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برنامج التحقق المرجعي - التطبيقات الأكثر شعبية - هايتي
يعمل برنامج التحقق من المراجع على تبسيط عملية التحقق من المرشحين للوظائف من خلال أتمتة عملية الاتصال بمراجعهم. تمكن هذه الأداة أصحاب العمل من الوصول إلى المراجع المدرجة، وجمع الردود، والتأكد من دقتها بكفاءة. فهو يستبدل الأساليب التقليدية التي تتضمن المكالمات الهاتفية اليدوية وتبادل البريد الإلكتروني بالاستطلاعات الرقمية أو الطرق الآلية الأخرى. ومن خلال تسريع هذا الجانب من التوظيف، يمكن للشركات تسريع قرارات التوظيف لكبار المرشحين. يتم استخدام حلول التحقق من المرجع في المقام الأول من قبل مديري التوظيف والقائمين على توظيف المواهب ومسؤولي الموارد البشرية. توفر بعض هذه الأدوات وظائف إضافية موجودة في برامج التوظيف الأوسع، مثل جمع التعليقات على المقابلة وتتبع التقدم العام لمقدمي الطلبات. وقد يعملون بشكل مستقل أو كجزء من منصات توظيف متكاملة مثل برامج تسويق التوظيف أو منصات التوظيف الشاملة. تمتد خيارات التكامل إلى منتجات مختلفة بما في ذلك أنظمة تتبع المتقدمين، وبرامج فحص الخلفية، وحتى أنظمة اختبار المخدرات.
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HiPeople
hipeople.io
يعد توظيف أفضل المواهب مهمة بالغة الأهمية تتطلب عملية فحص شاملة. تستخدم فرق المساعدة الفنية الحديثة مجموعة أدوات الفحص الشاملة من HiPeople لتقليل وقت الفحص بنسبة 95%. تجمع مجموعة أدوات الفحص الحديثة لدينا بين قوة التقييمات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي والفحوصات المرجعية الآلية، مما يتيح لك اتخاذ قر...
ComplyCube
complycube.com
ComplyCube عبارة عن منصة شاملة لأتمتة وتبسيط التحقق من الهوية (IDV)، ومكافحة غسيل الأموال (AML)، والامتثال لمعرف عميلك (KYC). تساعد المنصة المدعومة بالذكاء الاصطناعي الشركات على أتمتة عمليات تأهيل العملاء الرقميين وعمليات eKYC من خلال التحقق من هويتهم باستخدام القياسات الحيوية للوجه والسلوك وتأكيد ب...
VidCruiter
vidcruiter.com
VidInterviewing من VidCruiter هي منصة إجراء مقابلات الفيديو الأكثر تقدمًا في العالم. يقدم نظامنا مقابلات فيديو مباشرة ومسجلة مسبقًا يمكن تخصيصها لتلبية أي سيناريو توظيف، وقد ساعد الشركات من جميع الأحجام في العثور على المتقدمين ذوي الجودة الأفضل بطريقة أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة.
Snaphunt
snaphunt.com
Snaphunt هي منصة توظيف عالمية تساعد الشركات سريعة النمو في العثور على أفضل المواهب في العالم وإشراكها وتوظيفها. تقوم الخوارزمية الخاصة بنا بمطابقة أصحاب العمل على الفور مع المواهب بناءً على متطلباتهم المحددة عبر البلدان والمناطق والمناطق الزمنية بالإضافة إلى الأدوات والحلول المتطورة لتحديد الموظف ال...
Veremark
veremark.com
Veremark عبارة عن منصة آلية للتحقق من التوظيف تضيف البساطة والثقة والسرعة إلى عمليات التوظيف في الشركات.
