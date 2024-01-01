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برامج استضافة الموزعين - التطبيقات الأكثر شعبية - هايتي

استضافة الموزع هي نوع من خدمات استضافة الويب حيث يسمح المزود للشركات بشراء أو استئجار حزم الاستضافة بكميات كبيرة ثم إعادة بيعها لعملائها. يوفر مزود الاستضافة الأجهزة والبرامج والبنية التحتية اللازمة لمؤسسة إعادة البيع، مما يمكنهم من استضافة مواقع الويب الخاصة بعملائهم. يُفضل نموذج الاستضافة هذا بشكل خاص من قبل وكالات تطوير وتصميم الويب التي تسعى إلى تقديم الاستضافة إلى جانب خدماتها الأساسية. غالبًا ما تتضمن استضافة الموزعين نهج العلامة البيضاء، حيث يمكن للموزع إعادة تجميع خدمات الاستضافة وبيعها تحت اسم علامته التجارية الخاصة. فهم يتحملون مسؤوليات مثل دعم العملاء، وإعداد الفواتير، وتخصيص الموارد بناءً على احتياجات عملائهم، بينما يقوم مزود الاستضافة بإدارة البنية التحتية الأساسية. بالإضافة إلى الاستضافة الأساسية، يقدم البائعون في كثير من الأحيان خدمات ذات قيمة مضافة مثل التحديثات التلقائية والنسخ الاحتياطية وشهادات SSL المجانية لعملائهم. قد يوفر البعض أيضًا مبيعات اسم النطاق ودعمًا متخصصًا للعملاء لتمييز عروضهم في السوق.

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Namecheap

Namecheap

namecheap.com

شركة Namecheap, Inc. هي شركة تسجيل أسماء النطاقات المعتمدة من ICANN، والتي توفر تسجيل اسم النطاق واستضافة الويب، ومقرها في فينيكس، أريزونا، الولايات المتحدة. Namecheap هو مزود استضافة بميزانية محدودة مع 11 مليون مستخدم مسجل و10 ملايين نطاق.

SiteGround

SiteGround

siteground.com

SiteGround هي أكبر منصة استضافة مواقع ويب مستقلة يثق بها أصحاب أكثر من 2.8 مليون نطاق حول العالم. مع التركيز على سرعة الويب وأمانه، تتضمن خدمة استضافة SiteGround أدوات إدارة مواقع ويب بسيطة ولكنها قوية وحلول داخلية فريدة تجعل مواقع الويب تعمل بشكل أسرع وأكثر أمانًا. إلى جانب خدمة العملاء الرائدة في ...

Krystal

Krystal

krystal.uk

كريستال هي شركة خدمات إنترنت بدأت في عام 2002 متخصصة في الأدوات والخدمات المتطورة للشركات في جميع أنحاء العالم. نحن نفعل الأشياء بشكل مختلف، ونقدم حلولاً متميزة مستدامة دون التضحية بالأداء. اليوم، نحن أكبر شركة استضافة ويب مستقلة في المملكة المتحدة، ومضيف الويب الوحيد في العالم من شركة B Corp ومزود ...

HostGator

HostGator

hostgator.com

HostGator هي شركة رائدة في مجال استضافة الويب الآمنة وبأسعار معقولة. اكتشف سبب ثقة الآلاف من العملاء بنا للتعامل مع احتياجات استضافة مواقع الويب الخاصة بهم.

GreenGeeks

GreenGeeks

greengeeks.com

استضافة الويب سريعة وآمنة وصديقة للبيئة. الإنترنت هو ملوث كبير للبيئة. ابدأ باستضافة موقع الويب الخاص بك على مزود استضافة الويب الصديق للبيئة الرائد في العالم وإحداث تأثير إيجابي على البيئة!

A2 Hosting

A2 Hosting

a2hosting.com

A2 Hosting هو موفر خدمة استضافة الويب عالي الكفاءة. قم باستضافة موقعك على منصة SwiftServer المضبوطة بدقة والتي تتميز بخيار Turbo Server لتحميل صفحات أسرع بما يصل إلى 20 مرة مقارنة بالحلول المنافسة. لدى A2 Hosting حل لاحتياجاتك سواء كنت بحاجة إلى استضافة مشتركة، أو استضافة موزع، أو استضافة VPS أو است...

Hostwinds

Hostwinds

hostwinds.com

توفر Hostwinds حلولاً سحابية يمكن الاعتماد عليها وبأسعار تنافسية. منذ تأسيسها في عام 2010، كان تعاطفنا الأساسي هو تقديم أفضل خدمة عملاء ومنتجات لعملاء الاستضافة في جميع أنحاء العالم. يظل دعمنا الاحترافي متاحًا لعملائنا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ويتمتع بضمان وقت تشغيل بنسبة 99.9999%. يمكن لعم...

