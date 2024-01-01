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برامج منصات التوظيف - التطبيقات الأكثر شعبية - هايتي
منصات التوظيف هي أدوات شاملة تستخدمها الشركات للإشراف على عملية توظيف الموظفين بأكملها، بدءًا من تحديد مصادر المرشحين الأولية وحتى قرارات التوظيف النهائية. تعمل هذه المنصات على تبسيط العديد من مهام التوظيف مثل توزيع الوظائف، والتوظيف الاجتماعي، وإدارة السيرة الذاتية، وتتبع حالة الطلب. ضمن منصات التوظيف، تمكن وظائف تسويق التوظيف القائمين على التوظيف من نشر المعلومات حول فرص العمل عبر قنوات مختلفة بما في ذلك لوحات الوظائف وصفحات الوظائف ذات العلامات التجارية ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي. تقوم هذه المنصات أيضًا بإدارة تفاعلات المرشحين وتنمية اهتماماتهم وإنشاء خطوط المواهب للمناصب الحالية والمستقبلية. بمجرد تقديم المرشحين للطلبات، تقوم أنظمة تتبع المتقدمين (ATS) داخل منصات التوظيف تلقائيًا بفحص المرشحين وتصنيفهم بناءً على محتوى سيرتهم الذاتية أو طلباتهم. تقوم هذه المنصات لاحقًا بمراقبة المتقدمين المختارين خلال المراحل اللاحقة من عملية المقابلة. من خلال دمج جميع البيانات المتعلقة بالتوظيف، تعمل منصات التوظيف على تعزيز تجربة المرشح من خلال توفير تفاعلات شخصية. كما أنها تساعد مسؤولي التوظيف في الحفاظ على التنظيم واستهداف وجذب المتقدمين الذين يتوافقون جيدًا مع أدوار وظيفية محددة بشكل فعال.
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Zoho Recruit
zoho.com
توظيف أسرع، توظيف أفضل. Zoho Recruit هو نظام سحابي لتتبع مقدمي الطلبات تم تصميمه لتوفير حلول توظيف متنوعة وشاملة لوكالات التوظيف ومديري الموارد البشرية في الشركات والقوى العاملة المؤقتة. باستخدام برنامج التوظيف البديهي الخاص بنا، اجعل عملية التوظيف سهلة.
Personio
personio.de
يعد Personio برنامج الموارد البشرية الشامل الذي يساعد على إطلاق العنان لطاقة موظفيك من خلال تمكينك من إدارة كل مرحلة من مراحل دورة حياة الموظف. يعمل برنامجنا على تبسيط كيفية توظيف الموظفين وتأهيلهم وإدارتهم وتطويرهم ودفع أجورهم. تثق أكثر من 10000 مؤسسة في جميع أنحاء أوروبا في Personio لتعزيز الكفاءة...
Paycor
paycor.com
تعمل Paycor على تمكين القادة من تحديث كل جانب من جوانب إدارة الأفراد حتى يتمكنوا من التركيز على ما يهم حقًا: بناء الفرق الفائزة. يضمن حل HCM الموحد وجود بيانات الموظفين في مكان واحد، لذلك لن تضطر أبدًا إلى تبديل الأنظمة الأساسية أو الوصول إلى أنظمة متعددة أو إعادة إدخال المعلومات. قم بأتمتة العمل ال...
Bullhorn
bullhorn.com
Bullhorn هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال البرمجيات الخاصة بقطاع التوظيف. تعتمد أكثر من 10000 شركة على منصة Bullhorn السحابية لدعم عمليات التوظيف لديها من البداية إلى النهاية. يقع المقر الرئيسي لشركة Bullhorn في بوسطن، ولها مكاتب في جميع أنحاء العالم، ويديرها مؤسسها وتوظف أكثر من 1000 شخص على مستوى...
Breezy HR
breezy.hr
منتج توظيف حديث وسهل ومتكامل ستفعله أنت وفريقك. يعمل Breezy على تبسيط عملية التوظيف بأكملها؛ مما يتيح لك مزيدًا من الوقت للتواصل مع المرشحين من خلال أتمتة المهام اليدوية مثل منشورات الوظائف والإعلان على لوحات الوظائف وجدولة المقابلات والمتابعة. ستعمل عملية التوظيف الخاصة بك على تعزيز الإنتاجية من خل...
