، كل ذلك في مركز مركزي واحد.
Vromo
vromo.io
يُسهل VROMO إدارة عمليات التسليم عند الطلب لسلاسل المطاعم التي تستخدم سائقي التوصيل الداخليين، أو أساطيل الطرف الثالث، أو مزيجًا من الاثنين معًا. مع VROMO، يمكنك تقديم وظائف للسائقين تلقائيًا والتفاعل مع عملائك بشكل لم يسبق له مثيل. أرسل روابط تتبع السائق المباشرة إلى العميل عبر الرسائل القصيرة التي...
Restimo
restimo.com
تدمج Restimo جميع قنوات التوصيل (UberEats وGlovo وBolt Food وWolt وTakeaway) وأنظمة نقاط البيع ورجال التوصيل في مكان واحد. فهو يوفر تكامل الطلبات وإدارة القائمة وإعداد تقارير الأعمال على شاشة واحدة.
Quicklly
quicklly.com
Quicklly هو سوق عبر الإنترنت يربط المستهلكين بالمتاجر والمطاعم المحلية في جنوب آسيا في الولايات المتحدة، مما يوفر تجربة تسوق وتناول طعام سلسة. إنه بمثابة جسر لأولئك الذين يبحثون عن السلع والبقالة والوجبات الأصلية من جنوب آسيا، مما يسهل الطلبات والتسليم عبر الإنترنت.
Phygital24
phygital24.com
لقد حان الوقت لامتلاك نظام الطلب عبر الإنترنت الخاص بك حيث تتداخل تطبيقات الطرف الثالث - التي يحجب الكثير منها البيانات - مع العلاقة المباشرة بين المطعم وعملائه، وبالتالي تفرض عمولة عالية
Ordermark
ordermark.com
تدعم Ordermark مجموعة من خدمات الطلب عبر الإنترنت حتى تتمكن المطاعم من زيادة وصولها وإيراداتها إلى أقصى حد، كل ذلك من خلال طابعة واحدة.
OnCater
oncater.com
OnCater هو سوق عبر الإنترنت يربط الشركات بالمطاعم ومقدمي الطعام. سوق لتقديم الطعام لرجال الأعمال، يضم أكثر من 12000
Nutrislice
nutrislice.com
Nutrislice هي شركة تكنولوجيا خدمات طعام غير تجارية تعمل على الارتقاء بتجربة العملاء - من خلال الطلب الرقمي والقوائم واللافتات - مع تسهيل حياة المشغلين. من تحديث تناول الطعام إلى ضمان حصول الأشخاص على وجبات مغذية، نحن متحمسون لخدمات الطعام. نحن نتشارك مع عملائنا في كل خطوة على الطريق ونمتلك المعرفة و...
Menuviel
menuviel.com
تعد قوائم QR هي الطريقة الأكثر صحية وابتكارًا وعملية لتقديم عناصر القائمة الخاصة بك. يمكن لضيوفك مسح رمز الاستجابة السريعة الموجود على الطاولة باستخدام هواتفهم المحمولة وعرض القائمة الخاصة بك دون تنزيل أي تطبيق تابع لجهة خارجية. رقمية بالكامل، وفعالة من حيث التكلفة، وبدون تلامس، وأسرع وأسهل. يمكن اس...
Grubtech
grubtech.com
تعمل Grubtech على تمكين المطاعم وشركات الأغذية والمشروبات من خلال حلول متكاملة، وتبسيط ومركزية كل شيء بدءًا من التعامل مع الطلبات وإعداد الطعام وحتى التسليم. يقوم منتجهم الرئيسي، gOnline، بدمج الأنظمة المجزأة وتطبيقات الطرف الثالث بسلاسة في نظام بيئي موحد لإدارة المطاعم. من خلال التعاون مع قادة التس...
Deliforce
deliforce.io
توفر هذه المنصة إدارة الاستلام والتسليم، والراحة القصوى وتتبع الوكلاء بدون متاعب، إلى جانب سهولة تعيين المهام والإدارة الكاملة.
Clorder
clorder.com
جميع احتياجات الطلب والتسويق الرقمي لمطاعمك في مكان واحد، الطلب عبر الإنترنت. التسويق الرقمي. تطبيقات الهاتف الجوال. التسليم عند الطلب.
Upmenu
upmenu.com
Upmenu هو نظام وتطبيق للطلب عبر الإنترنت يساعد المطاعم على معالجة الطلبات والمدفوعات عبر الإنترنت، والتعامل مع حجوزات الطاولات، وإنشاء العروض الترويجية، وبرامج الولاء، والمزيد. Upmenu هو كل ما يحتاجه مطعمك حتى تتمكن من تلقي طلبات عملائك مباشرة من موقع الويب الخاص بك أو تطبيقك مع حماية أرباحك النهائي...
