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منصات تسويق التوظيف - التطبيقات الأكثر شعبية

تساعد منصات تسويق التوظيف فرق التوظيف الداخلية في جذب المرشحين المحتملين للوظائف وتحديد مصادرهم، بهدف تحويلهم إلى متقدمين. توفر هذه المنصات مجموعة من الأدوات المصممة لدعم جهود تسويق التوظيف، مثل إمكانات التوظيف الاجتماعي، ووظائف توزيع الوظائف، وميزات إدارة علاقات المرشحين (CRM). تعكس العديد من هذه الأدوات تلك المستخدمة في استراتيجيات التسويق الداخلي داخل أقسام التسويق. تستخدم المنظمات منصات تسويق التوظيف لتعزيز فرص العمل، والتفاعل مع المرشحين، وتعزيز اهتماماتهم، وتشجيع تقديم الطلبات. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تتضمن هذه المنصات أدوات لتحديد المرشحين في أحداث مثل جلسات التوظيف في الحرم الجامعي. تعمل منصات تسويق التوظيف، التي يتم نشرها عادةً داخل أقسام الموارد البشرية، على تمكين القائمين على التوظيف الداخلي من تنمية خطوط المواهب، ومعاملة المرشحين على نحو أقرب إلى "العملاء المتوقعين" وتقييمهم على نحو مماثل لعمليات المبيعات. ومن خلال الاستفادة من منصات تسويق التوظيف، يمكن للمؤسسات تعزيز عدد المتقدمين وكفاءتهم. يمكن أن تعمل هذه المنصات بشكل مستقل أو كجزء من مجموعة شاملة لإدارة الموارد البشرية، كما أنها تتكامل بسلاسة مع أنظمة تتبع المتقدمين (ATS) وبرامج الإعداد لتشكيل نظام بيئي متماسك لاكتساب المواهب. ومن الجدير بالذكر أن العديد من الوظائف الموجودة في منصات تسويق التوظيف تتداخل مع تلك الموجودة في التسويق عبر البريد الإلكتروني، وأنظمة إدارة علاقات العملاء، وأدوات التسويق عبر البحث العضوي.

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Zoho Recruit

Zoho Recruit

zoho.com

Zoho Recruit هو نظام تتبع للمتقدمين مصمم لوكالات التوظيف وإدارات الموارد البشرية لتحسين عمليات التوظيف وإدارة المرشحين.

Handshake

Handshake

joinhandshake.com

المصافحة هو تطبيق يربط طلاب الجامعات بفرص عمل وتدريب، مع ميزات لإنشاء ملفات تعريف مهنية ومطابقة مع أصحاب العمل.

LinkedIn Recruiter

LinkedIn Recruiter

linkedin.com

تطبيق LinkedIn Recruiter يساعد المجندين على إدارة التوظيف بسهولة من الهاتف، ويتيح التواصل مع المرشحين وتنظيم خطوط الأنابيب.

Personio

Personio

personio.de

بريسونيو هو برنامج شامل لإدارة الموارد البشرية يساعد الشركات في إدارة جميع مراحل دورة حياة الموظف بكفاءة.

Manatal

Manatal

manatal.com

منصة Manatal تسهل عمليات التوظيف من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي، إدارة المرشحين، وعمليات التواصل، مما يساعد الشركات ووكالات التوظيف على تحسين الكفاءة.

Breezy HR

Breezy HR

breezy.hr

Breezy HR هو تطبيق لتبسيط عملية التوظيف وأتمتتها، مع أدوات لتتبع المرشحين، جدولة المقابلات، وتحليل البيانات.

Paycor

Paycor

paycor.com

Paycor هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية، يسهل معالجة الرواتب، وإدارة البيانات، وتحسين وظائف الموظفين بتقارير وأدوات تحليلات شاملة.

CareerBuilder

CareerBuilder

careerbuilder.com

CareerBuilder هو نظام لتتبع المتقدمين يساعد في تحسين عملية التوظيف وجذب المرشحين المؤهلين من خلال وظائف وقوائم شاملة.