Manatal
manatal.com
ماناتال هو الجيل القادم من برامج التوظيف. تم تصميم النظام الأساسي سهل التنفيذ والبناء باستخدام أحدث التقنيات، لتبسيط وتبسيط عمليات التوظيف بدءًا من تحديد المصادر وحتى الإعداد وما بعده. قم بالتوظيف بشكل أفضل وأسرع من خلال توجيه قنوات التوظيف الخاصة بك إلى منصة واحدة سهلة الاستخدام. استفد من أدوات الذ...
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse Software (المعروفة باسم Greenhouse) هي شركة تكنولوجيا أمريكية يقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك وتوفر برنامج توظيف كخدمة. تأسست في عام 2012 من قبل دانييل تشيت وجون ستروس. جمعت الشركة 2.7 مليون دولار في جولة تأسيسية في عام 2013، و7.5 مليون دولار في جولة السلسلة A في عام 2014، و13.6 مليون...
Freshteam
freshworks.com
Freshteam هو برنامج الموارد البشرية الذكي للشركات المتنامية. باستخدام Freshteam، يمكنك جذب موظفين جدد وتوظيفهم وتأهيلهم، وإخراج الموظفين المغادرين، وإدارة معلومات الموظف، وإجازة - كل ذلك في مكان واحد. يساعد Freshteam في جذب أفضل المواهب والحصول عليها من خلال قنوات مختلفة - موقع وظائف قابل للتخصيص بس...
Teamtailor
teamtailor.com
سواء كنت تقوم بتعيين شخص واحد سنويًا أو عدة آلاف، فإن برنامج Teamtailor هو برنامج التوظيف الشامل الذي تحبه الشركات والمرشحون. يمنحك برنامجنا سهل الاستخدام الذي يركز على المرشحين جميع الأدوات التي تحتاجها للتوظيف بشكل أفضل، بما في ذلك المشغلات الآلية، والتحليلات، والذكاء الاصطناعي التوليدي، والتوظيف ...
Recruitee
recruitee.com
Recruitee هي شركة تنتج أو تبيع "برامج الكمبيوتر كخدمة" (Saas.) ويعمل البرنامج كنظام تتبع مقدم الطلب للتعامل مع طلبات الوظائف. وهو يشتمل على نظام تحرير موقع الوظائف للعلامة التجارية لصاحب العمل، ومكون إضافي لتحديد المصادر (الموظفين) (يُسمى أيضًا التوظيف)، وتكامل موقع التوظيف، ومزامنة البريد الإلكترون...
Recruit CRM
recruitcrm.io
Recruit CRM هو نظام تتبع مقدم الطلب. يتم استخدام Recruit CRM في أكثر من 60 دولة ويتمتع بميزات قوية مثل محلل السيرة الذاتية وتطبيقات الهاتف المحمول وتكامل واجهة برمجة التطبيقات وعميل البريد الإلكتروني ومئات من لوحات الوظائف المجانية.
Bayt
bayt.com
تتيح لك أداة البحث عن السيرة الذاتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي الوصول إلى أكبر قاعدة بيانات للسير الذاتية في الشرق الأوسط والتي تضم أكثر من 41,700,000 سيرة ذاتية. ستتمكن أيضًا من استخدام 33 فلترًا بما في ذلك المعايير الخاصة بالشرق الأوسط وحالة التأشيرة والجنسية وبلد الدرجة التعليمية. بالإضافة إلى ذ...
Workable
workable.com
الآن وخاصة في السنوات المقبلة، ستسعى كل شركة إلى تسخير قوة الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأداء والإنتاجية في جميع الوظائف والإدارات. سيؤدي هذا التحول السريع في السلوك، مدفوعًا بالاعتماد السائد للذكاء الاصطناعي، إلى تغيير جذري في مشهد التوظيف والموارد البشرية. تعتبر Workable في طليعة هذا التحول، حيث تقدم ...
CareerBuilder
careerbuilder.com
نظام تتبع مقدم الطلب سهل الاستخدام لمساعدتك على تبسيط عملية التوظيف وجذب المرشحين ذوي الجودة.
