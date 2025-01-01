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تساعد منصات تسويق التوظيف فرق التوظيف الداخلية في جذب المرشحين المحتملين للوظائف وتحديد مصادرهم، بهدف تحويلهم إلى متقدمين. توفر هذه المنصات مجموعة من الأدوات المصممة لدعم جهود تسويق التوظيف، مثل إمكانات التوظيف الاجتماعي، ووظائف توزيع الوظائف، وميزات إدارة علاقات المرشحين (CRM). تعكس العديد من هذه الأدوات تلك المستخدمة في استراتيجيات التسويق الداخلي داخل أقسام التسويق. تستخدم المنظمات منصات تسويق التوظيف لتعزيز فرص العمل، والتفاعل مع المرشحين، وتعزيز اهتماماتهم، وتشجيع تقديم الطلبات. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تتضمن هذه المنصات أدوات لتحديد المرشحين في أحداث مثل جلسات التوظيف في الحرم الجامعي. تعمل منصات تسويق التوظيف، التي يتم نشرها عادةً داخل أقسام الموارد البشرية، على تمكين القائمين على التوظيف الداخلي من تنمية خطوط المواهب، ومعاملة المرشحين على نحو أقرب إلى "العملاء المتوقعين" وتقييمهم على نحو مماثل لعمليات المبيعات. ومن خلال الاستفادة من منصات تسويق التوظيف، يمكن للمؤسسات تعزيز عدد المتقدمين وكفاءتهم. يمكن أن تعمل هذه المنصات بشكل مستقل أو كجزء من مجموعة شاملة لإدارة الموارد البشرية، كما أنها تتكامل بسلاسة مع أنظمة تتبع المتقدمين (ATS) وبرامج الإعداد لتشكيل نظام بيئي متماسك لاكتساب المواهب. ومن الجدير بالذكر أن العديد من الوظائف الموجودة في منصات تسويق التوظيف تتداخل مع تلك الموجودة في التسويق عبر البريد الإلكتروني، وأنظمة إدارة علاقات العملاء، وأدوات التسويق عبر البحث العضوي.
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Zoho Recruit
zoho.com
Zoho Recruit هو نظام تتبع للمتقدمين مصمم لوكالات التوظيف وإدارات الموارد البشرية لتحسين عمليات التوظيف وإدارة المرشحين.
Handshake
joinhandshake.com
المصافحة هو تطبيق يربط طلاب الجامعات بفرص عمل وتدريب، مع ميزات لإنشاء ملفات تعريف مهنية ومطابقة مع أصحاب العمل.
LinkedIn Recruiter
linkedin.com
تطبيق LinkedIn Recruiter يساعد المجندين على إدارة التوظيف بسهولة من الهاتف، ويتيح التواصل مع المرشحين وتنظيم خطوط الأنابيب.
Personio
personio.de
بريسونيو هو برنامج شامل لإدارة الموارد البشرية يساعد الشركات في إدارة جميع مراحل دورة حياة الموظف بكفاءة.
Manatal
manatal.com
منصة Manatal تسهل عمليات التوظيف من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي، إدارة المرشحين، وعمليات التواصل، مما يساعد الشركات ووكالات التوظيف على تحسين الكفاءة.
Breezy HR
breezy.hr
Breezy HR هو تطبيق لتبسيط عملية التوظيف وأتمتتها، مع أدوات لتتبع المرشحين، جدولة المقابلات، وتحليل البيانات.
Paycor
paycor.com
Paycor هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية، يسهل معالجة الرواتب، وإدارة البيانات، وتحسين وظائف الموظفين بتقارير وأدوات تحليلات شاملة.
CareerBuilder
careerbuilder.com
CareerBuilder هو نظام لتتبع المتقدمين يساعد في تحسين عملية التوظيف وجذب المرشحين المؤهلين من خلال وظائف وقوائم شاملة.