Teamtailor

Teamtailor

teamtailor.com

تطبيق Teamtailor هو برنامج توظيف سحابي يسهل عملية التوظيف عبر أدوات متعددة، ويعزز تجربة المستخدمين والمرشحين.

Built In

Built In

builtin.com

تطبيق Built In هو مجتمع عبر الإنترنت يربط بين المحترفين والوظائف في شركات التقنية والشركات الناشئة، ويقدم موارد للبحث عن عمل.

Freshteam

Freshteam

freshworks.com

Freshteam هو برنامج إدارة موارد بشرية يساعد الشركات في جذب وتوظيف الموظفين الجدد وإدارة معلومات الموظفين والإجازات.

JobDiva

JobDiva

jobdiva.com

JobDiva هو تطبيق لإدارة التوظيف يساعد على تتبع المتقدمين وإدارة عمليات التوظيف، مع أدوات لتقارير الأداء وتلبية احتياجات التوظيف.

Whippy

Whippy

whippy.ai

Whippy هو تطبيق للاتصالات عبر الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني، يساعد الشركات في تحسين الإنتاجية وتفاعل العملاء باستخدام تقنيات الأتمتة والذكاء الاصطناعي.

PowerToFly

PowerToFly

powertofly.com

تساعد PowerToFly المهنيين في العثور على فرص عمل عن بُعد ومرنة، والتواصل مع الشركات والتدريب، كل ذلك عبر الإنترنت.

Recruitee

Recruitee

recruitee.com

Recruitee هو نظام تتبع للمتقدمين يسهل عملية التوظيف عبر أتمتة المهام، إدارة الطلبات، والتواصل مع المرشحين.

ClearCompany

ClearCompany

clearcompany.com

تطبيق ClearCompany هو نظام شامل لإدارة المواهب يساعد المؤسسات في توظيف الموظفين وإدارة أدائهم وتعزيز تجربتهم طوال دورة حياتهم.

Loxo

Loxo

loxo.co

Loxo هو تطبيق لإدارة عمليات التوظيف باستخدام ذكاء اصطناعي، يجمع بين تتبع المتقدمين وإدارة العملاء، مما يسهل التوظيف بشكل فعال.

Workable

Workable

workable.com

Workable هو تطبيق لتتبع المتقدمين يتيح للشركات تحسين عمليات التوظيف من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي وإدارة المرشحين بكفاءة.

Vizzy

Vizzy

vizzy.com

تطبيق فيزي يعيد تعريف عملية التوظيف للوظائف المبكرة، حيث يساعد الشركات في جذب المواهب من جيل ز عبر ملف شخصي تفاعلي وشامل للمرشحين.

GrabJobs

GrabJobs

grabjobs.co

تطبيق GrabJobs يساعدك في العثور على وظائف بدوام جزئي وكامل في مجالات مختلفة مثل البيع والتسويق والضيافة والصحة والتكنولوجيا في عدة دول.

100Hires

100Hires

100hires.com

100Hires هو نظام لتتبع المتقدمين يساعد الشركات على إدارة عمليات التوظيف بكفاءة، مع ميزات مثل جدولة المقابلات وإدارة قاعدة البيانات.

Talentfy

Talentfy

talentify.io

تطبيق Talentfy يساعد المجندين في جمع المزيد من المرشحين من مصادر مجانية ومدفوعة في نظام تتبع المرشحين، ويضمن تفاعلهم خلال عملية التوظيف.

Greenhouse

Greenhouse

greenhouse.com

Greenhouse هو برنامج لتتبع المتقدمين يُستخدم لتسهيل وتحسين عمليات التوظيف في الشركات بمختلف الأحجام.

Sense

Sense

sensehq.com

تطبيق Sense هو منصة متطورة لإدارة التوظيف تساعد الشركات في تحسين تجربة المرشحين وزيادة كفاءة المجندين من خلال مجموعة متنوعة من الميزات.

hireEZ

hireEZ

hireez.com

Hireez هي منصة توظيف تعتمد على الذكاء الاصطناعي تسهل عمليات البحث عن مرشحين وتجمع البيانات من منصات متعددة.

JazzHR

JazzHR

jazzhr.com

JazzHR هو برنامج توظيف يهدف إلى تبسيط عملية التوظيف للشركات من خلال أدوات لتحسين مصادر المرشحين والتعاون وتتبع الطلبات.