HostPapa

HostPapa

hostpapa.com

أفضل استضافة المواقع وتسجيل اسم النطاق. ابدأ موقع الويب الخاص بك مع HostPapa واحصل على أفضل دعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لجميع خطط استضافة الويب لدينا.

UltaHost

UltaHost

ultahost.com

UltaHost هي شركة رائدة في حلول الاستضافة السريعة للمواقع والتطبيقات ذات المهام الحرجة. امتلك VPS المستقر أو الاستضافة المخصصة للحصول على تشغيل سلس. UltaHost عبارة عن منصة استضافة ويب عالية الأداء تساعدك في الحصول على مواقع ويب سريعة ومستقرة وآمنة لأي نوع من المشاريع الرقمية، سواء كان متجر تجارة إلكت...

AccuWeb Hosting

AccuWeb Hosting

accuwebhosting.com

تأسست شركة AccuWeb Hosting في عام 2003، وهي شركة استضافة ويب مقرها القديم في تابان بولاية نيوجيرسي (الولايات المتحدة)، وتوفر حلول استضافة الويب الأكثر تكلفة والموثوقة للعملاء في جميع أنحاء العالم. AccuWeb Hosting هي شركة مملوكة للقطاع الخاص خالية من الديون وتتمتع بخبرة تزيد عن 14 عامًا. اعتبارًا من ...

20i

20i

20i.com

استضافة مُدارة عالية الأداء لكل مناسبة. انضم إلى أكثر من مليون وكالة ومستقلين وشركات ومحتالين للحصول على سرعة وموثوقية لا مثيل لهما. قم بإدارة جميع مواقع الويب/التطبيقات وأسماء النطاقات وCDN وشهادات SSL والبريد الإلكتروني والمزيد بسرعة وسهولة، كل ذلك من My20i، لوحة التحكم المصممة خصيصًا والبديهية. م...

HostingRaja

HostingRaja

hostingraja.in

تقدم شركة Hosting Raja، الشركة الرائدة في مجال استضافة المواقع في الهند، نطاقات عالية السرعة وسريعة الاستجابة ومتكاملة المزايا واستضافة بسعر مناسب. إنها واحدة من أفضل شركات تسجيل أسماء النطاقات واستضافة الويب في الهند.

IntecHost

IntecHost

intechost.com

IntecHost.in هو مزود استضافة ويب في الهند يقدم خدمات استضافة ويب موثوقة وبأسعار معقولة مع وقت تشغيل بنسبة 99.99% وSSL مجاني. يقبلون المدفوعات ويوفرون مساحة قرص NVMe SSD. وفقًا لمراجعات المستخدمين وآراء الخبراء، توفر IntecHost.in خوادم سريعة وآمنة مع خطط أسعار معقولة

MyLightHost

MyLightHost

mylighthost.com

يوفر نطاق ترددي غير محدود مع جميع باقات استضافة الويب. لن يتعطل موقع الويب الخاص بك أبدًا بسبب مشكلة النطاق الترددي.

Hostilica

Hostilica

hostilica.com

نحن متخصصون في تقديم جميع حلول استضافة الويب لدعم الشركات ورجال الأعمال حول العالم بخدمات استضافة ويب موثوقة وسريعة واحترافية مخصصة للجميع بناءً على أحجامهم واحتياجاتهم.

ARZ Host

ARZ Host

arzhost.com

تقدم ARZ HOST مجموعة واسعة من خدمات تكنولوجيا المعلومات للشركات وعشاق التكنولوجيا على وجه الخصوص. بدءًا من استضافة الويب ووصولاً إلى مراكز البيانات الافتراضية والخوادم المخصصة وحلول التخزين، تستفيد جميع خدماتنا من الابتكار المستمر ويتم إثراؤها بانتظام بميزات جديدة.

VernalWeb

VernalWeb

vernalweb.com

VernalWeb هي شركة استضافة ويب ذات مستوى عالمي. نحن ملتزمون للغاية بالارتقاء بالبنية التحتية لعملك إلى المستوى التالي من خلال متخصصي الاستضافة وتكنولوجيا المعلومات لدينا. إن أنظمتنا وشبكاتنا التكنولوجية المتقدمة للغاية تجعلنا قادرين على تقديم حلول مخصصة ونأمل أن تجعلنا مميزين ومختلفين عن الآخرين. نحن...

LogicWeb

LogicWeb

logicweb.com

استضافة الويب رقم 1 مع LiteSpeed، وNVMe، وJetBackup، وAuto-SSL، والنطاق المجاني*، وتثبيت WordPress بنقرة واحدة، والنسخ الاحتياطي اليومي الآلي.

Greens247

Greens247

greens247.com

حل استضافة ويب سريع للغاية مصمم لتلبية احتياجاتك الفريدة. خوادم ذات زمن استجابة منخفض مدعومة بتقنية Xeon وسرعة تخزين NVMe أسرع 6 مرات من SSD العادي.