Teamtailor
teamtailor.com
تطبيق Teamtailor هو برنامج توظيف سحابي يسهل عملية التوظيف عبر أدوات متعددة، ويعزز تجربة المستخدمين والمرشحين.
Built In
builtin.com
تطبيق Built In هو مجتمع عبر الإنترنت يربط بين المحترفين والوظائف في شركات التقنية والشركات الناشئة، ويقدم موارد للبحث عن عمل.
Freshteam
freshworks.com
Freshteam هو برنامج إدارة موارد بشرية يساعد الشركات في جذب وتوظيف الموظفين الجدد وإدارة معلومات الموظفين والإجازات.
JobDiva
jobdiva.com
JobDiva هو تطبيق لإدارة التوظيف يساعد على تتبع المتقدمين وإدارة عمليات التوظيف، مع أدوات لتقارير الأداء وتلبية احتياجات التوظيف.
Whippy
whippy.ai
Whippy هو تطبيق للاتصالات عبر الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني، يساعد الشركات في تحسين الإنتاجية وتفاعل العملاء باستخدام تقنيات الأتمتة والذكاء الاصطناعي.
PowerToFly
powertofly.com
تساعد PowerToFly المهنيين في العثور على فرص عمل عن بُعد ومرنة، والتواصل مع الشركات والتدريب، كل ذلك عبر الإنترنت.
Recruitee
recruitee.com
Recruitee هو نظام تتبع للمتقدمين يسهل عملية التوظيف عبر أتمتة المهام، إدارة الطلبات، والتواصل مع المرشحين.
ClearCompany
clearcompany.com
تطبيق ClearCompany هو نظام شامل لإدارة المواهب يساعد المؤسسات في توظيف الموظفين وإدارة أدائهم وتعزيز تجربتهم طوال دورة حياتهم.
Loxo
loxo.co
Loxo هو تطبيق لإدارة عمليات التوظيف باستخدام ذكاء اصطناعي، يجمع بين تتبع المتقدمين وإدارة العملاء، مما يسهل التوظيف بشكل فعال.
Workable
workable.com
Workable هو تطبيق لتتبع المتقدمين يتيح للشركات تحسين عمليات التوظيف من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي وإدارة المرشحين بكفاءة.
Vizzy
vizzy.com
تطبيق فيزي يعيد تعريف عملية التوظيف للوظائف المبكرة، حيث يساعد الشركات في جذب المواهب من جيل ز عبر ملف شخصي تفاعلي وشامل للمرشحين.
GrabJobs
grabjobs.co
تطبيق GrabJobs يساعدك في العثور على وظائف بدوام جزئي وكامل في مجالات مختلفة مثل البيع والتسويق والضيافة والصحة والتكنولوجيا في عدة دول.
100Hires
100hires.com
100Hires هو نظام لتتبع المتقدمين يساعد الشركات على إدارة عمليات التوظيف بكفاءة، مع ميزات مثل جدولة المقابلات وإدارة قاعدة البيانات.
Talentfy
talentify.io
تطبيق Talentfy يساعد المجندين في جمع المزيد من المرشحين من مصادر مجانية ومدفوعة في نظام تتبع المرشحين، ويضمن تفاعلهم خلال عملية التوظيف.
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse هو برنامج لتتبع المتقدمين يُستخدم لتسهيل وتحسين عمليات التوظيف في الشركات بمختلف الأحجام.
Sense
sensehq.com
تطبيق Sense هو منصة متطورة لإدارة التوظيف تساعد الشركات في تحسين تجربة المرشحين وزيادة كفاءة المجندين من خلال مجموعة متنوعة من الميزات.
hireEZ
hireez.com
Hireez هي منصة توظيف تعتمد على الذكاء الاصطناعي تسهل عمليات البحث عن مرشحين وتجمع البيانات من منصات متعددة.