Crelate

Crelate

crelate.com

Crelate هو تطبيق لإدارة توظيف يركز على وكالات البحث والشركات. يقدم أدوات لتتبع المرشحين، والتقارير، وتخصيص سير العمل.

eRecruiter

eRecruiter

erecruiter.pl

eRecruiter هو تطبيق لإدارة التوظيف يسهل عملية البحث عن المرشحين والتواصل معهم وإدارة وظائف الشركات بشكل فعال.

ApplicantPro

ApplicantPro

applicantpro.com

ApplicantPro هو نظام تتبع المتقدمين السحابي يساعد الشركات في تبسيط وإدارة عمليات التوظيف بكفاءة وفعالية.

Hireology

Hireology

hireology.com

تطبيق Hireology يوفر منصة متكاملة لجذب، توظيف وتوجيه الموظفين، مع أدوات لأتمتة العملية وإدارة البيانات.

Phenom

Phenom

phenom.com

Phenom هي منصة لإدارة تجربة المواهب تساعد في توظيف الموظفين، تطوير مهاراتهم، وتحسين إنتاجية الفرق باستخدام الذكاء الاصطناعي.

Trakstar Hire

Trakstar Hire

hire.trakstar.com

Trakstar Hire هو نظام لتتبع المتقدمين يساعد الشركات في إدارة عملية التوظيف بكفاءة، بدءًا من نشر الوظائف حتى اختيار المرشحين.

Comeet

Comeet

comeet.co

Comeet هو نظام تتبع الطلبات ومنصة توظيف تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في عمليات التوظيف والتنسيق والمشاركة والتقييم.

SmartRecruiters

SmartRecruiters

smartrecruiters.com

SmartRecruiters هو منصة توظيف شاملة تساعد الشركات في جذب واختيار وتوظيف المواهب بكفاءة عبر أدوات متكاملة.

Pinpoint

Pinpoint

pinpointhq.com

يتيح تطبيق Pinpoint تحسين عمليات التوظيف من خلال تنظيم سير العمل، وتوفير تقارير جميلة، مما يساعد الفرق في اتخاذ قرارات توظيف أفضل بشكل أسرع.

iSmartRecruit

iSmartRecruit

ismartrecruit.com

iSmartRecruit هو تطبيق توظيف سحابي يدعم وكالات التوظيف وإدارات الموارد البشرية من خلال أتمتة عمليات التوظيف وإدارة العلاقات مع المرشحين.

WayUp

WayUp

wayup.com

WayUp هي منصة تربط الباحثين عن عمل بفرص وظيفية وتساعدهم في البحث والتقديم وبناء السيرة الذاتية والتطوير المهني.

candidate.fyi

candidate.fyi

candidate.fyi

يقدم تطبيق candidate.fyi منصة لتحسين تجربة المرشحين، حيث يسهل التواصل، المتابعة، واستطلاعات الرأي طوال عملية التوظيف.

Jobilla

Jobilla

jobilla.com

Jobilla هو تطبيق يسهل عمليات التوظيف، حيث يساعد الشركات على إدارة الوظائف وطلبات المرشحين بكفاءة ويعزز الاتصال بين الطرفين.

Fountain

Fountain

fountain.com

يتيح تطبيق Fountain توظيف الأشخاص بسهولة وسرعة، حيث يمكنك إدارة وتتبع عمليات التوظيف في جميع مواقع العمل من خلال الويب أو الأجهزة المحمولة.

TurboHire

TurboHire

turbohire.co

تربوهاير هي منصة أتمتة توظيف شاملة تساعد الشركات في تحسين عمليات التوظيف وجذب المرشحين، مع ميزات مثل جدولة المقابلات وتصنيف المرشحين.

RecruitBPM

RecruitBPM

recruitbpm.com

RecruitBPM هو برنامج توظيف شامل يساعد الوكالات والشركات على تحسين عملية التوظيف من خلال أتمتة المهام وإدارة العلاقات مع المرشحين.