JobDiva
jobdiva.com
JobDiva هي أفضل شركة توظيف وتوظيف ATS وCRM وVMS تركز على نجاحك! تقدم JobDiva لموظفي التوظيف تدريبًا مجانيًا غير محدود لحلول التوظيف والتوظيف، بما في ذلك تجميع السيرة الذاتية وتتبع المتقدمين. اطلب عرضك التجريبي المجاني مع JobDiva اليوم!
Crelate
crelate.com
Crelate عبارة عن حل حديث وسريع ومتكامل لتتبع المتقدمين وتوظيف إدارة علاقات العملاء وإدارة علاقات المواهب مصمم خصيصًا لوكالات البحث المحتجزة وشركات البحث التنفيذية وموظفي التوظيف المحترفين في الشركات. يقدم Crelate جميع الميزات التي يريدها القائمون على التوظيف المشغولون مثل تكامل عميل Outlook، وتتبع ا...
Vincere
vincere.io
Vincere هو نظام تشغيل التوظيف: نظام التشغيل الحديث المصمم خصيصًا لوكالات التوظيف والتوظيف في جميع أنحاء العالم. ابدأ التشغيل باستخدام مجموعة الوحدات الأساسية القوية لدينا. ثم قم بتوسيع قدراتك التقنية من خلال منتجات Access Group المدمجة مسبقًا بدءًا من تصميم موقع الويب (المدعوم من Volcanic) إلى الفحص...
Loxo
loxo.co
Loxo هي منصة ذكاء المواهب رقم 1 والرائدة عالميًا في برامج التوظيف. ATS القديمة كما نعرفها لن تكون موجودة خلال 5 سنوات. تم تصميم Loxo لإدارة دورة حياة التوظيف الكاملة من خلال منصة برمجية واحدة لنظام السجل - لتحل محل ATS القديمة وتوفر المزيد بشكل لا نهائي في هذه العملية. لأنه لا ينبغي أن يتطلب الأمر أ...
JazzHR
jazzhr.com
يتيح برنامج التوظيف JazzHR لقادة الأعمال المشغولين مركزية وتحديث نهج التوظيف الخاص بهم. استبدل جداول البيانات اليدوية التي تستغرق وقتًا طويلاً وصناديق البريد الوارد الممتلئة بتقنية توظيف مرنة وبأسعار معقولة وتعطي الأولوية للأشخاص. تنافس في الوقت الفعلي للحصول على أفضل المواهب وقم بتعيين موظفين رائعي...
Ashby
ashbyhq.com
يعمل Ashby على تمكين فرق المواهب من إدارة عمليات توظيف ذات مستوى عالمي من خلال تحليلات قابلة للتنفيذ وأفضل الممارسات المضمنة وحل شامل يلغي الوظائف الإضافية. ويكون التأثير عبارة عن بيانات موثوقة في الوقت الفعلي، وخبرة رائعة للمرشحين والقائمين بالتوظيف، ومصدر واحد للحقيقة. الدمج بدون تنازلات، والتوسع ...
Comeet
comeet.co
Comeet هو نظام لتتبع المتقدمين ومنصة توظيف للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تستعد للنمو المرتفع. تعد المنصة السحابية الحائزة على جوائز تعاونية للغاية وتوفر لفرق التوظيف تصميمًا بسيطًا وسهل الاستخدام وقابلية للتكوين الديناميكي وسير العمل الآلي وغير ذلك الكثير. Comeet هو على مستوى المؤسسات وغني با...
SmartRecruiters
smartrecruiters.com
تجاوز أنظمة تتبع المتقدمين (ATS) من خلال منصة توظيف على مستوى المؤسسات مصممة للقوى العاملة الحديثة. توفر مجموعة Talent Acquisition Suite من SmartRecruiters كل ما يلزم لجذب المواهب الرائعة واختيارها وتوظيفها.
ClearCompany
clearcompany.com
مساعدة ما يقرب من 3000 مؤسسة في توظيف الموظفين وتكثيفهم والتعرف عليهم والاحتفاظ بهم. منذ عام 2004، مكّنت منصة ClearCompany لإدارة المواهب الشاملة آلاف الشركات من تعظيم المواهب من خلال تمكين الأشخاص في كل مرحلة من رحلة الموظف. تدمج ClearCompany أفضل الممارسات المستندة إلى البيانات، والمحتوى المستنير ...