Restaurantify
restaurantify.com
Restaurantify مخصص لأصحاب المطاعم لإنشاء أو تصميم موقع ويب وتطبيق احترافي للمطاعم باستخدام نظام الطلب عبر الإنترنت.
Order Tiger
ordertiger.com
أفضل نظام لطلب الطعام عبر الإنترنت للمطاعم المستقلة والمتاجر المتعددة والمطابخ المظلمة والأسواق وغيرها من الشركات حسب الطلب في جميع أنحاء العالم.
Foodzat
foodzat.com
Foodzat هو برنامج فريد لتوصيل الطعام عبر الإنترنت وبرنامج لطلب الطعام عبر الإنترنت مع تطبيق للهاتف المحمول متاح على نظامي iOS وAndroid لمساعدة أصحاب المطاعم في العثور على العملاء المناسبين لتوصيل المواد الغذائية الخاصة بهم. يعد تطبيق Foodzat أفضل برنامج طعام للطلبات الخارجية والتوصيل وهو مثالي للمطا...
Chowmill
chowmill.com
تقدم Chowmill خدمات وجبات مكتبية لا مثيل لها مع أكبر تشكيلة من الأطباق لإرضاء القوى العاملة المتنوعة لديك. احجز عرضًا توضيحيًا
Ytock
ytock.com
Ytock عبارة عن منصة للطلب عبر الإنترنت تساعد أصحاب المطاعم في تبسيط عمليات المطاعم. سهولة إدارة الطلبات والأنشطة الترويجية للمطعم. منصة مخصصة لطلب الطعام مع خيارات تسعير مرنة. يدعم Ytock المحافظ الرقمية وطرق الدفع السريعة. يمكن إخطار العملاء على الفور بالعروض والخصومات وعناصر القائمة الجديدة عبر إشع...
Restolabs
restolabs.com
ابدأ في قبول الطلبات المباشرة من عملائك من خلال نظام الطلب عبر الإنترنت Restolabs All-in-One - كل ذلك بدون عمولة. الطلب عبر الويب، الطلب عبر تطبيق الهاتف المحمول، الاستلام من Curbside، الاستلام من المتجر، الطلب عبر قائمة QR، الطلب عبر Facebook، وغير ذلك الكثير... يدعم البرنامج أيضًا نظام طلب البقالة...
MealShift
mealshift.co.uk
MealShift هي عبارة عن منصة مبتكرة تربط بين المطاعم وعمال توصيل الطعام العاملين لحسابهم الخاص من خلال تطبيق جوال سهل الاستخدام
BistroUX
bistroux.com
BistroUX هو برنامج مطاعم عبر الإنترنت مصمم لتوفير طلبات الطعام والحجوزات وشراء بطاقات الهدايا عبر الإنترنت.
ord.to
ord.to
Ord.to هو نظام قائم على الويب يساعد الشركات العاملة في مجال صناعة المواد الغذائية على إنشاء مواقع ويب لتلقي الطلبات تحت علامتها التجارية ومجالها الخاص. إذا كان موقع الويب موجودًا بالفعل، فيمكن دمج عنصر واجهة مستخدم الطلب فيه. يسمح النظام للشركات بإنشاء قوائم جذابة عن طريق تحميل الصور الملونة وأوصاف ...
Ordermyfood
ordermyfood.io
لقد تم تصميم Ordermyfood ليكون سهل الاستخدام، مع قوائم بديهية وخيارات واضحة يسهل فهمها لكل من أصحاب المطاعم والعملاء. فهو يسمح للعملاء بتخصيص طلباتهم وإضافة طلبات خاصة وإجراء الدفعات عبر هواتفهم بسهولة. تقوم المنصة بإنشاء QR فريد لكل طاولة مطعم حتى تتمكن من معرفة الجدول الذي يأتي منه الطلب. يمكنك أي...
BeyondMenu
beyondmenu.com
قم بالترويج لمطعمك على موقع ويب مخصص
eatNgage
eatngage.com
قم بتمكين فرق المبيعات والتسويق من تعزيز حضور الأحداث والمشاركة الشخصية من خلال وجبة عبر الإنترنت يتم تسليمها مباشرة إلى مكتب العميل المحتمل
Flipdish
flipdish.com
نظام الطلب عبر الإنترنت للمطاعم Flipdish هو كل ما تحتاجه لتلقي الطلبات مباشرة من مواقعك وتطبيقاتك الخاصة، وتقديم الطلب الرقمي من الأكشاك أو الهواتف، وتنمية أعمالك من خلال حملات التسويق والولاء.
Locate2u
locate2u.com
مخطط الطريق وتحسين عمليات التسليم نحن نجعل من السهل تسليم الأشياء أو تتبع خدماتك. استخدم أسطولك الخاص أو الاستعانة بمصادر خارجية لعمليات التسليم إلى شركات التوصيل الأخرى ضمن تطبيق واحد.