JazzHR
jazzhr.com
JazzHR هو برنامج توظيف يهدف إلى تبسيط عملية التوظيف للشركات من خلال أدوات لتحسين مصادر المرشحين والتعاون وتتبع الطلبات.
Crelate
crelate.com
Crelate هو تطبيق لإدارة توظيف يركز على وكالات البحث والشركات. يقدم أدوات لتتبع المرشحين، والتقارير، وتخصيص سير العمل.
eRecruiter
erecruiter.pl
eRecruiter هو تطبيق لإدارة التوظيف يسهل عملية البحث عن المرشحين والتواصل معهم وإدارة وظائف الشركات بشكل فعال.
ApplicantPro
applicantpro.com
ApplicantPro هو نظام تتبع المتقدمين السحابي يساعد الشركات في تبسيط وإدارة عمليات التوظيف بكفاءة وفعالية.
Hireology
hireology.com
تطبيق Hireology يوفر منصة متكاملة لجذب، توظيف وتوجيه الموظفين، مع أدوات لأتمتة العملية وإدارة البيانات.
Phenom
phenom.com
Phenom هي منصة لإدارة تجربة المواهب تساعد في توظيف الموظفين، تطوير مهاراتهم، وتحسين إنتاجية الفرق باستخدام الذكاء الاصطناعي.
Trakstar Hire
hire.trakstar.com
Trakstar Hire هو نظام لتتبع المتقدمين يساعد الشركات في إدارة عملية التوظيف بكفاءة، بدءًا من نشر الوظائف حتى اختيار المرشحين.
Comeet
comeet.co
Comeet هو نظام تتبع الطلبات ومنصة توظيف تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في عمليات التوظيف والتنسيق والمشاركة والتقييم.
SmartRecruiters
smartrecruiters.com
SmartRecruiters هو منصة توظيف شاملة تساعد الشركات في جذب واختيار وتوظيف المواهب بكفاءة عبر أدوات متكاملة.
Pinpoint
pinpointhq.com
يتيح تطبيق Pinpoint تحسين عمليات التوظيف من خلال تنظيم سير العمل، وتوفير تقارير جميلة، مما يساعد الفرق في اتخاذ قرارات توظيف أفضل بشكل أسرع.
iSmartRecruit
ismartrecruit.com
iSmartRecruit هو تطبيق توظيف سحابي يدعم وكالات التوظيف وإدارات الموارد البشرية من خلال أتمتة عمليات التوظيف وإدارة العلاقات مع المرشحين.
WayUp
wayup.com
WayUp هي منصة تربط الباحثين عن عمل بفرص وظيفية وتساعدهم في البحث والتقديم وبناء السيرة الذاتية والتطوير المهني.
candidate.fyi
candidate.fyi
يقدم تطبيق candidate.fyi منصة لتحسين تجربة المرشحين، حيث يسهل التواصل، المتابعة، واستطلاعات الرأي طوال عملية التوظيف.
Jobilla
jobilla.com
Jobilla هو تطبيق يسهل عمليات التوظيف، حيث يساعد الشركات على إدارة الوظائف وطلبات المرشحين بكفاءة ويعزز الاتصال بين الطرفين.
Fountain
fountain.com
يتيح تطبيق Fountain توظيف الأشخاص بسهولة وسرعة، حيث يمكنك إدارة وتتبع عمليات التوظيف في جميع مواقع العمل من خلال الويب أو الأجهزة المحمولة.
TurboHire
turbohire.co
تربوهاير هي منصة أتمتة توظيف شاملة تساعد الشركات في تحسين عمليات التوظيف وجذب المرشحين، مع ميزات مثل جدولة المقابلات وتصنيف المرشحين.
RecruitBPM
recruitbpm.com
RecruitBPM هو برنامج توظيف شامل يساعد الوكالات والشركات على تحسين عملية التوظيف من خلال أتمتة المهام وإدارة العلاقات مع المرشحين.