Snaphunt
snaphunt.com
Snaphunt هي منصة توظيف عالمية تساعد الشركات سريعة النمو في العثور على أفضل المواهب في العالم وإشراكها وتوظيفها. تقوم الخوارزمية الخاصة بنا بمطابقة أصحاب العمل على الفور مع المواهب بناءً على متطلباتهم المحددة عبر البلدان والمناطق والمناطق الزمنية بالإضافة إلى الأدوات والحلول المتطورة لتحديد الموظف ال...
Fountain
fountain.com
يجلب Fountain التوظيف إلى مكان واحد حتى تتمكن من توظيف أشخاص أفضل بشكل أسرع، سواء كنت مؤسسة كبيرة أو صاحبة امتياز أو شركة صغيرة. تتبع وإدارة وانضم إلى كل مكان. سواء كان لديك موقعًا واحدًا أو 1000 موقع، فنحن نبقي الأمر بسيطًا. يتوفر Fountain على الويب والأجهزة المحمولة، حتى تتمكن من توظيف المرشحين، س...
Cutshort
cutshort.io
Cutshort هي منصة النمو الوظيفي للمهنيين المعاصرين. إنها توفر شبكة تضم أكثر من 3 ملايين من المحترفين المتميزين والذكاء الاصطناعي المتقدم لمساعدة 20 ألفًا من مسؤولي التوظيف على توظيف المواهب المناسبة أو إحالتها، والعثور على الفرص الوظيفية، ومشاركة الدروس التعليمية دون المتاعب المعتادة.
RecruitBPM
recruitbpm.com
RecruitBPM هو برنامج توظيف متكامل يعمل بالذكاء الاصطناعي (AI) لشركات التوظيف وتوظيف المهنيين. منصة اكتساب المواهب السحابية وإدارة علاقات العملاء (CRM) الأكثر فعالية من حيث التكلفة والتي تساعد شركات التوظيف والقائمين بالتوظيف على تحسين عملية التوظيف وتسهيل عملية التوظيف. تشمل الميزات الرئيسية ما يلي:...
TurboHire
turbohire.co
TurboHire عبارة عن منصة أتمتة توظيف شاملة مصممة لمواجهة تحديات التوظيف المختلفة. تدمج الأداة الأتمتة والذكاء في كل خطوة من عملية التوظيف. تم تصميمه خصيصًا للتوظيف بكميات كبيرة، فهو يعمل على تحسين عملية توسيع نطاق الفرق في إطار زمني قصير. علاوة على ذلك، فهي قابلة للتبني بدرجة كبيرة ومليئة بالأتمتة. ...
Alongside
alongside.com
Alongside عبارة عن منصة توظيف عبر الإنترنت تهدف إلى المساعدة في إنشاء اتصالات هادفة بين أصحاب العمل والباحثين عن عمل، حتى يتمكنوا من بذل قصارى جهدهم معًا. باستخدام Alongside، يمكن لأصحاب العمل إنشاء إعلانات الوظائف الخاصة بهم والترويج لها بسهولة، والتعاون مع فرق التوظيف الخاصة بهم، وفحص الطلبات الوا...
ApplicantPro
applicantpro.com
نحن نساعد الشركات على التوظيف بشكل أفضل! في بيئة العمل التنافسية والفوضوية هذه، قد يمثل جذب أفضل الأشخاص وتوظيفهم تحديًا! يوفر ApplicantPro حلولاً قابلة للتخصيص لتلبية احتياجات التوظيف الفريدة الخاصة بك!
MightyRecruiter
mightyrecruiter.com
MightyRecruiter هو حل توظيف متطور وبديهي يساعدك على التوظيف بشكل أفضل. انشر على لوحات الوظائف، واحصل على المرشحين السلبيين، وقم بإدارة المتقدمين، وقم بتعيين المرشحين الأكثر صلة بوظائفك - دون أي تكلفة عليك. احصل على حساب مجاني هنا: https://www.mightyrecruiter.com/free-job-postings/
Pinpoint
pinpointhq.com
سير العمل، والتقارير الجميلة، وعملية التوظيف الأسهل - ليس فقط لمرشحيك، ولكن لفريقك أيضًا. اتخذ قرارات توظيف أفضل — بشكل أسرع — باستخدام Pinpoint.