Jobylon

Jobylon

jobylon.com

Jobylon هو تطبيق يسهل عمليات التوظيف والبحث عن الوظائف، مع واجهة بسيطة ودعائم لإدارة إعلانات الوظائف وطلبات المتقدمين.

Alongside

Alongside

alongside.com

أبليكيشن Alongside هو منصة توظيف على الإنترنت تساعد أصحاب العمل في إنشاء إعلانات الوظائف وإدارة عملية التوظيف واكتشاف المرشحين المناسبين.

MightyRecruiter

MightyRecruiter

mightyrecruiter.com

MayyRecruiter هو تطبيق يساعد على تحسين عملية التوظيف من خلال إدارة الوظائف وتتبع المتقدمين بشكل فعال وبلا تكاليف.

Longlist

Longlist

longlist.io

Longlist هو نظام إدارة علاقات العملاء ونظام تتبع المتقدمين للشركات المتنامية في مجال التوظيف والتوظيف.

Untapped

Untapped

untapped.io

أب Untapped هو منصة توظيف تساعد الشركات في توظيف فرق متنوعة بشكل فعّال، وتعمل على إزالة العوائق أمام الفرص المتاحة.

TalentRecruit

TalentRecruit

talentrecruit.com

TalentRecruit هو نظام تتبع المتقدمين يعمل بالذكاء الاصطناعي، مصمم لتبسيط عملية التوظيف وإدارة موارد المرشحين بكفاءة للشركات.

RippleMatch

RippleMatch

ripplematch.com

RippleMatch هو تطبيق يربط الشركات بالمواهب الشابة من خلال أتمتة عمليات التوظيف وتسهيل تواصل أصحاب العمل مع المرشحين.

Appcast

Appcast

appcast.io

تطبيق Appcast هو منصة توظيف توفر تحليلات وبيانات لتسهيل عمليات التوظيف ومساعدة الشركات في العثور على المرشحين المؤهلين.

Hirebee

Hirebee

hirebee.ai

تطبيق Hirebee يقدم حلاً لإدارة الموارد البشرية يعتمد على الذكاء الاصطناعي، ويساعد الشركات على توظيف موظفين بدءًا من مرحلة الإعلان وحتى إرسال العروض.

SmartSearch

SmartSearch

smartsearch.com

تطبيق SmartSearch يوفر حلول برمجية لإدارة التوظيف والتعاون، مما يسهل عملية التوظيف ويقلل من التكاليف والجهد المطلوب.

HireBeat

HireBeat

hirebeat.co

HireBeat هو منصة توظيف رقمية تساعد أصحاب العمل في إدارة عمليات التوظيف بفعالية من خلال أدوات تلقائية لتسهيل التوظيف.

JobScore

JobScore

jobscore.com

JobScore هو برنامج لتتبع وتوظيف مقدمي الطلبات يساعد الشركات على تبسيط عمليات التوظيف وإدارة طلبات العمل والتواصل مع المرشحين.

Beamery

Beamery

beamery.com

Beamery هي منصة لإدارة المواهب تساعد المؤسسات في تنظيم عمليات التوظيف والاتصال بالمرشحين من خلال تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي.

Talroo

Talroo

talroo.com

تطبيق Talroo هو منصة لمطابقة المواهب تساعد الشركات على توظيف العمال الأماميين من خلال أدوات تحليل بيانات فعالة وتحسين كفاءة عملية التوظيف.

Find Recruiter

Find Recruiter

findrecruiter.com

Find Recruiter هو تطبيق يربط أصحاب العمل بمجدين متخصصين عبر الإنترنت، مما يسهل عملية التوظيف ويوفر أدوات لتحسين سير عمل المجند.

Voyse

Voyse

voyse.io

تطبيق Voyse يساعد الشركات على عرض ثقافتها الوظيفية من خلال وصفات رقمية للوظائف لتعزيز تجربة المتقدمين.

Team Engine

Team Engine

teamengine.io

تطبيق Team Engine يساعد الشركات في توظيف والاحتفاظ بالموظفين، ويستخدم لأتمتة عمليات الموارد البشرية والتواصل مع القوى العاملة الميدانية.

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منصات تسويق التوظيف - التطبيقات الأكثر شعبية - WebCatalog