ElySpace

ElySpace

elyspace.com

ElySpace هي شركة استضافة ويب رائدة متخصصة في خدمات الاستضافة السحابية المُدارة. بفضل فريق الخبراء لدينا والبنية التحتية المتقدمة، نقدم حلاً شاملاً للشركات التي تبحث عن تجربة استضافة موثوقة وخالية من المتاعب. تضمن خدمة الاستضافة السحابية المُدارة لدينا استضافة موقع الويب الخاص بك على بنية تحتية سحابي...

CloudyHost

CloudyHost

cloudyhost.com

توفر CloudyHost حلولاً سحابية موثوقة بالإضافة إلى خدمات إضافية عالية الجودة بأسعار تنافسية، باستخدام مراكز البيانات الأوروبية الحديثة لعملاء الشركات والعملاء من القطاع الخاص منذ عام 2008. تمتلك المجموعة بصمات محلية في تالين وإستونيا وتيرانا بألبانيا. وبهذه الطريقة نقدم خدماتنا بأكثر الطرق كفاءة ونقد...

HostArmada

HostArmada

hostarmada.com

HostArmada هو مزود استضافة ويب مملوك للقطاع الخاص وممول بشكل مستقل بدأ في نوفمبر 2019 مع فريق مخصص لتقديم خدمات استضافة ويب سريعة وآمنة وموثوقة. HostArmada هي أكثر من مجرد شركة استضافة ويب. نحن فريق من الأفراد المتحمسين الملتزمين بتقديم خدمات استضافة استثنائية لعملائنا. ينصب تركيزنا على تقديم خدمات ...

2GBHosting

2GBHosting

2gbhosting.com

تتيح خطط استضافة الويب للموزعين من 2GBHosting للمستخدمين إنشاء شركة استضافة الويب الخاصة بهم دون الحاجة إلى القلق بشأن إدارة الخوادم الخاصة بهم.

Digital Pacific

Digital Pacific

digitalpacific.com.au

استضافة الويب Digital Pacific، والخوادم المخصصة، وVPS، والخدمات السحابية والمجالات.

NexifyHost

NexifyHost

nexifyhost.com

NexifyHost هي شركة عالمية رائدة في مجال استضافة المواقع والخدمات ذات الصلة. نحن نقدم أدوات شاملة لمئات المستخدمين في جميع أنحاء العالم حتى يتمكن أي شخص، سواء كان مبتدئًا أو محترفًا، من الوصول إلى الويب والنجاح مع حزم استضافة الويب الخاصة بنا.

Koerge

Koerge

koerge.com

Koerge هي شركة استضافة ويب أنشأها مؤسسون يتمتعون بخبرة تزيد عن 10 سنوات في الصناعة لإنشاء منصة استضافة الويب المثالية. نحن نساعد الشركات على الانطلاق والنجاح عبر الإنترنت. احصل على اسم نطاق واستضافة ويب وعنوان بريد إلكتروني احترافي.

HostRiver

HostRiver

hostriver.ro

نحن نركز دائمًا على عملائنا لأنهم يستحقون كل الاهتمام الذي يمكننا تقديمه. أولاً، إنهم أصدقاؤنا، وليسوا عملاءنا فقط. ولهذا السبب نقدم دعمًا سريعًا واحترافيًا، لأنها الأولوية الرئيسية في HostRiver. نحن نقدم أحدث جيل من الخوادم والتقنيات، ونقدم أفضل خدمات استضافة الويب. إذا أردنا تنمية أعمالنا، علينا ق...

Fozzy

Fozzy

fozzy.com

استضافة مشتركة عالية الجودة وسريعة Fozzy . VPS موثوق وتسجيل اسم النطاق. سنكون سعداء للرد على أسئلتك 24/7

Arsys

Arsys

arsys.net

قم بتسجيل نطاقك وشراء الاستضافة الخاصة بك مع Arsys. مع خوادمنا الموجودة في إسبانيا، نضمن تواجدك على الإنترنت.

Hostbillo

Hostbillo

hostbillo.com

تمت إعادة تسمية وإعادة إطلاق شركتنا السابقة Wisesolution، الأسرع تطورًا، والتي تأسست بشكل جيد في عام 2010، لتصبح hostbillo.com. تجد Hostbillo مكانها بين شركات استضافة الويب الرائدة والأكثر تأثيرًا. تحظى الشركة بشهرة كبيرة في تقديم استضافة ويب عالية الجودة والأفضل في فئتها وواسعة النطاق في جميع أنحاء...

ArkHost

ArkHost

arkhost.com

استضافة ويب بأسعار معقولة وجديرة بالثقة وعالية الأداء مع DirectAdmin المدمج في منطقة عميل ArkHost للتحكم في الموقع بسهولة.