Jobylon
jobylon.com
التوظيف مبسط. اكسب قلوب المرشحين وحوّل إحباط التوظيف إلى عملية سلسة. Jobylon هو برنامج توظيف سهل الاستخدام مع التركيز بشكل فريد على إعلانات الوظائف المذهلة لعرض العلامة التجارية لصاحب العمل بشكل أفضل.
JobScore
jobscore.com
JobScore هو الحل الأصلي لبرنامج التوظيف عبر الإنترنت والمتكامل وسهل الاستخدام. تعمل خدمة ATS الحديثة والبديهية لدينا على التخلص من العمل المزدحم للمؤسسات التي تضم أكثر من 20 إلى 2000 موظف. يمنحك JobScore كل ما تحتاجه للعثور على أشخاص رائعين وجذبهم وتقييمهم وتوظيفهم: تقديم تجربة رائعة للمرشحين. انشر ...
Moka
mokahr.com
Moka｜يتمتع جميع الموظفين بتجربة SaaS أفضل للموارد البشرية من الموارد البشرية إلى المديرين إلى الموظفين، يوفر Moka تجربة إدارة أفضل لوحدة الموارد البشرية لجميع موظفي المؤسسة
Hireology
hireology.com
توفر ATS الخاصة بـ Hireology كل ما تحتاجه لجذب أفضل فريق لديك وتوظيفه وضمه إلى منصة واحدة، وقد تم تصميمه مع وضع مجال عملك في الاعتبار. قم ببناء الوعي بالعلامة التجارية، وقم بأتمتة عملية التوظيف الخاصة بك، وإرسال الرسائل النصية والبريد الإلكتروني للمرشحين، وتقليل المخاطر من خلال اختبارات المهارات وال...
HireBeat
hirebeat.co
HireBeat عبارة عن منصة لتوظيف الفيديو تساعد أصحاب العمل في العثور على المواهب وإشراكها وتوظيفها على نطاق واسع من خلال تقديم أتمتة التوظيف. على عكس الجيل الأول من ATS، فإننا نقوم بتبسيط عملية التوظيف بالكامل؛ مما يسمح لك بالتركيز بشكل أكبر على توظيف أفضل المرشحين من خلال أتمتة المهام الإدارية مثل منش...
Trakstar
trakstar.com
قم بربط مراحل دورة حياة الموظف مع Trakstar، المنصة الوحيدة المصممة لهذا الغرض لتنمية مواهب الموارد البشرية. تتضمن منصة Trakstar أربعة منتجات تكميلية هي الأفضل في فئتها في حل واحد قوي لتنمية المواهب. يعمل برنامجنا على تبسيط مسؤولياتك اليومية الرئيسية وتشغيلها تلقائيًا، مما يزيد من الوقت المتاح لك لإح...
Beamery
beamery.com
منصة إدارة دورة حياة المواهب Beamery Talent هي الحل الشامل الذي يجمع بين البيانات والذكاء الاصطناعي والذكاء حتى تتمكن المؤسسات التي تعطي المواهب أولاً من قيادة التحول الاستراتيجي للمواهب وتقديم المزيد من التجارب الإنسانية لجميع المواهب وإطلاق العنان لمهارات وإمكانات القوى العاملة العالمية لديها. .
Simplicant
simplicant.com
برامج التوظيف ونظام تتبع المتقدمين للمؤسسات الحديثة. توفر منصة برمجيات التوظيف ونظام تتبع مقدمي الطلبات من Simplicant طريقة حديثة وأبسط لتوظيف المواهب بشكل أسرع وفعال من حيث التكلفة. ابحث عن أفضل المواهب من مصادر متعددة، وقم بتنظيم المقابلات وجدولتها، وإدارة علاقات المواهب واتخاذ قرارات التوظيف المس...
Covey
getcovey.com
منصة توظيف باستخدام أداة الذكاء الاصطناعي الأكثر ذكاءً والتي يمكنها تقييم المواهب بالطريقة التي تقوم بها أنت. من خلال الوصف، بكلماتك الخاصة، لكيفية تقييم ملف تعريف المرشح، إلى جانب أي مقايضات قد تقوم بها، سيقوم Scout بإنشاء روبوت لتنفيذ استراتيجيتك. فحص المرشحين الوافدين - يمكن تشغيله عبر آلاف الملف...