HireRight
hireright.com
فحص التوظيف حسب الطلب، وفحص المخدرات، وحلول أهلية التوظيف I-9 التي تساعد في إدارة برامج الفحص والتحكم فيها
Vitay
vitay.io
VITAY هو برنامج التحقق من المراجع الذي يعزز إنتاجية التوظيف. تقوم شركات التوظيف وقادة الموارد البشرية وأصحاب العمل بأتمتة عملية التحقق من المراجع واكتساب نظرة ثاقبة حول إمكانات المرشحين. تجاوز العمل الإداري المتكرر الذي يدخل في جمع هذه المعلومات يدويًا. تقديم نظام أساسي قائم على السحابة أو خيار التك...
RefAssured
refassured.com
تم تصميم RefAssured خصيصًا لوكالات التوظيف من قبل الأشخاص الذين أنشأوا وكالات التوظيف، حيث يقوم بأتمتة عملية التحقق من المراجع لتقديم رؤى حقيقية عن الأداء السابق للمرشح والتي لا تفيد الوكالات فحسب، بل عملائها ومواهبها أيضًا. لا مزيد من المكالمات المزعجة التي تولد نتائج غير واضحة ومضللة، مما يترك مدي...
AutoRefs
autorefs.com
AutoRefs هي أداة تلقائية للتحقق من المراجع توفر وقت الموارد البشرية والتوظيف لأي شخص يطلب مراجع بشكل منتظم لأي غرض بما في ذلك التوظيف أو طلبات التجارة أو إعداد العملاء أو أي غرض آخر في أي قطاع بما في ذلك القطاعين العام والخاص. - توفير الوقت والمتاعب في ملاحقة مرجع مقدم الطلب لتوفير المراجع - سهل الا...
Refapp
refapp.com
Refapp هو حل لذكاء المواهب يساعد مسؤولي التوظيف على إجراء فحوصات مرجعية فعالة ومهنية وآمنة لكل مرشح. تتيح الأداة أيضًا إجراء عمليات فحص سلسة ودقيقة لحق العمل. تسمح لك واجهة Refapp البديهية وسهلة الاستخدام بجمع المعلومات من المراجع بسرعة وأمان وكفاءة. يمكنك جمع رؤى المرشحين الشاملة تلقائيًا وتوظيف ال...
RefNow
refnow.com
يسمح RefNow للشركات باتخاذ قرارات توظيف أكثر ذكاءً واستنارة من خلال توفير تقارير مرجعية للتوظيف عبر الإنترنت. تأسست عام 2019 من مقرها الرئيسي في لندن وتعمل الآن عالميًا لخدمة المؤسسات الكبيرة والشركات الناشئة والجمعيات الخيرية والمدارس. تم إنشاء RefNow بسبب الإحباط الناتج عن عملية المرجع التي تستغرق...
Xref
xref.com
قم بتبسيط رحلة موهبتك واتخذ قرارات واثقة تركز على الأشخاص باستخدام Xref. Xref هو الحل العالمي الأفضل في فئته الذي يخدم متخصصي الموارد البشرية في جميع الصناعات. منذ عام 2010، حازت Xref على ثقة الشركات في جميع أنحاء العالم لتمكين اتخاذ القرارات الرائعة للأشخاص. تتمثل رؤيتنا في تقديم تعليقات مستنيرة با...
Harver
harver.com
Harver هو حل التوظيف الرائد في الصناعة الذي يساعد المؤسسات على تحسين قرارات المواهب الخاصة بها. تستمد Harver جذورها من أكثر من 35 عامًا من رؤى البيانات الغنية المدعومة بعلم نفس الإدخال/الإخراج والعلوم المعرفية، وتقدم مجموعة من الحلول الآلية التي تمكن المؤسسات من إشراك المواهب المناسبة وتوظيفها وتطوي...
Searchlight
searchlight.ai
تقييم المواهب المدعوم بالذكاء الاصطناعي لموظفي التوظيف الملتزمين بالجودة. اعثر على أفضل 1% من المرشحين بكفاءة باستخدام الذكاء الاصطناعي لفحص مرشحيك والتنبؤ بأفضل الموظفين لديك في بداية مسار التوظيف.