برامج استضافة الموزعين - التطبيقات الأكثر شعبية - هايتي الأكثر شعبية المضافة حديثًا

استضافة الموزع هي نوع من خدمات استضافة الويب حيث يسمح المزود للشركات بشراء أو استئجار حزم الاستضافة بكميات كبيرة ثم إعادة بيعها لعملائها. يوفر مزود الاستضافة الأجهزة والبرامج والبنية التحتية اللازمة لمؤسسة إعادة البيع، مما يمكنهم من استضافة مواقع الويب الخاصة بعملائهم. يُفضل نموذج الاستضافة هذا بشكل خاص من قبل وكالات تطوير وتصميم الويب التي تسعى إلى تقديم الاستضافة إلى جانب خدماتها الأساسية. غالبًا ما تتضمن استضافة الموزعين نهج العلامة البيضاء، حيث يمكن للموزع إعادة تجميع خدمات الاستضافة وبيعها تحت اسم علامته التجارية الخاصة. فهم يتحملون مسؤوليات مثل دعم العملاء، وإعداد الفواتير، وتخصيص الموارد بناءً على احتياجات عملائهم، بينما يقوم مزود الاستضافة بإدارة البنية التحتية الأساسية. بالإضافة إلى الاستضافة الأساسية، يقدم البائعون في كثير من الأحيان خدمات ذات قيمة مضافة مثل التحديثات التلقائية والنسخ الاحتياطية وشهادات SSL المجانية لعملائهم. قد يوفر البعض أيضًا مبيعات اسم النطاق ودعمًا متخصصًا للعملاء لتمييز عروضهم في السوق.