Trakstar Hire
hire.trakstar.com
Hire هو نظام تتبع المتقدمين (ATS) من Trakstar. يمكنك إدارة السير الذاتية بسهولة، وجذب المرشحين من مجموعة متنوعة من المصادر، وإدارة موقع الويب الخاص بالوظائف، والتعاون مع فريق التوظيف لديك، وإنشاء تقارير عن جهود التوظيف الخاصة بك - كل ذلك بحل واحد. تساعد Hire الشركات على أتمتة عملية التوظيف الشاملة، ...
TalentLyft
talentlyft.com
برنامج التوظيف الذي يدمج نظام تتبع مقدم الطلب وتسويق التوظيف وتحديد المصادر وحل إدارة علاقات العملاء للمواهب في منصة واحدة.
TECLA
tecla.io
تقوم TECLA ببناء وإدارة فرق تطوير البرامج القريبة التي تم فحصها لبعض من أفضل شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة. نحن نتشارك مع الشركات التي تتطلع إلى جلب المطورين عن بعد، ومهندسي السحابة والذكاء الاصطناعي، والمصممين، ومختبري ضمان الجودة، وعلماء البيانات، ومديري المنتجات، وغيرهم من التقنيات. الملف...
LaunchSource
launchsource.com
المبيعات هي مهنة سيئة السمعة بسبب افتقارها إلى التنوع والشمولية، حيث أن مديري المبيعات غالبًا ما يكون لديهم ملف تعريف صارم للمرشحين حول من سيكون ناجحًا. يساعد LaunchSource المؤسسات على توظيف مواهب المبيعات المبتدئة بشكل أسرع من خلال توفير أكبر مجموعة من مرشحي المبيعات المبتدئين الذين تم فحصهم. بالنس...
Rytfit.ai
rytfit.ai
قل وداعًا لعمليات الموارد البشرية القديمة والبطيئة واتبع نهجًا حديثًا لإدارة رأس المال البشري مع Rytfit.ai. Rytfit عبارة عن منصة لإدارة القوى العاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي مع حل شامل مصمم لمساعدة المؤسسات على إدارة القوى العاملة لديها بفعالية وكفاءة. انتقل باكتساب المواهب إلى المستوى التالي - ت...
Talent Genie
talentgenie.co.za
Talent Genie هو برنامج توظيف (نظام تتبع المتقدمين (ATS)) يستخدم التعرف على طقطق اللغة والذكاء الاصطناعي. لوضع قائمة مختصرة للمرشحين تلقائيًا، وإعادة كتابة السيرة الذاتية وتتبع مواقعهم فيما يتعلق بموقع الوظيفة.
foh&boh
fohandboh.com
foh&boh (www.fohandboh.com) عبارة عن منصة تساعد المطاعم والفنادق وتجار التجزئة على توظيف الموظفين وتعيينهم بشكل أسرع. نحن نساعد الشركات على تسريع عملية التوظيف بشكل كبير من خلال ربط المشغلين ومديري التوظيف بالمواهب المؤهلة في غضون دقائق.
Findem
findem.ai
Findem عبارة عن منصة لاكتساب المواهب وإدارتها تعمل بالذكاء الاصطناعي، وهي مصممة لجعل عملية التوظيف أكثر كفاءة وفعالية. توفر الأداة مجموعة من الإمكانات لدعم تحديد مصادر المواهب وإدارة التوظيف وتوفير رؤى عميقة تعتمد على تحليلات المواهب. من خلال الاستفادة من البيانات الشاملة والذكاء الاصطناعي، تهدف Fi...
hireEZ
hireez.com
HireEZ عبارة عن منصة توظيف خارجية حائزة على جوائز، تعمل على تركيز جميع جهود التوظيف لتوظيف فرق كبيرة وصغيرة لتسهيل عملية التوظيف الخارجية. استمتع بتجربة سريعة وبسيطة لمصادر الذكاء الاصطناعي عبر أكثر من 800 مليون ملف شخصي مفتوح على الويب وأكثر من 45 منصة. قم بأتمتة وإنشاء حملات توظيف مخصصة باستخدام ا...
Candydate
candydate.app
Candydate عبارة عن منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتوظيف الفيديو تعمل على تبسيط عملية التوظيف للشركات الصغيرة، مما يجعلها رائعة مثل الحلوى.