MilesWeb

MilesWeb

milesweb.com

تم إطلاق MilesWeb في عام 2012، وهي من بين الشركات الرائدة وسريعة الخطى في تقديم خدمات استضافة الويب من الهند. في MilesWeb، نهدف إلى تلبية جميع احتياجات العمل من خلال خطط استضافة مصممة بشكل مثالي وخدمة عملاء لا نهاية لها يومًا بعد يوم! نحن نعد بتقديم ما يتجاوز توقعات عملائنا! في رحلتنا، يرافقنا قوة ع...

DomainRacer

DomainRacer

domainracer.com

يهدف DomainRacer إلى تقديم حلول استضافة موثوقة وآمنة وبأسعار معقولة للمحترفين والشركات. يتمتع DomainRacer بالميزات والفوائد التالية: • مساحة قرص SSD غير محدودة لتشغيل سريع وسلس لمواقع الويب والتطبيقات الخاصة بك. • تقنية LiteSpeed ​​ومنصة CloudLinux لسرعة أكبر 21 مرة واستقرار عالٍ لخدمات الاستضافة ال...

WPMU DEV

WPMU DEV

wpmudev.com

منصة WordPress الكل في واحد الخاصة بك - قم بتحسين وإدارة مواقع WP المتعددة من خلال المكونات الإضافية الحائزة على جوائز، والاستضافة المخصصة، وأدوات إدارة الموقع القوية، ودعم 5 نجوم. منذ عام 2006، تعمل WPMU DEV على إنشاء حلول WordPress عالية الجودة - مما يساعد أكثر من 900000 مطور، ومستقل، وأصحاب المو...

Rocket.net

Rocket.net

rocket.net

Rocket.net هو حل استضافة WordPress مُدار الكل في واحد. تم تصميم منصة Rocket.net من الألف إلى الياء لتحقيق أقصى قدر من الأداء والأمان للمواقع الإلكترونية بجميع أحجامها.

Verpex

Verpex

verpex.com

Verpex هو مزود خدمة استضافة الويب الذي يقدم مجموعة متنوعة من خدمات الاستضافة، بما في ذلك استضافة الويب واستضافة الموزعين والخوادم المخصصة. لماذا فيربيكس؟ مجموعة متنوعة من خدمات الاستضافة: تقدم Verpex خدمات استضافة متنوعة، بما في ذلك استضافة الويب واستضافة الموزعين والخوادم المخصصة. يتيح لك هذا التنو...

HostZop

HostZop

hostzop.com

Hostzop هي شركة متكاملة لحلول الويب في تشيناي، الهند. فهو يوفر لك أفضل ما يرضي العملاء. تقدم Hostzop خدمات استضافة موثوقة في تشيناي، الهند بأسعار تنافسية. نحن نؤكد على تقديم خدمات أفضل ونتأكد من مرافقتك في كل خطوة من العملية؛ من اقتراح أسماء النطاقات المناسبة إلى استضافة موقعك على الإنترنت. قم بتنمي...

CheapoHosting

CheapoHosting

cheapohosting.com

توفر Cheapohosting أفضل استضافة ويب، واستضافة Linux مشتركة رخيصة، وأرخص استضافة موزع Linux، واستضافة VPS غير محدودة، واستضافة سحابية، وخوادم مخصصة قوية.

UKHost4u

UKHost4u

ukhost4u.com

بدأت UKHost4u كشركة صغيرة تقدم خدمات استضافة الويب للعملاء المحليين في المملكة المتحدة. خلال أكثر من 20 عامًا منذ بدايتها، توسعت الشركة لتشمل تغطية المملكة المتحدة بأكملها، بالإضافة إلى توسيع مراكز البيانات وإمكانيات الشبكات الخاصة بها. باعتبارها شركة نقل مباشرة للشبكة، تقدم UKHost4u خطط استضافة ويب...

ChemiCloud

ChemiCloud

chemicloud.com

تتمثل مهمة ChemiCloud في تسهيل الحياة لمطوري الويب والشركات الصغيرة وتقديم أفضل تجربة للعملاء في الصناعة - وهذا هو وعدنا. نحن لا نرضى بأي شيء آخر، ونحن هنا لنبقى. نحن فريق موثوق به ومتحمس من المتخصصين الذين يتمتعون بخلفية قوية وأكثر من عشر سنوات من الخبرة حصريًا في مجال الاستضافة. نحن فخورون بكوننا ...

NameHero

NameHero

namehero.com

NameHero هي شركة استضافة ويب وإدارة النطاق تقدم استضافة الويب الأفضل في فئتها، واستضافة VPS، واستضافة WordPress، واستضافة الموزعين، واستضافة المؤسسات مع دعم على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع و365 دقيقة ووقت تشغيل بنسبة 99.9%.

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