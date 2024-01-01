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برامج إدارة المتطلبات - التطبيقات الأكثر شعبية

يساعد برنامج إدارة المتطلبات فرق المشروع في إدارة وتوثيق وتحليل وتحديد الأولويات وتحديد متطلبات المنتجات أو الخدمات الجديدة. فهو يسد الفجوة بين فرق التطوير وأصحاب المصلحة المعنيين، ويسهل التواصل فيما يتعلق بالمتطلبات والتغييرات الضرورية للمنتج أو الخدمة. توفر هذه الأدوات للشركات رؤية شاملة من أعلى إلى أسفل لجميع العوامل التي تؤثر على نطاق المنتج أو الخدمة الجديدة. يمكن للشركات استخدام هذا البرنامج لضمان توافق التطوير مع معايير الشركة، وبقائه ضمن القيود، وتلبية احتياجات المستهلكين. يعمل برنامج إدارة المتطلبات على تعزيز نهج أكثر تنظيمًا لإنشاء وتنفيذ منتجات أو خدمات جديدة ويتكامل بسلاسة مع أدوات إدارة دورة حياة التطبيق والتطوير الأخرى.

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OneDesk

OneDesk

onedesk.com

إدارة مشاريعك، دعم عملائك، تقديم الخدمات.

Accompa

Accompa

accompa.com

#1 أداة برمجية لإدارة المتطلبات السحابية. يستخدم من قبل فرق تحليل الأعمال وإدارة المنتجات والهندسة وتكنولوجيا المعلومات في مئات الشركات. احصل على نسخة تجريبية مجانية لمدة 30 يومًا. بواسطة أكومبا.

Olive

Olive

olive.app

اكتشف مستقبل اتخاذ القرار في مجال تكنولوجيا المعلومات ومصادر البرامج مع Olive. Olive هي منصة مصادر البرامج الوحيدة التي تجمع بين قوة الذكاء الاصطناعي والخبرة البشرية لمساعدتك على اتخاذ قرارات أفضل. تمكّنك منصة Olive من مركزية عملية RFx الخاصة بك، وجمع الرؤى، وتقييم الاستجابات، ومقارنة البائعين والت...

Delibr

Delibr

delibr.com

أحدث ثورة في كتابة PRD باستخدام قوالب Delibr AI الديناميكية وتسهيل اتخاذ القرار وتكامل Jira ثنائي الاتجاه. استخدم الذكاء الاصطناعي لشحن المزيد من قيمة المنتج بمستوى جديد من الوضوح والتدفق.

Userdoc

Userdoc

userdoc.fyi

تم تنفيذ قصص المستخدمين والشخصيات والرحلات بشكل صحيح. أداة حديثة لإدارة المتطلبات مع ميزات ستحبها. يمكنك توفير ساعات بمساعدة الذكاء الاصطناعي، ودعوة فريقك وعملائك للتعاون.

Reqstudio

Reqstudio

reqstudio.com

ReqStudio هو الحل عبر الإنترنت للشركات لجمع المتطلبات وله هدف رئيسي واحد وهو جعل تجربتك في تجميع البرامج وإنشاء الوثائق ومتابعة العملية بأكملها سهلة وبسيطة وتحبها. لا تزال إدارة مشاريع تطوير البرمجيات تفشل في التسليم في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية في أكثر من 60% من الحالات. وفي ما يصل إلى 35%، ي...

Flow Engineering

Flow Engineering

flowengineering.com

يتوافق تتبع المتطلبات الرشيقة مع Digital Twin. تم تصميم Flow خصيصًا لمساعدة فرق Agile سريعة الحركة على التكرار بشكل أسرع.

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