Jobylon
jobylon.com
Jobylon هو تطبيق يسهل عمليات التوظيف والبحث عن الوظائف، مع واجهة بسيطة ودعائم لإدارة إعلانات الوظائف وطلبات المتقدمين.
Alongside
alongside.com
أبليكيشن Alongside هو منصة توظيف على الإنترنت تساعد أصحاب العمل في إنشاء إعلانات الوظائف وإدارة عملية التوظيف واكتشاف المرشحين المناسبين.
MightyRecruiter
mightyrecruiter.com
MayyRecruiter هو تطبيق يساعد على تحسين عملية التوظيف من خلال إدارة الوظائف وتتبع المتقدمين بشكل فعال وبلا تكاليف.
Longlist
longlist.io
Longlist هو نظام إدارة علاقات العملاء ونظام تتبع المتقدمين للشركات المتنامية في مجال التوظيف والتوظيف.
Untapped
untapped.io
أب Untapped هو منصة توظيف تساعد الشركات في توظيف فرق متنوعة بشكل فعّال، وتعمل على إزالة العوائق أمام الفرص المتاحة.
TalentRecruit
talentrecruit.com
TalentRecruit هو نظام تتبع المتقدمين يعمل بالذكاء الاصطناعي، مصمم لتبسيط عملية التوظيف وإدارة موارد المرشحين بكفاءة للشركات.
RippleMatch
ripplematch.com
RippleMatch هو تطبيق يربط الشركات بالمواهب الشابة من خلال أتمتة عمليات التوظيف وتسهيل تواصل أصحاب العمل مع المرشحين.
Appcast
appcast.io
تطبيق Appcast هو منصة توظيف توفر تحليلات وبيانات لتسهيل عمليات التوظيف ومساعدة الشركات في العثور على المرشحين المؤهلين.
Hirebee
hirebee.ai
تطبيق Hirebee يقدم حلاً لإدارة الموارد البشرية يعتمد على الذكاء الاصطناعي، ويساعد الشركات على توظيف موظفين بدءًا من مرحلة الإعلان وحتى إرسال العروض.
SmartSearch
smartsearch.com
تطبيق SmartSearch يوفر حلول برمجية لإدارة التوظيف والتعاون، مما يسهل عملية التوظيف ويقلل من التكاليف والجهد المطلوب.
HireBeat
hirebeat.co
HireBeat هو منصة توظيف رقمية تساعد أصحاب العمل في إدارة عمليات التوظيف بفعالية من خلال أدوات تلقائية لتسهيل التوظيف.
JobScore
jobscore.com
JobScore هو برنامج لتتبع وتوظيف مقدمي الطلبات يساعد الشركات على تبسيط عمليات التوظيف وإدارة طلبات العمل والتواصل مع المرشحين.
Beamery
beamery.com
Beamery هي منصة لإدارة المواهب تساعد المؤسسات في تنظيم عمليات التوظيف والاتصال بالمرشحين من خلال تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي.
Talroo
talroo.com
تطبيق Talroo هو منصة لمطابقة المواهب تساعد الشركات على توظيف العمال الأماميين من خلال أدوات تحليل بيانات فعالة وتحسين كفاءة عملية التوظيف.
Find Recruiter
findrecruiter.com
Find Recruiter هو تطبيق يربط أصحاب العمل بمجدين متخصصين عبر الإنترنت، مما يسهل عملية التوظيف ويوفر أدوات لتحسين سير عمل المجند.
Voyse
voyse.io
تطبيق Voyse يساعد الشركات على عرض ثقافتها الوظيفية من خلال وصفات رقمية للوظائف لتعزيز تجربة المتقدمين.
Team Engine
teamengine.io
تطبيق Team Engine يساعد الشركات في توظيف والاحتفاظ بالموظفين، ويستخدم لأتمتة عمليات الموارد البشرية والتواصل مع القوى العاملة الميدانية.
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